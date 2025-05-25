Германский банк заблокировал Шредеру выплаты из России, - Bild
Германский банк Sparkasse прекратил зачислять экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру переводы от компании-оператора трубопровода "Северной поток-2", а именно его зарплату как представителя и председателя наблюдательного совета этой зарегистрированной в Швейцарии "дочки" российского "Газпрома".
Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Bild, на счет Шредера в Sparkasse Ганновера каждые полгода поступали около 200 тысяч евро. Выплаты обычно поступали из Люксембурга от "Газпромбанк". Однако с середины 2024 года банк Sparkasse перестал принимать эти переводы и отправляет их обратно отправителю.
В письме Sparkasse сообщила Шредеру, что санкции США могут ударить по банку, если он и в дальнейшем будет зачислять деньги на его счет, утверждает Bild. При этом, как отмечает издание, сам экс-канцлер не находится ни в одном санкционном списке.
Авторы Bild вспомнили на этом фоне, что за несколько недель до введения ограничений в июне 2024 года ярый критик Шредера, обер-бургомистр Ганновера Белит Онай из Партии "Зеленых" занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover.
В 2022 году Онай хотел лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера из-за того, что тот сохранил деловые связи с Россией после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В ответ на такие планы властей города Шредер сам отказался от этого титула.
Bild пишет, что с конца своего канцлерства в 2005 году Шредер заработал двузначную многомиллионную сумму в евро от своей деятельности для ряда российских государственных компаний.
Напомним, что Шредер был канцлером с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того, как его отстранили от должности главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и считается другом российского диктатора Владимира Путина.
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Це німецький канцлєр. А президент США, які розцінки?
"Шлітє боінги бочками!"
братья Карамазови
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Писати через хвост?)))
Шредер є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1 і президента ради директорів Nord Stream 2.
Німецькі політики не врахували лише того, що при такому курсі Німеччина може сильно постраждати в результаті дій Москви.
Так і сталося в 2022 роцi.
У п'ятницю Financial Times також писала, що Мерц підтримує ідею ввести санкції проти Nordstream на рівні ЄС, щоб тим самим ускладнити відновлення цього проєкту в перспективі.
До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.
На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.
У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.
Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році