США больше не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро закончится".

Об этом политик сказал в интервью Fox News.

Что сказал Трамп?

По его словам, Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана.

"Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас действительно лучшие дроны", — заявил американский лидер.

Президент США добавил, что поймет, что война с Ираном закончилась, "когда почувствует это в глубине души".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Недостаточно просто иметь перехватчики, нужен опыт, который есть у наших воинов, — Зеленский. ВИДЕО

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов капитулировать, - Axios