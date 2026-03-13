США больше не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему больше не нужна помощь Украины в защите от иранских дронов, поскольку война с Тегераном "скоро закончится".

Об этом политик сказал в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что сказал Трамп?

По его словам, Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана.

"Война с Ираном скоро закончится, поэтому нам больше не нужна помощь Украины в борьбе с беспилотниками. Военных возможностей США достаточно, чтобы самостоятельно противостоять воздушным угрозам. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас действительно лучшие дроны", — заявил американский лидер.

Президент США добавил, что поймет, что война с Ираном закончилась, "когда почувствует это в глубине души".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Недостаточно просто иметь перехватчики, нужен опыт, который есть у наших воинов, — Зеленский. ВИДЕО

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов капитулировать, - Axios

+47
Мне кажется трамп ненавидит Украину, и только избиратели республиканцев, в большинстве поддерживающие Украину, удерживают его от публичного проявления этой ненависти.
13.03.2026 17:27 Ответить
+32
Просто якийсь епічний ідіот...
13.03.2026 17:27 Ответить
+31
російський підор
13.03.2026 17:23 Ответить
Malloy - vatogolova raschystska ************* potvora, idy v dupu!
13.03.2026 18:17 Ответить
І ти радий, йолоп, Трамп не хоче ні з ким ділити перемогу, заслуга в цьому має бути тільки його.
13.03.2026 18:29 Ответить
Ну ОК. Ми просто почекаємо. Два тижні, а потім подивимося, як у тебе виходить воювати. І на "перемоху" твою липову теж подивимося.
13.03.2026 18:08 Ответить
Хто звільнив санітарів і закрив дурку? Пацієнти вільно гуляють світом і не п'ють пігулки.
13.03.2026 18:09 Ответить
13.03.2026 19:26 Ответить
Обісцяний рашистами рудий блазень і його недолуга команда рішал своїми діями та заявами знищують США!
13.03.2026 18:13 Ответить
Баба з воза, ЗСУ легше. Ну, як на мене, то оте рішення верховного віддавати, чи продавати дрони у той час коли майже всі шахеди долітають до цілей в Україні - дурість.
13.03.2026 18:15 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому більше не потрібна допомога України у захисті від іранських дронів, бо війна з Тегераном "скоро завершиться".

Війна з Іраном скоро завершиться! Тобто Трамп виповзає з війни. Але чи знають про це в Ірані? І що про те що "війна з Іраном скоро завершиться" думають в Ізраїлі.

Трамп шоумен. Трамп оголошує завершення серії США - Іран. Трамп продовжить імпровізувати без конкретного сценарію, вже на ходу ... все нові і нові ходи-повороти щоб втримати публіку - продовжуться закрутки сюжету. Це нескінченна гонитва за успіхом у публіки - використовуються всі прийоми Hollywood-у, ТВ...

Трамп генерує планетарний хаос і він переконаний що вигододобувач США, президент Трамп.

А насправді Трамп у відомый стратагемы КГБ "Управляемый вялотекущий хаос" не є оператором - огонь під каструлею з хаосом, то підбавляє, то пригашує т. Путін і т. Сі - вони ж і вигодонабувачі.
13.03.2026 18:16 Ответить
От чому я знала, що так буде, а Зєля не знав...
13.03.2026 18:16 Ответить
Думав що він хитріший і розумніший за всіх.
13.03.2026 18:24 Ответить
Ага, Dudu Topaz 2.0
13.03.2026 19:20 Ответить
ну нет, так нет.
13.03.2026 18:18 Ответить
....*******!!!
13.03.2026 18:19 Ответить
Судячи з останніх подій, міжнародна арена перетворилася на циркову. Таке враження, що шахед влучив у цирк, і клоуни розбіглися хто куди.)
13.03.2026 18:19 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України у захисті від іранських дронів. Про це американський лідер https://youtu.be/dXTH0gwq2_c?si=f9z1PLtoCfbp6CKZ сказав в інтерв'ю Fox News Radio.

