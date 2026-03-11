РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Ракеты к Patriot для Украины
831 11

Украина вчера получила от Германии ракеты PAC-3 для Patriot, - Зеленский

Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot

Во вторник, 10 марта, Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot. О поставках ракет было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".

Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Бундестага Юлией Клекнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ". 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ракеты от Германии уже поступили

"Действительно, на последнем Рамштайне была договоренность партнеров, что мы получим примерно то количество ракет для систем Patriot именно PАC-3, о котором вы сказали (35 ракет, - ред.) для систем Patriot, именно PAC-3. Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран. Суммарно было столько, сколько вы сказали. Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", - сказал глава государства.

Читайте также: Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты к Patriot

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

Читайте также: Украина получит новую партию перехватчиков для Patriot: Германия передаст более 30 ракет

Автор: 

Германия (1848) ПВО (2275) Patriot (311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Як баба на базарі
показать весь комментарий
11.03.2026 18:30 Ответить
+6
Зелений гундосий рот - помийка!
Смердить на всі боки, про що завгодно!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:30 Ответить
+4
кловун сумлінно докладує хйлу що отримали, що збираємося отримати.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі 33? - ну хоть щось
показать весь комментарий
11.03.2026 18:28 Ответить
Як баба на базарі
показать весь комментарий
11.03.2026 18:30 Ответить
Компанія Boeing отримала контракти на виробництво понад 3000 ракети PAC-3 для Patriot до 2030 року.
Lockheed Martin планує збільшити виробництво перехоплювачів PAC-3 MSE до 750 одиниць на рік до 2027 року, що відображає зростання світового попиту.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:38 Ответить
Хай тепер путлер гадає, є в нас "Петріоти" чи немає.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:38 Ответить
''Труси'' давай!
показать весь комментарий
11.03.2026 18:41 Ответить
''Тауруси''
показать весь комментарий
11.03.2026 18:42 Ответить
Це щоб фуло зпланував атаку, враховуючи наявність ракет ППО для патріотів?
Молодець, Вова. Так і шпигунів в генштабі через телеграм фсб шукати не потрібно. Зєкономив кошти.
показать весь комментарий
11.03.2026 18:52 Ответить
Так вчора позавчора прилетіли.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:24 Ответить
Все докладай прямо в Кремль, цифри, плани. Тебе ж для цього поставили, та твоїх потужних балаболів.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:29 Ответить
 
 