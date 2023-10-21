УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3740 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 813 155

Захід повинен йти на компроміси з РФ, інакше миру буде важко досягти, - Шредер

путин,шредер,путін

Ексканцлер і друг Путіна Герхард Шредер заявив, що США нібито зірвали "мирні переговори" між Україною і РФ у березні 2022 року.

Про це Шредер заявив в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

 "У 2022 році я отримав запит від України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну", - заявив ексканцлер.

Крім цього, він розповів про п'ять пунктів "мирного плану", який тоді нібито обговорювався: відмова членства України в НАТО, "двомовна" Україна; "автономія" Донбасу; "гарантії безпеки" для України; і переговори щодо статусу Криму.

"Єдині, хто міг би врегулювати війну в Україні - це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим на чолі українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", – сказав Шредер.

Шредер заявив, що говорив з Умеровим, а також з Путіним, але не уточнив, коли і де.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шредер провів переговори з Путіним та представниками української влади, - німецькі ЗМІ

"Проте... нічого не сталося. Нічого не могло статися, тому що все було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що РФ буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти", – розповів друг Путіна.

На питання, чи можна довірять домовленостям з Росією, яка напала на Україну всупереч своїм же обіцянкам, колишній канцлер відповів, що західній Європі "нічого не загрожує", тому що Кремль не зможе перемогти НАТО.

Шредер зазначив, що НАТО хоче розширюватися на пострадянські країни - Грузію і Україну, але ніхто на чолі Росії цього не допустить. "Цей аналіз небезпеки, можливо, емоційний, але реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти", - пояснив ексканцлер.

Також читайте: Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – дипломатичні переговори, - Шредер

Автор: 

Шредер Герхард (78) переговори з Росією (1407)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+72
Нащо такі складні слова? Можна було простіше: "Я - проплачена московська курва"
показати весь коментар
21.10.2023 18:38 Відповісти
+44
Світ повинен завалити рашку а ти шмара
показати весь коментар
21.10.2023 18:38 Відповісти
+36
або стара німецька шльондра-що саме повністю відповідає дійсності та сутності цієї старої шльондри...
показати весь коментар
21.10.2023 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Лише через кілька тижнів після відставки з посади канцлера Шредер обійняв посаду голови акціонерного відділу "Північного потоку", компанії, контрольованої "Газпромом". Ця посада стала першою в низці призначень на аналогічні посади в енергетичних компаніях, пов'язаних з російським урядом.

У 2017 році Шредер також став головою наглядової ради «Роснефти», і цю посаду він залишив лише через три місяці після початку війни в Україні через зростаючий тиск з боку Німеччини та інших країн.

Незважаючи на те, що репутація Шредера в результаті сильно постраждала, він непогано заробив.
показати весь коментар
21.10.2023 19:34 Відповісти
У Німеччині виросло ціле покоління політиків, які готові закривати очі на багато речей і не ставити складних питань. Їх цілком влаштовував доступ до дешевого російського газу, що сприяло процвітанню німецької промисловості, що, своєю чергою, збільшувало шанси цих політиків на переобрання.

