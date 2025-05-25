Німецький банк заблокував Шредеру виплати з Росії, - Bild

Німецький банк Sparkasse припинив зараховувати ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру перекази від компанії-оператора трубопроводу "Північній потік-2", а саме його зарплату як представника і голови наглядової ради цієї зареєстрованої в Швейцарії "дочки" російського "Газпрому".

Про це пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро. Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від "Газпромбанк". Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.

У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас, як зазначає видання, сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій.

Автори Bild згадали на цьому тлі, що за кілька тижнів до запровадження обмежень у червні 2024 року затятий критик Шредера, обер-бургомістр Ганноверу Беліт Онай з Партії "Зелених" посів пост голови ради директорів Sparkasse Hannover.

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У 2022 році Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганноверу через те, що той зберіг ділові зв'язки з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У відповідь на такі плани влади міста Шредер сам відмовився від цього титулу.

Bild пише, що з кінця свого канцлерства у 2005 році Шредер заробив двозначну багатоммільйонну суму в євро від своєї діяльності для низки російських державних компаній.

Нагадаємо, що Шредер був канцлером з 1998 по 2005 рік і лідером партії СДПН з 1999 по 2004 рік. Після того, як його усунули з посади глави уряду, він багато років працював у російських енергетичних компаніях і вважається другом російського диктатора Володимира Путіна.

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