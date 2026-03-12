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Новини Операція США проти Ірану
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Новий верховний лідер Ірану Хаменеї виступив із першою заявою: Обіцяє помститися

Новий верховний лідер Ірану зробив заяву: що відомо?

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву після обрання.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Хаменеї особисто не з'являвся на камеру, письмову заяву зачитав ведучий іранських державних новин

У заяві аятола каже, що Іран атакує лише американські бази в сусідніх країнах та вірить у дружбу з сусідами.

"Ми надсилаємо послання лідерам регіону та наголошуємо, що ми будемо мати добрі відносини з країнами навколо нас. Але існування американських баз у деяких із цих країн та використання цих баз для атак Ірану не приносить користі регіону, і їх необхідно закрити.

Як ми вже казали, ми не є ворогами країн навколо нас, і ми атакуємо лише бази цих американців", - цитують його в ефірі ТБ.

Також він підтвердив, що внаслідок удару втратив батька - колишнього верховного лідера Ірану, а також дружину.

Хаменеї заявив, що помститься за "мучеників",

Також він сказав, що Ормузька протока має залишатися закритою як інструмент тиску на США та Ізраїль.

Читайте: Удари США по авіації Ірану: "Режим день у день втрачає повітряні можливості". ВIДЕО

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте також: Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

Автор: 

Іран (3515) Хаменеї (51)
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Топ коментарі
+10
Тобто об'явлена перемога Трампа під великим викликом.
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12.03.2026 16:00 Відповісти
+10
"Трамп зазначив, що між путіним і Зеленським "величезна ненависть" і вони не можуть домовитися" (с)

Що заважає Трампу домовитися з цим Хаменеї ?
Почни домовлятися: відправ туди Віткоффа із Кушнером, потім Рубіо з Венсом.
Посередником хай візьме мединського чи ушакова з дмітрієвим.
В чом проблема?
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12.03.2026 16:12 Відповісти
+8
Накрити б цього месника
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12.03.2026 15:58 Відповісти
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12.03.2026 15:58 Відповісти
він і так в комі лежить
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12.03.2026 16:46 Відповісти
Картонного????
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12.03.2026 17:42 Відповісти
Ботоксного
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12.03.2026 17:44 Відповісти
Тобто об'явлена перемога Трампа під великим викликом.
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12.03.2026 16:00 Відповісти
Ніт.
Перемога і буде оголошена в потрібний час .
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12.03.2026 16:05 Відповісти
А це шо - іграшки - https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-zayaviv-peremogu-iranom-i-nazvav-viynu-1773093292.html
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12.03.2026 16:08 Відповісти
Про це ж і мова - про "перемогу" Тромб оголосить коли захоче ... незалежно від результатів
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12.03.2026 16:14 Відповісти
Звіт у британській Daily Mail: новий верховний лідер Ірану, Маджтеба Хаменеї, перебуває в комі і втратив одну з ніг після важких поранень в результаті авіаударів.

За інформацією джерела в Тегерані, 56-річний Хаменеї госпіталізований у відділення інтенсивної терапії лікарні Сіна в центрі міста і оточений охороною.

Також повідомляється, що ціле відділення лікарні закрито і охороняється для його захисту.
***
Скільки тут правди чорт зрозуміє, але те, що перша заява для країни він не тільки не з'явився, але навіть голосом не зачитав, наводить на думки

(free version)
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12.03.2026 16:19 Відповісти
Напамінаєт Сказлажопа с першого сезону Саут Парк.
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12.03.2026 20:11 Відповісти
Бородатий поц моджтаба в перший та передостанній раз грозить страшною помстою.
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12.03.2026 16:01 Відповісти
якщо він у змозі щось взагалі заявляти
бо на тб виставили його картонний муляж, а вживу його ніхто не чув
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12.03.2026 16:18 Відповісти
Мужик за роботою, сам лопатою поглиблює бункер, ну як ху...ло підказав
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12.03.2026 16:33 Відповісти
Щось мені це нагадує. А, плешивого карлика
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12.03.2026 16:02 Відповісти
Вибачаюсь за кацапсячі слова, такого мЄрзкого, плЄшивого, скользького підАра *****?
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12.03.2026 17:05 Відповісти
Іран атакує лише американські бази при тому, що його батька вбив Ізраїль, на який вони будуть лише тиснути...дагаварняк?
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12.03.2026 16:04 Відповісти
Я мстю и мстя моя страшна.
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12.03.2026 16:06 Відповісти
"атакує лише американські бази"

