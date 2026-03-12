УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
2 623 9

Каліфорнія посилює безпеку на тлі загрози іранського удару

У Каліфорнії підвищують безпеку

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки для відстеження потенційних загроз з боку Ірану.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза іранських безпілотників

"Я постійно координую свої дії з представниками служб безпеки та розвідки, зокрема з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, щоб відстежувати потенційні загрози для Каліфорнії, зокрема ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході", – написав він.

Каліфорнія посилила заходи безпеки

Водночас губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку.

"Хоча наразі нам не відомо про жодні неминучі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті", – додав посадовець.

У пресофісі губернатора також повідомили, що Каліфорнія відстежує інформацію про можливі загрози, пов’язані з війною на Близькому Сході. Повідомляється, що губернатор доручив Управлінню з надзвичайних ситуацій штату посилити заходи безпеки та координувати роботу з державними, місцевими та федеральними партнерами для цілодобового обміну інформацією.

Також читайте: 10 днів війни на Близькому Сході коштували ЄС 3 млрд євро, - фон дер Ляєн

Попередження ФБР

Раніше ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії про можливу загрозу з боку Ірану.

 Крім того, американські розвідники звернули увагу на поширення дронів мексиканськими наркокартелями та можливість використання цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.

Також читайте: РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg

Автор: 

безпілотник БпЛА (5984) Іран (3513) Каліфорнія (33) США (26770)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
викликайте "картярів" ЗСУ !!!

емблема підрозділів Сили безпілотних систем ЗСУ для США:
Роял-флеш (Royal Flush) Туз, Король, Пані, Валет і Десять одній масті.
показати весь коментар
12.03.2026 00:16 Відповісти
Все вірно, а то здається тільки 25% американців за цю історію з Іраном. А якщо покласти трохи цукру в підвал, розповісти про шахеди над Каліфорнією, то відсоток збільшується.
показати весь коментар
12.03.2026 00:18 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2026 02:57 Відповісти
и сделать это так чтобы все подумали что демократы у руля калифорнии не справляются и только ржавый ублюдок может по отечески ввести войска и навести порядок
показати весь коментар
12.03.2026 07:12 Відповісти
В Каліфорнії, особливо біля Мексики, є багато військових, які посилять безпеку на тлі загрози іранського удару.
Військово-морська база Сан-Дієго є базою ВМС Сполучених Штатів у Сан-Дієго, Каліфорнія.
Це друга за величиною у світі база надводних кораблів. Військово-морська база Сан-Дієго є основним домашнім портом Тихоокеанського флоту США, що складається більш ніж з 50 кораблів та понад 150 команд.
Загальна чисельність осіб на базі перевищує 24 000 військовослужбовців та понад 10 000 цивільних.
показати весь коментар
12.03.2026 00:19 Відповісти
Во времена 2-й мировой японские подлодки совершали обстрелы артиллерией и облеты (на некоторых были гидросамолеты) американского побережья. Для паники. Напомнило.
показати весь коментар
12.03.2026 00:20 Відповісти
Ньюсом вирішив у війнушку погратися? Виборами аж смердить. Хоча якого біса він танцює - від Каліфорнійської Соціалістичної Республіки в Вашингтон і так одні демократи їдуть.
показати весь коментар
12.03.2026 02:00 Відповісти
Трамп повинен сісти за стіл переговорів, піти на компроміс і підписати мирну угоду з Іраном, віддавши Каліфорнію заради сталого миру
показати весь коментар
12.03.2026 02:40 Відповісти
При Шварценеггеру такого не будо.
показати весь коментар
12.03.2026 06:45 Відповісти
 
 