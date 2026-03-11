Украина вчера получила от Германии ракеты PAC-3 для Patriot, - Зеленский
Во вторник, 10 марта, Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot. О поставках ракет было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Ракеты от Германии уже поступили
"Действительно, на последнем Рамштайне была договоренность партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot именно PАC-3, о котором вы сказали (35 ракет, - ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", - сказал глава государства.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
