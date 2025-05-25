Германский банк заблокировал Шредеру выплаты из России, - Bild

Германский банк Sparkasse прекратил зачислять экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру переводы от компании-оператора трубопровода "Северной поток-2", а именно его зарплату как представителя и председателя наблюдательного совета этой зарегистрированной в Швейцарии "дочки" российского "Газпрома".

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Bild, на счет Шредера в Sparkasse Ганновера каждые полгода поступали около 200 тысяч евро. Выплаты обычно поступали из Люксембурга от "Газпромбанк". Однако с середины 2024 года банк Sparkasse перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю.

В письме Sparkasse сообщила Шредеру, что санкции США могут ударить по банку, если он и в дальнейшем будет зачислять деньги на его счет, утверждает Bild. При этом, как отмечает издание, сам экс-канцлер не находится ни в одном санкционном списке.

Авторы Bild вспомнили на этом фоне, что за несколько недель до введения ограничений в июне 2024 года ярый критик Шредера, обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из Партии "Зеленых" занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover.

Читайте также: Запад должен идти на компромиссы с РФ, иначе мира будет трудно достичь, - Шредер

В 2022 году Онай хотел лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера из-за того, что тот сохранил деловые связи с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ответ на такие планы властей города Шредер сам отказался от этого титула.

Bild пишет, что с конца своего канцлерства в 2005 году Шредер заработал двузначную многомиллионную сумму в евро от своей деятельности для ряда российских государственных компаний.

Напомним, что Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и считается другом российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Шредер заявил, что выборы президента в РФ были "свободными"