Эксканцлер Германии Шредер ушел из "Роснефти"
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".
Яук передает Цензор.НЕТ, говорится в заявлении на сайте компании.
Отмечается, что Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.
Также из компании ушел Маттиас Варниг – управляющий директор компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 2".
В "Роснефти" отметили: "с пониманием относимся к их решениям".
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Но пайка в распределителе уже не видать
пенсiя там копiйки в порiвняннi з тим, що воно насмоктало у пуйла...
ось, наприклад, у Меркель пенсiя 15.000 Евро щомiсяця...у шльондри Шредера точно менша.
100 вiдсоткiв.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWPDj3ocmVo Василь ЗІНКЕВІЧ, "Скрипка грає" - YouTube
Про дітей не думала? Не має.
невже у фріца якась совість лишилась,
чи мабуть побоявся санкцій
"Північний потік-2" у Німеччині просували за гроші Кремля:
соратницю Шольца звинуватили у махінаціях
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/pivnichnij-potik-2-u-nimechchini-prosuvali-za-groshi-kremlya-soratnitsyu-sholtsa-zvinuvatili-u-mahinatsiyah.htm
PS/ и не думайте, что я заикаюсь.