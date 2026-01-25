Цахкна ответил Шредеру по поводу "демонизации" России: Полномасштабная война против Украины является прямым следствием политики умиротворения РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на призывы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера прекратить "демонизировать" Россию и возобновить с ней энергетическое сотрудничество, назвав их "ужасными".

Об этом Цахкна написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Призывы избегать "демонизации" страны, которая ведет самую жестокую войну в Европе со времен Второй мировой войны, и даже намеки на возобновление сотрудничества в энергетической сфере просто ужасны", - говорится в сообщении.

Цахкна напомнил, что полномасштабная война России против Украины является прямым следствием политики умиротворения и десятилетий веры в то, что торговля обуздает агрессию.

Эстонский министр подчеркнул, что именно эти убеждения завели Европу в энергетическую зависимость от России.

"Эта вера финансировала перевооружение и заперла Европу в энергетической зависимости, которая поддерживала денежный поток агрессора", - добавил Цахкна.

Что предшествовало?

  • Накануне бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать" Россию и высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из РФ.
  • Напомним, что Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
  • После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
  • В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
  • Немецкие СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.

Топ комментарии
+12
Кожен, хто пропонує не демонізувати росію, має особисто познайомитися з гуzzкім міром, відвідавши під час обстрілів, хочаб, Кривий Ріг, Херсон, Харків. Потім поговоримо.
25.01.2026 14:23 Ответить
+10
Навіщо йому когось згадувати, коли достатньо просто подивитися у дзеркало. Тим більше що у *************** сенсі Анжела тихо курить на його фоні
25.01.2026 14:02 Ответить
+9
Через під×уйловика Трампона і європейські політичні хвойди почали підгавкувати голосніше.
25.01.2026 13:47 Ответить
25.01.2026 13:33 Ответить
Жму руку обнімаю
25.01.2026 14:31 Ответить
і целую...

25.01.2026 14:56 Ответить
25.01.2026 14:57 Ответить
Закрити його вже давно треба - але схоже європейці взагалі вже ні на що не здатні
Польська прокуратура розслідує роль ексканцлера Шредера у російському вторгненні в Україну, - RMF FM
25.01.2026 13:34 Ответить
Щоб тільки вибачатись полякам не прийшлось, коли перекриють німецькі гроші від ЄС.
25.01.2026 17:16 Ответить
Шредер не бажає згадати Ангелу Меркель (не ангел) і її диструктив...?
25.01.2026 13:36 Ответить
Це влада "потужників" повинна говорити і транслювати всьому Світу (в першу чергу світовим політикам) оті відео зроблені з БПЛА зруйнованих українських міст, сьогодні здесь був здесь Куп'янськ, а скільки ще таких руїн, в минулому розквітаючих міст, ми на Цензорі вже бачили. Але цей владі на це нема не часу не бажання не мозків, вони зайняти лише особистим пиаром та збагаченням.
25.01.2026 14:15 Ответить
Ось це й покаже треба чи не треба "демонізувати" Разію, чи вона вже історично була є і буде "демоном війни", поки їй остаточно не обломають роги.
25.01.2026 14:22 Ответить
Кому це буде цікаво? Ви багато дивились таких відео з Сирії чи Іраку?
25.01.2026 17:18 Ответить
Шредер унікум. Йому мало бути проституткою, йому ще треба про це зробити оголошення
25.01.2026 14:31 Ответить
У нас на кольцевой праститутки за деньги и не такое скажут, ине такое сделают. путинский ху...ос за бабки, тупо праститутка как и орбан по отработке денег.
25.01.2026 14:51 Ответить
За те бабло, яке Путя ввалив в цього Шредера можна було чекати чогось іншого? Хвойда повинна відпрацювати.
25.01.2026 17:27 Ответить
Шредер - путінска ******. Його ще хтось слухає? і його падругу мєркель, агентку штазі, що будувала північний потік як не в себе?
25.01.2026 17:44 Ответить
Эх.... испортили шредеру отличный заработок...
А если серьезно, то на его трёп отвечать - свое время не ценить.
25.01.2026 18:56 Ответить
 
 