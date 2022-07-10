Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – дипломатичні переговори, - Шредер
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Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів.
Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті FAZ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Я не проґавлю можливості поговорити з президентом Путіним", – сказав Шредер.
Ексканцлер не вірить, що війну можна закінчити воєнним способом – він вважає, що це можна зробити тільки шляхом переговорів.
"Єдиний спосіб покласти край війні – це дипломатичні переговори. Долю солдатів і мирного населення України можна полегшити лише дипломатичним шляхом", – вважає Шредер.
Як пише німецька газета, Шредер дав зрозуміти в інтерв'ю, що, на його думку, переговори поки що не увінчалися успіхом нібито через Україну. Газета також розповіла про поїздку Шредера до Москви у березні 2022.
"Наскільки я зрозумів його (Путіна. – ред.) з розмови, він зацікавлений у вирішенні шляхом переговорів. Як виглядає таке рішення, можна з'ясувати лише під час переговорів", – сказав ексканцлер Німеччини.
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Иди туда же, куда и русский корабль !
Для переговоров нужно безоговорочное выполнение россией предварительного условия : вывод всех оккупационных сил с международно-признанной территории Украины, включая Крымский полуостров + возврат всех наших депортированных граждан, включая детей + возврат всех наших культурных ценностей.
А на самих переговорах надо будет решить ещё 3 проблемы :
1. Репарации (за каждый день оккупации, начиная с 20.02.2014)
2. Наказание российских военных преступников
3. Гарантии безопасности на будущее (комплексные, многоаспектные - от возврата территорий других стран и роспуска всяких Союзных государств, СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, Таможенных союзов до создания демилитаризованных зон на сопредельных с Украиной российских территориях и в регионе Чёрного моря).
"... уже начались трудности со стволами для САУ, гаубиц и тяжелых орудий. Стволы быстро изнашиваются, быстрее, чем предусмотрено заводскими параметрами, потому что то ли сталь хреновая, то ли делают их с нарушением технологии. Заменять их уже сейчас почти нечем, потому что новых стволов мало. И, похоже, дальше будет хуже".
"На базах хранения техники много, но она старая и не в лучшем состоянии. Из трех-четырех танков получается один в полной комплектации. Особенная беда с прицелами и связью. После расконсервации все это должно проверяться и устанавливаться, а присылают машины, в которых просто не хватает комплектующих. У многих танков не работает система автоматического заряжания, у некоторых заклинена башня, просто не вращается. С ходовой проблемы".
"В целом, ситуация с техническим обеспечением войск, по словам многих российских офицеров, становится близкой к критической, а к августу грозит стать катастрофической. В августе будет совсем плохо. Новой техники не увидим, а старую ремонтировать будет не из чего и нечем. Если в этот момент ВСУ пойдет вперед, то их будет нечем останавливать"
https://allkharkov.ua/news/state/v-rossiiskoi-armii-nazrevaut-bolshie-problemy-s-obespecheniem-tehnikoi-i-rashodnymi-materialami-.html
Шольц,не идиот, он просто на содержании *****. Отрабатывает.
Слава легендарним ЗСУ!!
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 8 июля это 10751 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести.
В целом потери россиян на утро 9 июля составляют 54160 человек.
За даними ССО на 10.07.22 вбито 37300 орків, поранено 111900, взято в полон 1000. Всього 150200 орків.
Хіба всі цілі спецоперацї досягнуто? )
В смердючому бункері наростає ясне розуміння невідворотності караючого контрнаступу ЗСУ.
Славне місто Херсон зачекалися на жєст добрай волі...
Значить, треба їх дотискати.
Їдь до свого фюрера лижи йому дупу.
Може кине пару лімоів€
А то я знаю столько войн, которые приводили к переговорам, только с помощью оружия.