Экс-канцлер Германии Шредер призвал покупать энергоресурсы у России: в МИД Украины ответили
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать" Россию и высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из РФ.
Об этом немецкий политик написал в колонке для Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.
О войне РФ против Украины
В своей статье Шредер признал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека, и подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования.
"Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией", – написал экс-канцлер ФРГ.
Импорт энергоносителей из РФ
Шредер также заявил, что считает правильной политику сближения с Россией, которую он продвигал в период пребывания на посту канцлера ФРГ. По его словам, Германии необходим "безопасный и надежный импорт недорогих энергоносителей из России".
Реакция МИД Украины
На заявления экс-канцлера Германии отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках - украинская кровь. Рублики все еще капают?", - написал Тихий в соцсети Х.
Шредер - друг Путина
- Напомним, что занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
- После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
- В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
- Германские СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.
чому цей запутінець ще не сидить з руссофобію та діскредитацію ?
.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором: був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.
На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.
У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.
Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році.
За даними Bild, із середини 2024 року на рахунок Шредера не потрапило близько півмільйона євро. Як пише газета, причиною стали побоювання можливих санкцій з боку США, а колишній канцлер поки не робив юридичних кроків проти цього рішення банку. Сам Шредер не перебуває під санкціями.
Нині 82-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2.
навіть коли буде здихати... буде просити щоб його покічили руZZкім газом....
це контракт....
а то...
Чувак давно ніхто і нішо
"працює"відпрацьовує старе чмо...