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Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з "Роснафти"

шредер

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснафта".

Яук передає Цензор.НЕТ, це йдеться у заяві на сайті компанії.

Зазначається, що Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснафти" із 2007 року.

Також з компанії пішов Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2".

У "Роснафті" зазначили: "з розумінням ставимося до їхніх рішень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц відмовився запроваджувати санкції проти Шредера, який не йде з посад у російських енергетичних компаніях

Автор: 

Шредер Герхард (77) Роснафта (303)


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Топ коментарі
+19
Та он уже хорошо прибарахлился, можно и отдохнуть...
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20.05.2022 15:14
+16
Забили слоника...
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20.05.2022 15:10
+12
скотиняка
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20.05.2022 15:14
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Забили слоника...
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20.05.2022 15:10 Відповісти
Вот что благодатный товарищеский суд творит.
Но пайка в распределителе уже не видать
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20.05.2022 15:14 Відповісти
він просто кусок ображеної ліверки тепер
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20.05.2022 15:21 Відповісти
Так и запишем в аусвайсе-Херхард beleidigte Wurst.
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20.05.2022 15:30 Відповісти
пообіцяли посаду у газпромі?
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20.05.2022 15:10 Відповісти
Опіздал...
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20.05.2022 15:13 Відповісти
Запізднілся, тому і опіздал...
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20.05.2022 16:03 Відповісти
скотиняка
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20.05.2022 15:14 Відповісти
Та он уже хорошо прибарахлился, можно и отдохнуть...
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20.05.2022 15:14 Відповісти
Не пішов, а пішли,бо про це заговорив весь світ, а воно і таке як він мурло гарно жив, отримуючи гроші, як хабар із газпрома, які повністю промокші у дитячій українській крові.
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20.05.2022 15:15 Відповісти
Додавили все-таки угрозами лишить канцлерской пенсии.
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20.05.2022 15:16 Відповісти


пенсiя там копiйки в порiвняннi з тим, що воно насмоктало у пуйла...

ось, наприклад, у Меркель пенсiя 15.000 Евро щомiсяця...у шльондри Шредера точно менша.
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20.05.2022 15:25 Відповісти
так он был лоббист, лоббировать больше не чего, он и ушел...
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20.05.2022 15:17 Відповісти
видно коли вже у вічі на вулиці почали плювати. сраний фріц, що повіситься за 20 рублів.
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20.05.2022 15:17 Відповісти
Не стоит обольщаться. Скорее всего, нашли лазейку. Например, поставит вместо себя доверенное лицо - зицпредседателя Фунта. А сам будет продолжать. Так быстро от огромных денег не уходят.
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20.05.2022 15:18 Відповісти


100 вiдсоткiв.
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20.05.2022 15:27 Відповісти
У них і своїх фунтів вистачає , а шредер по суті працював весільним генералом.
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20.05.2022 15:31 Відповісти
маньяк дорізав останню жертву і вирішив зав'язати.
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20.05.2022 15:19 Відповісти
кусок нємєцкой ліверки
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20.05.2022 15:22 Відповісти
Добили. Не. Все решта залишилось. Не вірте написанному.
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20.05.2022 15:27 Відповісти
Шольц? Я, згідний повірити на гаубиці.
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20.05.2022 15:28 Відповісти
Ну ничего, они достаточно себе заработали на пенсию...
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20.05.2022 15:28 Відповісти
Вони німці. Турботливі батьки. як і Українці. Тут, не знаю. **** міг би і дітей не вмішувати.
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20.05.2022 15:30 Відповісти
15 лет просидел у путлера на подсосе. Наверное, стал мультимиллионером...
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20.05.2022 15:29 Відповісти
Хто? тікни тальцем мілліони в бюджет. Для ЗСУ.
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Шольц рятуе ворога черепашок нінзя...
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20.05.2022 15:31 Відповісти
etovo mozhno i novichkom otblagodaritj
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20.05.2022 15:32 Відповісти
Ашотакоє? Встидно стало?
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20.05.2022 15:32 Відповісти
У в'язницю сподіваюсь...
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20.05.2022 15:33 Відповісти
Шольц хоче з Шредера бабло збити на користь Україні. Вам далеко. До розуміння.
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20.05.2022 15:35 Відповісти
старая крыса решила дать деру
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20.05.2022 15:36 Відповісти
Европа не то. Поки не дасть. Дасть, то що треба. З Годом. А, то, Чорти прийдуть.
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20.05.2022 15:44 Відповісти
Ау. Тоня? https://www.youtube.com/watch?v=hWBttHJdqWs Lama feat. Тоня Матвієнко - Мій Милий - YouTube
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20.05.2022 15:42 Відповісти
Вы, товарищ бывший канцелёр, сегодня Никто и звать вас Никак, сегодня вы откровенный вражина для всех и платить вам больше нечем, за ненадобностью кремлёвских угдеводородиц.
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20.05.2022 15:46 Відповісти
Де там наша. О Бач Леся. Забув вже. Йдуть скрипалі.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPDj3ocmVo Василь ЗІНКЕВІЧ, "Скрипка грає" - YouTube
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20.05.2022 15:49 Відповісти
І ти, Брут? Бункерна моль рве останнє волосся і не тільки на голові
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20.05.2022 15:51 Відповісти
Сильна в тебе моль.
Про дітей не думала? Не має.
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20.05.2022 16:00 Відповісти
знову. Летят. на захід. суки.
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20.05.2022 15:54 Відповісти
Хоть тепер подивився на Українських жінок. Без макіяжу. Не розумію, навіщо їм був макіяж?
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20.05.2022 15:58 Відповісти
Красуні без макіяжу. Це не параша і не китай.
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20.05.2022 16:02 Відповісти
Этому столику больше не наливать.
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20.05.2022 16:38 Відповісти
шо сі сталось? не може бути,
невже у фріца якась совість лишилась,
чи мабуть побоявся санкцій
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20.05.2022 16:06 Відповісти
решил слиться чтоб дальше не копали....
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20.05.2022 16:06 Відповісти
копати будуть продовжувати. дуже далеко все зайшло...

"Північний потік-2" у Німеччині просували за гроші Кремля:

соратницю Шольца звинуватили у махінаціях


https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/pivnichnij-potik-2-u-nimechchini-prosuvali-za-groshi-kremlya-soratnitsyu-sholtsa-zvinuvatili-u-mahinatsiyah.htm
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20.05.2022 16:19 Відповісти
столько лет смоктать у ху..ла и тут такое... где ж эта шльондра теперь столоваться будет?
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20.05.2022 16:15 Відповісти
Будет продвигать х@йловские "идеи" внутри Германии...
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20.05.2022 16:16 Відповісти
Долго он сопротивлялся. Всё старался обеспечить полностью и пра-пра-пра- пра- правнука тоже.
PS/ и не думайте, что я заикаюсь.
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20.05.2022 16:36 Відповісти
Та не вже? бабло своє кинь для наших хлопців!
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20.05.2022 17:12 Відповісти
Скоро пані Меркель настане час кудись піти.
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20.05.2022 18:41 Відповісти
Шредер пішов з "Роснафти" - куда пошел? Или послали?
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20.05.2022 19:46 Відповісти
наворовал **** ********** на 100 жизней и отвалил!
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20.05.2022 21:16 Відповісти
 
 