Удари США по авіації Ірану: "Режим день у день втрачає повітряні можливості". ВIДЕО
Центральне командування Збройних сил США оприлюднило кадри ураження низки літаків іранських військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Іранський режим день у день втрачає повітряні можливості. Американські війська не просто захищаються від іранських загроз, ми методично їх демонтуємо", - йдеться в повідомленні.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+13 AbOriginal_UA
показати весь коментар12.03.2026 08:56 Відповісти Посилання
+7 Сергей Папков #616945
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+7 krot_lub
показати весь коментар12.03.2026 09:17 Відповісти Посилання
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В ЗСУ за останній рік, з-за того, що запізнювались з модернізацією зв'язку, розхєрачили дуже велику частину "великих крил" - ТОР-ами і РЕБ-ом. І оце тільки після заміни Сухаревського та Умєрова на Мадяра і Федорова - відповідні процеси (реактивна зміна обладнання зв'язку і наполегливе полювання саме за ТОР-ами, радарами і РЕБ-ом засрашинців) стали "на потік".
Бо Сухаревському (кадрова піхтура, проблематики СБС, як виявилось, не до кінця розумів) і Умерову ці речі були не на вищому пріоритеті. А як виявилось - саме ці речі дозволяють встановити "домінування над малим небом". В тєлєзі останні 3-4 тижні стоїть ор, вий і скавчання зет-ників саме з-за того, що "какли якісно нас переважають в міддлстрайках і розхєрачили все військове ППО, що вістромилось хоч на хвилину з укриттів".
Вночі запалили два танкера...
А так мріяти не заборонено.
Це, що в відосі (ріпер чи хавк "висит" і "підсвічує" лазером доволі довго ціль) можливе тільки тоді, коли вщент знищене взагалі все ППО - і дальньої, і середньої, і близької дії. І навіть з ПЗРК ніхто не може вилізти з окопу/бункера і встромити Іглу в ціль розміром з автобус.
В "нашій" війні такого просто фізично немає ні на фронті, ні навколо "стратегічних об'єктів". У нас фронтові штурмовики переастали літати над ЛБЗ масово ще влітку 2022 року. Бо почали з'являтись унікуми, які модернізованою іглою за 3 місяці боїв 6 (ШІСТЬ) Су-25 звалили.
Бо в справжній армії ПЗРК в кожній роті є. А в показушній, призначеній для розгону демоснтрантів і боротьби з сепаратистами (як в Ірану) - такого немає.