Запад должен идти на компромиссы из РФ, иначе миру будет трудно достичь, - Шредер

путин,шредер,путін

Экс-канцлер и друг Путина Герхард Шрёдер заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и РФ в марте 2022 года.

Об этом Шредер заявил в интервью газете Berliner Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В 2022 году я получил запрос от Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать сообщение Путину", - заявил экс-канцлер.

Кроме того, он рассказал о пяти пунктах "мирного плана", который тогда якобы обсуждался: отказ членства Украины в НАТО, "двуязычная" Украина; "автономия" Донбасса; "гарантии безопасности" для Украины; переговоры относительно статуса Крыма.

"Единственные, кто мог бы урегулировать войну в Украине - это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым во главе украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – сказал Шредер.

Шредер заявил, что говорил с Умеровым, а также с Путиным, но не уточнил, когда и где.

Читайте также: Шредер провел переговоры с Путиным и представителями украинских властей, - немецкие СМИ

"Но... ничего не произошло. Ничего не могло произойти, потому что все было решено в Вашингтоне. Это было фатально. Потому что результатом теперь будет то, что РФ будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть", – рассказал друг Путина.

На вопрос, можно ли доверят договоренностям с Россией, которая напала на Украину вопреки своим же обещаниям, бывший канцлер ответил, что Западной Европе "ничего не угрожает", потому что Кремль не сможет победить НАТО.

Шредер отметил, что НАТО хочет расширяться на постсоветские страны - Грузию и Украину, но никто во главе России этого не допустит. "Этот анализ опасности, возможно, эмоционален, но реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь", - сказал экс-канцлер.

Читайте также: Единственный способ положить конец войне в Украине – дипломатические переговоры, - Шредер

Шредер Герхард
+72
Нащо такі складні слова? Можна було простіше: "Я - проплачена московська курва"
21.10.2023 18:38 Ответить
+44
Світ повинен завалити рашку а ти шмара
21.10.2023 18:38 Ответить
+36
або стара німецька шльондра-що саме повністю відповідає дійсності та сутності цієї старої шльондри...
21.10.2023 18:42 Ответить
Лише через кілька тижнів після відставки з посади канцлера Шредер обійняв посаду голови акціонерного відділу "Північного потоку", компанії, контрольованої "Газпромом". Ця посада стала першою в низці призначень на аналогічні посади в енергетичних компаніях, пов'язаних з російським урядом.

У 2017 році Шредер також став головою наглядової ради «Роснефти», і цю посаду він залишив лише через три місяці після початку війни в Україні через зростаючий тиск з боку Німеччини та інших країн.

Незважаючи на те, що репутація Шредера в результаті сильно постраждала, він непогано заробив.
21.10.2023 19:34 Ответить
У Німеччині виросло ціле покоління політиків, які готові закривати очі на багато речей і не ставити складних питань. Їх цілком влаштовував доступ до дешевого російського газу, що сприяло процвітанню німецької промисловості, що, своєю чергою, збільшувало шанси цих політиків на переобрання.

Здавалося б, вплив Шредера мав зійти нанівець після того, як він перестав бути канцлером. Але СДПН залишалася партнером уряду Меркель, а Шредер все ще мав чудові зв'язки в партії.
21.10.2023 19:42 Ответить
Значна частина населення Німеччини засвоїла головний урок Другої світової війни: війна ніколи не повинна повторитися. Німці готові заплатити дуже високу ціну, щоб уникнути ескалації. Багато з них будуть заплющувати очі на проблеми в надії зберегти хоч якусь видимість миру.
21.10.2023 19:48 Ответить
Шлендер йде на ***
21.10.2023 19:30 Ответить
Надо что то серьёзное ,чем "на-хуй " и немцы будут цацкатся с этим жопализом .... ждут большие проблемы ,эще возрождается "агд" .
22.10.2023 01:46 Ответить
А ти йди на... уй, гер Шредер!
21.10.2023 19:30 Ответить
Нужно спросить етого Питара, не трудно ли ему ходить с путинским членом в жопе
21.10.2023 19:31 Ответить
Що, грошенята Газпромівські закінчились?
Скромніше треба було жити. Як пані Меркель...
А нову порцію "ГазКвасдопомоги" потрібно відпрацьовувати, герр канцлер.
21.10.2023 19:33 Ответить
Шредер с фрау Меркель стільки років готували "мирні домовини Україні", а тут як замайоріли місця на лавиці в Гаазі , одразу "пухнастий миротворець".
21.10.2023 19:34 Ответить
Ну як тут не сказати: - "Боже, яке кончене!"
21.10.2023 19:39 Ответить
Шрьодер знає що робить і має за те гідну платню. І йому насрати що і хто про нього думає.Наше завдання не паплюжити німецьких (чи якихось інших) "шрьодерів", - а робити своїх українських. Хаяти (паплюжити) завжди легше, чим щось зробити...
21.10.2023 19:43 Ответить
Вдруг, от куда не возьмись, появился в рот е**ись!
Пизсец шлёндер, "касабнефти"!!!
21.10.2023 19:47 Ответить
Як знищує Україну оп,а народ України йому це дозволяє, це і є компроміс від України.
21.10.2023 19:49 Ответить
та заткнися вже ти, кацапська шавка. Знищують українців рашисти, тут всі це знають, але Україну вони не знищать, такі як ти не допоможуть, можеш не напрягатися
21.10.2023 20:59 Ответить
Ти навіщо двері рашистам відкрила, шашлики як смачні. Як весілля гучні на фоні донатів на дрони? Зеболото,
21.10.2023 21:13 Ответить
Шредер, ПНХ!
21.10.2023 19:55 Ответить
ПНХ
21.10.2023 19:56 Ответить
Ну і звісно: хонеккер, штазі і гедеер - "чудєснає рєшєніе нємєцкага вапроса" для "лєвака" шрёдира і кагэбіста путіна.
21.10.2023 19:56 Ответить
Давайте годувати канібала кимось, бо інашке він і далі буде їсти людей. Як цікаво і, головне, логічно.

