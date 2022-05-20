Эксканцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Яук передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Также из компании ушел Маттиас Варниг – управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".

В "Роснефти" отметили: "с пониманием относимся к их решениям".

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