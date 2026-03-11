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Новини Операція США проти Ірану
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10 днів війни на Близькому Сході коштували ЄС 3 млрд євро, - фон дер Ляєн

ЄС також відчуває вплив від війни на Близькому Сході

Перші 10 днів операції США на Близькому Сході додатково коштували Євросоюзу 3 млрд євро. Все через зростання цін на нафту та газ.

Про це вона заявила на засіданні Європейської ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

Вона зазначила, що ціни на газ зросли на 50%, а на нафту - на 27%. Так, перші 10 днів операції на Близькому Сході обійшлися європейським платникам податків у додаткові 3 мільярди євро на імпорт викопного палива.

Фон дер Ляєн вважає, що фактична залежність від викопного палива показала необхідність розвитку власних енергетичних ресурсів.

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"Ми маємо власні джерела енергії. Відновлювані джерела енергії та атомна енергія. Їхні ціни за останні 10 днів залишилися незмінними", - сказала президентка Єврокомісії.

За її словами, у ЄС розробляють заходи для зменшення впливу високих цін на газ на вартість електроенергії, зокрема через кращу реалізацію двосторонніх довгострокових угод між розробниками відновлюваної енергетики та державними органами, державну допомогу, а також можливе субсидування чи обмеження ціни на газ.

Читайте: Купувати російське паливо знову було б стратегічною помилкою для ЄС, - фон дер Ляєн

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

енергетика (3853) Євросоюз (15253) Близький Схід (350) фон дер Ляєн Урсула (1002)
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Хто винен?
Винні всі крім Трампа та Ізраїлю.
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11.03.2026 12:12 Відповісти
Орбан вже заявив, що винна Україна і слід негайно знімати санкції з кацапетівки.
"Орбан вбачає причину паливної кризи в Україні. Мовляв, Київ блокує постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", яким сировина потрапляє до Європи. Ба більше, припинення транзиту російських енергоносіїв через українську територію нібито є критичною загрозою не лише для Будапешта, а й для енергобезпеки всього ЄС."
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11.03.2026 12:36 Відповісти
До суду будуть подавати на відшкодування збитків? Тим більше що у трампа гроші є.
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11.03.2026 12:22 Відповісти
Тепер, за прикладом Трампа ЄС має заявити, що це не їх війна і зажадати від США повернення цих коштів.
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11.03.2026 12:23 Відповісти
Забули про Ізраїль, він почав перший
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11.03.2026 13:15 Відповісти
Нууу, у Конституції Ізраїлю нема про знищення держави Іран, а у іранців про знищення держави Ізраїль, як програму - є. Всі попередні арабо-ізраїльські війни починав не Ізраїль.
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11.03.2026 17:04 Відповісти
Весь час голандські висоти нападають на Ізраїль
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12.03.2026 06:14 Відповісти
 
 