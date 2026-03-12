РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
2 113 9

Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара

В Калифорнии повышают безопасность

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что власти штата координируют действия со службами безопасности и разведки для отслеживания потенциальных угроз со стороны Ирана.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угроза иранских беспилотников

"Я постоянно координирую свои действия с представителями служб безопасности и разведки, в частности с Управлением по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, чтобы отслеживать потенциальные угрозы для Калифорнии, в частности те, которые связаны с войной на Ближнем Востоке", - написал он.

Калифорния усилила меры безопасности

В то же время губернатор подчеркнул, что на данный момент властям не известно о непосредственной опасности.

"Хотя на данный момент нам не известно о каких-либо неминуемых угрозах, мы остаемся готовыми к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате", – добавил чиновник.

В пресс-службе губернатора также сообщили, что Калифорния отслеживает информацию о возможных угрозах, связанных с войной на Ближнем Востоке. Сообщается, что губернатор поручил Управлению по чрезвычайным ситуациям штата усилить меры безопасности и координировать работу с государственными, местными и федеральными партнерами для круглосуточного обмена информацией.

Читайте также: 10 дней войны на Ближнем Востоке стоили ЕС 3 млрд евро, - фон дер Ляйен

Предупреждение ФБР

Ранее ФБР предупредило полицейские участки Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана.

 Кроме того, американские разведчики обратили внимание на распространение дронов мексиканскими наркокартелями и возможность использования этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.

Читайте также: РФ дает Ирану советы, как эффективнее использовать "шахидов" для ударов, - CNN

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Страны G-7 поддержали использование стратегических резервов нефти на фоне войны на Ближнем Востоке, - Bloomberg

Автор: 

беспилотник (2922) Иран (1010) Калифорния (5) США (7256)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
викликайте "картярів" ЗСУ !!!

емблема підрозділів Сили безпілотних систем ЗСУ для США:
Роял-флеш (Royal Flush) Туз, Король, Пані, Валет і Десять одній масті.
показать весь комментарий
12.03.2026 00:16 Ответить
Все вірно, а то здається тільки 25% американців за цю історію з Іраном. А якщо покласти трохи цукру в підвал, розповісти про шахеди над Каліфорнією, то відсоток збільшується.
показать весь комментарий
12.03.2026 00:18 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 02:57 Ответить
и сделать это так чтобы все подумали что демократы у руля калифорнии не справляются и только ржавый ублюдок может по отечески ввести войска и навести порядок
показать весь комментарий
12.03.2026 07:12 Ответить
В Каліфорнії, особливо біля Мексики, є багато військових, які посилять безпеку на тлі загрози іранського удару.
Військово-морська база Сан-Дієго є базою ВМС Сполучених Штатів у Сан-Дієго, Каліфорнія.
Це друга за величиною у світі база надводних кораблів. Військово-морська база Сан-Дієго є основним домашнім портом Тихоокеанського флоту США, що складається більш ніж з 50 кораблів та понад 150 команд.
Загальна чисельність осіб на базі перевищує 24 000 військовослужбовців та понад 10 000 цивільних.
показать весь комментарий
12.03.2026 00:19 Ответить
Во времена 2-й мировой японские подлодки совершали обстрелы артиллерией и облеты (на некоторых были гидросамолеты) американского побережья. Для паники. Напомнило.
показать весь комментарий
12.03.2026 00:20 Ответить
Ньюсом вирішив у війнушку погратися? Виборами аж смердить. Хоча якого біса він танцює - від Каліфорнійської Соціалістичної Республіки в Вашингтон і так одні демократи їдуть.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:00 Ответить
Трамп повинен сісти за стіл переговорів, піти на компроміс і підписати мирну угоду з Іраном, віддавши Каліфорнію заради сталого миру
показать весь комментарий
12.03.2026 02:40 Ответить
При Шварценеггеру такого не будо.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:45 Ответить
 
 