******* як русня. відправити до батька в пекло разом із рештою рушникоголових педофілів
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12.03.2026 16:06 Відповісти
Якщо за потужну мстю, то чалмоголові хоч готувались,
в наша ЗЕятола тіко базікала...
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12.03.2026 16:07 Відповісти
цей аятола хоча б у свідомості? чи то той картонний аятола заявив?
бо за даними іранців у нього поранення ока, контузія та перелом ступні, а за даними США-Ізраїлю у цього аятоли важке поранення в живіт та він у комі
хз, кому вірити....
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12.03.2026 16:07 Відповісти
Черговий «незламний» повсцянутий, став на вахту у черзі до гурій і пригожина з хамейні….
А не бажає він підірвати себе сам, десь на площі, щоб і смерть красна…і прутін порадіє за падєльніка???
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12.03.2026 16:09 Відповісти
"Трамп зазначив, що між путіним і Зеленським "величезна ненависть" і вони не можуть домовитися" (с)

Що заважає Трампу домовитися з цим Хаменеї ?
Почни домовлятися: відправ туди Віткоффа із Кушнером, потім Рубіо з Венсом.
Посередником хай візьме мединського чи ушакова з дмітрієвим.
В чом проблема?
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12.03.2026 16:12 Відповісти
З ідеологією, якою є іслам, треба боротися, сіючи сумніви серед вірян.
Наприклад, якщо Аллах дозволив 'підступно вбити свого намісника на Землі та нащадка самого Мохамеда' (а саме таким вважався аятола Хаменеї), то цьому може бути лише 3 варіанта пояснень:
1. Аллаха просто взагалі не існує.
2. Єврейський Бог виявився набагато сильнішим і впливовішим за Аллаха з Мохамедом.
3. Покійний Хаменеї був самозванцем, а ніяким не намісником та втіленням Бога, тому його доля Аллаху була абсолютно байдужа.
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12.03.2026 16:14 Відповісти
А те, що намісник має жити в аскезі, а натомість мав величезні статки, не доводить відсутність Аллаха? Навпаки віряни подумають, що це Аллах руками євреїв його і покарав за це.
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12.03.2026 16:26 Відповісти
Євреї (Ягве/ЙГВГ) та мусульмани (Аллах) поклоняються одному Богу - єдиному творцю, https://www.google.com/search?q=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83+%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B0&oq=%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%B1%D0%BE%D0%B3+%D1%83+%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2+%D1%82%D0%B0+%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE1MzMwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwjQt-ygyZqTAxWnFBAIHdrAOsAQgK4QegQIARAC Богу Авраама.
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12.03.2026 16:30 Відповісти
Аллах не Яхве
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12.03.2026 17:44 Відповісти
Це до Пана Гугла.
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12.03.2026 17:48 Відповісти
Сумніви серед вірян...
Тут на 7-й рік ******* деяких нібито нерелігійних ЗЕбілів переконати не вдається а ви кажете - агітувати фанатиків, які вже друге тисячоліття поспіль готові вбивати власних єдиновірців за незгоду в одному єдиному питанні - чи були перші 3 наступники Мухамеда легітимними чи ні.
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12.03.2026 16:45 Відповісти
Даремно цей ішак заблеяв, а міг би ще пожити.
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12.03.2026 16:21 Відповісти
у нього з моменту обрання апріорі не було жодних шансів "ще пожити"
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12.03.2026 16:24 Відповісти
Одного не розумію: якщо померти мученицькою смертю для духовного лідера мусульман це велика шана і честь, то навіщо тоді мститися за це? Добре, що християнам мститися заборонено, бо людство тоді б уже не існувало! Тому цих упоротих фанатичних бармалеїв треба знищити...
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12.03.2026 16:22 Відповісти
