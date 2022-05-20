Ексканцлер Німеччини Шредер пішов з "Роснафти"
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснафта".
Яук передає Цензор.НЕТ, це йдеться у заяві на сайті компанії.
Зазначається, що Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснафти" із 2007 року.
Також з компанії пішов Маттіас Варніг - керуючий директор компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік - 2".
У "Роснафті" зазначили: "з розумінням ставимося до їхніх рішень".
Топ коментарі
+19 Остап Покотило
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+16 Харьков Сумской
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Но пайка в распределителе уже не видать
пенсiя там копiйки в порiвняннi з тим, що воно насмоктало у пуйла...
ось, наприклад, у Меркель пенсiя 15.000 Евро щомiсяця...у шльондри Шредера точно менша.
100 вiдсоткiв.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPDj3ocmVo Василь ЗІНКЕВІЧ, "Скрипка грає" - YouTube
Про дітей не думала? Не має.
невже у фріца якась совість лишилась,
чи мабуть побоявся санкцій
"Північний потік-2" у Німеччині просували за гроші Кремля:
соратницю Шольца звинуватили у махінаціях
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/pivnichnij-potik-2-u-nimechchini-prosuvali-za-groshi-kremlya-soratnitsyu-sholtsa-zvinuvatili-u-mahinatsiyah.htm
PS/ и не думайте, что я заикаюсь.