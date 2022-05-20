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Эксканцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"

шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Яук передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении на сайте компании.

Отмечается, что Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

Также из компании ушел Маттиас Варниг – управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".

В "Роснефти" отметили: "с пониманием относимся к их решениям".

Читайте: Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Шредер Герхард (70) Роснефть (32)


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Топ комментарии
+19
Та он уже хорошо прибарахлился, можно и отдохнуть...
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20.05.2022 15:14
+16
Забили слоника...
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20.05.2022 15:10
+12
скотиняка
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20.05.2022 15:14
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Забили слоника...
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20.05.2022 15:10 Ответить
Вот что благодатный товарищеский суд творит.
Но пайка в распределителе уже не видать
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20.05.2022 15:14 Ответить
він просто кусок ображеної ліверки тепер
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20.05.2022 15:21 Ответить
Так и запишем в аусвайсе-Херхард beleidigte Wurst.
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20.05.2022 15:30 Ответить
пообіцяли посаду у газпромі?
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20.05.2022 15:10 Ответить
Опіздал...
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20.05.2022 15:13 Ответить
Запізднілся, тому і опіздал...
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20.05.2022 16:03 Ответить
скотиняка
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20.05.2022 15:14 Ответить
Та он уже хорошо прибарахлился, можно и отдохнуть...
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20.05.2022 15:14 Ответить
Не пішов, а пішли,бо про це заговорив весь світ, а воно і таке як він мурло гарно жив, отримуючи гроші, як хабар із газпрома, які повністю промокші у дитячій українській крові.
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20.05.2022 15:15 Ответить
Додавили все-таки угрозами лишить канцлерской пенсии.
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20.05.2022 15:16 Ответить


пенсiя там копiйки в порiвняннi з тим, що воно насмоктало у пуйла...

ось, наприклад, у Меркель пенсiя 15.000 Евро щомiсяця...у шльондри Шредера точно менша.
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20.05.2022 15:25 Ответить
так он был лоббист, лоббировать больше не чего, он и ушел...
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20.05.2022 15:17 Ответить
видно коли вже у вічі на вулиці почали плювати. сраний фріц, що повіситься за 20 рублів.
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20.05.2022 15:17 Ответить
Не стоит обольщаться. Скорее всего, нашли лазейку. Например, поставит вместо себя доверенное лицо - зицпредседателя Фунта. А сам будет продолжать. Так быстро от огромных денег не уходят.
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20.05.2022 15:18 Ответить


100 вiдсоткiв.
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20.05.2022 15:27 Ответить
У них і своїх фунтів вистачає , а шредер по суті працював весільним генералом.
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20.05.2022 15:31 Ответить
маньяк дорізав останню жертву і вирішив зав'язати.
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20.05.2022 15:19 Ответить
кусок нємєцкой ліверки
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20.05.2022 15:22 Ответить
Добили. Не. Все решта залишилось. Не вірте написанному.
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20.05.2022 15:27 Ответить
Шольц? Я, згідний повірити на гаубиці.
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20.05.2022 15:28 Ответить
Ну ничего, они достаточно себе заработали на пенсию...
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20.05.2022 15:28 Ответить
Вони німці. Турботливі батьки. як і Українці. Тут, не знаю. **** міг би і дітей не вмішувати.
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20.05.2022 15:30 Ответить
15 лет просидел у путлера на подсосе. Наверное, стал мультимиллионером...
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20.05.2022 15:29 Ответить
Хто? тікни тальцем мілліони в бюджет. Для ЗСУ.
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20.05.2022 15:32 Ответить
Шольц рятуе ворога черепашок нінзя...
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20.05.2022 15:31 Ответить
etovo mozhno i novichkom otblagodaritj
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20.05.2022 15:32 Ответить
Ашотакоє? Встидно стало?
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20.05.2022 15:32 Ответить
У в'язницю сподіваюсь...
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20.05.2022 15:33 Ответить
Шольц хоче з Шредера бабло збити на користь Україні. Вам далеко. До розуміння.
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20.05.2022 15:35 Ответить
старая крыса решила дать деру
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20.05.2022 15:36 Ответить
Европа не то. Поки не дасть. Дасть, то що треба. З Годом. А, то, Чорти прийдуть.
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20.05.2022 15:44 Ответить
Ау. Тоня? https://www.youtube.com/watch?v=hWBttHJdqWs Lama feat. Тоня Матвієнко - Мій Милий - YouTube
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20.05.2022 15:42 Ответить
Вы, товарищ бывший канцелёр, сегодня Никто и звать вас Никак, сегодня вы откровенный вражина для всех и платить вам больше нечем, за ненадобностью кремлёвских угдеводородиц.
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20.05.2022 15:46 Ответить
Де там наша. О Бач Леся. Забув вже. Йдуть скрипалі.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPDj3ocmVo Василь ЗІНКЕВІЧ, "Скрипка грає" - YouTube
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20.05.2022 15:49 Ответить
І ти, Брут? Бункерна моль рве останнє волосся і не тільки на голові
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20.05.2022 15:51 Ответить
Сильна в тебе моль.
Про дітей не думала? Не має.
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20.05.2022 16:00 Ответить
знову. Летят. на захід. суки.
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20.05.2022 15:54 Ответить
Хоть тепер подивився на Українських жінок. Без макіяжу. Не розумію, навіщо їм був макіяж?
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20.05.2022 15:58 Ответить
Красуні без макіяжу. Це не параша і не китай.
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20.05.2022 16:02 Ответить
Этому столику больше не наливать.
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20.05.2022 16:38 Ответить
шо сі сталось? не може бути,
невже у фріца якась совість лишилась,
чи мабуть побоявся санкцій
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20.05.2022 16:06 Ответить
решил слиться чтоб дальше не копали....
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20.05.2022 16:06 Ответить
копати будуть продовжувати. дуже далеко все зайшло...

"Північний потік-2" у Німеччині просували за гроші Кремля:

соратницю Шольца звинуватили у махінаціях


https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/pivnichnij-potik-2-u-nimechchini-prosuvali-za-groshi-kremlya-soratnitsyu-sholtsa-zvinuvatili-u-mahinatsiyah.htm
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20.05.2022 16:19 Ответить
столько лет смоктать у ху..ла и тут такое... где ж эта шльондра теперь столоваться будет?
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20.05.2022 16:15 Ответить
Будет продвигать х@йловские "идеи" внутри Германии...
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20.05.2022 16:16 Ответить
Долго он сопротивлялся. Всё старался обеспечить полностью и пра-пра-пра- пра- правнука тоже.
PS/ и не думайте, что я заикаюсь.
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20.05.2022 16:36 Ответить
Та не вже? бабло своє кинь для наших хлопців!
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20.05.2022 17:12 Ответить
Скоро пані Меркель настане час кудись піти.
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20.05.2022 18:41 Ответить
Шредер пішов з "Роснафти" - куда пошел? Или послали?
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20.05.2022 19:46 Ответить
наворовал **** ********** на 100 жизней и отвалил!
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20.05.2022 21:16 Ответить
 
 