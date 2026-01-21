Європа потрапила у нову енергетичну залежність від США після санкцій проти РФ, - The Guardian

Адміністрація Трампа та ЄС погодилися з необхідністю здійснювати максимальний тиск на РФ

Президент США Дональд Трамп фактично контролює енергопостачання Європейського Союзу та Великої Британії через заміну залежності від російського газу на американський скраплений природний газ (СПГ).

Про це інформує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Доповідь, співавторами якої стали Інститут Клінгендаля в Гаазі, Інститут екології в Берліні та Норвезький інститут міжнародних відносин, зазначає, що війна в Україні та санкції проти російського газу привели до різкого зростання поставок СПГ зі США до Європи. У 2025 році імпорт американського СПГ до ЄЕЗ зріс на 61%, а в грудні він становив 59% від загального імпорту СПГ до ЄС.

У Великій Британії 68% імпорту СПГ також надходить зі США. Водночас частка російського газу в ЄС знизилася з 60% у 2019 році до 8% у 2025 році.

"Ми маємо визнати нову реальність енергетичного домінування США під керівництвом Дональда Трампа і обережно ставитися до імпорту Європи", - зазначив професор Кацпер Шулецький із Норвезького інституту міжнародних відносин.

Ризик зростання цін

Експерти попереджають про короткостроковий ризик різкого зростання цін на енергоносії через низькі запаси газу та напруженість у відносинах зі США. У доповіді наголошується, що Європа повинна враховувати, що енергетичний експорт стає інструментом стратегічного впливу та прискорити перехід до власних відновлюваних джерел енергії.

Раффаеле Пірія з Інституту екології додав, що Велика Британія, хоча і вийшла з єдиного ринку, зазнає тих самих геополітичних та економічних вразливостей, що й ЄС, оскільки її газова система інтегрована з континентальною мережею.

Топ коментарі
Та краще вже США, Трамп це тимчасово. В рашка це вічні проблеми.
21.01.2026 15:37 Відповісти
.... треба повертатись до росії: там - стабільність (фашисти у владі завжди).
21.01.2026 15:47 Відповісти
Німеччина запускає свої атомні станції, штати возять СПГ на Маро-Лаго.
21.01.2026 15:40 Відповісти
21.01.2026 15:37 Відповісти
там на зміну трампу або комуністи або фашисти тому
21.01.2026 15:37 Відповісти
21.01.2026 15:47 Відповісти
влучно. )
21.01.2026 21:35 Відповісти
21.01.2026 15:40 Відповісти
Назад до росії? Прасті, матушка, нас блудних!
21.01.2026 15:42 Відповісти
Ото трагедія! Бо головне грошики, які впливають на бюджет, який впливає на "сподобатись виборцю".
21.01.2026 15:45 Відповісти
А хто знає? у нас трубах який газ зараз? Американський?
21.01.2026 15:51 Відповісти
Водночас частка російського газу в ЄС знизилася з 60% у 2019 році до 8% у 2025 році.
Якщо це правда, то так, бо ті 8% скоріше за все припадають на фіцорбанів.
21.01.2026 15:52 Відповісти
Як там на айфонах - десігнед ін каліфорнія, маде ін чайна)
21.01.2026 15:57 Відповісти
Китай сам руснявий газ купує.
21.01.2026 16:30 Відповісти
Кроме сша и кацапстана больше никто не добывает газ ?
Альтернативу и возможности всегда можно найти , кто хочет !
Кто не хочет, ищет причину …
21.01.2026 16:10 Відповісти
Норвегія чомусь скромно стоїть в сторні і не пари з вуст 🤔
21.01.2026 17:00 Відповісти
Терміново повернутись до залежності від кацапстану.
21.01.2026 17:48 Відповісти
 
 