Цахкна відповів Шредеру щодо "демонізації" Росії: Повномасштабна війна проти України є прямим наслідком політики умиротворення РФ
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на заклики ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера припинити "демонізувати" Росію та відновити з нею енергетичну співпрацю, назвавши їх "жахливими".
Про це Цахкна написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Заклики уникати "демонізації" країни, яка веде найжорстокішу війну в Європі із часів Другої світової війни, і навіть натяки на відновлення співпраці в енергетичній сфері є просто жахливими", - йдеться в повідомленні.
Цахкна нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України є прямим наслідком політики умиротворення та десятиліть віри в те, що торгівля приборкає агресію.
Естонській міністр наголосив, що саме ці переконання завели Європу в енергетичну залежність від Росії.
"Ця віра фінансувала переозброєння та замкнула Європу в енергетичній залежності, яка підтримувала грошовий потік агресора", – додав Цахкна.
Що передувало?
- Напередодні колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав "не демонізувати" Росію та висловився на підтримку відновлення поставок "недорогих енергоносіїв" з РФ.
- Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.
- Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.
- Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".
- Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.
Польська прокуратура розслідує роль ексканцлера Шредера у російському вторгненні в Україну, - RMF FM
АнгелуМеркель (не ангел) і її диструктив...?
А если серьезно, то на его трёп отвечать - свое время не ценить.