Здавалося б, вплив Шредера мав зійти нанівець після того, як він перестав бути канцлером. Але СДПН залишалася партнером уряду Меркель, а Шредер все ще мав чудові зв'язки в партії.
показати весь коментар
21.10.2023 19:42 Відповісти
Значна частина населення Німеччини засвоїла головний урок Другої світової війни: війна ніколи не повинна повторитися. Німці готові заплатити дуже високу ціну, щоб уникнути ескалації. Багато з них будуть заплющувати очі на проблеми в надії зберегти хоч якусь видимість миру.
показати весь коментар
21.10.2023 19:48 Відповісти
Шлендер йде на ***
показати весь коментар
21.10.2023 19:30 Відповісти
Надо что то серьёзное ,чем "на-хуй " и немцы будут цацкатся с этим жопализом .... ждут большие проблемы ,эще возрождается "агд" .
показати весь коментар
22.10.2023 01:46 Відповісти
А ти йди на... уй, гер Шредер!
показати весь коментар
21.10.2023 19:30 Відповісти
Нужно спросить етого Питара, не трудно ли ему ходить с путинским членом в жопе
показати весь коментар
21.10.2023 19:31 Відповісти
Що, грошенята Газпромівські закінчились?
Скромніше треба було жити. Як пані Меркель...
А нову порцію "ГазКвасдопомоги" потрібно відпрацьовувати, герр канцлер.
показати весь коментар
21.10.2023 19:33 Відповісти
Шредер с фрау Меркель стільки років готували "мирні домовини Україні", а тут як замайоріли місця на лавиці в Гаазі , одразу "пухнастий миротворець".
показати весь коментар
21.10.2023 19:34 Відповісти
Ну як тут не сказати: - "Боже, яке кончене!"
показати весь коментар
21.10.2023 19:39 Відповісти
Шрьодер знає що робить і має за те гідну платню. І йому насрати що і хто про нього думає.Наше завдання не паплюжити німецьких (чи якихось інших) "шрьодерів", - а робити своїх українських. Хаяти (паплюжити) завжди легше, чим щось зробити...
показати весь коментар
21.10.2023 19:43 Відповісти
Вдруг, от куда не возьмись, появился в рот е**ись!
Пизсец шлёндер, "касабнефти"!!!
показати весь коментар
21.10.2023 19:47 Відповісти
Як знищує Україну оп,а народ України йому це дозволяє, це і є компроміс від України.
показати весь коментар
21.10.2023 19:49 Відповісти
та заткнися вже ти, кацапська шавка. Знищують українців рашисти, тут всі це знають, але Україну вони не знищать, такі як ти не допоможуть, можеш не напрягатися
показати весь коментар
21.10.2023 20:59 Відповісти
Ти навіщо двері рашистам відкрила, шашлики як смачні. Як весілля гучні на фоні донатів на дрони? Зеболото,
показати весь коментар
21.10.2023 21:13 Відповісти
Шредер, ПНХ!
показати весь коментар
21.10.2023 19:55 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
21.10.2023 19:56 Відповісти
Ну і звісно: хонеккер, штазі і гедеер - "чудєснає рєшєніе нємєцкага вапроса" для "лєвака" шрёдира і кагэбіста путіна.
показати весь коментар
21.10.2023 19:56 Відповісти
Давайте годувати канібала кимось, бо інашке він і далі буде їсти людей. Як цікаво і, головне, логічно.

Колишній канцлер Німеччини активно лобіює інтереси режиму Володимира Путіна і зокрема державної компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром . Зокрема, у жовтні 2016 року Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream 2 AG, створену для спорудження системи транспортування газу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA-2 Північний потік-2 . Він же керував консорціумом з будівництва першого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%BA Північного потоку , у якому його місячна зарплата становила 250 тис. євро.
Савпадєніє?
показати весь коментар
21.10.2023 19:57 Відповісти
Скорей всего шридерик сядет в тюрьма после победы Украины. Потому что Все секретные бумаги откроют. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
21.10.2023 20:05 Відповісти
Нафталін.
показати весь коментар
21.10.2023 20:08 Відповісти
.лядьь московская. Компромиссы с теми, кто пришёл нас убить, кто сделал Бучу и т.д?
показати весь коментар
21.10.2023 20:09 Відповісти
В Шредера рублі закінчуються...
показати весь коментар
21.10.2023 20:16 Відповісти
Захід повинен іти нп компросі і має розпочати компроміс.з будівництва Берлінської стіни там де вона була.(Schroeder Clenosos- рашистського куйла)
показати весь коментар
21.10.2023 20:18 Відповісти
треба европейцам тикати цього покидька коли вони щось про корупцію будуть говорити
показати весь коментар
21.10.2023 20:26 Відповісти
Ынтересно Хто йому Запрос послал из Украины??)))
показати весь коментар
21.10.2023 20:28 Відповісти
блохастим слова не давали, Шрьодя
показати весь коментар
21.10.2023 20:29 Відповісти
Уже докомпромісились, що викормиші кремлівської гідри розповзлися по всьому світу з війнами і терактами. Далі або вони знищать цивілізований світ, або нищити треба їх без всяких компромісів.
показати весь коментар
21.10.2023 20:29 Відповісти
За убитих Українців, ***** понять і прастіть…
Глибоко шрьодер вліз у смердячу дупу *****…
показати весь коментар
21.10.2023 20:30 Відповісти
шрьодер ... ***** це туда \/

