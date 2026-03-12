РУС
Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию дронного соглашения с Украиной, - Зеленский

Индустрия дронов

Дроновое соглашение с США: Что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.

Об этом глава государства заявил в интервью Гордону Репинскому, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы хотели подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но нам было нужно одобрение Белого дома. Речь шла о различных типах дронов и противовоздушной обороне. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет", - рассказал он.

По словам Зеленского, у Украины еще не было возможности подписать этот документ.

"Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после таких вызовов, которые мы видим на Ближнем Востоке", - подытожил он.

Читайте также: Иранскому генералу Мехраб, который помог РФ запустить производство шахидов, сообщено о подозрении

Что предшествовало?

Смотрите: Операторы "Horizon Group" сбили 8 российских дронов перехватчиками STING. ВИДЕО

Автор: 

Топ комментарии
+1
Фаховий і розумний політик свої сподівання держе при собі, а делітант ляпає язиком для піару, або, тому що дурний.
12.03.2026 12:07 Ответить
+1
Боневтік Потужно-Брехливий кожного дня забиває інткернет пургою. На кого це розраховано?
12.03.2026 12:09 Ответить
+1
А тещо над всією Україно ( а не тільки над прифронтовою територією ) цілодобово літають кацапські дрони і мінімум половину з них НЕ ЗБИВАЮТЬ ,і вони потрапляють в ціль ,то все фігня ,головне показати "які ми круті і захищаємо весь Світ " ,що є дешевою пропагандою . ви самі себе неможете захистит .а ви ще кого збираєтесь захищати.
12.03.2026 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обмін: ліцензія дронів на ліцензію томогавку
12.03.2026 11:53 Ответить
а толку? Навіть якщо буде в нас ліцензія до виробництва не дійде

Проблема не в тому що не знають як зробити ракету - а в тему що все вкрадуть до того як заллють фундамент завода
12.03.2026 11:56 Ответить
Фаховий і розумний політик свої сподівання держе при собі, а делітант ляпає язиком для піару, або, тому що дурний.
12.03.2026 12:07 Ответить
12.03.2026 11:53 Ответить
Мозок один на двох і то хворий
12.03.2026 12:04 Ответить
США тебе кинуть синок - ЗАВЖДИ

Як кинули Вєтнам, тих хто помагав їм в Афганістані, тим хто допомагав їм в Іраку, як кинули Чехословаччину яку були зайняли і тд

бо в США БОГ ДОЛАР і їм чхати на інше
12.03.2026 11:54 Ответить
До чого тут США ,це виключно зєліна пропагандистська ініциатива , продавати наші дрони за кордоном , типу "ми ж такі круті ,ми весь світ захищаємо ,а США і Європа дурні і недолугі і не можуть обійтись без нашої допомоги " . Так в США дійсно "бог доллар " і їм чхати на інше , так США мають свої інтереси , вони що щось винні Україні ?
12.03.2026 12:04 Ответить
Не забудь Трампу подякувати за нашу допомогу дронами і спеціалістами ,вже дякував за угоду відкофа дмітрієва ,де пропонувалось вивести росію з під санкцій. Чому великі країни Європи не поспішают з допомогою США і Ізраїлю ,а тут ворог знищує Україну ,а він переймаєтся як допомогти Трампу ,тому самому який скоротив допомогу Україні на 99%.
12.03.2026 12:00 Ответить
Багато військових спеців пропонували продавати українські дрони . Мабуть це повід не робити продаж хаосно
Історіческі Україна ( триполье) була зародишем европейськоі раси. І тому її кацапи хочуть знищіти і памʼять про це.
А зараз є нагода стати сильнейшою військовою державою - треба не проґавити раз Бог дає шанс.
12.03.2026 12:06 Ответить
Україні можно побудувати свої військові бази в Омані і ОАЄ в районі Ормузськоі затоки - бо там війна дронова буде довгострокова
12.03.2026 12:00 Ответить
А тещо над всією Україно ( а не тільки над прифронтовою територією ) цілодобово літають кацапські дрони і мінімум половину з них НЕ ЗБИВАЮТЬ ,і вони потрапляють в ціль ,то все фігня ,головне показати "які ми круті і захищаємо весь Світ " ,що є дешевою пропагандою . ви самі себе неможете захистит .а ви ще кого збираєтесь захищати.
12.03.2026 12:12 Ответить
от тому що постійно літають, виробництво постійно під загрозою знищення. Краще клепати десь на стороні, у більш безпечному місці.
12.03.2026 12:26 Ответить
нощо це їм. все візьмуть за безоплатно
12.03.2026 12:01 Ответить
А він про продаж і не казав
12.03.2026 12:06 Ответить
дрони розробляють і виробляють інженери, а вони сьогодні заброньовані, а завтра - в піхоту...
Трампсу достатньо запропонувати цим інженерам (разом з родинами) виїхати в США

а Зе потім дрони своїми мокрими штанями збивати буде🍆🍆🍆
12.03.2026 12:12 Ответить
Аж лячно стає, бо за що б не брався Криворогий майстер укладання угод, все накривається вагіною, (хай пробачать мене носії цього органу)
12.03.2026 12:06 Ответить
Боневтік Потужно-Брехливий кожного дня забиває інткернет пургою. На кого це розраховано?
12.03.2026 12:09 Ответить
принципово нічого підписувати не будуть, бо це буде виглядати як https://www.youtube.com/watch?v=uhFAoCFBiqo&t=770s визнання свого пройобу.
12.03.2026 12:12 Ответить
Міняй томагавки на дрони.
12.03.2026 12:25 Ответить
12.03.2026 12:38 Ответить
 
 