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Новини Співпраця РФ та Ірану
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РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Росія допомагає Ірану у війні: радить, як використовувати шахеди

Росія допомагає Ірану із тактиками застосування безпілотників, випробуваними під час війни проти України, для ударів по цілях США та країн Близького Сходу. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це повідомив представник західної розвідки.

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Подробиці

За його словами, "шахеди" несподівано успішно пробили систему протиповітряної оборони країн Перської затоки.

До цього повідомлялось, що РФ надає Ірану допомогу в наведенні на цілі, але конкретні поради також є новим рівнем підтримки.

"Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні", - сказав розвідник.

Він відмовився уточнити деталі, але відомо, що РФ використовувала "шахеди" проти України хвилями, коли кілька безпілотників літали разом і регулярно змінювали курс, щоб ухилитися від засобів протиповітряної оборони.

Читайте: Росія може надіслати війська до Ірану, - Зеленський

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомив, що Росія надає Ірану інформацію про цілі для ударів по американських силах на Близькому Сході.
  • У Білому домі згодом заявили, що Сполучені Штати не зважають на те, що Росія може надавати Ірану розвідувальні дані.

Також читайте: Іранському генералу Мехрабі, який допоміг РФ запустити виробництво шахедів, повідомлено про підозру

Автор: 

Іран (3513) ППО (4188) росія (70450) Шахед (2274)
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Топ коментарі
+10
Трампло за, це , з ***** санкції знімає педофіл педофілу око не виклює
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11.03.2026 15:42 Відповісти
+6
ВІТЬКОФФ скаже що РФ хороша, а Трамп що проблема в нас а не в РФ - справу закрито
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11.03.2026 15:43 Відповісти
+5
Та ну. Не може бути. Ви хоч Чубчика спитайте.
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11.03.2026 15:39 Відповісти
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Кєровніки країн Арабської затоки від цього дуже щасливі з населенням!!!
Прутін-****** турбується за їх життя!! А Трамп, все так нюхає «дух Анкоріджу», мабуть, уже призвичаївся, як воно смердить?!?!??
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11.03.2026 15:38 Відповісти
Кєрівніки країн Арабської затоки всі ці 4 роки радісно смоктали у путіна. То хай тепер насолоджуються
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12.03.2026 01:53 Відповісти
Та ну. Не може бути. Ви хоч Чубчика спитайте.
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11.03.2026 15:39 Відповісти
За його словами, "шахеди" несподівано успішно пробили систему протиповітряної оборони країн Перської затоки. Джерело: https://censor.net/ua/n3604712
- слово "несподівано" треба брати в лапки !
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11.03.2026 15:39 Відповісти
Або "" зненацька"...
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11.03.2026 16:17 Відповісти
Трампло за, це , з ***** санкції знімає педофіл педофілу око не виклює
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11.03.2026 15:42 Відповісти
ВІТЬКОФФ скаже що РФ хороша, а Трамп що проблема в нас а не в РФ - справу закрито
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11.03.2026 15:43 Відповісти
Так у вас же ж петріоти є. Ну ось і збивайте. Ви ж такі модні і круті.
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11.03.2026 15:53 Відповісти
Упс знову підофілу рижому треба вальодю захищати.
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11.03.2026 16:31 Відповісти
росія: передає озброєння ірану, надає розвіддані ірану як бомбити американців, інструктує як запускати шахеди

вітьков: повіримо росії на слово, що вона не допомагає ірану

трамп: зняти санкції з росії! нємєдлєнно!
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11.03.2026 16:48 Відповісти
Не треба тут нагнітати! Допомога кацапів ніяк не шкодить американцям Трампу! І взагалі, ота американська санкційна політика кацапська військова допомога робить кацапію Америку сильнішою. І нам пофігу жаль наших загиблих солдатів, бо це - невелика плата за велич Трампа Америки!
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11.03.2026 17:15 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/povtorenie-vse-toy-zhe-istorii-vera-trampa-v-rossiyu-i-putina-nepokolebima---igor-aizenber/185429#gsc.tab=0 Igor Aizenberg - Вера Трампа в Россию и путина непоколебима:
2018 год. Хельсинки. Трамп заявляет в присутствии путина, что хотя американская разведка говорит, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, «президент путин говорит, что не вмешивалась», и у него «нет оснований не верить президенту путину».
2025 год. Трамп заявляет, что «сам президент путин сказал», что Украина атаковала его резиденцию, и что он, Трамп, «очень этим обеспокоен».
2026 год, Вторник, 10 марта. Сообщение телеканала CNN: «По словам посланника президента Стива Виткоффа, российские официальные лица в ходе телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом в понедельник заявили, что "не делятся" разведывательной информацией о местонахождении американских военных объектов.
Как сообщал CNN, Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижениях американских войск, кораблей и самолетов, по словам нескольких источников, знакомых с сообщениями американской разведки по этому вопросу.
«Вчера во время разговора с президентом русские заявили, что не делятся информацией. Так они сказали. Так что, знаете, мы можем поверить им на слово. Но они это сказали», - заявил сегодня Виткофф в интервью CNBC.
То же самое, добавил Виткофф, было сказано ему и в отдельном телефонном разговоре, который он провел ранее в понедельник вместе с Джаредом Кушнером и российским официальным лицом Юрием Ушаковым. «Вчера утром, независимо от этого, у Джареда и меня был разговор с Ушаковым, который повторил то же самое… Будем надеяться, что они не делятся информацией», - сказал он. Виткофф сообщил, что он и Кушнер отправятся в Женеву для трехсторонних переговоров с российскими и украинскими официальными лицами "где-то на следующей неделе".»
Комментарии излишни...
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11.03.2026 17:43 Відповісти
І хто заперечить, що краснов то не ворог Заходу ??
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11.03.2026 21:05 Відповісти
 
 