РУС
Новости Удары США по Ирану
4 140 35

Новый верховный лидер Ирана Хаменеи выступил с первым заявлением: обещает отомстить

Новый верховный лидер Ирана сделал заявление: что известно?

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после избрания.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Хаменеи лично не появлялся на камеру, письменное заявление зачитал ведущий иранских государственных новостей

В заявлении аятолла говорит, что Иран атакует только американские базы в соседних странах и верит в дружбу с соседями.

"Мы посылаем послание лидерам региона и подчеркиваем, что мы будем иметь хорошие отношения со странами вокруг нас. Но существование американских баз в некоторых из этих стран и использование этих баз для атак Ирана не приносит пользы региону, и их необходимо закрыть.

Как мы уже говорили, мы не являемся врагами стран вокруг нас, и мы атакуем только базы этих американцев", - цитируют его в эфире ТВ.

Также он подтвердил, что в результате удара потерял отца - бывшего верховного лидера Ирана, а также жену.

Хаменеи заявил, что отомстит за "мучеников",

Также он сказал, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым как инструмент давления на США и Израиль.

Читайте: Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Я недоволен, - Трамп об избрании сына Хаменеи новым верховным лидером Ирана

Іран (1010) Хаменеі (37)
Топ комментарии
+4
Накрити б цього месника
12.03.2026 15:58 Ответить
+3
Тобто об'явлена перемога Трампа під великим викликом.
12.03.2026 16:00 Ответить
+3
Щось мені це нагадує. А, плешивого карлика
12.03.2026 16:02 Ответить
Накрити б цього месника
12.03.2026 15:58 Ответить
він і так в комі лежить
12.03.2026 16:46 Ответить
Тобто об'явлена перемога Трампа під великим викликом.
12.03.2026 16:00 Ответить
Ніт.
Перемога і буде оголошена в потрібний час .
12.03.2026 16:05 Ответить
А це шо - іграшки - https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-zayaviv-peremogu-iranom-i-nazvav-viynu-1773093292.html
12.03.2026 16:08 Ответить
Про це ж і мова - про "перемогу" Тромб оголосить коли захоче ... незалежно від результатів
12.03.2026 16:14 Ответить
Звіт у британській Daily Mail: новий верховний лідер Ірану, Маджтеба Хаменеї, перебуває в комі і втратив одну з ніг після важких поранень в результаті авіаударів.

За інформацією джерела в Тегерані, 56-річний Хаменеї госпіталізований у відділення інтенсивної терапії лікарні Сіна в центрі міста і оточений охороною.

Також повідомляється, що ціле відділення лікарні закрито і охороняється для його захисту.
***
Скільки тут правди чорт зрозуміє, але те, що перша заява для країни він не тільки не з'явився, але навіть голосом не зачитав, наводить на думки

(free version)
12.03.2026 16:19 Ответить
трамп в таком возрасте, что перемога, когда с кишечником в порядке и смог высраться
12.03.2026 16:35 Ответить
Бородатий поц моджтаба в перший та передостанній раз грозить страшною помстою.
12.03.2026 16:01 Ответить
якщо він у змозі щось взагалі заявляти
бо на тб виставили його картонний муляж, а вживу його ніхто не чув
12.03.2026 16:18 Ответить
Мужик за роботою, сам лопатою поглиблює бункер, ну як ху...ло підказав
12.03.2026 16:33 Ответить
Щось мені це нагадує. А, плешивого карлика
12.03.2026 16:02 Ответить
Вибачаюсь за кацапсячі слова, такого мЄрзкого, плЄшивого, скользького підАра *****?
12.03.2026 17:05 Ответить
там этих хаменеев- аятолл- бесконечность , всех перебить невозможно
12.03.2026 16:04 Ответить
Іран атакує лише американські бази при тому, що його батька вбив Ізраїль, на який вони будуть лише тиснути...дагаварняк?
12.03.2026 16:04 Ответить
Я мстю и мстя моя страшна.
12.03.2026 16:06 Ответить
"атакує лише американські бази"