показати весь коментар
21.10.2023 20:54 Відповісти
тобто Захід повинен іти на компроміси з російським фашизмом? Що ж 'щасливе майбутнє' чекає на людство в такому випадку.
показати весь коментар
21.10.2023 20:55 Відповісти
шредер пішов на компроміс з своєю совістю. Не дивно, майже би всі пішли за такі бабки. Але при тому він викликає огиду. Називати його шмарою - це ображати всіх шмар і повій.
показати весь коментар
21.10.2023 21:21 Відповісти
Совість? Вона давно ним продана.
показати весь коментар
21.10.2023 21:30 Відповісти
Ця продажня тварюка намагається зганьбити німців.
показати весь коментар
21.10.2023 21:26 Відповісти
Шрьодер це зразок вишуканої єврокорупції коли хабарі беруть не готівкою, а посадами в газпромах та роснєфтях.
показати весь коментар
21.10.2023 21:35 Відповісти
Миру з рашою не е буде
показати весь коментар
21.10.2023 21:56 Відповісти
ніколи.
показати весь коментар
21.10.2023 22:02 Відповісти
мир по кацапські те таж сама війна...
показати весь коментар
21.10.2023 22:14 Відповісти
Як легко йти на компроміс за чийся рахунок. Шльондра німецька.
показати весь коментар
21.10.2023 22:21 Відповісти
Его даже "консервой" назвать нельзя (так давно вскрыта, что уже несет ТУХЛЯТИНОЙ)!
показати весь коментар
21.10.2023 22:22 Відповісти
Навіщо в того старого дибіла ще щось питати і слухати що він каже? Він ніхто і звати його ніяк. Шмара путінська, як і його наступниця, меркель. І саркозі такий самий і берлусконі, але цей вже на концерті в кобзона. Наразі самі йокнуті це орбан і сіярто і тепер в них ще є один друг фіцо.
Жаль що не всі там такі як Урсула фон Дер Ляєн і Роберта Мецола.
показати весь коментар
21.10.2023 22:26 Відповісти
До переліку шмар ти забув додати Єрмака, Беню і самого Зе. Хоча список можна продовжити фігурами нижчого калібру: Стефанчук, Шмигаль, Арахамія, Татаров іже з ними заступниками ЄрЗе
показати весь коментар
21.10.2023 22:58 Відповісти
xer shreder, get in ******!!!! pnx!!!
показати весь коментар
21.10.2023 22:49 Відповісти
А ось як оцінює це все Борислав Береза:
"Дуже добре розумію, хто такий Шредер і як він зв'язан з Путіним. Але розумію і те, що його інтерв'ю з'явилося не випадково. В ньому він багато чого цікавого наговорив. І найцікавіше - це про перемовини у березні-квітні 2022 року між Україною та Росією. Він нагадав про п'ять пунктів того "мирного плану" ... і про (теоретично) переговори щодо статусу Криму, а по факту відмова України від нього.
Шредер каже, що у 2022 році він отримав запит з України про те, чи зможе він бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможе він передати повідомлення Путіну. Тоді і з'явилася людина для комунікації - Рустем Умеров.
Те, про що заявив Шредер - з цього можна зробити висновок, що з боку влади України була згода піти на всі ці умови. А якщо додати сюди відомі бумажки з тих переговорів з підписами, якими вимахував нещодавно Путін, то складається цікавий пазл. І зясовується, що дякувати за те, що ми не погодилися на ті ганебні умови ми повинні США?

