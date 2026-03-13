Кошта скликає засідання Євроради: на ньому виступить Зеленський

Глава Європейської ради Антоніу Кошта проведе засідання Євроради наступного тижня на тлі ескалації військового конфлікту на Близькому Сході, також на засіданні заслухають президента Володимира Зеленського щодо російсько-української війни.

Про це йдеться у його заяві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Засідання Європейської Ради, відбудеться у четвер, 19 березня.

На ній учасники обговорять ситуацію в Ірані та регіоні, а також реакцію ЄС на її геополітичні та економічні наслідки, зокрема щодо цін на енергоносії та енергетичної безпеки.

Також вони обговорять програму стратегічної конкурентоспроможності Європейського Союзу.

На початку дискусії про Україну учасники засідання заслухають Зеленського.

"Ми підтвердимо нашу непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії та прагне справедливого і тривалого миру. Збільшення тиску на Росію доти, доки вона не почне вести конструктивні переговори про мир, залишається надзвичайно важливим", – додав Кошта.

Також читайте: Кошта: Зараз не час послаблювати санкції проти Росії