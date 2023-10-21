Запад должен идти на компромиссы из РФ, иначе миру будет трудно достичь, - Шредер

Экс-канцлер и друг Путина Герхард Шрёдер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в марте 2022 года.

Об этом Шредер заявил в интервью газете Berliner Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать сообщение Путину", - заявил экс-канцлер.

Кроме того, он рассказал о пяти пунктах "мирного плана", который тогда якобы обсуждался: отказ членства Украины в НАТО, "двуязычная" Украина; "автономия" Донбасса; "гарантии безопасности" для Украины; переговоры относительно статуса Крыма.

"Единственные, кто мог бы урегулировать войну в Украине - это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым во главе украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – сказал Шредер.

Шредер заявил, что говорил с Умеровым, а также с Путиным, но не уточнил, когда и где.

"Но... ничего не произошло. Ничего не могло произойти, потому что все было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что РФ будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть", – рассказал друг Путина.

На вопрос, можно ли доверят договоренностям с Россией, которая напала на Украину вопреки своим же обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Кремль не сможет победить НАТО.

Шредер отметил, что НАТО хочет расширяться на постсоветские страны - Грузию и Украину, но никто во главе России этого не допустит. "Этот анализ опасности, возможно, эмоционален, но реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь", - сказал экс-канцлер.

