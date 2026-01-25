Цахкна ответил Шредеру по поводу "демонизации" России: Полномасштабная война против Украины является прямым следствием политики умиротворения РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на призывы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера прекратить "демонизировать" Россию и возобновить с ней энергетическое сотрудничество, назвав их "ужасными".

"Призывы избегать "демонизации" страны, которая ведет самую жестокую войну в Европе со времен Второй мировой войны, и даже намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере просто ужасны", - говорится в сообщении.

Цахкна напомнил, что полномасштабная война России против Украины является прямым следствием политики умиротворения и десятилетий веры в то, что торговля обуздает агрессию.

Эстонский министр подчеркнул, что именно эти убеждения завели Европу в энергетическую зависимость от России.

"Эта вера финансировала перевооружение и заперла Европу в энергетической зависимости, которая поддерживала денежный поток агрессора", - добавил Цахкна.

