Німецький банк заблокував Шредеру виплати з Росії, - Bild
Німецький банк Sparkasse припинив зараховувати ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру перекази від компанії-оператора трубопроводу "Північній потік-2", а саме його зарплату як представника і голови наглядової ради цієї зареєстрованої в Швейцарії "дочки" російського "Газпрому".
Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро. Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від "Газпромбанк". Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.
У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас, як зазначає видання, сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій.
Автори Bild згадали на цьому тлі, що за кілька тижнів до запровадження обмежень у червні 2024 року затятий критик Шредера, обер-бургомістр Ганноверу Беліт Онай з Партії "Зелених" посів пост голови ради директорів Sparkasse Hannover.
У 2022 році Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганноверу через те, що той зберіг ділові зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У відповідь на такі плани влади міста Шредер сам відмовився від цього титулу.
Bild пише, що з кінця свого канцлерства у 2005 році Шредер заробив двозначну багатоммільйонну суму в євро від своєї діяльності для низки російських державних компаній.
Нагадаємо, що Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і вважається другом російського диктатора Володимира Путіна.
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Це німецький канцлєр. А президент США, які розцінки?
"Шлітє боінги бочками!"
братья Карамазови
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Писати через хвост?)))
Шредер є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1 і президента ради директорів Nord Stream 2.
Німецькі політики не врахували лише того, що при такому курсі Німеччина може сильно постраждати в результаті дій Москви.
Так і сталося в 2022 роцi.
У п'ятницю Financial Times також писала, що Мерц підтримує ідею ввести санкції проти Nordstream на рівні ЄС, щоб тим самим ускладнити відновлення цього проєкту в перспективі.
До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.
На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.
У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.
Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році