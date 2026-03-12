Новий верховний лідер Ірану Хаменеї виступив із першою заявою: Обіцяє помститися
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу заяву після обрання.
Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Хаменеї особисто не з'являвся на камеру, письмову заяву зачитав ведучий іранських державних новин
У заяві аятола каже, що Іран атакує лише американські бази в сусідніх країнах та вірить у дружбу з сусідами.
"Ми надсилаємо послання лідерам регіону та наголошуємо, що ми будемо мати добрі відносини з країнами навколо нас. Але існування американських баз у деяких із цих країн та використання цих баз для атак Ірану не приносить користі регіону, і їх необхідно закрити.
Як ми вже казали, ми не є ворогами країн навколо нас, і ми атакуємо лише бази цих американців", - цитують його в ефірі ТБ.
Також він підтвердив, що внаслідок удару втратив батька - колишнього верховного лідера Ірану, а також дружину.
Хаменеї заявив, що помститься за "мучеників",
Також він сказав, що Ормузька протока має залишатися закритою як інструмент тиску на США та Ізраїль.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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Перемога і буде оголошена в потрібний час .
За інформацією джерела в Тегерані, 56-річний Хаменеї госпіталізований у відділення інтенсивної терапії лікарні Сіна в центрі міста і оточений охороною.
Також повідомляється, що ціле відділення лікарні закрито і охороняється для його захисту.
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Скільки тут правди чорт зрозуміє, але те, що перша заява для країни він не тільки не з'явився, але навіть голосом не зачитав, наводить на думки
(free version)
бо на тб виставили його картонний муляж, а вживу його ніхто не чув
******* як русня. відправити до батька в пекло разом із рештою рушникоголових педофілів
в наша ЗЕятола тіко базікала...
бо за даними іранців у нього поранення ока, контузія та перелом ступні, а за даними США-Ізраїлю у цього аятоли важке поранення в живіт та він у комі
хз, кому вірити....
А не бажає він підірвати себе сам, десь на площі, щоб і смерть красна…і прутін порадіє за падєльніка???
Що заважає Трампу домовитися з цим Хаменеї ?
Почни домовлятися: відправ туди Віткоффа із Кушнером, потім Рубіо з Венсом.
Посередником хай візьме мединського чи ушакова з дмітрієвим.
В чом проблема?
Наприклад, якщо Аллах дозволив 'підступно вбити свого намісника на Землі та нащадка самого Мохамеда' (а саме таким вважався аятола Хаменеї), то цьому може бути лише 3 варіанта пояснень:
1. Аллаха просто взагалі не існує.
2. Єврейський Бог виявився набагато сильнішим і впливовішим за Аллаха з Мохамедом.
3. Покійний Хаменеї був самозванцем, а ніяким не намісником та втіленням Бога, тому його доля Аллаху була абсолютно байдужа.
Тут на 7-й рік ******* деяких нібито нерелігійних ЗЕбілів переконати не вдається а ви кажете - агітувати фанатиків, які вже друге тисячоліття поспіль готові вбивати власних єдиновірців за незгоду в одному єдиному питанні - чи були перші 3 наступники Мухамеда легітимними чи ні.
(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)
Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного. Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися.
(майже цитата; у всяк випадку - по смислу цитата, нехай не дослівна)