Новый верховный лидер Ирана Хаменеи выступил с первым заявлением: обещает отомстить

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после избрания.

Что известно

Хаменеи лично не появлялся на камеру, письменное заявление зачитал ведущий иранских государственных новостей

В заявлении аятолла говорит, что Иран атакует только американские базы в соседних странах и верит в дружбу с соседями.

"Мы посылаем послание лидерам региона и подчеркиваем, что мы будем иметь хорошие отношения со странами вокруг нас. Но существование американских баз в некоторых из этих стран и использование этих баз для атак Ирана не приносит пользы региону, и их необходимо закрыть.

Как мы уже говорили, мы не являемся врагами стран вокруг нас, и мы атакуем только базы этих американцев", - цитируют его в эфире ТВ.

Также он подтвердил, что в результате удара потерял отца - бывшего верховного лидера Ирана, а также жену.

Хаменеи заявил, что отомстит за "мучеников",

Также он сказал, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым как инструмент давления на США и Израиль.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

