Покупать российское топливо снова было бы стратегической ошибкой для ЕС, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что возвращение ЕС к российскому ископаемому топливу было бы стратегической ошибкой.
Об этом она заявила во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В условиях нынешнего кризиса некоторые утверждают, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российскому ископаемому топливу. Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас еще более зависимыми, уязвимыми и слабыми", - отметила она.
Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ в Европу, если европейцы откажутся от "политической конъюнктуры".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против России.
- Также отмечалось, что Европейский Союз договорился о более быстром, чем ранее планировалось, постепенном отказе от российского газа, стремясь полностью разорвать связи с бывшим ключевым поставщиком энергии.
- 26 января
страны Европейского Союза окончательно одобрили план по запрету импорта российского газа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль