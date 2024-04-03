Шредер заявив, що вибори президента в РФ були "вільними"
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вкотре став на захист своєї позиції щодо Росії та її лідера Володимира Путіна.
У документальному фільмі, який вийде в ефір на телеканалі ARD у неділю з нагоди його 80-річчя, Шредер сказав, що "вибори" Путіна були "вільними". повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Є вільні вибори, ви не можете цього заперечувати", - сказав ексканцлер.
За словами Шредера, опозиції в Росії немає, але немає і "прямої заборони" на опозицію. Він сказав про це попри те, що кількох кандидатів, у тому числі противників війни Путіна, в РФ не допустили до березневих виборів.
Стверджувати, що в Росії немає вільного волевиявлення, так само неправильно, як і вважати, що це демократія, заснована на англійській моделі, сказав колишній канцлер. Але він відкидає ізоляцію держав через це.
"Краще ще більше дистанціюватися і звести відносини до нуля. Тоді все стане краще", - іронізує Шредер про ізоляцію Заходу від Росії.
Він, як і раніше, виступає за "готовність до діалогу" з РФ.
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Усі бачили автоматників у залі голосувань, які забезпечували « свободу волеизьявления».
от выбора, конкуренции, легитимности, прозрачности, законности и интриги...
А що ж такого визначного він зробив німцям , аби про нього фільми показувати ?
А некоторых просто приморили...
а то чекисты на карандаш и по гроб жизни шантажировать будут
это всех касается