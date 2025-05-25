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Новости Шредеру заблокировали выплаты из РФ
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Германский банк заблокировал Шредеру выплаты из России, - Bild

Банк прекратил прием выплат из России для Шредера

Германский банк Sparkasse прекратил зачислять экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру переводы от компании-оператора трубопровода "Северной поток-2", а именно его зарплату как представителя и председателя наблюдательного совета этой зарегистрированной в Швейцарии "дочки" российского "Газпрома".

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Bild, на счет Шредера в Sparkasse Ганновера каждые полгода поступали около 200 тысяч евро. Выплаты обычно поступали из Люксембурга от "Газпромбанк". Однако с середины 2024 года банк Sparkasse перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю.

В письме Sparkasse сообщила Шредеру, что санкции США могут ударить по банку, если он и в дальнейшем будет зачислять деньги на его счет, утверждает Bild. При этом, как отмечает издание, сам экс-канцлер не находится ни в одном санкционном списке.

Авторы Bild вспомнили на этом фоне, что за несколько недель до введения ограничений в июне 2024 года ярый критик Шредера, обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из Партии "Зеленых" занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover.

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В 2022 году Онай хотел лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера из-за того, что тот сохранил деловые связи с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ответ на такие планы властей города Шредер сам отказался от этого титула.

Bild пишет, что с конца своего канцлерства в 2005 году Шредер заработал двузначную многомиллионную сумму в евро от своей деятельности для ряда российских государственных компаний.

Напомним, что Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и считается другом российского диктатора Владимира Путина.

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Автор: 

Газпром (3185) Германия (7036) Шредер Герхард (71) Северный поток (1457)


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Топ комментарии
+10
це лайно не пропаде. Стежка протоптана - Сигал та інші. Буде жити поруч із Аседом та Яником під доглядом ФСБ
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25.05.2025 21:01
+8
З чого ж він тепер буде харчуватись? Може мутті Ангела сардельку безкоштовно даст, як Тельман заповідав?
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25.05.2025 20:57
+7
Бацька морквину пришле - будуть з сігалом разом гризти

.
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25.05.2025 21:05
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Правила форума Совет форумчан
З чого ж він тепер буде харчуватись? Може мутті Ангела сардельку безкоштовно даст, як Тельман заповідав?
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25.05.2025 20:57 Ответить
це лайно не пропаде. Стежка протоптана - Сигал та інші. Буде жити поруч із Аседом та Яником під доглядом ФСБ
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25.05.2025 21:01 Ответить
Бацька морквину пришле - будуть з сігалом разом гризти

.
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25.05.2025 21:05 Ответить
Растоф нє рєзіновий
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25.05.2025 21:06 Ответить
Уплотнение на кацапии не впервой. В ****** до сих пор около пол- ляма живет в коммуналках
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25.05.2025 21:11 Ответить
Не хвилюйся, ця падаль з ****** знайдуть інший банк свєдєтєлей *****.
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25.05.2025 21:09 Ответить
Кеш, завжди кеш, Грицю. Тем більш шо цей гівнюк кажить у Московії десь якір кинув.
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25.05.2025 21:31 Ответить
А в домовині кишень немає...
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25.05.2025 21:41 Ответить
Мабуть у таких як він та ЗЕлені інша думка з цього приводу.
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25.05.2025 22:20 Ответить
Кучеряво живуть - "Газпром" банкрут а челу непогані бабки перекидав
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25.05.2025 21:00 Ответить
"Газпром" може і банкрут. але зарплатня Мілера 20 лямів баксів на рік. Так що 200 тис. якомусь Шредеру не проблема
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25.05.2025 21:05 Ответить
200 тисяч це ж за півроку лише. за рік у нього 400 тис.
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25.05.2025 21:09 Ответить
20 000 000 - 400 000 = 19 600 000 . Ще п'ятьох таких Шредерів Мілер і не поміте
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25.05.2025 21:14 Ответить
200.000 штук євро.
Це німецький канцлєр. А президент США, які розцінки?
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25.05.2025 21:02 Ответить
та ще й діючий !

"Шлітє боінги бочками!"
братья Карамазови

.
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25.05.2025 21:07 Ответить
Ну комусь було достатнього і того щоб синок побирався в Бурісмі. Як кажуть у всіх є своя ціна
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25.05.2025 21:16 Ответить
Ганьба Германії !

.
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25.05.2025 21:04 Ответить
ЛИШЕ ТЕПЕР. А 20 років підряд шо вони бл робили?
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25.05.2025 21:07 Ответить
А хто знає платню полковника КГБ Меркель?
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25.05.2025 21:10 Ответить
Хвошисти!
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25.05.2025 21:11 Ответить
))))

Писати через хвост?)))
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25.05.2025 21:22 Ответить
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".

Шредер є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1 і президента ради директорів Nord Stream 2.
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25.05.2025 21:17 Ответить
В Німеччині виросло ціле покоління політиків, готових закривати очі на багато речей і не ставити складних питань. Їх цілком влаштовував доступ до дешевого російського газу, який сприяв процвітанню німецьких виробництв, що, у свою чергу, підвищувало шанси цих політиків бути переобраними.

Німецькі політики не врахували лише того, що при такому курсі Німеччина може сильно постраждати в результаті дій Москви.

Так і сталося в 2022 роцi.
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25.05.2025 21:52 Ответить
Канцлер Фрідріх Мерц висловлювався проти запуску Nordstream, він зауважив, що цей проєкт «не має операційної ліцензії, і не слід очікувати, що це зміниться».
У п'ятницю Financial Times також писала, що Мерц підтримує ідею ввести санкції проти Nordstream на рівні ЄС, щоб тим самим ускладнити відновлення цього проєкту в перспективі.
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25.05.2025 22:03 Ответить
Експорт російського газу до Німеччини розпочався у 1973 році, і вигода цього рішення стала очевидною майже одразу: у 70-х роках світова криза виробництва нафти призвела до суттєвого зростання цін на неї.

До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.

На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.

У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.

Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році
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25.05.2025 21:57 Ответить
Мабуть голодуватиме тепер...
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25.05.2025 21:24 Ответить
Жостко. А ми і далі прокачуємо кацапську нафту в Європу. Своє гівно ж не смердить.
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25.05.2025 21:38 Ответить
Ту меркелеху і того швондера німці давно мали б на кола посадити.
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25.05.2025 21:43 Ответить
Він не Шредер, а Шрьодер ( Schröder)
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25.05.2025 22:00 Ответить
Да этот бугай тяжеловоз ганноверский уже как 20 лет получает бабло от грязьпрома! Срать он хотел с высоты Кёльнского собора на этот запрет! Там по дому кучи лямов лежат целлофаном укрытые--- лень штабелировать! То от зависти перднули.
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25.05.2025 23:44 Ответить
Жополіз кацапський!!!
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26.05.2025 07:21 Ответить
Ця гнида дірку знайде, бодай би її вдавило...
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26.05.2025 08:31 Ответить
 
 