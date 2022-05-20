Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з "Роснафти"

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснафта".

Яук передає Цензор.НЕТ, це йдеться у заяві на сайті компанії.

Зазначається, що Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснафти" із 2007 року.

Також з компанії пішов Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2".

У "Роснафті" зазначили: "з розумінням ставимося до їхніх рішень".

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