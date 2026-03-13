РУС
Трамп заявил лидерам G7, что Иран готов капитулировать, - Axios

Удары США по Ирану: Трамп считает, что Тегеран готов к капитуляции

Президент США Дональд Трамп во время разговора с лидерами G7 11 марта заявил, что Иран " вот-вот капитулирует". 

Об этом пишет Axios, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Издание отмечает, что через сутки после этого новый верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что готов продолжать борьбу.

Axios пишет, что Трамп во время телефонного разговора сказал лидерам G7: "Я избавился от рака, который угрожал всем нам".

Утверждая, что Иран вот-вот капитулирует, он также намекнул, что в Тегеране не осталось ни одного живого чиновника, который имел бы право принимать такое решение.

"Никто не знает, кто является лидером, поэтому никто не может объявить о капитуляции", – цитируют Трампа чиновники, осведомленные о разговоре.

Разговор состоялся на фоне серьезной обеспокоенности лидеров G7 растущими экономическими последствиями войны.

По данным Axios, Трамп сказал, что главный вопрос, над которым он работает, – это сроки. Он не назвал ни одного срока, но сказал, что "нам нужно завершить работу", чтобы избежать очередной войны с Ираном через пять лет.

Что предшествовало?

Ранее Трамп заявил, что война с Ираном закончится "скоро", поскольку "практически ничего не осталось для атак".

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

+12
А Іран про це знає?
13.03.2026 11:29
+10
Все навоювався дідо? Обісрався ти руде опудало по повній.
13.03.2026 11:26
+5
Старе дурнувате брехло.
13.03.2026 11:37
Ну,так, дійсно. Він думав, що і ми капітулюєм на протязі 24 годин. Сподівався.
13.03.2026 11:28
Вже від Ірану пішов тяжкий дух - вонь на весь Персидський залив - Трамп
13.03.2026 11:29
А Іран про це знає?
13.03.2026 11:29
Вони один поперед одного, хто більше набреше.
Змагання капітанів.
Ждемо оцінок.
13.03.2026 11:30
У своїй рудій макітрі Трамп війну уже закінчив. Як і ще один відомий актор відомої комік-групи за декілька років до цього.
13.03.2026 11:31
ФсьЙО вАйну зАкончіл, мля...
13.03.2026 11:31
Він тупо копіює путлера у всьому - у словах, у дурощах навіть у стратегічних помилках.
13.03.2026 11:34
Він не копіює ху...ла, він виконує його накази, а ху...лу вигідно робити з трампонутого недоумка і маріонетку, щоб США втратили свій вплив у світі
13.03.2026 12:04
Яка це на рахунку, 10 чи 15?!
13.03.2026 11:35
Яке ж все таки тупе лайно. Це треш.
13.03.2026 11:36
Міжнародні змагання в "неадекватності" продовжуються. )
13.03.2026 11:37
А я щось бачу навпаки що це саме Тромб хоче капітулювати і постійно про це говорить. Бо рижий недоумок вже обісрався і хоче додому йти помитися
13.03.2026 11:40
Нехай ці лідерм г7, попросять трампа показати Іран на глобусі!
Бо може це знову "війна Камбоджи з Вірменією"...
13.03.2026 11:44
кажуть, шо у хаменяки провели оптимізацію кінцівок і виявили одну зайву ногу. але ж зайва голова все ще на місці. тому вологі мрії додіка про капітуляцію лишаються вологими мріями.
13.03.2026 11:44
Трамп це балабол,шахрай,нарциз який брехнею ,цинізмом дорвався до влади ,не думав що в США таке можливо.
13.03.2026 11:45
Президент США Дональд Трамп під час розмови із лідерами G7 у 11 березня заявив, що Іран "ось-ось капітулює". "ось-ось капітулює". зі слів світового брехуна і афериста означає" Бог його знає. коли?
13.03.2026 11:50
После такого заявления, дайте ему селёдки...
13.03.2026 11:51
)))іранці знають?))
13.03.2026 11:51
Пацієнт ********. І ******** ще більш.
13.03.2026 11:56
Що таке капітуляція у його хворому мозку. Війну він може закінчити, зі свого боку, а от тільки Іран як на це дивиться, як поведуть себе релігійні фанатики, скоріше війна відкрита, перетворіться в війну терористичну.
13.03.2026 11:58
🤔
Нові дані розвідки США не бачить ознак краху уряду Ірану після майже двох тижнів війни - https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/rozvidka-ssha-ne-bachit-oznak-krahu-uryadu-iranu-pislya-majzhe-dvoh-tizhniv-vijni-reuters.htm Reuters
13.03.2026 12:01
Це він хай цінам на нафту скаже.
13.03.2026 12:02
Золотое время для Китая,один плешивый за вагон чипов,полкацапстана считай китаю отдал,второй рыжий полудурок вообще коней мочит.
13.03.2026 12:06
Трамп надеется, шо Иран капитулирует, бо иначе хз, шо ему дальше делать.
13.03.2026 12:07
 
 