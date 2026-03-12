Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что власти штата координируют действия со службами безопасности и разведки для отслеживания потенциальных угроз со стороны Ирана.

Угроза иранских беспилотников

"Я постоянно координирую свои действия с представителями служб безопасности и разведки, в частности с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, чтобы отслеживать потенциальные угрозы для Калифорнии, в частности те, которые связаны с войной на Ближнем Востоке", - написал он.

В то же время губернатор подчеркнул, что на данный момент властям не известно о непосредственной опасности.

"Хотя на данный момент нам не известно о каких-либо неминуемых угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате", – добавил чиновник.

В пресс-службе губернатора также сообщили, что Калифорния отслеживает информацию о возможных угрозах, связанных с войной на Ближнем Востоке. Сообщается, что губернатор поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям штата усилить меры безопасности и координировать работу с государственными, местными и федеральными партнерами для круглосуточного обмена информацией.

Предупреждение ФБР

Ранее ФБР предупредило полицейские участки Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана.

Кроме того, американские разведчики обратили внимание на распространение дронов мексиканскими наркокартелями и возможность использования этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

