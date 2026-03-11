1 662 0
Операторы Horizon Group сбили 8 российских дронов перехватчиками STING. ВИДЕО
Операторы Horizon Group с помощью дронов-перехватчиков STING поразили 8 российских беспилотников в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого применения было уничтожено 6 БПЛА типа "Шахед" и 2 беспилотника "Гербера".
Отмечается, что поражение происходило с крейсерской продолжительностью полета до 15 минут, чего достаточно для успешного уничтожения цели или безопасного возвращения аппарата.
Если цель не найдена, беспилотник возвращается на базу и готов к повторному использованию.
Кадры обнародованы в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль