Цахкна відповів Шредеру щодо "демонізації" Росії: Повномасштабна війна проти України є прямим наслідком політики умиротворення РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заклики ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера припинити "демонізувати" Росію та відновити з нею енергетичну співпрацю, назвавши їх "жахливими".

Про це Цахкна написав у соцмережі X.

"Заклики уникати "демонізації" країни, яка веде найжорстокішу війну в Європі із часів Другої світової війни, і навіть натяки на відновлення співпраці в енергетичній сфері є просто жахливими", - йдеться в повідомленні.

Цахкна нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України є прямим наслідком політики умиротворення та десятиліть віри в те, що торгівля приборкає агресію.

Естонській міністр наголосив, що саме ці переконання завели Європу в енергетичну залежність від Росії.

"Ця віра фінансувала переозброєння та замкнула Європу в енергетичній залежності, яка підтримувала грошовий потік агресора", – додав Цахкна.

