Единственный способ положить конец войне в Украине – дипломатические переговоры, - Шредер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что войну в Украине можно завершить только путем переговоров.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете FAZ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Я не упущу возможности поговорить с президентом Путиным", – сказал Шредер.
Экс-канцлер не верит, что войну можно окончить военным способом – он считает, что это можно сделать только путем переговоров.
"Единственный способ покончить с войной – это дипломатические переговоры. Судьбу солдат и мирного населения Украины можно облегчить только дипломатическим путем", – считает Шредер.
Как пишет немецкая газета, Шредер дал понять в интервью, что, по его мнению, переговоры пока не увенчались успехом якобы из-за Украины. Газета также рассказала о поездке Шредера в Москву в марте 2022 года.
"Насколько я понял его (Путина. – ред.) из разговора, он заинтересован в решении путем переговоров. Как выглядит такое решение, можно выяснить только во время переговоров", – сказал экс-канцлер Германии.
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Иди туда же, куда и русский корабль !
Для переговоров нужно безоговорочное выполнение россией предварительного условия : вывод всех оккупационных сил с международно-признанной территории Украины, включая Крымский полуостров + возврат всех наших депортированных граждан, включая детей + возврат всех наших культурных ценностей.
А на самих переговорах надо будет решить ещё 3 проблемы :
1. Репарации (за каждый день оккупации, начиная с 20.02.2014)
2. Наказание российских военных преступников
3. Гарантии безопасности на будущее (комплексные, многоаспектные - от возврата территорий других стран и роспуска всяких Союзных государств, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, Таможенных союзов до создания демилитаризованных зон на сопредельных с Украиной российских территориях и в регионе Чёрного моря).
"... уже начались трудности со стволами для САУ, гаубиц и тяжелых орудий. Стволы быстро изнашиваются, быстрее, чем предусмотрено заводскими параметрами, потому что то ли сталь хреновая, то ли делают их с нарушением технологии. Заменять их уже сейчас почти нечем, потому что новых стволов мало. И, похоже, дальше будет хуже".
"На базах хранения техники много, но она старая и не в лучшем состоянии. Из трех-четырех танков получается один в полной комплектации. Особенная беда с прицелами и связью. После расконсервации все это должно проверяться и устанавливаться, а присылают машины, в которых просто не хватает комплектующих. У многих танков не работает система автоматического заряжания, у некоторых заклинена башня, просто не вращается. С ходовой проблемы".
"В целом, ситуация с техническим обеспечением войск, по словам многих российских офицеров, становится близкой к критической, а к августу грозит стать катастрофической. В августе будет совсем плохо. Новой техники не увидим, а старую ремонтировать будет не из чего и нечем. Если в этот момент ВСУ пойдет вперед, то их будет нечем останавливать"
https://allkharkov.ua/news/state/v-rossiiskoi-armii-nazrevaut-bolshie-problemy-s-obespecheniem-tehnikoi-i-rashodnymi-materialami-.html
Шольц,не идиот, он просто на содержании *****. Отрабатывает.
Слава легендарним ЗСУ!!
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести.
В целом потери россиян на утро 9 июля составляют 54160 человек.
За даними ССО на 10.07.22 вбито 37300 орків, поранено 111900, взято в полон 1000. Всього 150200 орків.
Хіба всі цілі спецоперацї досягнуто? )
В смердючому бункері наростає ясне розуміння невідворотності караючого контрнаступу ЗСУ.
Славне місто Херсон зачекалися на жєст добрай волі...
Значить, треба їх дотискати.
Їдь до свого фюрера лижи йому дупу.
Може кине пару лімоів€
А то я знаю столько войн, которые приводили к переговорам, только с помощью оружия.