РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Росія допомагає Ірану із тактиками застосування безпілотників, випробуваними під час війни проти України, для ударів по цілях США та країн Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив представник західної розвідки.

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Подробиці

За його словами, "шахеди" несподівано успішно пробили систему протиповітряної оборони країн Перської затоки.

До цього повідомлялось, що РФ надає Ірану допомогу в наведенні на цілі, але конкретні поради також є новим рівнем підтримки.

"Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні", - сказав розвідник.

Він відмовився уточнити деталі, але відомо, що РФ використовувала "шахеди" проти України хвилями, коли кілька безпілотників літали разом і регулярно змінювали курс, щоб ухилитися від засобів протиповітряної оборони.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.

У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

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