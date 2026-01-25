Экс-канцлер Германии Шредер призвал покупать энергоресурсы у России: в МИД Украины ответили

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал "не демонизировать" Россию и высказался в поддержку возобновления поставок "недорогих энергоносителей" из РФ.

Об этом немецкий политик написал в колонке для Berliner Zeitung, информирует Цензор.НЕТ.

О войне РФ против Украины

В своей статье Шредер признал, что война России против Украины является нарушением международного права и прав человека, и подчеркнул необходимость дипломатического урегулирования.

"Я также против демонизации России как вечного врага. Россия – это не страна варваров, а страна с большой культурой и разнообразными историческими связями с Германией", – написал экс-канцлер ФРГ.

Импорт энергоносителей из РФ

Шредер также заявил, что считает правильной политику сближения с Россией, которую он продвигал в период пребывания на посту канцлера ФРГ. По его словам, Германии необходим "безопасный и надежный импорт недорогих энергоносителей из России".

Реакция МИД Украины

На заявления экс-канцлера Германии отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

"В свое время Шредер подсадил Германию и Европу на газовую иглу Путина и помог Москве подготовиться к войне. Сегодня эта игла торчит только из него самого. От него пахнет российским газом, а на его руках - украинская кровь. Рублики все еще капают?", - написал Тихий в соцсети Х.

Шредер - друг Путина

Напомним, что занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.

После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.

В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".

Германские СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.

