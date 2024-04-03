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Шредер заявив, що вибори президента в РФ були "вільними"

путин,шредер,путін

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вкотре став на захист своєї позиції щодо Росії та її лідера Володимира Путіна.

У документальному фільмі, який вийде в ефір на телеканалі ARD у неділю з нагоди його 80-річчя, Шредер сказав, що "вибори" Путіна були "вільними". повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Є вільні вибори, ви не можете цього заперечувати", - сказав ексканцлер.

За словами Шредера, опозиції в Росії немає, але немає і "прямої заборони" на опозицію. Він сказав про це попри те, що кількох кандидатів, у тому числі противників війни Путіна, в РФ не допустили до березневих виборів.

Читайте: Моя дружба з Путіним могла б сприяти припиненню війни проти України, - Шредер

Стверджувати, що в Росії немає вільного волевиявлення, так само неправильно, як і вважати, що це демократія, заснована на англійській моделі, сказав колишній канцлер. Але він відкидає ізоляцію держав через це.

"Краще ще більше дистанціюватися і звести відносини до нуля. Тоді все стане краще", - іронізує Шредер про ізоляцію Заходу від Росії.

Він, як і раніше, виступає за "готовність до діалогу" з РФ.

Читайте: Німецький міністр Лаутербах закликав Шредера піти з СДПН: "Як "друг" Путіна, він повинен просто вийти з нашої партії"

Автор: 

вибори (6682) путін (23740) росія (64871) Шредер (77)


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Топ коментарі
+20
Шльондрер
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03.04.2024 16:05
+16
Щоб ти так "вільно" на горщик ходив, хвойда стара.
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03.04.2024 16:01
+16
Політична шльондра. Німцям повинно бути соромно за такого політика, а по суті злочинця.
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03.04.2024 16:02
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Щоб ти так "вільно" на горщик ходив, хвойда стара.
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03.04.2024 16:01 Відповісти
Заістно, «вільними»!

