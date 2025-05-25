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Новини Шредеру заблокували виплати з РФ
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Німецький банк заблокував Шредеру виплати з Росії, - Bild

Шредеру банк припинив прийом виплат з Росії

Німецький банк Sparkasse припинив зараховувати ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру перекази від компанії-оператора трубопроводу "Північній потік-2", а саме його зарплату як представника і голови наглядової ради цієї зареєстрованої в Швейцарії "дочки" російського "Газпрому".

Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро.  Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від "Газпромбанк". Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.

У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас, як зазначає видання, сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій.

Автори Bild згадали на цьому тлі, що за кілька тижнів до запровадження обмежень у червні 2024 року затятий критик Шредера, обер-бургомістр Ганноверу Беліт Онай з Партії "Зелених" посів пост голови ради директорів Sparkasse Hannover.

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У 2022 році Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганноверу через те, що той зберіг ділові зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У відповідь на такі плани влади міста Шредер сам відмовився від цього титулу.

Bild пише, що з кінця свого канцлерства у 2005 році Шредер заробив двозначну багатоммільйонну суму в євро від своєї діяльності для низки російських державних компаній.

Нагадаємо, що Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і вважається другом російського диктатора Володимира Путіна.

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Автор: 

Газпром (3394) Німеччина (7441) Шредер Герхард (78) Північний потік (2471)


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Топ коментарі
+10
це лайно не пропаде. Стежка протоптана - Сигал та інші. Буде жити поруч із Аседом та Яником під доглядом ФСБ
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25.05.2025 21:01
+8
З чого ж він тепер буде харчуватись? Може мутті Ангела сардельку безкоштовно даст, як Тельман заповідав?
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25.05.2025 20:57
+7
Бацька морквину пришле - будуть з сігалом разом гризти

.
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25.05.2025 21:05
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З чого ж він тепер буде харчуватись? Може мутті Ангела сардельку безкоштовно даст, як Тельман заповідав?
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25.05.2025 20:57 Відповісти
це лайно не пропаде. Стежка протоптана - Сигал та інші. Буде жити поруч із Аседом та Яником під доглядом ФСБ
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25.05.2025 21:01 Відповісти
Бацька морквину пришле - будуть з сігалом разом гризти

.
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25.05.2025 21:05 Відповісти
Растоф нє рєзіновий
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25.05.2025 21:06 Відповісти
Уплотнение на кацапии не впервой. В ****** до сих пор около пол- ляма живет в коммуналках
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25.05.2025 21:11 Відповісти
Не хвилюйся, ця падаль з ****** знайдуть інший банк свєдєтєлей *****.
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25.05.2025 21:09 Відповісти
Кеш, завжди кеш, Грицю. Тем більш шо цей гівнюк кажить у Московії десь якір кинув.
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25.05.2025 21:31 Відповісти
А в домовині кишень немає...
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25.05.2025 21:41 Відповісти
Мабуть у таких як він та ЗЕлені інша думка з цього приводу.
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25.05.2025 22:20 Відповісти
Кучеряво живуть - "Газпром" банкрут а челу непогані бабки перекидав
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25.05.2025 21:00 Відповісти
"Газпром" може і банкрут. але зарплатня Мілера 20 лямів баксів на рік. Так що 200 тис. якомусь Шредеру не проблема
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25.05.2025 21:05 Відповісти
200 тисяч це ж за півроку лише. за рік у нього 400 тис.
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25.05.2025 21:09 Відповісти
20 000 000 - 400 000 = 19 600 000 . Ще п'ятьох таких Шредерів Мілер і не поміте
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25.05.2025 21:14 Відповісти
200.000 штук євро.
Це німецький канцлєр. А президент США, які розцінки?
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25.05.2025 21:02 Відповісти
та ще й діючий !

"Шлітє боінги бочками!"
братья Карамазови

.
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25.05.2025 21:07 Відповісти
Ну комусь було достатнього і того щоб синок побирався в Бурісмі. Як кажуть у всіх є своя ціна
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25.05.2025 21:16 Відповісти
Ганьба Германії !

.
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25.05.2025 21:04 Відповісти
ЛИШЕ ТЕПЕР. А 20 років підряд шо вони бл робили?
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25.05.2025 21:07 Відповісти
А хто знає платню полковника КГБ Меркель?
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25.05.2025 21:10 Відповісти
Хвошисти!
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25.05.2025 21:11 Відповісти
))))

Писати через хвост?)))
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25.05.2025 21:22 Відповісти
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".

Шредер є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1 і президента ради директорів Nord Stream 2.
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25.05.2025 21:17 Відповісти
В Німеччині виросло ціле покоління політиків, готових закривати очі на багато речей і не ставити складних питань. Їх цілком влаштовував доступ до дешевого російського газу, який сприяв процвітанню німецьких виробництв, що, у свою чергу, підвищувало шанси цих політиків бути переобраними.

Німецькі політики не врахували лише того, що при такому курсі Німеччина може сильно постраждати в результаті дій Москви.

Так і сталося в 2022 роцi.
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25.05.2025 21:52 Відповісти
Канцлер Фрідріх Мерц висловлювався проти запуску Nordstream, він зауважив, що цей проєкт «не має операційної ліцензії, і не слід очікувати, що це зміниться».
У п'ятницю Financial Times також писала, що Мерц підтримує ідею ввести санкції проти Nordstream на рівні ЄС, щоб тим самим ускладнити відновлення цього проєкту в перспективі.
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25.05.2025 22:03 Відповісти
Експорт російського газу до Німеччини розпочався у 1973 році, і вигода цього рішення стала очевидною майже одразу: у 70-х роках світова криза виробництва нафти призвела до суттєвого зростання цін на неї.

До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.

На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.

У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.

Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році
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25.05.2025 21:57 Відповісти
Мабуть голодуватиме тепер...
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25.05.2025 21:24 Відповісти
Жостко. А ми і далі прокачуємо кацапську нафту в Європу. Своє гівно ж не смердить.
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25.05.2025 21:38 Відповісти
Ту меркелеху і того швондера німці давно мали б на кола посадити.
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25.05.2025 21:43 Відповісти
Він не Шредер, а Шрьодер ( Schröder)
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25.05.2025 22:00 Відповісти
Да этот бугай тяжеловоз ганноверский уже как 20 лет получает бабло от грязьпрома! Срать он хотел с высоты Кёльнского собора на этот запрет! Там по дому кучи лямов лежат целлофаном укрытые--- лень штабелировать! То от зависти перднули.
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25.05.2025 23:44 Відповісти
Жополіз кацапський!!!
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26.05.2025 07:21 Відповісти
Ця гнида дірку знайде, бодай би її вдавило...
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26.05.2025 08:31 Відповісти
 
 