33 144 53

Экс-канцлер Германии Шредер призвал покупать энергоресурсы у России: в МИД Украины ответили

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать" Россию и высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из РФ.

Об этом немецкий политик написал в колонке для Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

О войне РФ против Украины 

В своей статье Шредер признал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека, и подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования.

"Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией", – написал экс-канцлер ФРГ.

Импорт энергоносителей из РФ

Шредер также заявил, что считает правильной политику сближения с Россией, которую он продвигал в период пребывания на посту канцлера ФРГ. По его словам, Германии необходим "безопасный и надежный импорт недорогих энергоносителей из России".

Реакция МИД Украины

На заявления экс-канцлера Германии отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках - украинская кровь. Рублики все еще капают?", - написал Тихий в соцсети Х.

Шредер - друг Путина

  • Напомним, что занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
  • После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
  • В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
  • Германские СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.

+40
Гнила гнида.
25.01.2026 01:12 Ответить
+24
Вообще ни разу не палится. Деду 82 года, куда тебе те рубли, нету в гробу карманов.
25.01.2026 01:17 Ответить
+17
О, вже почали вилазити московські глисти. Нажаль якщо Україна програє чи підпише капітуляцію то вся європа буде кишіти ними і X yйло дуже швидко відновить в Європі свій вплив який може бути ще більшим ніж до війни. Тоді Україна може забути і про процвітання і про допомогу і про постачання зброї і про гарантії безпеки. Бо ціль Тромба і X уйла поставити в кожній європейські країні по орбану. Про такі цілі доречі і Тромб і Маск заявляли ще кілька років назад. От тоді вже рашистам ніщо не буде заважати добити залишки України
25.01.2026 01:35 Ответить
Шреддер (англ. the Shredder, досл. «той, хто ріже (рве) на дрібні шматочки»), справжнє ім'я - Ороку Сакі (яп. 咲五六). Головний антагоніст мультсеріалів і коміксів про черепашок-ніндзя. Уперше з'явився вже в першому коміксі «Teenage Mutant Ninja Turtles», № 1, 1984 «Mirage Studios. Volume 01».
25.01.2026 02:10 Ответить
Стара продажна тварюка совдепівського штибу разом з меркель-старою! Вино копняків кацапи надавали, що не відробляє пуйлом надану зарплатню, то й воно вилізло її відробити.
25.01.2026 10:37 Ответить
кацапи активізували ВСІ консерви на Заході, щоб трубили про "дешві" московські реcурси, без яких Європа зачахне.... чекаємо на висери орбанів, фіц та різних лукашенків....
25.01.2026 12:11 Ответить
Таку назву має знищувач документів))
25.01.2026 15:42 Ответить
У своїй статті Шредер визнав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав людини та наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання.

чому цей запутінець ще не сидить з руссофобію та діскредитацію ?

.
25.01.2026 05:55 Ответить
Тобто відомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік i втратитв свої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором: був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
25.01.2026 01:17 Ответить
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
25.01.2026 01:18 Ответить
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
25.01.2026 01:23 Ответить
Експорт російського газу до Німеччини розпочався у 1973 році, і вигода цього рішення стала очевидною майже одразу: у 70-х роках світова криза виробництва нафти призвела до суттєвого зростання цін на неї.

До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.

На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.

У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.

Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році.
25.01.2026 07:30 Ответить
приносячи Росії близько 20 мільярдів євро щоpoky.
25.01.2026 07:42 Ответить
Банк Sparkasse Hannover у Нижній Саксонії блокує перекази на рахунок колишнього канцлера Німеччини від швейцарської компанії Nord Stream 2 - оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" і дочірнього підприємства російського "Газпрому", повідомила газета Bild.

За даними Bild, із середини 2024 року на рахунок Шредера не потрапило близько півмільйона євро. Як пише газета, причиною стали побоювання можливих санкцій з боку США, а колишній канцлер поки не робив юридичних кроків проти цього рішення банку. Сам Шредер не перебуває під санкціями.

Нині 82-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2.
25.01.2026 01:31 Ответить
Nord Stream 2 уникла банкрутства у Швейцарії та продовжує пошуки нового інвестора.
25.01.2026 01:34 Ответить
Він купив собі справжню ліцензію на «життя вічне». І попереджаючи ваше логічне запитання: Берлусконі - лох.
25.01.2026 01:30 Ответить
Тоже 150 лет жить собирается?
25.01.2026 01:31 Ответить
Ну хоть попробует
25.01.2026 04:13 Ответить
Виродкам його залишаться ці гроші! Може його ******** і спонукають діда безмірно гребти бабло під себе.
25.01.2026 10:34 Ответить
шрьодер МУСИТЬ відпрацьовувати....

