УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12780 відвідувачів онлайн
Новини Відмова ЄС від російських енергоресурсів Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
33 144 53

Ексканцлер Німеччини Шредер закликав купувати енергоресурси у Росії: у МЗС України відповіли

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав "не демонізувати" Росію та висловився на підтримку відновлення поставок "недорогих енергоносіїв" з РФ.

Про це німецький політик написав у колонці для Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про війну РФ проти України 

У своїй статті Шредер визнав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав людини та наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання.

"Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв’язками з Німеччиною", - написав ексканцлер ФРН.

Імпорт енергоносіїв з РФ

Шредер також заявив, що вважає правильною політику зближення з Росією, яку він просував у період перебування на посаді канцлера ФРН. За його словами, Німеччині необхідний "безпечний і надійний імпорт недорогих енергоносіїв із Росії".

Реакція МЗС України

На заяви ексканцлера Німеччини відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого. Від нього тхне російським газом, а на його руках - українська кров. Рублики все ще капають?", - написав Тихий у соцмережі Х.

Шредер - друг Путіна

  • Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.
  • Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.
  • Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".
  • Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Автор: 

Німеччина (7994) росія (69776) Шредер Герхард (80) Тихий Георгій (77) енергоресурси (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+40
Гнила гнида.
показати весь коментар
25.01.2026 01:12 Відповісти
+24
Вообще ни разу не палится. Деду 82 года, куда тебе те рубли, нету в гробу карманов.
показати весь коментар
25.01.2026 01:17 Відповісти
+17
О, вже почали вилазити московські глисти. Нажаль якщо Україна програє чи підпише капітуляцію то вся європа буде кишіти ними і X yйло дуже швидко відновить в Європі свій вплив який може бути ще більшим ніж до війни. Тоді Україна може забути і про процвітання і про допомогу і про постачання зброї і про гарантії безпеки. Бо ціль Тромба і X уйла поставити в кожній європейські країні по орбану. Про такі цілі доречі і Тромб і Маск заявляли ще кілька років назад. От тоді вже рашистам ніщо не буде заважати добити залишки України
показати весь коментар
25.01.2026 01:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гнила гнида.
показати весь коментар
25.01.2026 01:12 Відповісти
Шреддер (англ. the Shredder, досл. «той, хто ріже (рве) на дрібні шматочки»), справжнє ім'я - Ороку Сакі (яп. 咲五六). Головний антагоніст мультсеріалів і коміксів про черепашок-ніндзя. Уперше з'явився вже в першому коміксі «Teenage Mutant Ninja Turtles», № 1, 1984 «Mirage Studios. Volume 01».
показати весь коментар
25.01.2026 02:10 Відповісти
Стара продажна тварюка совдепівського штибу разом з меркель-старою! Вино копняків кацапи надавали, що не відробляє пуйлом надану зарплатню, то й воно вилізло її відробити.
показати весь коментар
25.01.2026 10:37 Відповісти
кацапи активізували ВСІ консерви на Заході, щоб трубили про "дешві" московські реcурси, без яких Європа зачахне.... чекаємо на висери орбанів, фіц та різних лукашенків....
показати весь коментар
25.01.2026 12:11 Відповісти
Таку назву має знищувач документів))
показати весь коментар
25.01.2026 15:42 Відповісти
чому цей запутінець ще не сидить з руссофобію та діскредитацію ?

.
показати весь коментар
25.01.2026 05:55 Відповісти
Тобто відомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік i втратитв свої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ.
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором: був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
показати весь коментар
25.01.2026 01:17 Відповісти
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від економіки Китаю, ніж від Росії.
показати весь коментар
25.01.2026 01:18 Відповісти
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.

Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
показати весь коментар
25.01.2026 01:23 Відповісти
Експорт російського газу до Німеччини розпочався у 1973 році, і вигода цього рішення стала очевидною майже одразу: у 70-х роках світова криза виробництва нафти призвела до суттєвого зростання цін на неї.

До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.

На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.

У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.

Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році.
показати весь коментар
25.01.2026 07:30 Відповісти
приносячи Росії близько 20 мільярдів євро щоpoky.
показати весь коментар
25.01.2026 07:42 Відповісти
Банк Sparkasse Hannover у Нижній Саксонії блокує перекази на рахунок колишнього канцлера Німеччини від швейцарської компанії Nord Stream 2 - оператора будівництва газопроводу "Північний потік-2" і дочірнього підприємства російського "Газпрому", повідомила газета Bild.

За даними Bild, із середини 2024 року на рахунок Шредера не потрапило близько півмільйона євро. Як пише газета, причиною стали побоювання можливих санкцій з боку США, а колишній канцлер поки не робив юридичних кроків проти цього рішення банку. Сам Шредер не перебуває під санкціями.

Нині 82-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2.
показати весь коментар
25.01.2026 01:31 Відповісти
Nord Stream 2 уникла банкрутства у Швейцарії та продовжує пошуки нового інвестора.
показати весь коментар
25.01.2026 01:34 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2026 01:17 Відповісти
Він купив собі справжню ліцензію на «життя вічне». І попереджаючи ваше логічне запитання: Берлусконі - лох.
показати весь коментар
25.01.2026 01:30 Відповісти
Тоже 150 лет жить собирается?
показати весь коментар
25.01.2026 01:31 Відповісти
Ну хоть попробует
показати весь коментар
25.01.2026 04:13 Відповісти
Виродкам його залишаться ці гроші! Може його ******** і спонукають діда безмірно гребти бабло під себе.
показати весь коментар
25.01.2026 10:34 Відповісти
шрьодер МУСИТЬ відпрацьовувати....

