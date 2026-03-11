РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN
Росія допомагає Ірану із тактиками застосування безпілотників, випробуваними під час війни проти України, для ударів по цілях США та країн Близького Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив представник західної розвідки.
Подробиці
За його словами, "шахеди" несподівано успішно пробили систему протиповітряної оборони країн Перської затоки.
До цього повідомлялось, що РФ надає Ірану допомогу в наведенні на цілі, але конкретні поради також є новим рівнем підтримки.
"Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні", - сказав розвідник.
Він відмовився уточнити деталі, але відомо, що РФ використовувала "шахеди" проти України хвилями, коли кілька безпілотників літали разом і регулярно змінювали курс, щоб ухилитися від засобів протиповітряної оборони.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
- У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.
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Прутін-****** турбується за їх життя!! А Трамп, все так нюхає «дух Анкоріджу», мабуть, уже призвичаївся, як воно смердить?!?!??
- слово "несподівано" треба брати в лапки !
вітьков: повіримо росії на слово, що вона не допомагає ірану
трамп: зняти санкції з росії! нємєдлєнно!
американцямТрампу! І взагалі, ота американська санкційна політикакацапська військова допомога робить кацапіюАмерику сильнішою. І нам пофігужаль наших загиблих солдатів, бо це - невелика плата за велич ТрампаАмерики!
2018 год. Хельсинки. Трамп заявляет в присутствии путина, что хотя американская разведка говорит, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, «президент путин говорит, что не вмешивалась», и у него «нет оснований не верить президенту путину».
2025 год. Трамп заявляет, что «сам президент путин сказал», что Украина атаковала его резиденцию, и что он, Трамп, «очень этим обеспокоен».
2026 год, Вторник, 10 марта. Сообщение телеканала CNN: «По словам посланника президента Стива Виткоффа, российские официальные лица в ходе телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в понедельник заявили, что "не делятся" разведывательной информацией о местонахождении американских военных объектов.
Как сообщал CNN, Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижениях американских войск, кораблей и самолетов, по словам нескольких источников, знакомых с сообщениями американской разведки по этому вопросу.
«Вчера во время разговора с президентом русские заявили, что не делятся информацией. Так они сказали. Так что, знаете, мы можем поверить им на слово. Но они это сказали», - заявил сегодня Виткофф в интервью CNBC.
То же самое, добавил Виткофф, было сказано ему и в отдельном телефонном разговоре, который он провел ранее в понедельник вместе с Джаредом Кушнером и российским официальным лицом Юрием Ушаковым. «Вчера утром, независимо от этого, у Джареда и меня был разговор с Ушаковым, который повторил то же самое… Будем надеяться, что они не делятся информацией», - сказал он. Виткофф сообщил, что он и Кушнер отправятся в Женеву для трехсторонних переговоров с российскими и украинскими официальными лицами "где-то на следующей неделе".»
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