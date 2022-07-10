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Единственный способ положить конец войне в Украине – дипломатические переговоры, - Шредер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,шредер,путін

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что войну в Украине можно завершить только путем переговоров.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным", – сказал Шредер.

Экс-канцлер не верит, что войну можно окончить военным способом – он считает, что это можно сделать только путем переговоров.

"Единственный способ покончить с войной – это дипломатические переговоры. Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем", – считает Шредер.

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Как пишет немецкая газета, Шредер дал понять в интервью, что, по его мнению, переговоры пока не увенчались успехом якобы из-за Украины. Газета также рассказала о поездке Шредера в Москву в марте 2022 года.

"Насколько я понял его (Путина. – ред.) из разговора, он заинтересован в решении путем переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только во время переговоров", – сказал экс-канцлер Германии.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
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10.07.2022 22:34
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10.07.2022 22:34
+81
Проплачена свинособаками підстілка
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10.07.2022 22:34
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Путин уже даже таких, давно спалившихся агентов влияния включает . . . Видать сильно передышка нужна и по армии, и по экономическим санкциям.

Иди туда же, куда и русский корабль !

Для переговоров нужно безоговорочное выполнение россией предварительного условия : вывод всех оккупационных сил с международно-признанной территории Украины, включая Крымский полуостров + возврат всех наших депортированных граждан, включая детей + возврат всех наших культурных ценностей.

А на самих переговорах надо будет решить ещё 3 проблемы :
1. Репарации (за каждый день оккупации, начиная с 20.02.2014)
2. Наказание российских военных преступников
3. Гарантии безопасности на будущее (комплексные, многоаспектные - от возврата территорий других стран и роспуска всяких Союзных государств, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, Таможенных союзов до создания демилитаризованных зон на сопредельных с Украиной российских территориях и в регионе Чёрного моря).
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10.07.2022 23:22 Ответить
Перемовини з расеєю означає лише одне, нахилитися, намагатися отримати задоволення та піти на поступки...
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10.07.2022 23:24 Ответить
Петушара путинская ПНХ
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10.07.2022 23:25 Ответить
Deutche shit.
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10.07.2022 23:26 Ответить
Бігом починайте переговори бо у ***** закінчується зброя.

"... уже начались трудности со стволами для САУ, гаубиц и тяжелых орудий. Стволы быстро изнашиваются, быстрее, чем предусмотрено заводскими параметрами, потому что то ли сталь хреновая, то ли делают их с нарушением технологии. Заменять их уже сейчас почти нечем, потому что новых стволов мало. И, похоже, дальше будет хуже".

"На базах хранения техники много, но она старая и не в лучшем состоянии. Из трех-четырех танков получается один в полной комплектации. Особенная беда с прицелами и связью. После расконсервации все это должно проверяться и устанавливаться, а присылают машины, в которых просто не хватает комплектующих. У многих танков не работает система автоматического заряжания, у некоторых заклинена башня, просто не вращается. С ходовой проблемы".

"В целом, ситуация с техническим обеспечением войск, по словам многих российских офицеров, становится близкой к критической, а к августу грозит стать катастрофической. В августе будет совсем плохо. Новой техники не увидим, а старую ремонтировать будет не из чего и нечем. Если в этот момент ВСУ пойдет вперед, то их будет нечем останавливать"
https://allkharkov.ua/news/state/v-rossiiskoi-armii-nazrevaut-bolshie-problemy-s-obespecheniem-tehnikoi-i-rashodnymi-materialami-.html
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10.07.2022 23:27 Ответить
Шольц, почему этот петух еще не в тюрьме?
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10.07.2022 23:33 Ответить
потому что шольц точно такой же петух
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11.07.2022 01:05 Ответить
тому що в нього немае часу на нього він повій на вечірках наркотіками балуетця
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11.07.2022 01:22 Ответить
Невже німці згодні поступитись частиною германії,для того щоб скінчилась війна в Україні? Вирішили таким чином вибачитись за окупацію?
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10.07.2022 23:35 Ответить
Сгори в аду,падло немецкое вместе со своим ботоксным любовником.
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10.07.2022 23:38 Ответить
Дипломатия с террористами окончена!
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10.07.2022 23:39 Ответить
Пішов на@@@!!!
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10.07.2022 23:43 Ответить
Цьому навари не краплять у кишеню, ось вiн збеленився.
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10.07.2022 23:44 Ответить
Елітні проститутки-переговорники скінчились, пуйло вже користується послугами дешевих курс 😊
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10.07.2022 23:46 Ответить
Ну вот, новий глава руссо-фашистской діпломатіі нарісовалсса! Лавров фсьо? Разрєшітє прєдставіть, Гєоргій Фьйодоріч Шрєдєров, єдиноросскоє партійноє псєвдо Фріц.
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10.07.2022 23:51 Ответить
Друг ***********, для рашистов немцы фашисты, а украинцы бандеровцы и скоро всё будет руzzкий миръ. Не веришь, спроси на **********. Какие переговоры, для них только раzия веzде.
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10.07.2022 23:53 Ответить
Довбойоб. Це означає, що кацапи хочуть перевисти дух. На більше їх не вистачає.
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10.07.2022 23:53 Ответить
Голда Мейер " Они хотят нас убить, а мы хотим жить" (Не дословно). О чем переговоры? Договориться о результате , который "устроит" обе стороны: "Ладно, мы вас не убъем, но до конца дней вы будете в коме"?
Шольц,не идиот, он просто на содержании *****. Отрабатывает.
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10.07.2022 23:55 Ответить
Пардон, не Шольц ( тут вопрос), а Шредер.
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10.07.2022 23:57 Ответить
Придурок нафталиновый....
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10.07.2022 23:55 Ответить
Verpiss dich, herr Scholtz ! а якщо українською - іди до біса, пан Шольц !
Слава легендарним ЗСУ!!
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10.07.2022 23:57 Ответить
За даними параші на суботу 9.07.2022 р.,
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших.

Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести.

В целом потери россиян на утро 9 июля составляют 54160 человек.

За даними ССО на 10.07.22 вбито 37300 орків, поранено 111900, взято в полон 1000. Всього 150200 орків.
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10.07.2022 23:59 Ответить
Если цифры правдивы, то хорошо. Но слишком много пораненых кацапов. Лучше, еслиб они все перешли в категорию ,,хороший кацап"!
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11.07.2022 07:01 Ответить
Спочатку мішок з гімном і ботоксом занив про переговори. Тепер його німецька підстилки...
Хіба всі цілі спецоперацї досягнуто? )

В смердючому бункері наростає ясне розуміння невідворотності караючого контрнаступу ЗСУ.

Славне місто Херсон зачекалися на жєст добрай волі...
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11.07.2022 00:07 Ответить
відать хоче отримати дивіденти і легально скататись до Москви. Поток то працює, турбіну віддали. Правда, не заробить на перепродажу, бо прокладки закрились.
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11.07.2022 00:11 Ответить
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11.07.2022 00:14 Ответить
...саме так закінчилася друга світова...)))
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11.07.2022 00:24 Ответить
Шайзе! Шнеле на сак рашен швайне!
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11.07.2022 00:30 Ответить
****** ему чтобы башка не болталась.
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11.07.2022 00:30 Ответить
от гніда, хоча чого ще можна очікувати від нащадка нацистів?
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11.07.2022 00:34 Ответить
все сказано й показано дописувачами.... шредер, що тобі ще добавити?
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11.07.2022 00:35 Ответить
Та хай їде і домовляєтсья, в чому проблема
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11.07.2022 00:40 Ответить
Ему в германии пенсию урезали хочет отработать на полную.
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11.07.2022 00:48 Ответить
цього півня гамбурзького вже послали накуй?
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11.07.2022 00:57 Ответить
Єдиний спосіб закінчити війну - це багато високоточної зброї, яка знищить всі склади, всі командні пункти, пункти зв'язку, РЕБ, РЕР, БПЛА і логістику, а потім почне знищувати техніку і казарми окупантів. Ось тоді швидко все закінчиться. Коли немає кому і чим воювати. Зараз це вже відбувається успішно. Далі буде швидше. І рашисти під таким тиском всі втечуть. Ось тоді можна говорити про переговори на наших умовах. Про кількість репарацій. А до того в нас звісно слабкі позиції.
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11.07.2022 01:00 Ответить
еще одно дойче швайне вылезло !!!!
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11.07.2022 01:00 Ответить
Німецькій шльондрі, поставили завдання, закидати наративи... Значить у русні геть кепскі справи. Зараз ще татароєрмак+арахамідоз вилізе і щось буде бубнити про перемовини.
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11.07.2022 01:16 Ответить
шредер а иди ***** ты со своим кремлевским *************!
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11.07.2022 01:27 Ответить
Знову вилізло, падло проплачене і лицемірне.
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11.07.2022 02:06 Ответить
Вылез глист из кремлёвской жопы
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11.07.2022 03:21 Ответить
А вам самому помереть не хочется?
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11.07.2022 06:15 Ответить
Коли ці ...не виконують міжнародні угоди то на двохсторонні вони ...положать
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11.07.2022 05:57 Ответить
Кацапам захотілося перемовин.
Значить, треба їх дотискати.
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11.07.2022 06:20 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВОЙНА ПЕРЕШЛА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ И УНИЧТОЖИЛА ЕЁ !!!
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11.07.2022 06:26 Ответить
Політична дойче швайн спонукає Україну до капітуляції перед його босом - путлєром. Дивись, бо українці тобі ратиці підсмажать, шльондра путінська
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11.07.2022 07:23 Ответить
Если заговорил этот старый гондон то видать дела коротышки действительно не очень.
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11.07.2022 07:39 Ответить
ты его еще в очко поцелуй.
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11.07.2022 07:45 Ответить
Шредер допомогає Зелі!
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11.07.2022 07:58 Ответить
Вилізла ница,гнила підніжка москви.
Їдь до свого фюрера лижи йому дупу.
Може кине пару лімоів€
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11.07.2022 08:18 Ответить
Может этот кадр примеры из истории приведёт.
А то я знаю столько войн, которые приводили к переговорам, только с помощью оружия.
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11.07.2022 09:01 Ответить
Цей шрьодер від алкоголю вже має пику як пом"ятий бідон...
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11.07.2022 09:20 Ответить
шредер иди за русским кораблём
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11.07.2022 09:33 Ответить
О! Этот точно не упустит возможности, и, может, не только поговорить
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11.07.2022 09:59 Ответить
Він, Меркель і т.п. гоп компанія мають піти під суд. Вони просто знищили суверенітет Німеччини здавши власну країну у повну залежність росіян.
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11.07.2022 10:27 Ответить
Засуньте в этот шредер рулон наждачной бумаги, что б он уже отдуплился окончательно!
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11.07.2022 11:54 Ответить
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