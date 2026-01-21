Европа попала в новую энергетическую зависимость от США после санкций против РФ, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп фактически контролирует энергоснабжение Европейского Союза и Великобритании за счет замены зависимости от российского газа на американский сжиженный природный газ (СПГ).
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Доклад, соавторами которого стали Институт Клингендаля в Гааге, Институт экологии в Берлине и Норвежский институт международных отношений, отмечает, что война в Украине и санкции против российского газа привели к резкому росту поставок СПГ из США в Европу. В 2025 году импорт американского СПГ в ЕЭЗ вырос на 61%, а в декабре он составил 59% от общего импорта СПГ в ЕС.
В Великобритании 68% импорта СПГ также поступает из США. В то же время доля российского газа в ЕС снизилась с 60% в 2019 году до 8% в 2025 году.
"Мы должны признать новую реальность энергетического доминирования США под руководством Дональда Трампа и осторожно относиться к импорту Европы", - отметил профессор Кацпер Шулецкий из Норвежского института международных отношений.
Риск роста цен
Эксперты предупреждают о краткосрочном риске резкого роста цен на энергоносители из-за низких запасов газа и напряженности в отношениях с США. В докладе отмечается, что Европа должна учитывать, что энергетический экспорт становится инструментом стратегического влияния, и ускорить переход к собственным возобновляемым источникам энергии.
Раффаэле Пирия из Института экологии добавил, что Великобритания, хотя и вышла из единого рынка, подвержена тем же геополитическим и экономическим уязвимостям, что и ЕС, поскольку ее газовая система интегрирована с континентальной сетью.
Якщо це правда, то так, бо ті 8% скоріше за все припадають на фіцорбанів.
