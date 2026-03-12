Новый верховный лидер Ирана Хаменеи выступил с первым заявлением: обещает отомстить
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление после избрания.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Хаменеи лично не появлялся на камеру, письменное заявление зачитал ведущий иранских государственных новостей
В заявлении аятолла говорит, что Иран атакует только американские базы в соседних странах и верит в дружбу с соседями.
"Мы посылаем послание лидерам региона и подчеркиваем, что мы будем иметь хорошие отношения со странами вокруг нас. Но существование американских баз в некоторых из этих стран и использование этих баз для атак Ирана не приносит пользы региону, и их необходимо закрыть.
Как мы уже говорили, мы не являемся врагами стран вокруг нас, и мы атакуем только базы этих американцев", - цитируют его в эфире ТВ.
Также он подтвердил, что в результате удара потерял отца - бывшего верховного лидера Ирана, а также жену.
Хаменеи заявил, что отомстит за "мучеников",
Также он сказал, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым как инструмент давления на США и Израиль.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Перемога і буде оголошена в потрібний час .
За інформацією джерела в Тегерані, 56-річний Хаменеї госпіталізований у відділення інтенсивної терапії лікарні Сіна в центрі міста і оточений охороною.
Також повідомляється, що ціле відділення лікарні закрито і охороняється для його захисту.
***
Скільки тут правди чорт зрозуміє, але те, що перша заява для країни він не тільки не з'явився, але навіть голосом не зачитав, наводить на думки
(free version)
бо на тб виставили його картонний муляж, а вживу його ніхто не чув
******* як русня. відправити до батька в пекло разом із рештою рушникоголових педофілів
в наша ЗЕятола тіко базікала...
бо за даними іранців у нього поранення ока, контузія та перелом ступні, а за даними США-Ізраїлю у цього аятоли важке поранення в живіт та він у комі
хз, кому вірити....
А не бажає він підірвати себе сам, десь на площі, щоб і смерть красна…і прутін порадіє за падєльніка???
Що заважає Трампу домовитися з цим Хаменеї ?
Почни домовлятися: відправ туди Віткоффа із Кушнером, потім Рубіо з Венсом.
Посередником хай візьме мединського чи ушакова з дмітрієвим.
В чом проблема?
Наприклад, якщо Аллах дозволив 'підступно вбити свого намісника на Землі та нащадка самого Мохамеда' (а саме таким вважався аятола Хаменеї), то цьому може бути лише 3 варіанта пояснень:
1. Аллаха просто взагалі не існує.
2. Єврейський Бог виявився набагато сильнішим і впливовішим за Аллаха з Мохамедом.
3. Покійний Хаменеї був самозванцем, а ніяким не намісником та втіленням Бога, тому його доля Аллаху була абсолютно байдужа.
Тут на 7-й рік ******* деяких нібито нерелігійних ЗЕбілів переконати не вдається а ви кажете - агітувати фанатиків, які вже друге тисячоліття поспіль готові вбивати власних єдиновірців за незгоду в одному єдиному питанні - чи були перші 3 наступники Мухамеда легітимними чи ні.
(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.
(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)