"Нам не потрібна їхня [України] допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі", - сказав Трамп.💩
13.03.2026 18:19 Ответить
Путлерівська соска.
13.03.2026 18:24 Ответить
маразматику Трумпу цЕ не вперше гратися життями інших людей..
скільки десятків чи сотень тисяч людей по усьому Світі додаткОво загине через цього ідіота - йому байдуже..
для злочинця, нарциса-педофіла, головне - золоте вбрання Орального Кабінету та нова Наї(величніша) Бальна Зала для його трумпівського курника..
13.03.2026 18:27 Ответить
- сша оголошує перемогу і закінчення війни
- іран продовжує фігачіть по сусідах і мінувати протоку
- що далі робе тромб?
13.03.2026 18:27 Ответить
Пливе за прекрасний великий океан
13.03.2026 18:39 Ответить
Яка чудова реакція рудого дегенерата, ця заява мене навіть не дратує, (ми там непртрібні, нехай, шпуляють мільйонними ракетами по "мопедах", нехай буде у них все найкраще, нехай у борова вистачить грошей, щоб збивати мільйонної вартості ракетами потворну, але мізерної вартості продукцію персів ), нам на куй не потрібен той Близький Сохід, добре, шо Тромб так гучно заявив, що не потребує допомоги України і у них все чудово, три групи українців мають негайно повернутися з району Персидської затоки в Україну, вони потрібні під Гуляй-Полем, інакше українське суспільство не зрозуміє послабшання оборони України, адже боров заявив, що у нього все чудово, а у нас поки що - ні.
13.03.2026 18:28 Ответить
Почекаємо, що скажуть араби, у них є інтерес, на відміну від рудого Павлина, їм не потрібні лаври перемоги, а безпека, і у них є гроші, щоб у це вкластися.
13.03.2026 18:36 Ответить
Рудий боров все б хотів і хоче надурняк, але якщо від зацікавлених арабів для захисту України буде помітно більше користі, ніж збитків, то чому б ні.
13.03.2026 18:45 Ответить
Українські спеціалісти там знаходяться по проханню арабів, які зрозуміли що Трамп- нікчема. А його аж попердолило.
13.03.2026 18:59 Ответить
Та воно ще більший дбл, ніж здається...
13.03.2026 18:32 Ответить
Та баба з возу...
США допомога не потрібна, а країни Перської затоки він запитав?
Це ж не його країну шматують, хоча почав це (війну з Іраном) саме він.
Бо, якби бомбили Мар Алаго то Трамп і від Кім Чен Ина допомогу прийняв би.
13.03.2026 18:47 Ответить
немае більшої дурниці ніж допомагати невдячні людині
13.03.2026 18:49 Ответить
якби ж то хоча людині...

"не нужно метать бисер перед свиньями"

.
13.03.2026 18:55 Ответить
Ну, що тут скажеш - черговий ,,майстер-клас'' із самомилування від самозакоханноі людини перед дзеркалом, яка, схоже, переплутала реальну війну з грою в солдатики на золотому килимі. Доніна заява про те, що допомога України в боротьбі з дронами йому не потрібна, бо в нього бачите є ,,найкращі іграшки'' - це вершина пихатості, яка розіб'ється об перший же реальний окоп, як дешевий фарфор об бетон. Давайте чесно: запевняти, що ти ,,знаєш про дрони більше за всіх'', поки українці щодня під обстрілами винаходять майбутнє - це як запевняти, що ти найкращий водій, бо прочитав інструкцію до Ferrari, поки українці щодня виграють ралі на виживання по бездоріжжю... Так, США мають дорогі, пафосні апарати розміром з літак, які коштують як бюджет невеликого міста. Американські Reaper та Global Hawk - це дорогі лімузини, які бояться кожної подряпини. Але ******* війна - це не парад. Це тисячі копійчаних ,,мопедів'' і FPV-дронів, які США бачили лише на відео, і які залітають у кватирки та спалюють техніку за мільйони доларів. Так що ,поки Доня малює картинки своєї величі, реальність готує йому холодний душ. Американська ППО заточена під великі ракети. Збивати дрон за 20 тисяч доларів ракетою за 2 мільйони - це не ,,військова могутність'', це фінансове самогубство і шлях до банкрутства який настане швидше ніж хтось встигне вигукнути ,,Make America Great Again''. Україна сьогодні - це єдина країна, яка має реальний досвід, як виживати під ,,роєм'' безпілотників, як глушити їх дешевими засобами та як створювати сотні тисяч власних ,,пташок'' на коліні. Вся ця Доніна самовпевненість - це просто красива і пихата хвиля, яка з тріском розіб'ється об відбійник реальних бойових дій. Коли (не дай Боже) американському солдату доведеться сидіти в брудному окопі, а над ним зависне китайський ,,Мавік'' з гранатою, йому буде глибоко начхати на ,,найкращі дрони Доні''. Йому ************ знання українських хлопців, які навчилися боротися з цим пеклом на практиці, а не в презентаціях Пентагону.....
Історія вже доводила неодноразово, що пихатість завжди випаровується з першим свистом над головою. Шкода тільки, що за таке прозріння доводиться платити не словами, а життями, поки хтось розважається гучними заявами....Ну якби ж Доня вчив та знав історію...І до речі, а хто йому сказав що війна з Тегераном "скоро завершиться'' ? А самі іранці вже у курсі?
13.03.2026 18:50 Ответить
Ну, не треба, так не треба. Потрібно пропонувати свої послуги беспосередньо шейхам, які очевидно побачили, що США не можуть їх нормально прикрити, а можуть лише підставити.
13.03.2026 18:50 Ответить
Вам голову треба вмикати. Якщо шейхи проінвестують, то можна швиденько збільшити виробництво дронів-перехоплювачів за іхні кошти. В Україні їх менше від цього не стане. Я вже мовчу про те, що можна натомість виторгувати PAC-3 для Петріотів, які вони не хочуть продавати.
13.03.2026 19:12 Ответить
Які нах шейхи і навіщо їм щось пропонувати? Країна воюеть, людей та озброєнь не вистачає.
Звідки такі ідіоти на 4 году війни беруться?
13.03.2026 19:11 Ответить
на трампівське "нєт" і
американських баз на Близькому Сході нєт.

