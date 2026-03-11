РФ дает Ирану советы, как эффективнее использовать "шахеды" для ударов, - CNN
Россия помогает Ирану с тактиками применения беспилотников, испытанными во время войны против Украины, для ударов по целям США и стран Ближнего Востока.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом сообщил представитель западной разведки.
Подробности
По его словам, "шахеды" неожиданно успешно пробили систему противовоздушной обороны стран Персидского залива.
До этого сообщалось, что РФ оказывает Ирану помощь в наведении на цели, но конкретные советы также являются новым уровнем поддержки.
"То, что раньше было общей поддержкой, сейчас вызывает все большее беспокойство, включая стратегии наведения беспилотников, которые Россия применяла в Украине", - сказал разведчик.
Он отказался уточнить детали, но известно, что РФ использовала "шахедов" против Украины волнами, когда несколько беспилотников летали вместе и регулярно меняли курс, чтобы уклониться от средств противовоздушной обороны.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее The Washington Post сообщил, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
- В Белом доме впоследствии заявили, что Соединенные Штаты не обращают внимания на то, что Россия может предоставлять Ирану разведывательные данные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Прутін-****** турбується за їх життя!! А Трамп, все так нюхає «дух Анкоріджу», мабуть, уже призвичаївся, як воно смердить?!?!??
- слово "несподівано" треба брати в лапки !