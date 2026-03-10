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Умєров із військовими вирушає на Близький Схід, у регіон Перської затоки, - Зеленський

Умєров їде на Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушила до країн Близького Сходу для переговорів щодо безпеки та протидії повітряним загрозам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави в Телеграмі.

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  • За словами Зеленського, до складу делегації входить секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
  • Основна мета поїздки — обговорення співпраці у сфері протиповітряної оборони та обміну досвідом у протидії дронам і ракетним ударам.

Українська делегація вирушила до країн Затоки

Президент зазначив, що нинішня безпекова ситуація на Близькому Сході створює нові виклики для регіону. Йдеться насамперед про удари з боку Ірану та зростання напруженості, яка може впливати на глобальні енергетичні ринки.

"Зараз наша команда – це і військові, і Рустем Умєров – на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації", — повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що через дії Ірану виникають ризики для світової економіки. Зокрема, за словами президента, блокування Ормузької протоки може вплинути на постачання нафти та газу на міжнародні ринки.

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Україна пропонує партнерам свій досвід у сфері ППО

Глава держави підкреслив, що Україна має значний досвід протидії ракетним і дроновим атакам. Цей досвід може бути корисним для партнерів на Близькому Сході, а також для країн Європи та США.

Зеленський додав, що Україна готова ділитися своїми напрацюваннями у сфері безпеки та оборонних технологій. Водночас Київ розраховує на подальшу підтримку з боку партнерів, зокрема у зміцненні систем протиповітряної оборони.

За словами президента, українська делегація має провести низку переговорів та підготувати конкретні домовленості щодо співпраці у сфері безпеки, оборонних технологій та виробництва безпілотників.

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Автор: 

Іран (3507) Близький Схід (350) дрони (8448) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+25
Не керівник МЗС, а отой дивний громадянин з родиною і родичами в США !!???
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10.03.2026 20:44 Відповісти
+17
Краще б відправився в район Затоки яку щодня криють то шахедами, то х-22.
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10.03.2026 20:45 Відповісти
+14
НАФІГА???))))

Все що США зробити може - це хіба що вкрасти технології. БІЛЬШЕ НІЧОРТА - бо вони мріють щоб ми капітулювали вже
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10.03.2026 20:44 Відповісти
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Не керівник МЗС, а отой дивний громадянин з родиною і родичами в США !!???
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10.03.2026 20:44 Відповісти
Умеров хоче придбати УБД, щоб оплату комуналки в США зменшити???
В Україні такі теж «отримали» десятки осіб з Міноборони та ГШ ЗСУ, за «особисту участь» в НЕ розмінуванні території після ДСВ….!!!
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10.03.2026 23:46 Відповісти
Поїхало виступити на боці Ізраїлю, бо там треба мідічів захистити
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11.03.2026 09:49 Відповісти
НАФІГА???))))

Все що США зробити може - це хіба що вкрасти технології. БІЛЬШЕ НІЧОРТА - бо вони мріють щоб ми капітулювали вже
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10.03.2026 20:44 Відповісти
Дивне питання, а хто і як повинен гроші вивозити
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11.03.2026 06:25 Відповісти
Умеров больше любит миссии в Майями. Где фотка Зегевары у стелы с надписью "Абу-Даби"? Народ переживает.
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10.03.2026 20:45 Відповісти
Краще б відправився в район Затоки яку щодня криють то шахедами, то х-22.
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10.03.2026 20:45 Відповісти
Україна має величезний досвід - кацапи зробили тут полігон для своїх ракет і Шахедів
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10.03.2026 20:49 Відповісти
нє, ну а шо?! в країні все вирішено! можна й погрітись поїхати! Заїбісь!
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10.03.2026 20:50 Відповісти
До чого тут це, він просто дітей можновладців супроводжувати буде, та гроші їм видавати, щоб одразу все не потратили
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11.03.2026 06:27 Відповісти
Затока на півдні якщо що..
А хоча, то ж не той рівень для слуг
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10.03.2026 20:51 Відповісти
Пусть на Донбасс поедет защищать Покровск и Гуляйполе!
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10.03.2026 20:51 Відповісти
там же контратака на Гуляйполе какая защита ?
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10.03.2026 21:08 Відповісти
По сути своей контратака это и есть оборонительная стратегия.
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10.03.2026 23:32 Відповісти
Гуляйполе на півдні якщо що 😸. Та й не Донбас вона 😸
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10.03.2026 21:38 Відповісти
На історичну батьківщину.
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10.03.2026 20:53 Відповісти
нехай умєров звідти не повертається, даруєм
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10.03.2026 20:53 Відповісти
Твою ж незламну зелену мать... Найвеличніша алупа вже війну в Україні закінчило, кацапа вигнало і потужно пішло Світ рятувати...
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10.03.2026 20:57 Відповісти
Затоці тепер не айс, дуже сильно її москалі розбомбили, тай міст теж, але до війни багато людей там було-майже вся Одесса їздила, але для умерова і норм, хаї їде не руїни подивится...
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10.03.2026 20:57 Відповісти
З одного боку, себе не завжди можем захистить.А з іншого,в нас оборонка може вироблять більше ніж є фінансів.Хочуть розвести шейхів куплять наші дрони,реб,детектори і т.д.Якщо вийде,то норм.
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10.03.2026 20:58 Відповісти
Нехай краще до Дикого до пінвинів посилають,там він буде у безпеці.
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10.03.2026 20:58 Відповісти
Краще б Умеров направився би до слідчого ізолятора СБУ на Аскольдовому провулку. З групою поплічників

