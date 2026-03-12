Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию дронного соглашения с Украиной, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.

Об этом глава государства заявил в интервью Гордону Репинскому, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Мы хотели подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но нам было нужно одобрение Белого дома. Речь шла о различных типах дронов и противовоздушной обороне. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет", - рассказал он.

По словам Зеленского, у Украины еще не было возможности подписать этот документ.

"Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после таких вызовов, которые мы видим на Ближнем Востоке", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

По данным Axios, Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отклонили.

