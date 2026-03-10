РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6927 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
2 449 36

Умеров с военными направляется на Ближний Восток, в регион Залива, - Зеленский

Умеров едет на Ближний Восток

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация отправилась в страны Ближнего Востока для переговоров по вопросам безопасности и противодействия воздушным угрозам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в телеграме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

  • По словам Зеленского, в состав делегации входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
  • Основная цель поездки — обсуждение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны и обмена опытом в противодействии дронам и ракетным ударам.

Украинская делегация отправилась в страны Персидского залива

Президент отметил, что нынешняя ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке создает новые вызовы для региона. Речь идет прежде всего об ударах со стороны Ирана и росте напряженности, которая может повлиять на глобальные энергетические рынки.

"Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Затоки, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации", — сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что из-за действий Ирана возникают риски для мировой экономики. В частности, по словам президента, блокирование Ормузского пролива может повлиять на поставки нефти и газа на международные рынки.

Читайте также: Россия пообещала не передавать разведданные Ирану для ударов по войскам США, - Виткофф

Украина предлагает партнерам свой опыт в сфере ПВО

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия ракетным и дронным атакам. Этот опыт может быть полезен для партнеров на Ближнем Востоке, а также для стран Европы и США.

Зеленский добавил, что Украина готова делиться своими наработками в сфере безопасности и оборонных технологий. В то же время Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны партнеров, в частности в укреплении систем противовоздушной обороны.

По словам президента, украинская делегация должна провести ряд переговоров и подготовить конкретные договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности, оборонных технологий и производства беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на золото пошли вверх на фоне ослабления доллара и падения нефти

Автор: 

Иран (999) Ближний Восток (64) дроны (4901) Умеров Рустем (602)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Не керівник МЗС, а отой дивний громадянин з родиною і родичами в США !!???
показать весь комментарий
10.03.2026 20:44 Ответить
+8
НАФІГА???))))

Все що США зробити може - це хіба що вкрасти технології. БІЛЬШЕ НІЧОРТА - бо вони мріють щоб ми капітулювали вже
показать весь комментарий
10.03.2026 20:44 Ответить
+8
Краще б відправився в район Затоки яку щодня криють то шахедами, то х-22.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не керівник МЗС, а отой дивний громадянин з родиною і родичами в США !!???
показать весь комментарий
10.03.2026 20:44 Ответить
НАФІГА???))))

Все що США зробити може - це хіба що вкрасти технології. БІЛЬШЕ НІЧОРТА - бо вони мріють щоб ми капітулювали вже
показать весь комментарий
10.03.2026 20:44 Ответить
Умеров больше любит миссии в Майями. Где фотка Зегевары у стелы с надписью "Абу-Даби"? Народ переживает.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:45 Ответить
Краще б відправився в район Затоки яку щодня криють то шахедами, то х-22.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:45 Ответить
Україна має величезний досвід - кацапи зробили тут полігон для своїх ракет і Шахедів
показать весь комментарий
10.03.2026 20:49 Ответить
нє, ну а шо?! в країні все вирішено! можна й погрітись поїхати! Заїбісь!
показать весь комментарий
10.03.2026 20:50 Ответить
Затока на півдні якщо що..
А хоча, то ж не той рівень для слуг
показать весь комментарий
10.03.2026 20:51 Ответить
Пусть на Донбасс поедет защищать Покровск и Гуляйполе!
показать весь комментарий
10.03.2026 20:51 Ответить
там же контратака на Гуляйполе какая защита ?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:08 Ответить
По сути своей контратака это и есть оборонительная стратегия.
показать весь комментарий
10.03.2026 23:32 Ответить
Гуляйполе на півдні якщо що 😸. Та й не Донбас вона 😸
показать весь комментарий
10.03.2026 21:38 Ответить
На історичну батьківщину.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:53 Ответить
нехай умєров звідти не повертається, даруєм
показать весь комментарий
10.03.2026 20:53 Ответить
Твою ж незламну зелену мать... Найвеличніша алупа вже війну в Україні закінчило, кацапа вигнало і потужно пішло Світ рятувати...
показать весь комментарий
10.03.2026 20:57 Ответить
Затоці тепер не айс, дуже сильно її москалі розбомбили, тай міст теж, але до війни багато людей там було-майже вся Одесса їздила, але для умерова і норм, хаї їде не руїни подивится...
показать весь комментарий
10.03.2026 20:57 Ответить
З одного боку, себе не завжди можем захистить.А з іншого,в нас оборонка може вироблять більше ніж є фінансів.Хочуть розвести шейхів куплять наші дрони,реб,детектори і т.д.Якщо вийде,то норм.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:58 Ответить
Нехай краще до Дикого до пінвинів посилають,там він буде у безпеці.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:58 Ответить
Краще б Умеров направився би до слідчого ізолятора СБУ на Аскольдовому провулку. З групою поплічників

.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:59 Ответить
Ну і?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:59 Ответить
Дивлюся, наш буратінка в Україну умєрова не впускає. Боїться, шо той здасть його з потрохами. А також його головного суфлера "козиря".
показать весь комментарий
10.03.2026 20:59 Ответить
Може по дорозі військови його прітоплять ...
показать весь комментарий
10.03.2026 21:00 Ответить
Умєров десятою дорогою оминає Україну. Де в кущах причаїлося НАБУ з підозрою великого калібру.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:04 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 21:04 Ответить
І який же такий військовий досвід є у мародера умєрова?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:07 Ответить
Особисто я вже заплутався. Умеров буде їхати з України в "затоку", чи він десь чекає делегацію за кордоном? Хто знає правду? І яку користь принесе людина, яка і дня не служила, не знає нічого в обороні, тільки була учасником корупційних схем?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:07 Ответить
Умерову ещё не предложили должность в РНБО ОАЭ? А то у нас все проблемы уже решены, мог бы в загранкомандировку навсегда укатить, вместе со всем парашным зебильём заодно.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:10 Ответить
А ермак поедет?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:14 Ответить
ну да, это не в Одесской обл, Затока где по 20шахедов почти каждый день уже второй месяц
показать весь комментарий
10.03.2026 21:15 Ответить
А за чий кошт гулянка ?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:16 Ответить
Мусульманщина важливіша Умєрову за Україну.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:17 Ответить
Тобто Умєртвій в Україну з того Маямі так і не повернувся, я правильно розумію?
Цікаво а хоч одна ********** чи один депутанг може з цього приводу направити запит в державні органи - де цей тулуб взагалі шаройобиться і за що воно отрмує ЗП ?
показать весь комментарий
10.03.2026 22:00 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2026 22:02 Ответить
так всі за жертв іранських обстрілів переживають, що навіть путлєр відмінив весняно-літній наступ, щоб українці могли врятувати нещасних.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:32 Ответить
С нашей войной уже все понятно? Все порешали? Не ну может и порешали, просто ещё нам не сказали... Но весь этот движ выглядит странно.
показать весь комментарий
10.03.2026 23:34 Ответить
 
 