Від того що християни "помсту" замінили "воздаянієм за гріхи" нічого не змінилось в самому процесі.
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12.03.2026 17:10 Відповісти
Християни не відмінили помсту, а Господь бере її на себе. Проте якщо тебе хтось відкрито погрожує убити, то ти повинен захищати своє життя.
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12.03.2026 19:36 Відповісти
А чого ж тоді одні християни Європи вбивали у Другій Світовій інших християн Європи? Кому там мстився господь за порушення заповідей "не убий" та не побажай майна ближнього свого"? Кому господь мститься зараз? Вже мабуть дорослий, а все ще в казки віриш...
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12.03.2026 19:42 Відповісти
Гітлер був скоріше язичником, а не християнином, тому і трапилася ДСВ. Коли один зневірений християнин, як ти наприклад, відкрито погрожує вбити іншого християнина, то останній повинен захистити своє життя як може, не чекаючи помсти Господа. Що тут тобі не зрозуміло? ******* наука не може пояснити причини таких явищ як гравітація і людська свідомість, то як їй можна довіряти в підтвердженні чи спростуванні існування Святого Духа або сатани? Приходиться довіряти Господу...
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12.03.2026 22:55 Відповісти
Те що ви називаєте "довірою Господу" я називаю "здоровим пофігізмом" - "роби що мусиш і нехай будь що буде". Біблія це видатний "літературний памятник" який містить "моральний закон людства". Якщо ви з 10 заповідей приберети три які стосуються бога і культу то решта сім і є це моральний закон. Будья релігія, ідеологія або філософська система яка відхиляє хача б один з цих 7 пунктів врешті виявлялися нежиттєздатними. Хитродупість єврейських фарисеїв які Біблію писали полягала в тому щоб проголошувати моральний закон і навязувати "страх божий", який дозволяв їм паразитувати на довірливій пастві яка потребувала морального наставництва і не могла, або не бажала докладати власних розумових зусиль. Для таких релігія, безумовно, корисна і стимулює розвивати в собі співчуття та чесність слідуючи ультимативним директивам і моральним настановам. А вітхозавітний Господь ще той упир який проголосив "Не мир я вам несу, а меч"...
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13.03.2026 00:49 Відповісти
Все, що ти написав, це дрібниці матеріального життя. Я мав на увазі, нематеріальне, тобто духовне життя (своєрідну антиматерію існування якої ******* наука довела). Тому всі ці дрібниці ймовірно не мають ніякого значення, бо істинною вірою в кінцевому випадку може виявитися буддизм чи індуїзм, де зовсім інші заповіді і ритуали. Новий заповіт у Біблії затвердили перші християнські собори священників, куди вони не включили дуже багато "незручної" для їх влади інформації, тобто "почистили" і Старий і Новий заповіти. А жорстокість Господа в Старому заповіті добре пояснює гностична версії християнства як і влаштування самого Всесвіту.
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13.03.2026 10:15 Відповісти
Вольтер свого часу стверджував що сам він в бога не вірить, але дуже зацікавлений і хоче щоб в бога вірила вся його прислуга... Людей, які не здатні усвідомити необхідність виконання "морального закону людства" самостійно мають до цього примушувати релігія (громада, соціальна робота, психологія - мякий примус) та держава (армія, поліція, тюрма - жорсткий примус). В основі всього цього "релігійного хіпішу" насправді лежить священне право на чесно зароблену приватну власність і її безумовний захист. Це ж як треба людям засрати мізки щоб бідний голодранець йшов в золоту церку і молився щоб бог позбавив його заздрості до способу життя аморальних типів і покарав їх за злочини "на тому світі"...
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13.03.2026 14:36 Відповісти
Спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих.
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13.03.2026 18:39 Відповісти
