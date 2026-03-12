Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что власти штата координируют действия со службами безопасности и разведки для отслеживания потенциальных угроз со стороны Ирана.
передает Цензор.НЕТ.
Угроза иранских беспилотников
"Я постоянно координирую свои действия с представителями служб безопасности и разведки, в частности с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, чтобы отслеживать потенциальные угрозы для Калифорнии, в частности те, которые связаны с войной на Ближнем Востоке", - написал он.
В то же время губернатор подчеркнул, что на данный момент властям не известно о непосредственной опасности.
"Хотя на данный момент нам не известно о каких-либо неминуемых угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате", – добавил чиновник.
В пресс-службе губернатора также сообщили, что Калифорния отслеживает информацию о возможных угрозах, связанных с войной на Ближнем Востоке. Сообщается, что губернатор поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям штата усилить меры безопасности и координировать работу с государственными, местными и федеральными партнерами для круглосуточного обмена информацией.
Предупреждение ФБР
Ранее ФБР предупредило полицейские участки Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана.
Кроме того, американские разведчики обратили внимание на распространение дронов мексиканскими наркокартелями и возможность использования этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
