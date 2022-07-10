Единственный способ положить конец войне в Украине – дипломатические переговоры, - Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что войну в Украине можно завершить только путем переговоров.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным", – сказал Шредер.

Экс-канцлер не верит, что войну можно окончить военным способом – он считает, что это можно сделать только путем переговоров.

"Единственный способ покончить с войной – это дипломатические переговоры. Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем", – считает Шредер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия должна больше помогать Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Как пишет немецкая газета, Шредер дал понять в интервью, что, по его мнению, переговоры пока не увенчались успехом якобы из-за Украины. Газета также рассказала о поездке Шредера в Москву в марте 2022 года.

"Насколько я понял его (Путина. – ред.) из разговора, он заинтересован в решении путем переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только во время переговоров", – сказал экс-канцлер Германии.