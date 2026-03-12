Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию дронного соглашения с Украиной, - Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский надеется, что Украина и США все же подпишут соглашение о производстве дронов.
Об этом глава государства заявил в интервью Гордону Репинскому, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Мы хотели подписать крупное соглашение с США о производстве дронов, но нам было нужно одобрение Белого дома. Речь шла о различных типах дронов и противовоздушной обороне. Они работают как единая система и могут защищать от сотен или тысяч иранских "шахедов" и ракет", - рассказал он.
По словам Зеленского, у Украины еще не было возможности подписать этот документ.
"Надеюсь, что, возможно, американские друзья сейчас будут более склонны к такому решению, особенно после таких вызовов, которые мы видим на Ближнем Востоке", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- По данным Axios, Украина в прошлом году предлагала США защиту от "шахедов", но там предложение отклонили.
Проблема не в тому що не знають як зробити ракету - а в тему що все вкрадуть до того як заллють фундамент завода
Як кинули Вєтнам, тих хто помагав їм в Афганістані, тим хто допомагав їм в Іраку, як кинули Чехословаччину яку були зайняли і тд
бо в США БОГ ДОЛАР і їм чхати на інше
Історіческі Україна ( триполье) була зародишем европейськоі раси. І тому її кацапи хочуть знищіти і памʼять про це.
А зараз є нагода стати сильнейшою військовою державою - треба не проґавити раз Бог дає шанс.
Трампсу достатньо запропонувати цим інженерам (разом з родинами) виїхати в США
а Зе потім дрони своїми мокрими штанями збивати буде🍆🍆🍆