Колишній канцлер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром . Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 . Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку , у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро.
Савпадєніє?
21.10.2023 19:57 Ответить
Скорей всего шридерик сядет в тюрьма после победы Украины. Потому что Все секретные бумаги откроют. СЛАВА УКРАИНЕ!
21.10.2023 20:05 Ответить
Нафталін.
21.10.2023 20:08 Ответить
.лядьь московская. Компромиссы с теми, кто пришёл нас убить, кто сделал Бучу и т.д?
21.10.2023 20:09 Ответить
В Шредера рублі закінчуються...
21.10.2023 20:16 Ответить
Захід повинен іти нп компросі і має розпочати компроміс.з будівництва Берлінської стіни там де вона була.(Schroeder Clenosos- рашистського куйла)
21.10.2023 20:18 Ответить
треба европейцам тикати цього покидька коли вони щось про корупцію будуть говорити
21.10.2023 20:26 Ответить
Ынтересно Хто йому Запрос послал из Украины??)))
21.10.2023 20:28 Ответить
блохастим слова не давали, Шрьодя
21.10.2023 20:29 Ответить
Уже докомпромісились, що викормиші кремлівської гідри розповзлися по всьому світу з війнами і терактами. Далі або вони знищать цивілізований світ, або нищити треба їх без всяких компромісів.
21.10.2023 20:29 Ответить
За убитих Українців, ***** понять і прастіть…
Глибоко шрьодер вліз у смердячу дупу *****…
21.10.2023 20:30 Ответить
шрьодер ... ***** це туда \/

21.10.2023 20:54 Ответить
тобто Захід повинен іти на компроміси з російським фашизмом? Що ж 'щасливе майбутнє' чекає на людство в такому випадку.
21.10.2023 20:55 Ответить
шредер пішов на компроміс з своєю совістю. Не дивно, майже би всі пішли за такі бабки. Але при тому він викликає огиду. Називати його шмарою - це ображати всіх шмар і повій.
21.10.2023 21:21 Ответить
Совість? Вона давно ним продана.
21.10.2023 21:30 Ответить
Ця продажня тварюка намагається зганьбити німців.
21.10.2023 21:26 Ответить
Шрьодер це зразок вишуканої єврокорупції коли хабарі беруть не готівкою, а посадами в газпромах та роснєфтях.
21.10.2023 21:35 Ответить
Миру з рашою не е буде
21.10.2023 21:56 Ответить
ніколи.
21.10.2023 22:02 Ответить
мир по кацапські те таж сама війна...
21.10.2023 22:14 Ответить
Як легко йти на компроміс за чийся рахунок. Шльондра німецька.
21.10.2023 22:21 Ответить
Его даже "консервой" назвать нельзя (так давно вскрыта, что уже несет ТУХЛЯТИНОЙ)!
21.10.2023 22:22 Ответить
Навіщо в того старого дибіла ще щось питати і слухати що він каже? Він ніхто і звати його ніяк. Шмара путінська, як і його наступниця, меркель. І саркозі такий самий і берлусконі, але цей вже на концерті в кобзона. Наразі самі йокнуті це орбан і сіярто і тепер в них ще є один друг фіцо.
Жаль що не всі там такі як Урсула фон Дер Ляєн і Роберта Мецола.
21.10.2023 22:26 Ответить
До переліку шмар ти забув додати Єрмака, Беню і самого Зе. Хоча список можна продовжити фігурами нижчого калібру: Стефанчук, Шмигаль, Арахамія, Татаров іже з ними заступниками ЄрЗе
21.10.2023 22:58 Ответить
xer shreder, get in ******!!!! pnx!!!
21.10.2023 22:49 Ответить
А ось як оцінює це все Борислав Береза:
"Дуже добре розумію, хто такий Шредер і як він зв'язан з Путіним. Але розумію і те, що його інтерв'ю з'явилося не випадково. В ньому він багато чого цікавого наговорив. І найцікавіше - це про перемовини у березні-квітні 2022 року між Україною та Росією. Він нагадав про п'ять пунктів того "мирного плану" ... і про (теоретично) переговори щодо статусу Криму, а по факту відмова України від нього.
Шредер каже, що у 2022 році він отримав запит з України про те, чи зможе він бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможе він передати повідомлення Путіну. Тоді і з'явилася людина для комунікації - Рустем Умеров.
Те, про що заявив Шредер - з цього можна зробити висновок, що з боку влади України була згода піти на всі ці умови. А якщо додати сюди відомі бумажки з тих переговорів з підписами, якими вимахував нещодавно Путін, то складається цікавий пазл. І зясовується, що дякувати за те, що ми не погодилися на ті ганебні умови ми повинні США?

