Европа попала в новую энергетическую зависимость от США после санкций против РФ, - The Guardian

Администрация Трампа и ЕС согласились с необходимостью оказывать максимальное давление на РФ

Президент США Дональд Трамп фактически контролирует энергоснабжение Европейского Союза и Великобритании за счет замены зависимости от российского газа на американский сжиженный природный газ (СПГ).

Доклад, соавторами которого стали Институт Клингендаля в Гааге, Институт экологии в Берлине и Норвежский институт международных отношений, отмечает, что война в Украине и санкции против российского газа привели к резкому росту поставок СПГ из США в Европу. В 2025 году импорт американского СПГ в ЕЭЗ вырос на 61%, а в декабре он составил 59% от общего импорта СПГ в ЕС.

В Великобритании 68% импорта СПГ также поступает из США. В то же время доля российского газа в ЕС снизилась с 60% в 2019 году до 8% в 2025 году.

"Мы должны признать новую реальность энергетического доминирования США под руководством Дональда Трампа и осторожно относиться к импорту Европы", - отметил профессор Кацпер Шулецкий из Норвежского института международных отношений.

Риск роста цен

Эксперты предупреждают о краткосрочном риске резкого роста цен на энергоносители из-за низких запасов газа и напряженности в отношениях с США. В докладе отмечается, что Европа должна учитывать, что энергетический экспорт становится инструментом стратегического влияния, и ускорить переход к собственным возобновляемым источникам энергии.

Раффаэле Пирия из Института экологии добавил, что Великобритания, хотя и вышла из единого рынка, подвержена тем же геополитическим и экономическим уязвимостям, что и ЕС, поскольку ее газовая система интегрирована с континентальной сетью.

Та краще вже США, Трамп це тимчасово. В рашка це вічні проблеми.
21.01.2026 15:37 Ответить
там на зміну трампу або комуністи або фашисти тому
21.01.2026 15:37 Ответить
.... треба повертатись до росії: там - стабільність (фашисти у владі завжди).
21.01.2026 15:47 Ответить
влучно. )
21.01.2026 21:35 Ответить
Німеччина запускає свої атомні станції, штати возять СПГ на Маро-Лаго.
21.01.2026 15:40 Ответить
Назад до росії? Прасті, матушка, нас блудних!
21.01.2026 15:42 Ответить
Ото трагедія! Бо головне грошики, які впливають на бюджет, який впливає на "сподобатись виборцю".
21.01.2026 15:45 Ответить
А хто знає? у нас трубах який газ зараз? Американський?
21.01.2026 15:51 Ответить
Водночас частка російського газу в ЄС знизилася з 60% у 2019 році до 8% у 2025 році.
Якщо це правда, то так, бо ті 8% скоріше за все припадають на фіцорбанів.
21.01.2026 15:52 Ответить
Як там на айфонах - десігнед ін каліфорнія, маде ін чайна)
21.01.2026 15:57 Ответить
Китай сам руснявий газ купує.
21.01.2026 16:30 Ответить
Кроме сша и кацапстана больше никто не добывает газ ?
Альтернативу и возможности всегда можно найти , кто хочет !
Кто не хочет, ищет причину …
21.01.2026 16:10 Ответить
Норвегія чомусь скромно стоїть в сторні і не пари з вуст 🤔
21.01.2026 17:00 Ответить
Терміново повернутись до залежності від кацапстану.
21.01.2026 17:48 Ответить
 
 