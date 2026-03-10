Умєров із військовими вирушає на Близький Схід, у регіон Перської затоки, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушила до країн Близького Сходу для переговорів щодо безпеки та протидії повітряним загрозам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави в Телеграмі.

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За словами Зеленського, до складу делегації входить секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Основна мета поїздки — обговорення співпраці у сфері протиповітряної оборони та обміну досвідом у протидії дронам і ракетним ударам.

Українська делегація вирушила до країн Затоки

Президент зазначив, що нинішня безпекова ситуація на Близькому Сході створює нові виклики для регіону. Йдеться насамперед про удари з боку Ірану та зростання напруженості, яка може впливати на глобальні енергетичні ринки.

"Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації", — повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що через дії Ірану виникають ризики для світової економіки. Зокрема, за словами президента, блокування Ормузької протоки може вплинути на постачання нафти та газу на міжнародні ринки.

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Україна пропонує партнерам свій досвід у сфері ППО

Глава держави підкреслив, що Україна має значний досвід протидії ракетним і дроновим атакам. Цей досвід може бути корисним для партнерів на Близькому Сході, а також для країн Європи та США.

Зеленський додав, що Україна готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері безпеки та оборонних технологій. Водночас Київ розраховує на подальшу підтримку з боку партнерів, зокрема у зміцненні систем протиповітряної оборони.

За словами президента, українська делегація має провести низку переговорів та підготувати конкретні домовленості щодо співпраці у сфері безпеки, оборонних технологій та виробництва безпілотників.

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