******* як русня. відправити до батька в пекло разом із рештою рушникоголових педофілів
12.03.2026 16:06 Ответить
Якщо за потужну мстю, то чалмоголові хоч готувались,
в наша ЗЕятола тіко базікала...
12.03.2026 16:07 Ответить
цей аятола хоча б у свідомості? чи то той картонний аятола заявив?
бо за даними іранців у нього поранення ока, контузія та перелом ступні, а за даними США-Ізраїлю у цього аятоли важке поранення в живіт та він у комі
хз, кому вірити....
12.03.2026 16:07 Ответить
Черговий «незламний» повсцянутий, став на вахту у черзі до гурій і пригожина з хамейні….
А не бажає він підірвати себе сам, десь на площі, щоб і смерть красна…і прутін порадіє за падєльніка???
12.03.2026 16:09 Ответить
"Трамп зазначив, що між путіним і Зеленським "величезна ненависть" і вони не можуть домовитися" (с)

Що заважає Трампу домовитися з цим Хаменеї ?
Почни домовлятися: відправ туди Віткоффа із Кушнером, потім Рубіо з Венсом.
Посередником хай візьме мединського чи ушакова з дмітрієвим.
В чом проблема?
12.03.2026 16:12 Ответить
З ідеологією, якою є іслам, треба боротися, сіючи сумніви серед вірян.
Наприклад, якщо Аллах дозволив 'підступно вбити свого намісника на Землі та нащадка самого Мохамеда' (а саме таким вважався аятола Хаменеї), то цьому може бути лише 3 варіанта пояснень:
1. Аллаха просто взагалі не існує.
2. Єврейський Бог виявився набагато сильнішим і впливовішим за Аллаха з Мохамедом.
3. Покійний Хаменеї був самозванцем, а ніяким не намісником та втіленням Бога, тому його доля Аллаху була абсолютно байдужа.
12.03.2026 16:14 Ответить
А те, що намісник має жити в аскезі, а натомість мав величезні статки, не доводить відсутність Аллаха? Навпаки віряни подумають, що це Аллах руками євреїв його і покарав за це.
12.03.2026 16:26 Ответить
Євреї (Ягве/ЙГВГ) та мусульмани (Аллах) поклоняються одному Богу - єдиному творцю, https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83+%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B0&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE1MzMwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjQt-ygyZqTAxWnFBAIHdrAOsAQgK4QegQIARAC Богу Авраама.
12.03.2026 16:30 Ответить
Сумніви серед вірян...
Тут на 7-й рік ******* деяких нібито нерелігійних ЗЕбілів переконати не вдається а ви кажете - агітувати фанатиків, які вже друге тисячоліття поспіль готові вбивати власних єдиновірців за незгоду в одному єдиному питанні - чи були перші 3 наступники Мухамеда легітимними чи ні.
12.03.2026 16:45 Ответить
Даремно цей ішак заблеяв, а міг би ще пожити.
12.03.2026 16:21 Ответить
у нього з моменту обрання апріорі не було жодних шансів "ще пожити"
12.03.2026 16:24 Ответить
Одного не розумію: якщо померти мученицькою смертю для духовного лідера мусульман це велика шана і честь, то навіщо тоді мститися за це? Добре, що християнам мститися заборонено, бо людство тоді б уже не існувало! Тому цих упоротих фанатичних бармалеїв треба знищити...
12.03.2026 16:22 Ответить
Від того що християни "помсту" замінили "воздаянієм за гріхи" нічого не змінилось в самому процесі.
12.03.2026 17:10 Ответить
Да скажіть йому що трампонутий вже війну закінчив і думає де ще почати щоб знову-таки закінчити. Що тільки не зробиш щоб бути похожим на ху....ла.
12.03.2026 16:27 Ответить
А круто Трамп за мільярди баксів замінив Хаменеї на Хаменеї. Геніально.
12.03.2026 16:35 Ответить
Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
12.03.2026 16:38 Ответить
Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.

Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
12.03.2026 16:46 Ответить
 
 