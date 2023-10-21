Захід повинен йти на компроміси з РФ, інакше миру буде важко досягти, - Шредер
Ексканцлер і друг Путіна Герхард Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ у березні 2022 року.
Про це Шредер заявив в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив ексканцлер.
Крім цього, він розповів про п'ять пунктів "мирного плану", який тоді нібито обговорювався: відмова членства України в НАТО, "двомовна" Україна; "автономія" Донбасу; "гарантії безпеки" для України; і переговори щодо статусу Криму.
"Єдині, хто міг би врегулювати війну в Україні - це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим на чолі українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", – сказав Шредер.
Шредер заявив, що говорив з Умеровим, а також з Путіним, але не уточнив, коли і де.
"Проте... нічого не сталося. Нічого не могло статися, тому що все було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що РФ буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти", – розповів друг Путіна.
На питання, чи можна довірять домовленостям з Росією, яка напала на Україну всупереч своїм же обіцянкам, колишній канцлер відповів, що західній Європі "нічого не загрожує", тому що Кремль не зможе перемогти НАТО.
Шредер зазначив, що НАТО хоче розширюватися на пострадянські країни - Грузію і Україну, але ніхто на чолі Росії цього не допустить. "Цей аналіз небезпеки, можливо, емоційний, але реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти", - пояснив ексканцлер.
У 2017 році Шредер також став головою наглядової ради «Роснефти», і цю посаду він залишив лише через три місяці після початку війни в Україні через зростаючий тиск з боку Німеччини та інших країн.
Незважаючи на те, що репутація Шредера в результаті сильно постраждала, він непогано заробив.
Здавалося б, вплив Шредера мав зійти нанівець після того, як він перестав бути канцлером. Але СДПН залишалася партнером уряду Меркель, а Шредер все ще мав чудові зв'язки в партії.
Колишній канцлер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром . Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 . Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку , у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро.
"Дуже добре розумію, хто такий Шредер і як він зв'язан з Путіним. Але розумію і те, що його інтерв'ю з'явилося не випадково. В ньому він багато чого цікавого наговорив. І найцікавіше - це про перемовини у березні-квітні 2022 року між Україною та Росією. Він нагадав про п'ять пунктів того "мирного плану" ... і про (теоретично) переговори щодо статусу Криму, а по факту відмова України від нього.
Шредер каже, що у 2022 році він отримав запит з України про те, чи зможе він бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможе він передати повідомлення Путіну. Тоді і з'явилася людина для комунікації - Рустем Умеров.
Те, про що заявив Шредер - з цього можна зробити висновок, що з боку влади України була згода піти на всі ці умови. А якщо додати сюди відомі бумажки з тих переговорів з підписами, якими вимахував нещодавно Путін, то складається цікавий пазл. І зясовується, що дякувати за те, що ми не погодилися на ті ганебні умови ми повинні США?
А ще можна пригадати, що протягом квітня українська і російська переговорні групи продовжили обговорення проекту угоди на рівні делегатів та робочих груп з використанням відеозв'язку. І лише після візиту Бориса Джонсона в Київ 9 квітня цей процес почав згортатися. Чи це не пов'язані між собою події?
Дуже хочеться почути реакцію Банкової. Не мовчання та слова "Це все брехня", як це було з операцією по "вагнерівцям" у Мінську, а офіційну відповідь. Можна, навіть продемонструвати вже ті бумажки. Росіяни їх рано чи пізно викинуть в інфополе. А може Шредер взагалі все вигадав? Тож, нехай ОП це скаже. Але в мене є ще одне запитання - чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз? Що було мотиватором? І для чого Шредер почав оприлюднювати такі подробиці, які раніше не були відомі широкому загалу. Питань більше ніж відповідей."
