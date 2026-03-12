Каліфорнія посилює безпеку на тлі загрози іранського удару

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом повідомив, що влада штату координує дії зі службами безпеки та розвідки для відстеження потенційних загроз з боку Ірану.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загроза іранських безпілотників

"Я постійно координую свої дії з представниками служб безпеки та розвідки, зокрема з Управлінням з надзвичайних ситуацій Каліфорнії, щоб відстежувати потенційні загрози для Каліфорнії, зокрема ті, що пов’язані з війною на Близькому Сході", – написав він.

Водночас губернатор наголосив, що наразі владі не відомо про безпосередню небезпеку.

"Хоча наразі нам не відомо про жодні неминучі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті", – додав посадовець.

У пресофісі губернатора також повідомили, що Каліфорнія відстежує інформацію про можливі загрози, пов’язані з війною на Близькому Сході. Повідомляється, що губернатор доручив Управлінню з надзвичайних ситуацій штату посилити заходи безпеки та координувати роботу з державними, місцевими та федеральними партнерами для цілодобового обміну інформацією.

Також читайте: 10 днів війни на Близькому Сході коштували ЄС 3 млрд євро, - фон дер Ляєн

Попередження ФБР

Раніше ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії про можливу загрозу з боку Ірану.

Крім того, американські розвідники звернули увагу на поширення дронів мексиканськими наркокартелями та можливість використання цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.

Також читайте: РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg