Ексканцлер Німеччини Шредер закликав купувати енергоресурси у Росії: у МЗС України відповіли

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер закликав "не демонізувати" Росію та висловився на підтримку відновлення поставок "недорогих енергоносіїв" з РФ.

Про це німецький політик написав у колонці для Berliner Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про війну РФ проти України

У своїй статті Шредер визнав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав людини та наголосив на необхідності дипломатичного врегулювання.

"Я також проти демонізації Росії як вічного ворога. Росія – це не країна варварів, а країна з великою культурою та різноманітними історичними зв’язками з Німеччиною", - написав ексканцлер ФРН.

Імпорт енергоносіїв з РФ

Шредер також заявив, що вважає правильною політику зближення з Росією, яку він просував у період перебування на посаді канцлера ФРН. За його словами, Німеччині необхідний "безпечний і надійний імпорт недорогих енергоносіїв із Росії".

Реакція МЗС України

На заяви ексканцлера Німеччини відреагував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"У свій час Шредер підсадив Німеччину та Європу на газову голку Путіна та допоміг Москві підготуватися до війни. Сьогодні ця голка стирчить лише з нього самого. Від нього тхне російським газом, а на його руках - українська кров. Рублики все ще капають?", - написав Тихий у соцмережі Х.

Шредер - друг Путіна

Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.

Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.

Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".

Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