натомість залівні монархії та Арамко вибирають українські дрони

.
13.03.2026 18:53 Ответить
Ця заява Трампона ще раз свідчить про те що ні Україна ні її доля ніяк не цікавить Трампа. Він свято вірить що допомагаючи пуйлу нищити Україну ,він має надію і право отримати від пуйла оті обіцяні через Вітькова якісь примарно-фантастичні чи трільони чи сикстільйони . Не я придумав, але це невиліеовна хвороба.
13.03.2026 18:54 Ответить
ВОНИ ЩЕ Б В ПСИХЛІКАРНІ ЗАПИТАЛИ ЧИ ПОТРІБЕН КОМУ ЛІКАР
13.03.2026 18:56 Ответить
він з головою не дружить -

його сини входять в бізнес з українськими дронами.

.
13.03.2026 18:58 Ответить
Схоже цей довбоящур побачив, що не вивозить і вирішив злитися та об'явити перемогу...
13.03.2026 19:01 Ответить
Такого необачного президента в США ще не було, но нічого, подивимося чим це скінчиться, як то кажуть дідусь старий йому все одно...
13.03.2026 19:05 Ответить
Дивися, кряква, - завтра буде дорожче
13.03.2026 19:06 Ответить
Йоханий ти нарцис. Це називається: з гордо піднятою головою, але з обісраними штанами
13.03.2026 19:07 Ответить
А країни перської затоки думають інакше. Тому іди *****.

До речі, якщо вона скоро закінчиться то послаблювати санкції проти нафти Росії тож нема сенсу.
13.03.2026 19:07 Ответить
Альцгеймер такий Альцгеймер.
13.03.2026 19:10 Ответить
Я вже навіть хочу, щоб Іран ****** по Каліфорнії. Нехай гамериканці відчують на власній шкурі, що вони обрали нам на горе.
13.03.2026 19:11 Ответить
Краще по Мар-а-Лаго.
13.03.2026 19:20 Ответить
Справа не в дронах, справа що нарциси не можуть ужитися в одній кімнаті. Заяви дивіться у нас є карти і навіть козирні, вибішують Трампа як червона тряпка бика
13.03.2026 19:12 Ответить
Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони насправді - заявив рудий бабуїн, а потім видав работу українських дронов за американські.
13.03.2026 19:17 Ответить
"Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо другой. У нас действительно лучшие дроны"__________это эпический идиот, космических маштабов! Америка умоется кровью с ТАКИМ "руководителем"!
13.03.2026 19:20 Ответить
Трамп косит под шизойда в надежде что после показа его шалостей с малышами его отправят ни в тюрягу а в психушку...
13.03.2026 19:24 Ответить
Цей довбень Трампидло - с тарий ідіот, виживший з ума. Шахеди, які коштують 20 к баксів збивали ракетами Пак3, яку дорожчі в 150 раз. Боїться старе дрочило бути опущеним нашим блазнем
13.03.2026 19:25 Ответить
Павутину-2 з якогось лівого сухогоуза біля берегів Флоріди можна організувати легко....

.
13.03.2026 19:25 Ответить
