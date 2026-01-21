Європа потрапила у нову енергетичну залежність від США після санкцій проти РФ, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп фактично контролює енергопостачання Європейського Союзу та Великої Британії через заміну залежності від російського газу на американський скраплений природний газ (СПГ).

Про це інформує The Guardian.

Доповідь, співавторами якої стали Інститут Клінгендаля в Гаазі, Інститут екології в Берліні та Норвезький інститут міжнародних відносин, зазначає, що війна в Україні та санкції проти російського газу привели до різкого зростання поставок СПГ зі США до Європи. У 2025 році імпорт американського СПГ до ЄЕЗ зріс на 61%, а в грудні він становив 59% від загального імпорту СПГ до ЄС.

У Великій Британії 68% імпорту СПГ також надходить зі США. Водночас частка російського газу в ЄС знизилася з 60% у 2019 році до 8% у 2025 році.

"Ми маємо визнати нову реальність енергетичного домінування США під керівництвом Дональда Трампа і обережно ставитися до імпорту Європи", - зазначив професор Кацпер Шулецький із Норвезького інституту міжнародних відносин.

Ризик зростання цін

Експерти попереджають про короткостроковий ризик різкого зростання цін на енергоносії через низькі запаси газу та напруженість у відносинах зі США. У доповіді наголошується, що Європа повинна враховувати, що енергетичний експорт стає інструментом стратегічного впливу та прискорити перехід до власних відновлюваних джерел енергії.

Раффаеле Пірія з Інституту екології додав, що Велика Британія, хоча і вийшла з єдиного ринку, зазнає тих самих геополітичних та економічних вразливостей, що й ЄС, оскільки її газова система інтегрована з континентальною мережею.

