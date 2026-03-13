РУС
Кошта созывает заседание Евросовета: на нем выступит Зеленский

Глава Европейского совета Антониу Кошта проведет заседание Евросовета на следующей неделе на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке; на заседании также заслушают выступление президента Владимира Зеленского по поводу российско-украинской войны.

Об этом говорится в его заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Заседание Европейского Совета состоится в четверг, 19 марта.

На нем участники обсудят ситуацию в Иране и регионе, а также реакцию ЕС на ее геополитические и экономические последствия, в частности в отношении цен на энергоносители и энергетической безопасности.

Также они обсудят программу стратегической конкурентоспособности Европейского Союза.

В начале дискуссии об Украине участники заседания заслушают Зеленского.

"Мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии и стремится к справедливому и прочному миру. Усиление давления на Россию до тех пор, пока она не начнет вести конструктивные переговоры о мире, остается чрезвычайно важным", — добавил Кошта.

Зеленский Владимир (10799) Совет Европы (94) Антониу Кошта (111)
а, можна дивитися та займатися самозадоволенням?

на україну чекає дуже страшне гімно після воєнний час!
громадянська війна!
громадян проти зеленої держави!
13.03.2026 14:56 Ответить
Виступ Зе на Єврораді це крутяк...
13.03.2026 15:01 Ответить
Знов бикувати буде ?
13.03.2026 15:21 Ответить
все сми мира, все туда , слушать речь века
13.03.2026 15:24 Ответить
Антоніу Кошта справжній молодець і гарний господар, подбав про розваги для гостей.
Але краще б запросив професійних клоунів, а не цього вискочку.
13.03.2026 15:30 Ответить
 
 