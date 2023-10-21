Запад должен идти на компромиссы из РФ, иначе миру будет трудно достичь, - Шредер
Экс-канцлер и друг Путина Герхард Шрёдер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в марте 2022 года.
Об этом Шредер заявил в интервью газете Berliner Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать сообщение Путину", - заявил экс-канцлер.
Кроме того, он рассказал о пяти пунктах "мирного плана", который тогда якобы обсуждался: отказ членства Украины в НАТО, "двуязычная" Украина; "автономия" Донбасса; "гарантии безопасности" для Украины; переговоры относительно статуса Крыма.
"Единственные, кто мог бы урегулировать войну в Украине - это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым во главе украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – сказал Шредер.
Шредер заявил, что говорил с Умеровым, а также с Путиным, но не уточнил, когда и где.
"Но... ничего не произошло. Ничего не могло произойти, потому что все было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что РФ будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть", – рассказал друг Путина.
На вопрос, можно ли доверят договоренностям с Россией, которая напала на Украину вопреки своим же обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Кремль не сможет победить НАТО.
Шредер отметил, что НАТО хочет расширяться на постсоветские страны - Грузию и Украину, но никто во главе России этого не допустит. "Этот анализ опасности, возможно, эмоционален, но реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь", - сказал экс-канцлер.
У 2017 році Шредер також став головою наглядової ради «Роснефти», і цю посаду він залишив лише через три місяці після початку війни в Україні через зростаючий тиск з боку Німеччини та інших країн.
Незважаючи на те, що репутація Шредера в результаті сильно постраждала, він непогано заробив.
Здавалося б, вплив Шредера мав зійти нанівець після того, як він перестав бути канцлером. Але СДПН залишалася партнером уряду Меркель, а Шредер все ще мав чудові зв'язки в партії.
Колишній канцлер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром . Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 . Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку , у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро.
"Дуже добре розумію, хто такий Шредер і як він зв'язан з Путіним. Але розумію і те, що його інтерв'ю з'явилося не випадково. В ньому він багато чого цікавого наговорив. І найцікавіше - це про перемовини у березні-квітні 2022 року між Україною та Росією. Він нагадав про п'ять пунктів того "мирного плану" ... і про (теоретично) переговори щодо статусу Криму, а по факту відмова України від нього.
Шредер каже, що у 2022 році він отримав запит з України про те, чи зможе він бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможе він передати повідомлення Путіну. Тоді і з'явилася людина для комунікації - Рустем Умеров.
Те, про що заявив Шредер - з цього можна зробити висновок, що з боку влади України була згода піти на всі ці умови. А якщо додати сюди відомі бумажки з тих переговорів з підписами, якими вимахував нещодавно Путін, то складається цікавий пазл. І зясовується, що дякувати за те, що ми не погодилися на ті ганебні умови ми повинні США?
А ще можна пригадати, що протягом квітня українська і російська переговорні групи продовжили обговорення проекту угоди на рівні делегатів та робочих груп з використанням відеозв'язку. І лише після візиту Бориса Джонсона в Київ 9 квітня цей процес почав згортатися. Чи це не пов'язані між собою події?
Дуже хочеться почути реакцію Банкової. Не мовчання та слова "Це все брехня", як це було з операцією по "вагнерівцям" у Мінську, а офіційну відповідь. Можна, навіть продемонструвати вже ті бумажки. Росіяни їх рано чи пізно викинуть в інфополе. А може Шредер взагалі все вигадав? Тож, нехай ОП це скаже. Але в мене є ще одне запитання - чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз? Що було мотиватором? І для чого Шредер почав оприлюднювати такі подробиці, які раніше не були відомі широкому загалу. Питань більше ніж відповідей."
