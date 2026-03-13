Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов капитулировать, - Axios

Президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами G7 11 марта заявил, что Иран " вот-вот капитулирует".

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Издание отмечает, что через сутки после этого новый верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что готов продолжать борьбу.

Axios пишет, что Трамп во время телефонного разговора сказал лидерам G7: "Я избавился от рака, который угрожал всем нам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом опроверг сообщения об угрозе со стороны Ирана для Калифорнии

Утверждая, что Иран вот-вот капитулирует, он также намекнул, что в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который имел бы право принимать такое решение.

"Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции", – цитируют Трампа чиновники, осведомленные о разговоре.

Разговор состоялся на фоне серьезной обеспокоенности лидеров G7 растущими экономическими последствиями войны.

По данным Axios, Трамп сказал, что главный вопрос, над которым он работает, – это сроки. Он не назвал ни одного срока, но сказал, что "нам нужно завершить работу", чтобы избежать очередной войны с Ираном через пять лет.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном закончится "скоро", поскольку "практически ничего не осталось для атак".

Смотрите: Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США стремятся разделить Европу, им не нравится Евросоюз, - Каллас