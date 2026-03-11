РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9579 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
656 5

10 дней войны на Ближнем Востоке стоили ЕС 3 млрд евро, - фон дер Ляйен

ЕС также ощущает влияние войны на Ближнем Востоке

Первые 10 дней операции США на Ближнем Востоке дополнительно обошлись Евросоюзу в 3 млрд евро. Все из-за роста цен на нефть и газ.

Об этом она заявила на заседании Европейского совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Она отметила, что цены на газ выросли на 50%, а на нефть - на 27%. Так, первые 10 дней операции на Ближнем Востоке обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива.

Фон дер Ляйен считает, что фактическая зависимость от ископаемого топлива показала необходимость развития собственных энергетических ресурсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров с военными отправляется на Ближний Восток, в регион Залива, - Зеленский

"У нас есть собственные источники энергии. Возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Их цены за последние 10 дней остались неизменными", - сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, в ЕС разрабатывают меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии, в частности через лучшую реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между разработчиками возобновляемой энергетики и государственными органами, государственную помощь, а также возможное субсидирование или ограничение цены на газ.

Читайте: Покупать российское топливо снова было бы стратегической ошибкой для ЕС, - фон дер Ляйен

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: ЕС выполнит обязательства предоставить Украине 90 млрд евро, - фон дер Ляйен

Автор: 

энергетика (1333) Евросоюз (2878) Ближний Восток (67) Урсула фон дер Ляйен (438)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто винен?
Винні всі крім Трампа та Ізраїлю.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:12 Ответить
Орбан вже заявив, що винна Україна і слід негайно знімати санкції з кацапетівки.
"Орбан вбачає причину паливної кризи в Україні. Мовляв, Київ блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", яким сировина потрапляє до Європи. Ба більше, припинення транзиту російських енергоносіїв через українську територію нібито є критичною загрозою не лише для Будапешта, а й для енергобезпеки всього ЄС."
показать весь комментарий
11.03.2026 12:36 Ответить
До суду будуть подавати на відшкодування збитків? Тим більше що у трампа гроші є.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:22 Ответить
Тепер, за прикладом Трампа ЄС має заявити, що це не їх війна і зажадати від США повернення цих коштів.
показать весь комментарий
11.03.2026 12:23 Ответить
Забули про Ізраїль, він почав перший
показать весь комментарий
11.03.2026 13:15 Ответить
 
 