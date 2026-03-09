ЄС виконає зобов’язання надати Україні 90 млрлд євро, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

За словами фон дер Ляєн, ЄС "продовжує працювати щодня разом з Україною та нашими партнерами, щоб забезпечити справжню довгострокову безпеку для України, щоб ми могли забезпечити повний, справедливий та тривалий мир".

Для цього, зазначила вона, Україні потрібна стабільна фінансова підтримка.

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"Як ви знаєте, саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись її реалізувати, навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це.

Це повертається до того моменту, який я згадувала раніше, щодо того, чи наша система все ще здатна ефективно працювати. Але я можу запевнити вас, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання. Бо на кону наша довіра, а що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас це першочергово і абсолютно зрозуміло: ми надамо цю позику в розмірі 90 млрд євро", - сказала президентка Єврокомісії.

Це ж, за словами фон дер Ляєн, стосується і розширення.

"Точилося багато дискусій щодо того, як нам своєчасно реалізувати процес, заснований на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз підготувалися, наблизивши Західні Балкани, Молдову, Україну до нашого Союзу. Розширення - це не питання ідеології. Це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові виконати свої зобов’язання, щойно настане час", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Що відомо про стан "Дружби"?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

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