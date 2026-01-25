Ексканцлер Німеччини Шредер закликав купувати енергоресурси у Росії: у МЗС України відповіли
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав "не демонізувати" Росію та висловився на підтримку відновлення поставок "недорогих енергоносіїв" з РФ.
Про це німецький політик написав у колонці для Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.
Про війну РФ проти України
У своїй статті Шредер визнав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав людини та наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання.
"Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв’язками з Німеччиною", - написав ексканцлер ФРН.
Імпорт енергоносіїв з РФ
Шредер також заявив, що вважає правильною політику зближення з Росією, яку він просував у період перебування на посаді канцлера ФРН. За його словами, Німеччині необхідний "безпечний і надійний імпорт недорогих енергоносіїв із Росії".
Реакція МЗС України
На заяви ексканцлера Німеччини відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого. Від нього тхне російським газом, а на його руках - українська кров. Рублики все ще капають?", - написав Тихий у соцмережі Х.
Шредер - друг Путіна
- Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.
- Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.
- Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".
- Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.
чому цей запутінець ще не сидить з руссофобію та діскредитацію ?
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер обіймав кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором: був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
Німеччина чіплялася за цю амбівалентну позицію, тому що вона принесла їй величезну користь.
На той час, коли Росія пішла війною на Україну, путін залізно тримався за постачання природного газу до Німеччини, і до того часу, коли Сі Цзіньпіну вдалося перетворити Китай на фактичну диктатуру, величезний експортний сектор Німеччини став критично залежним від Китаю.
До початку 1989 року третина газу в Західній Німеччині імпортувалася з Радянського Союзу.
На початку 2022 року, напередодні російського вторгнення в Україну, цей показник досяг 55%, приносячи Росії близько 200 мільярдів євро щоpoky.
У встановленні цих торгових відносин Шредер відіграв чималу роль.
Хоча переговори про будівництво першого "Північного потоку" розпочалися ще в 1997 році, до приходу Шредера до влади, саме він лобіював угоду в німецькому уряді і підписав її у 2005 році.
За даними Bild, із середини 2024 року на рахунок Шредера не потрапило близько півмільйона євро. Як пише газета, причиною стали побоювання можливих санкцій з боку США, а колишній канцлер поки не робив юридичних кроків проти цього рішення банку. Сам Шредер не перебуває під санкціями.
Нині 82-річний соціал-демократ Шредер з 2016 року очолює раду директорів компанії Nord Stream 2.
