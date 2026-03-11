Купувати російське паливо знову було б стратегічною помилкою для ЄС, - фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що повернення ЄС до російського викопного палива було б стратегічною помилкою.
Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В умовах нинішньої кризи дехто стверджує, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою. Це зробило б нас ще більш залежними, вразливими та слабшими", - зазначила вона.
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ до Європи, якщо європейці відмовляться від "політичної кон'юнктури".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ЄС погодив нові санкції проти Росії.
- Також зазначалося, що Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв’язки з колишнім ключовим постачальником енергії.
- 26 січня
країни Європейського Союзу остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу.
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тоді скоріше, не просто свистів, а пистів