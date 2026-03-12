УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12436 відвідувачів онлайн
Новини Відео Операція США проти Ірану
7 057 20

Удари США по авіації Ірану: "Режим день у день втрачає повітряні можливості". ВIДЕО

Центральне командування Збройних сил США оприлюднило кадри ураження низки літаків іранських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Іранський режим день у день втрачає повітряні можливості. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх демонтуємо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Каліфорнія посилює безпеку на тлі загрози іранського удару

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте: Війна проти Ірану закінчиться "скоро", цілей для атак вже практично не залишилося, - Трамп

Автор: 

Іран (3515) США (26770)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А можна таке заказати для аеродромів Олєнья, Дягилєво і Енгельс ?
показати весь коментар
12.03.2026 08:56 Відповісти
+7
А Іран у військовому плані був достатньо потужною державою... Значно потужнішою, напевно, за Україну станом на 24.02.22. І як його всього за тиждень розібрали навіть не НАТО, а лише на пару американці з євреями! Приблизно так виглядатиме і війна рашки з НАТО, якою з Москви весь час погрожують Європі. Цікаво, чи залишилися на болотах ще не не повні ідіоти, які це розуміють?
показати весь коментар
12.03.2026 08:57 Відповісти
+7
звичайно можна, але ми болта поклали на НАТО та союзників після 19 го року і грошики в асфальт зарили.
показати весь коментар
12.03.2026 09:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прикольна лазерна підсвітка
показати весь коментар
12.03.2026 08:43 Відповісти
Прикольна. Але звідкіля вона? А з дрона типу "велике крило". Задумайтеся - чи довго б дозволили, наприклад, засрашинці, висіти "великому крилу" над військовим об'єктом на фронті чи над військовим аеродромом і "підсвічувати лазером" ласі цілі?

В ЗСУ за останній рік, з-за того, що запізнювались з модернізацією зв'язку, розхєрачили дуже велику частину "великих крил" - ТОР-ами і РЕБ-ом. І оце тільки після заміни Сухаревського та Умєрова на Мадяра і Федорова - відповідні процеси (реактивна зміна обладнання зв'язку і наполегливе полювання саме за ТОР-ами, радарами і РЕБ-ом засрашинців) стали "на потік".

Бо Сухаревському (кадрова піхтура, проблематики СБС, як виявилось, не до кінця розумів) і Умерову ці речі були не на вищому пріоритеті. А як виявилось - саме ці речі дозволяють встановити "домінування над малим небом". В тєлєзі останні 3-4 тижні стоїть ор, вий і скавчання зет-ників саме з-за того, що "какли якісно нас переважають в міддлстрайках і розхєрачили все військове ППО, що вістромилось хоч на хвилину з укриттів".
показати весь коментар
12.03.2026 18:07 Відповісти
Щось втрачають, але ж огризаються.
Вночі запалили два танкера...
показати весь коментар
12.03.2026 08:51 Відповісти
Именно огрызаются
показати весь коментар
12.03.2026 10:03 Відповісти
А можна таке заказати для аеродромів Олєнья, Дягилєво і Енгельс ?
показати весь коментар
12.03.2026 08:56 Відповісти
звичайно можна, але ми болта поклали на НАТО та союзників після 19 го року і грошики в асфальт зарили.
показати весь коментар
12.03.2026 09:17 Відповісти
можливо, але треба мінім зусиль , це пару шт. MQ-9 Reaper та RQ-4 Global Hawk яких в нас немає та ніхто і не продасть та вибити вороже терорестичне ПВО , наприклад Томогавками, яких у нас нема та і ніхто і не продасть .
А так мріяти не заборонено.
показати весь коментар
12.03.2026 10:07 Відповісти
Ріперам і хавкам ніхєра не світить проти нинішніх засрашинців ані на фронті, ані навколо військових аеродромів. ТОР-и, Панцирі і навіть Стріли/Оси їх будуть лупашити їх як лиси куріпок в курятнику. Нинішні засрашинці вже треновані у війні проти України.

Це, що в відосі (ріпер чи хавк "висит" і "підсвічує" лазером доволі довго ціль) можливе тільки тоді, коли вщент знищене взагалі все ППО - і дальньої, і середньої, і близької дії. І навіть з ПЗРК ніхто не може вилізти з окопу/бункера і встромити Іглу в ціль розміром з автобус.

В "нашій" війні такого просто фізично немає ні на фронті, ні навколо "стратегічних об'єктів". У нас фронтові штурмовики переастали літати над ЛБЗ масово ще влітку 2022 року. Бо почали з'являтись унікуми, які модернізованою іглою за 3 місяці боїв 6 (ШІСТЬ) Су-25 звалили.

Бо в справжній армії ПЗРК в кожній роті є. А в показушній, призначеній для розгону демоснтрантів і боротьби з сепаратистами (як в Ірану) - такого немає.
показати весь коментар
12.03.2026 18:32 Відповісти
А Іран у військовому плані був достатньо потужною державою... Значно потужнішою, напевно, за Україну станом на 24.02.22. І як його всього за тиждень розібрали навіть не НАТО, а лише на пару американці з євреями! Приблизно так виглядатиме і війна рашки з НАТО, якою з Москви весь час погрожують Європі. Цікаво, чи залишилися на болотах ще не не повні ідіоти, які це розуміють?
показати весь коментар
12.03.2026 08:57 Відповісти
Шість днів війни проти Ірану коштували Сполученим Штатам понад 11,3 млрд доларів. Такі дані представники Пентагону озвучили сенаторам під час закритого брифінгу в Конгресі.
показати весь коментар
12.03.2026 09:06 Відповісти
Україна за такі гроші майже 2 місяці (65 днів) може воювати. $174 млн/день обходиться війна Україні.
показати весь коментар
12.03.2026 09:23 Відповісти
Чудова надвисокоточна зброя. На другому літаку гарно видно (десь 0:09) як ракета влітає в центр паливного баку. Ух, красиво!
показати весь коментар
12.03.2026 09:28 Відповісти
Та облиште вже. Все ж зроблено протягом першої години. Сам Чубчик сказав.
показати весь коментар
12.03.2026 09:29 Відповісти
Вчора бачи відео,точно архівні,іранських підземних сховищ з ракетами та дронами))Хіба хвалиться той хто щось має?Якби мали то максимум в перший день би застосували,а так "как молади ми билі")
показати весь коментар
12.03.2026 09:41 Відповісти
На 14-й секунді - чи це не один з тих транспортників, якими рушникоголові перекидають кацапам зброю? Якщо воно, то це просто чудово
показати весь коментар
12.03.2026 09:47 Відповісти
Тепер в них точно буде ядерна зброя. І майже 100 млн дуже - дуже розлюченого населення. Пряма і огидна агресія - це не звільнення від режиму.Туттвиявляється, що рушникоголові були 💯 раві, що готувались до війни. Бо знали, що за іранською нафтою прийдуть 'визволитеоі та демократи'.Як вже було в їх історії.
показати весь коментар
12.03.2026 09:54 Відповісти
"огидна агресія"? А не нужно Боинги сбивать с мирными людьми и отмораживаться, не нужно поставлять мордору технологии беспилотников, помогающие убивать украинских женщин и детей, не нужно подло помогать разным прокси обстреливать Израиль. Иран и иранцы сполна заслужили то, что с ними сейчас делают, я бы еще туда тактический ядерный удар нанес, чтоб эта страна, наконец стала мирной и прекратила сеять вокруг зло, как когда-то это сделали с Японией.
показати весь коментар
12.03.2026 15:10 Відповісти
В Ірані не залишиться майже нічого.
показати весь коментар
12.03.2026 10:13 Відповісти
Залишиться нафта...
показати весь коментар
12.03.2026 10:39 Відповісти
Я мав на увазі з техніки.Сам Іран також залишиться.
показати весь коментар
12.03.2026 11:16 Відповісти
 
 