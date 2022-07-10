Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – дипломатичні переговори, - Шредер

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті FAZ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я не проґавлю можливості поговорити з президентом Путіним", – сказав Шредер.

Ексканцлер не вірить, що війну можна закінчити воєнним способом – він вважає, що це можна зробити тільки шляхом переговорів.

"Єдиний спосіб покласти край війні – це дипломатичні переговори. Долю солдатів і мирного населення України можна полегшити лише дипломатичним шляхом", – вважає Шредер.

Також читайте: Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з "Роснафти"

Як пише німецька газета, Шредер дав зрозуміти в інтерв'ю, що, на його думку, переговори поки що не увінчалися успіхом нібито через Україну. Газета також розповіла про поїздку Шредера до Москви у березні 2022.

"Наскільки я зрозумів його (Путіна. – ред.) з розмови, він зацікавлений у вирішенні шляхом переговорів. Як виглядає таке рішення, можна з'ясувати лише під час переговорів", – сказав ексканцлер Німеччини.