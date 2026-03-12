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Новини Дрони-перехоплювачі Індустрія дронів
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Сподіваюсь, зараз США будуть більш схильні до підписання дронової угоди з Україною, - Зеленський

Індустрія дронів

Дронова угода зі США: Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому. Ішлося про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет", - розповів він.

За словами Зеленського, в України ще не було нагоди підписати цей документ.

"Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході", - підсумував він.

Читайте також: Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Що передувало?

Дивіться: Оператори "Horizon Group" збили 8 російських дронів перехоплювачами STING. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) США (26770) Шахед (2276) перехоплювач (125)
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Топ коментарі
+6
США тебе кинуть синок - ЗАВЖДИ

Як кинули Вєтнам, тих хто помагав їм в Афганістані, тим хто допомагав їм в Іраку, як кинули Чехословаччину яку були зайняли і тд

бо в США БОГ ДОЛАР і їм чхати на інше
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12.03.2026 11:54 Відповісти
+3
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12.03.2026 11:53 Відповісти
+3
Мозок один на двох і то хворий
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12.03.2026 12:04 Відповісти
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обмін: ліцензія дронів на ліцензію томогавку
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12.03.2026 11:53 Відповісти
а толку? Навіть якщо буде в нас ліцензія до виробництва не дійде

Проблема не в тому що не знають як зробити ракету - а в тему що все вкрадуть до того як заллють фундамент завода
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12.03.2026 11:56 Відповісти
Фаховий і розумний політик свої сподівання держе при собі, а делітант ляпає язиком для піару, або, тому що дурний.
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12.03.2026 12:07 Відповісти
Ключове слово "політик" а не недоклоун .
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12.03.2026 12:42 Відповісти
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12.03.2026 11:53 Відповісти
Мозок один на двох і то хворий
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12.03.2026 12:04 Відповісти
США тебе кинуть синок - ЗАВЖДИ

Як кинули Вєтнам, тих хто помагав їм в Афганістані, тим хто допомагав їм в Іраку, як кинули Чехословаччину яку були зайняли і тд

бо в США БОГ ДОЛАР і їм чхати на інше
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12.03.2026 11:54 Відповісти
До чого тут США ,це виключно зєліна пропагандистська ініциатива , продавати наші дрони за кордоном , типу "ми ж такі круті ,ми весь світ захищаємо ,а США і Європа дурні і недолугі і не можуть обійтись без нашої допомоги " . Так в США дійсно "бог доллар " і їм чхати на інше , так США мають свої інтереси , вони що щось винні Україні ?
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12.03.2026 12:04 Відповісти
куда їь до пігдогїї?
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12.03.2026 13:03 Відповісти
Не забудь Трампу подякувати за нашу допомогу дронами і спеціалістами ,вже дякував за угоду відкофа дмітрієва ,де пропонувалось вивести росію з під санкцій. Чому великі країни Європи не поспішают з допомогою США і Ізраїлю ,а тут ворог знищує Україну ,а він переймаєтся як допомогти Трампу ,тому самому який скоротив допомогу Україні на 99%.
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12.03.2026 12:00 Відповісти
Багато військових спеців пропонували продавати українські дрони . Мабуть це повід не робити продаж хаосно
Історіческі Україна ( триполье) була зародишем европейськоі раси. І тому її кацапи хочуть знищіти і памʼять про це.
А зараз є нагода стати сильнейшою військовою державою - треба не проґавити раз Бог дає шанс.
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12.03.2026 12:06 Відповісти
для інвестицій, ідіот. Чи в тебе гроші на розвиток впк беруться з повітря?
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12.03.2026 12:50 Відповісти
Дурнню ВПК пишется з великої літери ,по друге написано не про інвестиції а про недовіру як до Зеленського так і до Трампа це два нарциси.
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12.03.2026 14:39 Відповісти
Команди їдуть на схід продемонструвати можливості нашої зброї для залучення інвестицій, а не для допомоги, шиз. А якщо є можливість лизнути штатам по дорозі то чому б і ні, лишнім не буде. Чи будешь на роялі грати без американської зброї та розвідданних?
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12.03.2026 15:16 Відповісти
Україні можно побудувати свої військові бази в Омані і ОАЄ в районі Ормузськоі затоки - бо там війна дронова буде довгострокова
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12.03.2026 12:00 Відповісти
от тому що постійно літають, виробництво постійно під загрозою знищення. Краще клепати десь на стороні, у більш безпечному місці.
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12.03.2026 12:26 Відповісти
А тепер подумай своїми ізвілінами(якщо вони є) коли араби, а потім і весь світ, побачать можливості наших дронів, то скільки бабла та інтересу прийде до нашего впк, не тількі до сфери дронів. І можливості розвитку за кордоном, в тому числі на близькому сході. Вкраїнчикам не догодити
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12.03.2026 12:53 Відповісти
нощо це їм. все візьмуть за безоплатно
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12.03.2026 12:01 Відповісти
А він про продаж і не казав
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12.03.2026 12:06 Відповісти
дрони розробляють і виробляють інженери, а вони сьогодні заброньовані, а завтра - в піхоту...
Трампсу достатньо запропонувати цим інженерам (разом з родинами) виїхати в США

а Зе потім дрони своїми мокрими штанями збивати буде🍆🍆🍆
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12.03.2026 12:12 Відповісти
Аж лячно стає, бо за що б не брався Криворогий майстер укладання угод, все накривається вагіною, (хай пробачать мене носії цього органу)
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12.03.2026 12:06 Відповісти
Боневтік Потужно-Брехливий кожного дня забиває інткернет пургою. На кого це розраховано?
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12.03.2026 12:09 Відповісти
принципово нічого підписувати не будуть, бо це буде виглядати як https://www.youtube.com/watch?v=uhFAoCFBiqo&t=770s визнання свого пройобу.
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12.03.2026 12:12 Відповісти
Міняй томагавки на дрони.
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12.03.2026 12:25 Відповісти
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12.03.2026 12:38 Відповісти
Ти, курва, , не дронами торгуй ти домашні завдання Євросоюзу виконуй, бо з тобою не довго до відміни безвізу лишається.
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12.03.2026 13:05 Відповісти
Зеля Павєлітєль Міра!!!
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12.03.2026 13:16 Відповісти
 
 