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Оператори "Horizon Group" збили 8 російських дронів перехоплювачами STING. ВIДЕО

Оператори "Horizon Group" за допомогою дронів-перехоплювачів STING уразили 8 російських безпілотників у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойового застосування було знищено 6 БпЛА типу "Шахед" та 2 безпілотники "Гербера".

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Зазначається, що ураження відбувалося з крейсерською тривалістю польоту до 15 хвилин, чого достатньо для успішного знищення цілі або безпечного повернення апарата.

Якщо ціль не знайдено, безпілотник повертається на базу та готовий до повторного використання.

Кадри оприлюднено у соцмережах.

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