навіть коли буде здихати... буде просити щоб його покічили руZZкім газом....

це контракт....
а то...
показати весь коментар
25.01.2026 12:17 Відповісти
Я взагалі думала, що воно вже подохло))
показати весь коментар
25.01.2026 15:44 Відповісти
ХТО Б СУМНІВАВСЯ. Чувак настільки продався РФ що там у правління газпрома чи де і дістає звідти гроші напряму офіційно. Дино було б якби він говорив щось інакше.

Чувак давно ніхто і нішо
показати весь коментар
25.01.2026 01:17 Відповісти
Бував в Гавновере. Шредер жив там поруч з дискотекою, яка йому заважала чілити. Він почав чморити заклад, але по ітогу програв.
показати весь коментар
25.01.2026 04:15 Відповісти
На проценті від продажу мабуть сидить от і "працює" старе чмо
показати весь коментар
25.01.2026 01:27 Відповісти
і "працює" відпрацьовує старе чмо...
показати весь коментар
25.01.2026 12:19 Відповісти
показати весь коментар
25.01.2026 01:35 Відповісти
МЗС України дуже потужно відповіли, на інше в них нема спромоги.
показати весь коментар
25.01.2026 01:42 Відповісти
Рано чи пізно все одно Європа повернеться до російських енергетиків.
показати весь коментар
25.01.2026 02:08 Відповісти
На той час це вже будуть китайські енергетики.
показати весь коментар
25.01.2026 08:06 Відповісти
Які це російські енергетики? Водяра з перцем?
показати весь коментар
25.01.2026 11:35 Відповісти
Перцовка - то наше)))
показати весь коментар
25.01.2026 15:45 Відповісти
Цю гниду (як би гур був справжнім, а не зеленим) треба було б відловити і покарати.
показати весь коментар
25.01.2026 02:18 Відповісти
Шредер з 2005 року до повномасштабного вторгнення Росії працював в російських нафтогазових компаніях. Росіяни щедро Шредеру платили і він хоче ще.
показати весь коментар
25.01.2026 05:10 Відповісти
Х-уйло подарував Шрьодеру у 2004 році дівчинку, а у 2006 році - хлопчика, для вірного агента не жаль ніяких подарунків, цікаво, що з тих дітей на сьогодні виросло, мабуть, великі шанувальники московського людожера.
показати весь коментар
25.01.2026 05:53 Відповісти
В газпромі зарплату дали,чи приміальні?
показати весь коментар
25.01.2026 06:13 Відповісти
Мразь. Так можна і про 3 рейх сказати. Дуже хороша країна тільки знищує людей в концтаборах, але у них розвинута економіка і культура і є автобани.
показати весь коментар
25.01.2026 06:20 Відповісти
А що, в шредера кінчились копійочки?
показати весь коментар
25.01.2026 06:28 Відповісти
Звідки відкати-там і купуємо. Так ,хер щрьодер?
показати весь коментар
25.01.2026 07:28 Відповісти
Що Шредер,що Меркель - маріонетки та пасііпаки путлєра! "історичні" зв'язки гарно вбачаються з діями гітлера і сталіна в 39 році....
показати весь коментар
25.01.2026 08:04 Відповісти
У чувака зарплата зменшується. Є від чого волати.
показати весь коментар
25.01.2026 08:29 Відповісти
Прогнивша німецька шльондра.
показати весь коментар
25.01.2026 08:31 Відповісти
Відвезіть цього урода в Покровськ - нехай полюбується на "велику російську культуру"
показати весь коментар
25.01.2026 08:49 Відповісти
Дешевий п*дар...
показати весь коментар
25.01.2026 09:05 Відповісти
Интересно а почему эта сволота позорная поработавшая в Рашке не получила статус иноагента в Германии и ей позволяют что то там вякать на публику?
показати весь коментар
25.01.2026 09:06 Відповісти
..."Росія - це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв'язками з Німеччиною", - написав ексканцлер ФРН.... Найвидатніший культурний зв'язок між Росією і Німеччиною - це 5млн згвалтованих жінок і дівчат в 1945 році В Німечччині пісьля поразки в війні. це канешно да. зв'язок всим зв'язкам зв'язок. мабуть в таких як шредер і меркель історична туга в генах за брудним х...м якогось івана. треба з поніманієм.
показати весь коментар
25.01.2026 09:09 Відповісти
100%
показати весь коментар
25.01.2026 11:14 Відповісти
І шрьодер і Меркель виходці з німецького комсомолу, скоріш за все були сексотами штазі і кгб, отам усі першопричини.
показати весь коментар
25.01.2026 09:44 Відповісти
Може Трампу і його викрасти.
показати весь коментар
25.01.2026 10:32 Відповісти
Мерзенний продажний покидьок
показати весь коментар
25.01.2026 11:05 Відповісти
Шредера пропустить через шредер!
показати весь коментар
25.01.2026 11:37 Відповісти
В полку тех кого должны осудить прыбивает. Слава Украине!
показати весь коментар
25.01.2026 13:17 Відповісти
шрьодер - відпрацьований презерватив. Навіть чекісти йому багато грошей не дадуть.
показати весь коментар
25.01.2026 15:03 Відповісти
 
 