Усі бачили автоматників у залі голосувань, які забезпечували « свободу волеизьявления».
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03.04.2024 16:08 Відповісти
Ти маєш на увазі те що відбувалось на ТОТ?! Так сам факт їх проведення там це вже порушення міжнародного права, а ця політична хвойда і про це не згадала!!!
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03.04.2024 16:31 Відповісти
Політична шльондра. Німцям повинно бути соромно за такого політика, а по суті злочинця.
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03.04.2024 16:02 Відповісти
Они были свободны от всего:
от выбора, конкуренции, легитимности, прозрачности, законности и интриги...
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03.04.2024 16:04 Відповісти
согласен, но раша все равно за фюрера... это уже диагноз
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03.04.2024 22:31 Відповісти
Увы... и это печально
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03.04.2024 22:42 Відповісти
Шльондрер
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03.04.2024 16:05 Відповісти
Новий кейс с баблом від ***** заїхав.
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03.04.2024 16:06 Відповісти
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03.04.2024 16:07 Відповісти
Питати Шрьодера про "легітимність виборів" на москальських болотах це те саме, що питати пристарілу повію про "легітимність" її роботи на сутенера.
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03.04.2024 16:10 Відповісти
почесний приз "головна німецька шаболда" переходить від меркель до шредера
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03.04.2024 16:14 Відповісти
Не забувайте що корупція тільки в Україні))))))
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03.04.2024 16:14 Відповісти
Шредер правий. Сарана проголосувала за свою Королеву...
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03.04.2024 16:16 Відповісти
У документальному фільмі, який вийде в ефір на телеканалі ARD у неділю з нагоди його 80-річчя, Джерело:
А що ж такого визначного він зробив німцям , аби про нього фільми показувати ?
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03.04.2024 16:18 Відповісти
НІЧОГО. Об'єднання Німеччини відбулось ДО, а квола реакціє на другу агресію рашистів проти Ічкерії саме при ньому, як і на перші смерті опозиціонерів до )(уйла (він же путін). То ж - пусте місце!
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03.04.2024 16:29 Відповісти
мерзенна потвора.
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03.04.2024 16:18 Відповісти
Шредер, мабуть, вважає своїх громадян дебілами, якщо таке заявляє
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03.04.2024 16:22 Відповісти
Наш від нього не відстає. Теж всіх ідіотами вважає.
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03.04.2024 16:25 Відповісти
Главных конкурентов/оппозиционеров - убил, второстепенных - не допустил, ТВ - узурпировал, а в остальном, товарищ Шрёдер, всё хорошо, всё хорошо....
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03.04.2024 16:37 Відповісти
Дупа шльондера також завжди вільна для тих хто більше заплатить...
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03.04.2024 16:46 Відповісти
Якщо вже сам шредер сказав, то так воно і є...премію видали?
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03.04.2024 16:46 Відповісти
Шредеру все подобається в федерації. І вибори, які вільні, і гроші, які лайном не смердять у кишені Шредера. Аби ще шкірки з куниці показали, щоб йому сподобались. І все б було гаразд.
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03.04.2024 16:47 Відповісти
Шрьодер цілком правий: вибори сцаря були цілком вільними від холопів.
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03.04.2024 16:48 Відповісти
Краще б ти здох,шльондра кацапська!
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03.04.2024 16:56 Відповісти
НУ ВОТ И ВСЕ ЯСНО
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03.04.2024 17:04 Відповісти
не, советские люди все равно за фюрера, а выборы то таке....
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03.04.2024 22:29 Відповісти
Звичайно були вільними. Перш за все вільними від совісті та здорового глузду і глузду взагалі. А що Шредер може сказати? Ляпни не те і Газпромовський струмок перекриють.
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03.04.2024 17:05 Відповісти
Шредер-це уособлення ходячого шлунка. Жерти..срати..спати....засунути в шльондру наврядчи вийде. Морально ця істота вже давно мертва.
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03.04.2024 17:06 Відповісти
За гроші які він отримав коли був на посаді в газпромі цей вільнодумець забезпечив кілька своїх наступних поколінь.
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03.04.2024 17:07 Відповісти
знаєте ця війна показала реальну кількість підарів на Землі, чесно кажучи їх кількість вражає , після 24 бкла ілюзія зо їх набагато менше
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03.04.2024 17:15 Відповісти
Він сказав про це попри те, що кількох кандидатів, у тому числі противників війни Путіна, в РФ не допустили до березневих виборів. Джерело:

А некоторых просто приморили...
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03.04.2024 17:20 Відповісти
"Вілними" від здорового глузду...
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03.04.2024 17:20 Відповісти
Этой падле должен быть запрет жить в Германии. И отправить жить к рашистам.Т.е. в страну с законами порабощения и с населением с раздвоением личности (шизофренией).Каждый житель там лжив, вульгарен и с мозгами империалиста.
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Шредер - це символ несиметричності у відносинах Європи та російської диктатури. Йому не соромно, він блискуче жартує. Тому що соромно лише бути бідним. У країні "вільних виборів" за хвалебні заяви про супротивника садять до в'язниці, стаття знайдеться. Ворог використовує всі демократичні інститути: вибори, вільну пресу, свободу переміщень та рухи капталів для просування своїх інтересів. І не дозволяє нічого подібного у своїй власній країні. Гра йде в одні ворота. Агентом противника бути вигідно та безпечно. Система, яка побудована на грошах, не може відмовити тому, хто бажає внести до неї величезні суми.
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03.04.2024 17:25 Відповісти
Вдули швондеру газу от він і відзвітував.
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03.04.2024 17:50 Відповісти
Гарна простітутка Шредер.
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03.04.2024 19:30 Відповісти
...погоджуюся, шльондер,проститутка і ганьба німецьких соціалдемократів, та дуполиз путлера
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03.04.2024 19:46 Відповісти
Шредера за такі думки,висловленіна на весь світ.Треба перемістити в шредер.
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03.04.2024 20:00 Відповісти
Шредер - позор для Германии
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03.04.2024 21:56 Відповісти
в грехах надо сразу каяться
а то чекисты на карандаш и по гроб жизни шантажировать будут
это всех касается
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03.04.2024 22:26 Відповісти
 
 