Сподіваюсь, зараз США будуть більш схильні до підписання дронової угоди з Україною, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна та США все ж підпишуть угоду про виробництво дронів.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Гордону Репінському, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми хотіли підписати велику угоду із США про виробництво дронів, але нам було потрібне схвалення Білого дому. Ішлося про різні типи дронів і протиповітряну оборону. Вони працюють як єдина система і можуть захищати від сотень або тисяч іранських "шахедів" і ракет", - розповів він.
За словами Зеленського, в України ще не було нагоди підписати цей документ.
"Сподіваюся, що, можливо, американські друзі зараз будуть більш схильні до такого рішення, особливо після таких викликів, які ми бачимо на Близькому Сході", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- За даними Axios, Україна минулого року пропонувала США захист від "шахедів", але там пропозицію відкинули.
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Проблема не в тому що не знають як зробити ракету - а в тему що все вкрадуть до того як заллють фундамент завода
Як кинули Вєтнам, тих хто помагав їм в Афганістані, тим хто допомагав їм в Іраку, як кинули Чехословаччину яку були зайняли і тд
бо в США БОГ ДОЛАР і їм чхати на інше
Історіческі Україна ( триполье) була зародишем европейськоі раси. І тому її кацапи хочуть знищіти і памʼять про це.
А зараз є нагода стати сильнейшою військовою державою - треба не проґавити раз Бог дає шанс.
Трампсу достатньо запропонувати цим інженерам (разом з родинами) виїхати в США
а Зе потім дрони своїми мокрими штанями збивати буде🍆🍆🍆