.
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10.03.2026 20:59 Відповісти
Ну і?
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10.03.2026 20:59 Відповісти
Дивлюся, наш буратінка в Україну умєрова не впускає. Боїться, шо той здасть його з потрохами. А також його головного суфлера "козиря".
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10.03.2026 20:59 Відповісти
Може по дорозі військови його прітоплять ...
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10.03.2026 21:00 Відповісти
Умєров десятою дорогою оминає Україну. Де в кущах причаїлося НАБУ з підозрою великого калібру.
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10.03.2026 21:04 Відповісти
І який же такий військовий досвід є у мародера умєрова?
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10.03.2026 21:07 Відповісти
Особисто я вже заплутався. Умеров буде їхати з України в "затоку", чи він десь чекає делегацію за кордоном? Хто знає правду? І яку користь принесе людина, яка і дня не служила, не знає нічого в обороні, тільки була учасником корупційних схем?
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10.03.2026 21:07 Відповісти
Умерову ещё не предложили должность в РНБО ОАЭ? А то у нас все проблемы уже решены, мог бы в загранкомандировку навсегда укатить, вместе со всем парашным зебильём заодно.
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10.03.2026 21:10 Відповісти
А ермак поедет?
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10.03.2026 21:14 Відповісти
ну да, это не в Одесской обл, Затока где по 20шахедов почти каждый день уже второй месяц
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10.03.2026 21:15 Відповісти
А за чий кошт гулянка ?
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10.03.2026 21:16 Відповісти
Мусульманщина важливіша Умєрову за Україну.
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10.03.2026 21:17 Відповісти
Тобто Умєртвій в Україну з того Маямі так і не повернувся, я правильно розумію?
Цікаво а хоч одна ********** чи один депутанг може з цього приводу направити запит в державні органи - де цей тулуб взагалі шаройобиться і за що воно отрмує ЗП ?
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10.03.2026 22:00 Відповісти
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10.03.2026 22:02 Відповісти
так всі за жертв іранських обстрілів переживають, що навіть путлєр відмінив весняно-літній наступ, щоб українці могли врятувати нещасних.
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10.03.2026 22:32 Відповісти
С нашей войной уже все понятно? Все порешали? Не ну может и порешали, просто ещё нам не сказали... Но весь этот движ выглядит странно.
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10.03.2026 23:34 Відповісти
Нам мабуть закрили небо у свій час. А ні, потужно висрались.
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10.03.2026 23:51 Відповісти
Шо невже тцк відловили та насильницько бусіфікували на фронт.
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11.03.2026 01:14 Відповісти
Умеров все просре
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11.03.2026 01:46 Відповісти
повний треш
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11.03.2026 01:48 Відповісти
Умєров.
Жумаділов.
Іншаллах!
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11.03.2026 01:56 Відповісти
Зелений підар любим способом намагається знизити бойові можливості ЗСУ, стійкість та здатність держави до опору.
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11.03.2026 05:32 Відповісти
а рада голосувала за відправлення війск до іншої країни?
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11.03.2026 07:25 Відповісти
"і водив делегацію по пісках перської затоки 40 років поки не знайшов місце для проведення переговорів" євангеліє від зеуди 44:5
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11.03.2026 08:24 Відповісти
 
 