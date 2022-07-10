Германия должна больше помогать Украине, - глава оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман

Германия должна помогать оружием Украине больше и быстрее, иначе сама столкнется с последствиями.

Об этом написала глава комитета по обороне немецкого Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы и дальше будем так мало предпринимать в делах Украины, то нам придется отвечать за исторически важные проблемы… Если проиграет Украина, проиграет Европа", - написала политик.

По ее словам, никак нельзя продолжать действовать в отношении Украины так, как это происходит сейчас. Штрак-Циммерман ожидает четкого руководства и ответных действий от ведомства федерального канцлера, которое пока "ничего не предпринимает".

Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн думает только о немецкой армии, и это его работа, "но это откровенно недальновидно ввиду Украины и последствий для Германии и Европы", заявила глава комитета. Она высказала мнение о необходимости создания должности нейтрального координатора по поставкам вооружений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия блокирует финансовую помощь Украине от ЕС в размере 9 миллиардов евро, – СМИ

Штрак-Циммерман, являющаяся членом Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию, с самого начала войны начала активно отстаивать идею поставки оружия Украине, хотя до 24 февраля занимала иную позицию. В настоящее время глава комитета по обороне немецкого Бундестага является одним из основных адвокатов предоставления нашему государству вооружений.