В питанні релігії мене цікавить тільки одне: чи є життя після смерті? Бо на цьому світі воно надто коротке, дріб'язкове і марудне, що викликає смуток. А ось всі ці конфесійні дрібниці не мають ніякого значення. Щодо заздрощів: є настільки заздрісні люди, особливо серед родичів, що вони заздрять навіть тоді, коли хтось більшу купу лайна наклав, а не те, що більшим статкам. І всі ці моральні закони не убезпечували людство від "бігу по граблях": злиденна більшість шляхом бунтів і революцій відбирала у тупої і зажерливої казково багатої меншості статки, якими та не додумувалася вчасно поділитися. І так по колу декілька разів. Тільки на Заході останнім часом додумалися трохи розподіляти багатства від багатих до бідних шляхом соціального захисту уразливих верств населення. Ділитися багатим з бідними і не ставити матеріальне вище духовного - це провідна ідея Біблії!
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13.03.2026 19:36 Відповісти
Не потрібно бути релігійним щоб чисто емпіричним шляхом дійти до примітивного висновку - три обіди не зїси і в трьох ліжках одночасно спати не будеш. Ми всі, на жаль, помремо. Остаточно. Безповоротно. Життя коротке і його потрібно проживати етапами відповідно до набутого досвіду. "Нічого занадто" бо "в труні кишені не передбачені". Стосовно ділитися, то цьому теж є межа. З ким? З ледачими паразитами? Я допомагаю лише тим хто сам для себе старається щось робити але трошки не вистачає ресурсів. А от тим хто валяється на дивані і скаржиться що при народженні в нього з рота не стирчала золота ложка допомагати не варто. І ніяка Біблія не змусить мене до цього бо заохочення паразитизму це сприяння злу.
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13.03.2026 20:44 Відповісти
А що тоді робити з тупими і ледачими? Розстрілювати? Чи насильно заставляти працювати в концтаборах? Ні. Хай сидять на соцвиплатах і не заважають розумним і заповзятим працювати. Бо через цих ледачих і тупих, але блатних мажорів, що купують собі посади і ставлять палки в колеса, відбувається демотивація у реально розумних і працьовитих. Щодо життя після смерті: ******* наука довела, що вся видима матерія у Всесвіті - це тільки близько 30%, решта - щось невідоме, яке теж має гравітацію. Час - не фундаментальна характеристика Всесвіту, а можливо тільки ілюзія людського тіла. Тобто вічність, в якій існує Божественне єство, реальна. Мозок теж наукою вивчено недосконало. Якщо людині комфортно в матеріальному світі, то іншого для неї ймовірно не буде...
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13.03.2026 22:24 Відповісти
А хто вам сказав що всі мають бути надзвичайно працьовитими і продуктивними? Але кожна людина має можливості сама себе забезпечувати навіть якщо не горить бажанням працювати. Мусить. Навіть в Біблії сказано "в поті лиця свого будеш заробляти хліб свій". За все своє життя бачив всього декілька людей які працювали за покликом. 85% робіт не цікаві. Монотонні і не потребують великого розуму і великих зусиль. Хтось же має цю роботу виконувати. І її виконують ті хто не хоче або не може вчитись. Тим хто не може допомогти можна, а тим хто не хоче не варто.
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13.03.2026 23:14 Відповісти
Стосовно комфорту в матеральному світі, то найкомфортніше себе тут почувають ті хто вірить в потусторонню справедливість. Їм не треба боротися бо вони покладають відповідальність за все на потусторонні сили в потусторонньому світі.
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13.03.2026 23:17 Відповісти
Помиляєтеся, відповідальність за дискомфорт і несправедливість у цьому світі лежить на властолюбивих і зажертих жлобах, які в різних масштабах за бабліща готові продавати, що завгодно - посади, чужу працю, честь, совість і т.д. Дуже прикро усвідомлювати, що це коротке життя пройде в болоті, яке кишить цими продажними тварюками, і перемогти їх не в силі простий смертний. І тоді людям хочеться вірити, що в іншому житті такого болота не буде. До речі, ******* наука майже підтвердила існування у Всесвіті інформаційного поля і його первинність по відношенню до матерії. Тобто матерія виникла після ідеї її створити.
