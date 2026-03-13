США больше не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро закончится".
Об этом политик сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Что сказал Трамп?
По его словам, Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана.
"Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас действительно лучшие дроны", — заявил американский лидер.
Президент США добавил, что поймет, что война с Ираном закончилась, "когда почувствует это в глубине души".
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Війна з Іраном скоро завершиться! Тобто Трамп виповзає з війни. Але чи знають про це в Ірані? І що про те що "війна з Іраном скоро завершиться" думають в Ізраїлі.
Трамп шоумен. Трамп оголошує завершення серії США - Іран. Трамп продовжить імпровізувати без конкретного сценарію, вже на ходу ... все нові і нові ходи-повороти щоб втримати публіку - продовжуться закрутки сюжету. Це нескінченна гонитва за успіхом у публіки - використовуються всі прийоми Hollywood-у, ТВ...
Трамп генерує планетарний хаос і він переконаний що вигододобувач США, президент Трамп.
А насправді Трамп у відомый стратагемы КГБ "Управляемый вялотекущий хаос" не є оператором - огонь під каструлею з хаосом, то підбавляє, то пригашує т. Путін і т. Сі - вони ж і вигодонабувачі.
"Нам не потрібна їхня [України] допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі", - сказав Трамп.💩
скільки десятків чи сотень тисяч людей по усьому Світі додаткОво загине через цього ідіота - йому байдуже..
для злочинця, нарциса-педофіла, головне - золоте вбрання Орального Кабінету та нова Наї(величніша) Бальна Зала для його трумпівського курника..
- іран продовжує фігачіть по сусідах і мінувати протоку
- що далі робе тромб?
США допомога не потрібна, а країни Перської затоки він запитав?
Це ж не його країну шматують, хоча почав це (війну з Іраном) саме він.
Бо, якби бомбили Мар Алаго то Трамп і від Кім Чен Ина допомогу прийняв би.
"не нужно метать бисер перед свиньями"
Історія вже доводила неодноразово, що пихатість завжди випаровується з першим свистом над головою. Шкода тільки, що за таке прозріння доводиться платити не словами, а життями, поки хтось розважається гучними заявами....Ну якби ж Доня вчив та знав історію...І до речі, а хто йому сказав що війна з Тегераном "скоро завершиться'' ? А самі іранці вже у курсі?
Звідки такі ідіоти на 4 году війни беруться?
американських баз на Близькому Сході нєт.
натомість залівні монархії та Арамко вибирають українські дрони
його сини входять в бізнес з українськими дронами.
До речі, якщо вона скоро закінчиться то послаблювати санкції проти нафти Росії тож нема сенсу.
