Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вкотре став на захист своєї позиції щодо Росії та її лідера Володимира Путіна.

У документальному фільмі, який вийде в ефір на телеканалі ARD у неділю з нагоди його 80-річчя, Шредер сказав, що "вибори" Путіна були "вільними". повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Є вільні вибори, ви не можете цього заперечувати", - сказав ексканцлер.

За словами Шредера, опозиції в Росії немає, але немає і "прямої заборони" на опозицію. Він сказав про це попри те, що кількох кандидатів, у тому числі противників війни Путіна, в РФ не допустили до березневих виборів.

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Стверджувати, що в Росії немає вільного волевиявлення, так само неправильно, як і вважати, що це демократія, заснована на англійській моделі, сказав колишній канцлер. Але він відкидає ізоляцію держав через це.

"Краще ще більше дистанціюватися і звести відносини до нуля. Тоді все стане краще", - іронізує Шредер про ізоляцію Заходу від Росії.

Він, як і раніше, виступає за "готовність до діалогу" з РФ.

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