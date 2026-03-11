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Купувати російське паливо знову було б стратегічною помилкою для ЄС, - фон дер Ляєн

У ЄС проти повернення до купівлі російських енергоресурсів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що повернення ЄС до російського викопного палива було б стратегічною помилкою.

Про це вона заявила під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В умовах нинішньої кризи дехто стверджує, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії та навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою. Це зробило б нас ще більш залежними, вразливими та слабшими", - зазначила вона.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова постачати нафту й газ до Європи, якщо європейці відмовляться від "політичної кон'юнктури".

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Що передувало?

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Автор: 

росія (70450) паливо (934) Євросоюз (15253) фон дер Ляєн Урсула (1002)
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Там Орбан і Фіцо чекає що ви за них заступитесь і дасте їм ще пососати русіше нефть
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11.03.2026 10:54 Відповісти
Так ЄС не НЕ БУДЕ купувати паливо в кацапів, чи БУДЕ, але "сором'язливо червоніючи"?
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11.03.2026 10:59 Відповісти
звісно шо будуть, тому що мова про гроші
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11.03.2026 11:24 Відповісти
Так і думав що Фіцо вчора ******* про те що Урсула "за" відновлення транзиту "Дружбою".
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11.03.2026 11:15 Відповісти
Но если сильно хочется--- то можно! Покупать. Была ты Европа шлюхой---- ею и осталась!
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11.03.2026 11:51 Відповісти
цікаво, європа то повія, але Україна якось не соромилась користуватись російським газом навіть після початку війни. Можна розповідати що то газ німецький, угорський чи ще чийсь, але від зміни власника газу країна походження не мінялась. Те саме з бензином та дизелем. Купувати дизель і бензин в словатчині/угорщині з російської нафти теж норм. Та банально, оглянись навколо. Куча товарів з китаю який є основним постачальником високотехнологічних компонентів до руснявої зброї. Тобто підтримуючи економіку китая ми підтримуємо спонсорування рашки.
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11.03.2026 12:02 Відповісти
Меркель, Орбан, Фіцо - в студію!!!
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11.03.2026 12:52 Відповісти
а що це фіцо свистів, що він з Урсулою домовився відкрити нафтопровід дружба?
тоді скоріше, не просто свистів, а пистів
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11.03.2026 13:14 Відповісти
 
 