А ще можна пригадати, що протягом квітня українська і російська переговорні групи продовжили обговорення проекту угоди на рівні делегатів та робочих груп з використанням відеозв'язку. І лише після візиту Бориса Джонсона в Київ 9 квітня цей процес почав згортатися. Чи це не пов'язані між собою події?

Дуже хочеться почути реакцію Банкової. Не мовчання та слова "Це все брехня", як це було з операцією по "вагнерівцям" у Мінську, а офіційну відповідь. Можна, навіть продемонструвати вже ті бумажки. Росіяни їх рано чи пізно викинуть в інфополе. А може Шредер взагалі все вигадав? Тож, нехай ОП це скаже. Але в мене є ще одне запитання - чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз? Що було мотиватором? І для чого Шредер почав оприлюднювати такі подробиці, які раніше не були відомі широкому загалу. Питань більше ніж відповідей."
21.10.2023 22:54 Ответить
На мою думку - "згоріла хата - гори й сарай!" Кацапи вирішили, що раз не виходить перемогти на полі бою - викликать в Україні політичний скандал і колотнечу Таким чином - створить політичну кризу Щоб ми вчепилися один одному в горлянки і забули про війну Я про подібний сценарій писав ще рік тому : "Коли війна досягне тупика і ні одна з сторін не зможе добиться переваги - кацапи викладуть карти на стіл і покажуть усе закулісся і роль Зеленського у підготовці капітуляції України!" Як писав колись Ленін: "Революция, о которой давно говорили большевики, наконец-то свершилась!" Здається - саме цей процес"зливу" і почався Те що ми зараз бачимо - це процес "оголення підводних каменів" Але якимось одкровенням це буде лише для нас - про зрадницьку політику "Блазня" та "блазенят" і американці і британці давно прекрасно знали Тому це для них шоком не буде Це тільки для нашого "зеленого бидла" це буде, як відро холодної води на голову На це й розрахунок - щоб посіять рогубленість та розбрат в самих українцях А коли люди розгублені та не знають як діять - їх бить легше!
22.10.2023 02:49 Ответить
Для ЗЕленого бидла все "божа роса". Згадайте кампанію 19-го.
22.10.2023 08:01 Ответить
Хто це Шльондер?
Ааа
Шлюхер
21.10.2023 23:11 Ответить
Цей шлюх ще шось патякає в перервах між мінєтами *****?
21.10.2023 23:13 Ответить
А коли і під час якої війни компроміси привели до миру? Компроміси тільки відтерміновують розв'язку і дозволяють накопичити сили для більш жорстокої розв'язки.
21.10.2023 23:21 Ответить
22.10.2023 00:29 Ответить
західній Європі "нічого не загрожує", тому що Кремль не зможе перемогти НАТО Джерело: , але Україну в НАТО не беремо. За фото - вподобайка.
22.10.2023 01:12 Ответить
чим більше всяких компромісів з чекістами-сатаністами - ТИМ БІЛЬШЕ БУДЕ ВІЙНИ, СМЕРТІ І СТРАЖДАНЬ!

все просто, як 5 копійок: нема засрашки - нема війни!
22.10.2023 01:16 Ответить
Захід повинен посадити Шредера і вже дуже давно.
22.10.2023 02:01 Ответить
22.10.2023 14:16 Ответить
В мене таке враження, що його батька, капрала вермахту Шредера, не застрелили в бою в Румунії, а він побачив "славетне" майбутнє свого синочка і сам застрелився.
22.10.2023 15:18 Ответить
