10 днів війни на Близькому Сході коштували ЄС 3 млрд євро, - фон дер Ляєн

Перші 10 днів операції США на Близькому Сході додатково коштували Євросоюзу 3 млрд євро. Все через зростання цін на нафту та газ.

Про це вона заявила на засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Вона зазначила, що ціни на газ зросли на 50%, а на нафту - на 27%. Так, перші 10 днів операції на Близькому Сході обійшлися європейським платникам податків у додаткові 3 мільярди євро на імпорт викопного палива.

Фон дер Ляєн вважає, що фактична залежність від викопного палива показала необхідність розвитку власних енергетичних ресурсів.

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"Ми маємо власні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії та атомна енергія. Їхні ціни за останні 10 днів залишилися незмінними", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, у ЄС розробляють заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії, зокрема через кращу реалізацію двосторонніх довгострокових угод між розробниками відновлюваної енергетики та державними органами, державну допомогу, а також можливе субсидування чи обмеження ціни на газ.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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