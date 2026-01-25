Цахкна ответил Шредеру по поводу "демонизации" России: Полномасштабная война против Украины является прямым следствием политики умиротворения РФ
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на призывы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера прекратить "демонизировать" Россию и возобновить с ней энергетическое сотрудничество, назвав их "ужасными".
Об этом Цахкна написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Призывы избегать "демонизации" страны, которая ведет самую жестокую войну в Европе со времен Второй мировой войны, и даже намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере просто ужасны", - говорится в сообщении.
Цахкна напомнил, что полномасштабная война России против Украины является прямым следствием политики умиротворения и десятилетий веры в то, что торговля обуздает агрессию.
Эстонский министр подчеркнул, что именно эти убеждения завели Европу в энергетическую зависимость от России.
"Эта вера финансировала перевооружение и заперла Европу в энергетической зависимости, которая поддерживала денежный поток агрессора", - добавил Цахкна.
Что предшествовало?
- Накануне бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать" Россию и высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из РФ.
- Напомним, что Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
- После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
- В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
- Немецкие СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.
А если серьезно, то на его трёп отвечать - свое время не ценить.