Сподіваюсь, зараз США будуть більш схильні до підписання дронової угоди з Україною, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому. Ішлося про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет", - розповів він.

За словами Зеленського, в України ще не було нагоди підписати цей документ.

"Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

За даними Axios, Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули.

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