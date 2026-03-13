Кошта созывает заседание Евросовета: на нем выступит Зеленский
Глава Европейского совета Антониу Кошта проведет заседание Евросовета на следующей неделе на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке; на заседании также заслушают выступление президента Владимира Зеленского по поводу российско-украинской войны.
Об этом говорится в его заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Заседание Европейского Совета состоится в четверг, 19 марта.
На нем участники обсудят ситуацию в Иране и регионе, а также реакцию ЕС на ее геополитические и экономические последствия, в частности в отношении цен на энергоносители и энергетической безопасности.
Также они обсудят программу стратегической конкурентоспособности Европейского Союза.
В начале дискуссии об Украине участники заседания заслушают Зеленского.
"Мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии и стремится к справедливому и прочному миру. Усиление давления на Россию до тех пор, пока она не начнет вести конструктивные переговоры о мире, остается чрезвычайно важным", — добавил Кошта.
на україну чекає дуже страшне гімно після воєнний час!
громадянська війна!
громадян проти зеленої держави!
Але краще б запросив професійних клоунів, а не цього вискочку.