Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что возвращение ЕС к российскому ископаемому топливу было бы стратегической ошибкой.

Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас еще более зависимыми, уязвимыми и слабыми", - отметила она.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, если европейцы откажутся от "политической конъюнктуры".

Что предшествовало?