А ще можна пригадати, що протягом квітня українська і російська переговорні групи продовжили обговорення проекту угоди на рівні делегатів та робочих груп з використанням відеозв'язку. І лише після візиту Бориса Джонсона в Київ 9 квітня цей процес почав згортатися. Чи це не пов'язані між собою події?

Дуже хочеться почути реакцію Банкової. Не мовчання та слова "Це все брехня", як це було з операцією по "вагнерівцям" у Мінську, а офіційну відповідь. Можна, навіть продемонструвати вже ті бумажки. Росіяни їх рано чи пізно викинуть в інфополе. А може Шредер взагалі все вигадав? Тож, нехай ОП це скаже. Але в мене є ще одне запитання - чому це інтерв'ю з'явилося саме зараз? Що було мотиватором? І для чого Шредер почав оприлюднювати такі подробиці, які раніше не були відомі широкому загалу. Питань більше ніж відповідей."
показати весь коментар
21.10.2023 22:54 Відповісти
На мою думку - "згоріла хата - гори й сарай!" Кацапи вирішили, що раз не виходить перемогти на полі бою - викликать в Україні політичний скандал і колотнечу Таким чином - створить політичну кризу Щоб ми вчепилися один одному в горлянки і забули про війну Я про подібний сценарій писав ще рік тому : "Коли війна досягне тупика і ні одна з сторін не зможе добиться переваги - кацапи викладуть карти на стіл і покажуть усе закулісся і роль Зеленського у підготовці капітуляції України!" Як писав колись Ленін: "Революция, о которой давно говорили большевики, наконец-то свершилась!" Здається - саме цей процес"зливу" і почався Те що ми зараз бачимо - це процес "оголення підводних каменів" Але якимось одкровенням це буде лише для нас - про зрадницьку політику "Блазня" та "блазенят" і американці і британці давно прекрасно знали Тому це для них шоком не буде Це тільки для нашого "зеленого бидла" це буде, як відро холодної води на голову На це й розрахунок - щоб посіять рогубленість та розбрат в самих українцях А коли люди розгублені та не знають як діять - їх бить легше!
показати весь коментар
22.10.2023 02:49 Відповісти
Для ЗЕленого бидла все "божа роса". Згадайте кампанію 19-го.
показати весь коментар
22.10.2023 08:01 Відповісти
Хто це Шльондер?
Ааа
Шлюхер
показати весь коментар
21.10.2023 23:11 Відповісти
Цей шлюх ще шось патякає в перервах між мінєтами *****?
показати весь коментар
21.10.2023 23:13 Відповісти
А коли і під час якої війни компроміси привели до миру? Компроміси тільки відтерміновують розв'язку і дозволяють накопичити сили для більш жорстокої розв'язки.
показати весь коментар
21.10.2023 23:21 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 00:29 Відповісти
західній Європі "нічого не загрожує", тому що Кремль не зможе перемогти НАТО Джерело: , але Україну в НАТО не беремо. За фото - вподобайка.
показати весь коментар
22.10.2023 01:12 Відповісти
чим більше всяких компромісів з чекістами-сатаністами - ТИМ БІЛЬШЕ БУДЕ ВІЙНИ, СМЕРТІ І СТРАЖДАНЬ!

все просто, як 5 копійок: нема засрашки - нема війни!
показати весь коментар
22.10.2023 01:16 Відповісти
Захід повинен посадити Шредера і вже дуже давно.
показати весь коментар
22.10.2023 02:01 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2023 14:16 Відповісти
В мене таке враження, що його батька, капрала вермахту Шредера, не застрелили в бою в Румунії, а він побачив "славетне" майбутнє свого синочка і сам застрелився.
показати весь коментар
22.10.2023 15:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 