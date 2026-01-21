Европа попала в новую энергетическую зависимость от США после санкций против РФ, - The Guardian

Президент США Дональд Трамп фактически контролирует энергоснабжение Европейского Союза и Великобритании за счет замены зависимости от российского газа на американский сжиженный природный газ (СПГ).

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Доклад, соавторами которого стали Институт Клингендаля в Гааге, Институт экологии в Берлине и Норвежский институт международных отношений, отмечает, что война в Украине и санкции против российского газа привели к резкому росту поставок СПГ из США в Европу. В 2025 году импорт американского СПГ в ЕЭЗ вырос на 61%, а в декабре он составил 59% от общего импорта СПГ в ЕС.

В Великобритании 68% импорта СПГ также поступает из США. В то же время доля российского газа в ЕС снизилась с 60% в 2019 году до 8% в 2025 году.

"Мы должны признать новую реальность энергетического доминирования США под руководством Дональда Трампа и осторожно относиться к импорту Европы", - отметил профессор Кацпер Шулецкий из Норвежского института международных отношений.

Риск роста цен

Эксперты предупреждают о краткосрочном риске резкого роста цен на энергоносители из-за низких запасов газа и напряженности в отношениях с США. В докладе отмечается, что Европа должна учитывать, что энергетический экспорт становится инструментом стратегического влияния, и ускорить переход к собственным возобновляемым источникам энергии.

Раффаэле Пирия из Института экологии добавил, что Великобритания, хотя и вышла из единого рынка, подвержена тем же геополитическим и экономическим уязвимостям, что и ЕС, поскольку ее газовая система интегрирована с континентальной сетью.