навіть коли буде здихати... буде просити щоб його покічили руZZкім газом....

це контракт....
а то...
25.01.2026 12:17 Ответить
Я взагалі думала, що воно вже подохло))
25.01.2026 15:44 Ответить
ХТО Б СУМНІВАВСЯ. Чувак настільки продався РФ що там у правління газпрома чи де і дістає звідти гроші напряму офіційно. Дино було б якби він говорив щось інакше.

Чувак давно ніхто і нішо
25.01.2026 01:17 Ответить
Бував в Гавновере. Шредер жив там поруч з дискотекою, яка йому заважала чілити. Він почав чморити заклад, але по ітогу програв.
25.01.2026 04:15 Ответить
На проценті від продажу мабуть сидить от і "працює" старе чмо
25.01.2026 01:27 Ответить
і "працює" відпрацьовує старе чмо...
25.01.2026 12:19 Ответить
МЗС України дуже потужно відповіли, на інше в них нема спромоги.
25.01.2026 01:42 Ответить
Рано чи пізно все одно Європа повернеться до російських енергетиків.
25.01.2026 02:08 Ответить
На той час це вже будуть китайські енергетики.
25.01.2026 08:06 Ответить
Які це російські енергетики? Водяра з перцем?
25.01.2026 11:35 Ответить
Перцовка - то наше)))
25.01.2026 15:45 Ответить
Цю гниду (як би гур був справжнім, а не зеленим) треба було б відловити і покарати.
25.01.2026 02:18 Ответить
Шредер з 2005 року до повномасштабного вторгнення Росії працював в російських нафтогазових компаніях. Росіяни щедро Шредеру платили і він хоче ще.
25.01.2026 05:10 Ответить
Х-уйло подарував Шрьодеру у 2004 році дівчинку, а у 2006 році - хлопчика, для вірного агента не жаль ніяких подарунків, цікаво, що з тих дітей на сьогодні виросло, мабуть, великі шанувальники московського людожера.
25.01.2026 05:53 Ответить
В газпромі зарплату дали,чи приміальні?
25.01.2026 06:13 Ответить
Мразь. Так можна і про 3 рейх сказати. Дуже хороша країна тільки знищує людей в концтаборах, але у них розвинута економіка і культура і є автобани.
25.01.2026 06:20 Ответить
А що, в шредера кінчились копійочки?
25.01.2026 06:28 Ответить
Звідки відкати-там і купуємо. Так ,хер щрьодер?
25.01.2026 07:28 Ответить
Що Шредер,що Меркель - маріонетки та пасііпаки путлєра! "історичні" зв'язки гарно вбачаються з діями гітлера і сталіна в 39 році....
25.01.2026 08:04 Ответить
У чувака зарплата зменшується. Є від чого волати.
25.01.2026 08:29 Ответить
Прогнивша німецька шльондра.
25.01.2026 08:31 Ответить
Відвезіть цього урода в Покровськ - нехай полюбується на "велику російську культуру"
25.01.2026 08:49 Ответить
Дешевий п*дар...
25.01.2026 09:05 Ответить
Интересно а почему эта сволота позорная поработавшая в Рашке не получила статус иноагента в Германии и ей позволяют что то там вякать на публику?
25.01.2026 09:06 Ответить
..."Росія - це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною", - написав ексканцлер ФРН.... Найвидатніший культурний зв'язок між Росією і Німеччиною - це 5млн згвалтованих жінок і дівчат в 1945 році В Німечччині пісьля поразки в війні. це канешно да. зв'язок всим зв'язкам зв'язок. мабуть в таких як шредер і меркель історична туга в генах за брудним х...м якогось івана. треба з поніманієм.
25.01.2026 09:09 Ответить
100%
25.01.2026 11:14 Ответить
І шрьодер і Меркель виходці з німецького комсомолу, скоріш за все були сексотами штазі і кгб, отам усі першопричини.
25.01.2026 09:44 Ответить
Може Трампу і його викрасти.
25.01.2026 10:32 Ответить
Мерзенний продажний покидьок
25.01.2026 11:05 Ответить
Шредера пропустить через шредер!
25.01.2026 11:37 Ответить
В полку тех кого должны осудить прыбивает. Слава Украине!
25.01.2026 13:17 Ответить
шрьодер - відпрацьований презерватив. Навіть чекісти йому багато грошей не дадуть.
25.01.2026 15:03 Ответить
 
 