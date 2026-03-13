Кошта созывает заседание Евросовета: на нем выступит Зеленский

Глава Европейского совета Антониу Кошта проведет заседание Евросовета на следующей неделе на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке; на заседании также заслушают выступление президента Владимира Зеленского по поводу российско-украинской войны.

Об этом говорится в его заявлении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Заседание Европейского Совета состоится в четверг, 19 марта.

На нем участники обсудят ситуацию в Иране и регионе, а также реакцию ЕС на ее геополитические и экономические последствия, в частности в отношении цен на энергоносители и энергетической безопасности.

Также они обсудят программу стратегической конкурентоспособности Европейского Союза.

В начале дискуссии об Украине участники заседания заслушают Зеленского.

"Мы подтвердим нашу непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии и стремится к справедливому и прочному миру. Усиление давления на Россию до тех пор, пока она не начнет вести конструктивные переговоры о мире, остается чрезвычайно важным", — добавил Кошта.

Читайте также: Кошта: Сейчас не время ослаблять санкции против России