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14.03.2026 12:40 Відповісти
Є такий напрям який називається ескапізм. Від слова "escape" втеча. Не приймайте участі в тому що вам противно і буде вам щастя. Я так і зробив і в 2008 році звільнився з усіх посад, закрив всі рахунки в українських банках і подався в "творчу відпустку", яка якось сама собою плавно перейшла у внутрішню еміграцію.
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14.03.2026 16:35 Відповісти
Вітаю з тим, що доля надала вам таку можливість. Не у всіх вона є...
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14.03.2026 20:45 Відповісти
"в поті лиця свого будеш заробляти хліб свій" - взагалі-то це прокляття Боже при вигнанні з раю, а не заповідь! Звертали увагу, що в живій природі працюють тільки люди? Жодна з тварин не вкалує так, як люди! Тобто праця - це не природний стан живого, щоб там не говорили ті, кому вигідна експлуатація інших! Монотонна і невдячна праця дуже виснажує і демотивує - робиш, робиш і врешті ніхрена не маєш! І у ******** науки немає відповіді на питання, чому працюють тільки люди? Плюс ще є три відмінності від решти живого - усвідомлена мова, почуття гумору і... віра в Бога.
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14.03.2026 12:19 Відповісти
Вся енергія живих істот у природі витрачається на здобування їжі та захист місця відпочинку. Кожна жива істота змушена задовольняти свої базові потреби, а це праця. Питання в раціональному розумінні прагнення до ефективності, тобто "бритва Оккама" - мінімум зусиль з максимумом результату. Скупим всього мало тому баланс порушується і такі особи прагнуть до накопичення зайвого "про запас" і витрачають час і сили на зайве. Бідність, яку церква вважає "священним станом" по суті ганебна і принижує людину. Щоб уникнути цього стану потрібно раціонально працювати і розподіляти сили - не витрачати зайвих зусиль. Тобто уникати експлуатації і праці за копійки. Інший спосіб красти. Він найбільш ефективний, але аморальний.
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14.03.2026 16:52 Відповісти
Погоджуюся, що коренем проблеми бідності більшості є скупість чи жлобство меншості, що є проявом їх надмірного інстинкту самозбереження - генетично обумовлена особливість. Чи додумається колись людство виявляти жлобів та інших соціопатів по генетичному аналізу, щоб не допускати таких у владу? Можливо, але не в цьому столітті точно. До речі, ДНК людини теж ******** наукою вивчена недосконало, як і багато чого в інших сферах життя. От як покладатися на ******* науку, коли вона ще так багато чого не знає?
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14.03.2026 20:42 Відповісти
Да скажіть йому що трампонутий вже війну закінчив і думає де ще почати щоб знову-таки закінчити. Що тільки не зробиш щоб бути похожим на ху....ла.
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12.03.2026 16:27 Відповісти
А круто Трамп за мільярди баксів замінив Хаменеї на Хаменеї. Геніально.
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12.03.2026 16:35 Відповісти
Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
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12.03.2026 16:38 Відповісти
Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.

Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.

(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
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12.03.2026 16:46 Відповісти
Нiхто не зна чi вiн до недiлi доживе, а цей клоун руками маше.
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12.03.2026 17:33 Відповісти
Писали,що в нього ноги відірвало...
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12.03.2026 17:35 Відповісти
Перси,як завжди,брешуть. Але рудому треба в бункер а-ля кацапський фюрерок. Хоча і бункерок нічого не гарантує. Влади ж хочеться. І до осінніх виборів їздити по країні та виступати прийдеться.
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12.03.2026 21:12 Відповісти
 
 