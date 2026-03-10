Умеров с военными направляется на Ближний Восток, в регион Залива, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправилась в страны Ближнего Востока для переговоров по вопросам безопасности и противодействия воздушным угрозам.

об этом говорится в сообщении главы государства в телеграме.

По словам Зеленского, в состав делегации входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Основная цель поездки — обсуждение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и обмена опытом в противодействии дронам и ракетным ударам.

Украинская делегация отправилась в страны Персидского залива

Президент отметил, что нынешняя ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке создает новые вызовы для региона. Речь идет прежде всего об ударах со стороны Ирана и росте напряженности, которая может повлиять на глобальные энергетические рынки.

"Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Затоки, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", — сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за действий Ирана возникают риски для мировой экономики. В частности, по словам президента, блокирование Ормузского пролива может повлиять на поставки нефти и газа на международные рынки.

Украина предлагает партнерам свой опыт в сфере ПВО

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия ракетным и дронным атакам. Этот опыт может быть полезен для партнеров на Ближнем Востоке, а также для стран Европы и США.

Зеленский добавил, что Украина готова делиться своими наработками в сфере безопасности и оборонных технологий. В то же время Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны партнеров, в частности в укреплении систем противовоздушной обороны.

По словам президента, украинская делегация должна провести ряд переговоров и подготовить конкретные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности, оборонных технологий и производства беспилотников.

