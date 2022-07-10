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Германия должна больше помогать Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

штрак-цимерман

Германия должна помогать оружием Украине больше и быстрее, иначе сама столкнется с последствиями.

Об этом написала глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы и дальше будем так мало предпринимать в делах Украины, то нам придется отвечать за исторически важные проблемы… Если проиграет Украина, проиграет Европа", - написала политик.

По ее словам, никак нельзя продолжать действовать в отношении Украины так, как это происходит сейчас. Штрак-Циммерман ожидает четкого руководства и ответных действий от ведомства федерального канцлера, которое пока "ничего не предпринимает".

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн думает только о немецкой армии, и это его работа, "но это откровенно недальновидно ввиду Украины и последствий для Германии и Европы", заявила глава комитета. Она высказала мнение о необходимости создания должности нейтрального координатора по поставкам вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ

Штрак-Циммерман, являющаяся членом Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, с самого начала войны начала активно отстаивать идею поставки оружия Украине, хотя до 24 февраля занимала иную позицию. В настоящее время глава комитета по обороне немецкого Бундестага является одним из основных адвокатов предоставления нашему государству вооружений.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
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10.07.2022 21:54
+12
Відео

В Харькове на посту полицейские вымогали 300 грн у водителя.

Как раз в это время проезжали военные, надели на негодяев браслеты и уже через два дня эти копы выразили огромное желание поехать на передовую 💁‍♂️

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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10.07.2022 21:57
+10
Справедливости ради, немецкая арта уже во всю косит кацапов, хотя недавно отправка касок была под вопросом. Если к чему-то и цепляться, то только к срокам поставок. Если вытереть слезоньки зрадоньки и посмотреть на ситуацию объективно, то Украине поставляют все более серьезное оружие отовсюду. Уже про 300 км химарсы заговорили, с пво вопрос одобрили, про снос крымского моста заговорили. Такими темпами, если не будет форсмажоров, американцы снимут запрет на нанесение своим оружием ударов по свинарнику.
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10.07.2022 22:09
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10.07.2022 21:54 Ответить
Відео

В Харькове на посту полицейские вымогали 300 грн у водителя.

Как раз в это время проезжали военные, надели на негодяев браслеты и уже через два дня эти копы выразили огромное желание поехать на передовую 💁‍♂️

ТРУХА⚡️Украина | Прислать новость
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10.07.2022 21:57 Ответить
зато в Одесской области мусара на дороге в наглую тормозят всех подряд и выписывают штраф за ремень безопасности, при чем не отказываются ,, помогать,, оплатить штраф в меньшем размере, то есть не выписывая квитанцию на оплату штрафа !!!!при их нынешней зарплате , им ***** не хватает . ну вот что с такими мудаками делать ?
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10.07.2022 22:04 Ответить
harosh po bolshe takih reidov
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10.07.2022 22:05 Ответить
Мене одного нудить коли я чую про допомогу Німеччини?
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10.07.2022 22:00 Ответить
Нет.
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10.07.2022 22:06 Ответить
тут нет блюющего смайлика
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10.07.2022 23:05 Ответить
Справедливости ради, немецкая арта уже во всю косит кацапов, хотя недавно отправка касок была под вопросом. Если к чему-то и цепляться, то только к срокам поставок. Если вытереть слезоньки зрадоньки и посмотреть на ситуацию объективно, то Украине поставляют все более серьезное оружие отовсюду. Уже про 300 км химарсы заговорили, с пво вопрос одобрили, про снос крымского моста заговорили. Такими темпами, если не будет форсмажоров, американцы снимут запрет на нанесение своим оружием ударов по свинарнику.
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10.07.2022 22:09 Ответить
Нє всьо так однозначно.
Німеччина третя по грошах по військовій допомозі України.
Але те як це вона робить вже назвали "шольцізм" - ганьба.
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10.07.2022 23:57 Ответить
#німці бояться - це вже мем 🤔
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11.07.2022 00:00 Ответить
Насколько я понял - Мари-Агнес, как главу комитета, финансируют оружейные компании)
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10.07.2022 22:01 Ответить
а ето как ? Наличними, или путевками, а может помогают любоваться тувинскими просторами.
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10.07.2022 22:38 Ответить
такая игра добрый злой полицейский - "добрый" глава комитета готов, а "злой" Шольц - не готов
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10.07.2022 22:07 Ответить
Ну да ну да. А завтра чергова анялєнка напише - ми нєможем пазволіть впісать мінєтчину у війну, даже нєсмотря на то, что наши сєрдца гарят ат болі і ужаса. Криваві нафтодолари роблять своє діло.
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10.07.2022 22:10 Ответить
Німеччина повинна більше допомагати Україні, -- це слова,
а в дійсності сьогодні Німеччина заблокувала пакет ЕС допомоги
для України. Оце і є дійсність.
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10.07.2022 22:10 Ответить
Так, має. Але не буде. Бо не може. "Ато путєн нападьот".
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10.07.2022 22:14 Ответить
Ja-ja, naturlich! ich bin jahre alt..
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10.07.2022 22:20 Ответить
По факту Німеччина ***** не робить, навіть навпаки ******** кацапов
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10.07.2022 22:22 Ответить
Німеччина робить усе, щоб ми не перемогли у цій клятій війні.
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10.07.2022 22:42 Ответить
Борги неймовірно Великі!!!
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10.07.2022 22:47 Ответить
Глава БНД гелен яскраво описував синхронні дії Москви та соціал-демократів при становленні Німеччини як держави у 50 роки. Правда, за часів Аденауера цілувальники ще не розвернулись, а з 1970 -х почали в засос. А тепер їх внуки продовжують повним ходом те ж саме.
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10.07.2022 22:51 Ответить
 
 