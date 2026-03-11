Операторы Horizon Group сбили 8 российских дронов перехватчиками STING. ВИДЕО

Операторы Horizon Group с помощью дронов-перехватчиков STING поразили 8 российских беспилотников в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого применения было уничтожено 6 БПЛА типа "Шахед" и 2 беспилотника "Гербера".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что поражение происходило с крейсерской продолжительностью полета до 15 минут, чего достаточно для успешного уничтожения цели или безопасного возвращения аппарата.

Если цель не найдена, беспилотник возвращается на базу и готов к повторному использованию.

Кадры обнародованы в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 13-го ОЗКБ сбили 5 "шахедов" перехватчиками STING. ВИДЕО

Смотрите также: "Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО