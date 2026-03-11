РУС
Покупать российское топливо снова было бы стратегической ошибкой для ЕС, - фон дер Ляйен

В ЕС против возвращения к покупке российских энергоресурсов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что возвращение ЕС к российскому ископаемому топливу было бы стратегической ошибкой.

Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас еще более зависимыми, уязвимыми и слабыми", - отметила она.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, если европейцы откажутся от "политической конъюнктуры".

Читайте: Цахкна ответил Шредеру по поводу "демонизации" России: Полномасштабная война против Украины является прямым следствием политики умиротворения РФ

Что предшествовало?

Читайте также: Кредит для Украины: Евросоюз нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии

россия (22460) топливо (48) Евросоюз (2878) Урсула фон дер Ляйен (438)
Там Орбан і Фіцо чекає що ви за них заступитесь і дасте їм ще пососати русіше нефть
11.03.2026 10:54 Ответить
Так ЄС не НЕ БУДЕ купувати паливо в кацапів, чи БУДЕ, але "сором'язливо червоніючи"?
11.03.2026 10:59 Ответить
звісно шо будуть, тому що мова про гроші
11.03.2026 11:24 Ответить
Так і думав що Фіцо вчора ******* про те що Урсула "за" відновлення транзиту "Дружбою".
11.03.2026 11:15 Ответить
Но если сильно хочется--- то можно! Покупать. Была ты Европа шлюхой---- ею и осталась!
