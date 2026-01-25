Цахкна відповів Шредеру щодо "демонізації" Росії: Повномасштабна війна проти України є прямим наслідком політики умиротворення РФ

Цахкна відповів Шредеру

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заклики ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера припинити "демонізувати" Росію та відновити з нею енергетичну співпрацю, назвавши їх "жахливими".

"Заклики уникати "демонізації" країни, яка веде найжорстокішу війну в Європі із часів Другої світової війни, і навіть натяки на відновлення співпраці в енергетичній сфері є просто жахливими", - йдеться в повідомленні.

Цахкна нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України є прямим наслідком політики умиротворення та десятиліть віри в те, що торгівля приборкає агресію.

Читайте: Європа потрапила у нову енергетичну залежність від США після санкцій проти РФ, - The Guardian

Естонській міністр наголосив, що саме ці переконання завели Європу в енергетичну залежність від Росії.

"Ця віра фінансувала переозброєння та замкнула Європу в енергетичній залежності, яка підтримувала грошовий потік агресора", – додав Цахкна.

Також читайте: ЄС не купуватиме нафту та газ у Росії навіть після завершення війни проти України, - єврокомісар

Цахкна відповів Шредеру

Що передувало?

  • Напередодні колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав "не демонізувати" Росію та висловився на підтримку відновлення поставок "недорогих енергоносіїв" з РФ.
  • Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.
  • Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.
  • Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".
  • Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Топ коментарі
Кожен, хто пропонує не демонізувати росію, має особисто познайомитися з гуzzкім міром, відвідавши під час обстрілів, хочаб, Кривий Ріг, Херсон, Харків. Потім поговоримо.
25.01.2026 14:23 Відповісти
Навіщо йому когось згадувати, коли достатньо просто подивитися у дзеркало. Тим більше що у *************** сенсі Анжела тихо курить на його фоні
25.01.2026 14:02 Відповісти
Через під×уйловика Трампона і європейські політичні хвойди почали підгавкувати голосніше.
25.01.2026 13:47 Відповісти
25.01.2026 13:33 Відповісти
Жму руку обнімаю
25.01.2026 14:31 Відповісти
і целую...

25.01.2026 14:56 Відповісти
25.01.2026 14:57 Відповісти
Закрити його вже давно треба - але схоже європейці взагалі вже ні на що не здатні
Польська прокуратура розслідує роль ексканцлера Шредера у російському вторгненні в Україну, - RMF FM
25.01.2026 13:34 Відповісти
Щоб тільки вибачатись полякам не прийшлось, коли перекриють німецькі гроші від ЄС.
25.01.2026 17:16 Відповісти
Шредер не бажає згадати Ангелу Меркель (не ангел) і її диструктив...?
25.01.2026 13:36 Відповісти
Навіщо йому когось згадувати, коли достатньо просто подивитися у дзеркало. Тим більше що у *************** сенсі Анжела тихо курить на його фоні
25.01.2026 14:02 Відповісти
Через під×уйловика Трампона і європейські політичні хвойди почали підгавкувати голосніше.
25.01.2026 13:47 Відповісти
Це влада "потужників" повинна говорити і транслювати всьому Світу (в першу чергу світовим політикам) оті відео зроблені з БПЛА зруйнованих українських міст, сьогодні здесь був здесь Куп'янськ, а скільки ще таких руїн, в минулому розквітаючих міст, ми на Цензорі вже бачили. Але цей владі на це нема не часу не бажання не мозків, вони зайняти лише особистим пиаром та збагаченням.
25.01.2026 14:15 Відповісти
Ось це й покаже треба чи не треба "демонізувати" Разію, чи вона вже історично була є і буде "демоном війни", поки їй остаточно не обломають роги.
25.01.2026 14:22 Відповісти
Кому це буде цікаво? Ви багато дивились таких відео з Сирії чи Іраку?
25.01.2026 17:18 Відповісти
Кожен, хто пропонує не демонізувати росію, має особисто познайомитися з гуzzкім міром, відвідавши під час обстрілів, хочаб, Кривий Ріг, Херсон, Харків. Потім поговоримо.
25.01.2026 14:23 Відповісти
Шредер унікум. Йому мало бути проституткою, йому ще треба про це зробити оголошення
25.01.2026 14:31 Відповісти
У нас на кольцевой праститутки за деньги и не такое скажут, ине такое сделают. путинский ху...ос за бабки, тупо праститутка как и орбан по отработке денег.
25.01.2026 14:51 Відповісти
За те бабло, яке Путя ввалив в цього Шредера можна було чекати чогось іншого? Хвойда повинна відпрацювати.
25.01.2026 17:27 Відповісти
Шредер - путінска ******. Його ще хтось слухає? і його падругу мєркель, агентку штазі, що будувала північний потік як не в себе?
25.01.2026 17:44 Відповісти
Эх.... испортили шредеру отличный заработок...
А если серьезно, то на его трёп отвечать - свое время не ценить.
25.01.2026 18:56 Відповісти
 
 