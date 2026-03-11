10 дней войны на Ближнем Востоке стоили ЕС 3 млрд евро, - фон дер Ляйен
Первые 10 дней операции США на Ближнем Востоке дополнительно обошлись Евросоюзу в 3 млрд евро. Все из-за роста цен на нефть и газ.
Об этом она заявила на заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
Она отметила, что цены на газ выросли на 50%, а на нефть - на 27%. Так, первые 10 дней операции на Ближнем Востоке обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива.
Фон дер Ляйен считает, что фактическая зависимость от ископаемого топлива показала необходимость развития собственных энергетических ресурсов.
"У нас есть собственные источники энергии. Возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Их цены за последние 10 дней остались неизменными", - сказала президент Еврокомиссии.
По ее словам, в ЕС разрабатывают меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии, в частности через лучшую реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между разработчиками возобновляемой энергетики и государственными органами, государственную помощь, а также возможное субсидирование или ограничение цены на газ.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
