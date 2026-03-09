УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11070 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Європи Угорщина блокує рішення ЄС
7 544 23

ЄС виконає зобов’язання надати Україні 90 млрлд євро, - фон дер Ляєн

90 млрд євро для України: У ЄС обіцяють виконати зобов’язання

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що попри перепони із ухваленням рішення про позику в 90 млрд євро, обіцянку буде виконано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За словами фон дер Ляєн, ЄС "продовжує працювати щодня разом з Україною та нашими партнерами, щоб забезпечити справжню довгострокову безпеку для України, щоб ми могли забезпечити повний, справедливий та тривалий мир".

Для цього, зазначила вона, Україні потрібна стабільна фінансова підтримка.

Читайте: Євросоюз поки не може надати Україні конкретну дату вступу до блоку, - фон дер Ляєн

"Як ви знаєте, саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 млрд євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили труднощі, з якими ми зіткнулися, намагаючись її реалізувати, навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це.

Це повертається до того моменту, який я згадувала раніше, щодо того, чи наша система все ще здатна ефективно працювати. Але я можу запевнити вас, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання. Бо на кону наша довіра, а що ще важливіше, наша безпека. Тож для нас це першочергово і абсолютно зрозуміло: ми надамо цю позику в розмірі 90 млрд євро", - сказала президентка Єврокомісії.

Це ж, за словами фон дер Ляєн, стосується і розширення.

"Точилося багато дискусій щодо того, як нам своєчасно реалізувати процес, заснований на заслугах. Але надзвичайно важливо, щоб ми вже зараз підготувалися, наблизивши Західні Балкани, Молдову, Україну до нашого Союзу. Розширення - це не питання ідеології. Це питання спільних європейських інтересів та безпеки. І ми повинні бути готові виконати свої зобов’язання, щойно настане час", - додала вона.

Читайте також: Відновлення України: Євросоюз затвердив новий пакет інвестицій на 1,5 мільярда євро

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Що відомо про стан "Дружби"?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Читайте: Після смерті Хаменеї для народу Ірану з’явилася нова надія, - фон дер Ляєн

Автор: 

допомога (9211) Євросоюз (15237) фон дер Ляєн Урсула (1001)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
МАШИНА ЙШЛА З АВСТРІЇ))) - не з України і це по перше

по друге - Україна не печатає долар, евро, а також не добуває золото, але ПРОДАЄ народу долар, евро і золоті злитки
показати весь коментар
09.03.2026 12:08 Відповісти
+4
показати весь коментар
09.03.2026 12:13 Відповісти
+4
Якщо захочуть передати 90 млрд. то існує безліч способів це зробити, а не тільки через єдиний непрацюючий механізм. В крайньому випадку готівкою в мішках, але не через Угорщину . А поки що це все виглядає як лицемірне шоу.
показати весь коментар
09.03.2026 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре що є політики при владі в ЄС, старої школи, як пані Урсула, чи пан Мерц. Бо якщо, раптом, після виборів поприходять праворадикали скрізь, чи ще гірше, ліворадикали, на фоні погіршення становища в світі у звичайних людей, які намагаються бути далекими від реальної політики, то становище стане набагато гірше, у демократичних суспільств.
показати весь коментар
09.03.2026 12:06 Відповісти
Разом до кінця.
показати весь коментар
09.03.2026 12:07 Відповісти
до перемоги и кордонів 91 року🥱
показати весь коментар
09.03.2026 12:49 Відповісти
Правильно!
показати весь коментар
09.03.2026 12:54 Відповісти
В ішака вже ломка дика від цих 90 лярдів, ви уявляєте скільки інкасаторських машин можна ще відправити наприклад в угорщину чи Румунію? Не кажучи про двушки на москву
показати весь коментар
09.03.2026 12:07 Відповісти
МАШИНА ЙШЛА З АВСТРІЇ))) - не з України і це по перше

по друге - Україна не печатає долар, евро, а також не добуває золото, але ПРОДАЄ народу долар, евро і золоті злитки
показати весь коментар
09.03.2026 12:08 Відповісти
Так, справді, машина Ощаду виїхала з Відня...
Але от Ви, з Закарпаття, якою дорогою їхали б додому з Відня? Чому не через Братіславу, чому через Будапешт?
показати весь коментар
09.03.2026 12:17 Відповісти
до Ужгорода дійсно зручніше та ближче через Кошице (Відень - Братислава - Кошице - Ужгород = близько 600 км)
до Чопа ближче та зручніше через Будапешт (Відень - Будапешт - Чоп = 550 км)
питання ще у тому, із ким укладено договір на безпеку інкасації - Угорщина чи Словаччина, плюс із ким попередньо узгоджено митне оформлення валюти та цінностей - мадярська чи словацька митниця (тут також питання вартості)
показати весь коментар
09.03.2026 12:23 Відповісти
Треба оцінювати відстань не до Ужгорода і Чопа, а до Києва - бо ж було задекларовано, що цінності везли саме в Київ.
І, до речі, десь ті машини мали б ночувати. В Ужгороді на території обласного відділення НБУ - зручніше, ІМНО. Якщо б звісно, вони направлялись в Київ, а не в Белград....
показати весь коментар
09.03.2026 12:48 Відповісти
чи до Києва їх везли? от питання відкрите
Юрій Луценко висунув свою версію

https://www.youtube.com/watch?v=6sEe1U5vk9Q
показати весь коментар
09.03.2026 12:50 Відповісти
Ото ж бо.
Ви ще почитайте Владислава Смірнова, він там зі знанням справи характеризує цей вантаж, як явно "двушка на мокшу"
показати весь коментар
09.03.2026 13:03 Відповісти
до Києва через Чоп ближче
показати весь коментар
09.03.2026 13:02 Відповісти
Насправді - однаково, десь по 810км
показати весь коментар
09.03.2026 13:13 Відповісти
Цікаво як? - Якщо Фіцо сказав що блокуватиме теж. Виключать цих кретинів з ЕС?
показати весь коментар
09.03.2026 12:10 Відповісти
Мені би її впевненність, що вона проб'є ці 90 лярдів...
Але я не дипломат. Я не вмію сказати так, щоб не видати правди... Тому просто зі скепсисом посталюсь до запевнень фрау Урсули. Якщо проб'є (попри всі "двушки на моску") - вчергове буде їй честь і шана...
показати весь коментар
09.03.2026 12:13 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2026 12:13 Відповісти
космічна підарська піхота вдало пішла на концерт кабздона
показати весь коментар
09.03.2026 12:18 Відповісти
👍🍾🥂🎉
показати весь коментар
09.03.2026 12:26 Відповісти
Якщо захочуть передати 90 млрд. то існує безліч способів це зробити, а не тільки через єдиний непрацюючий механізм. В крайньому випадку готівкою в мішках, але не через Угорщину . А поки що це все виглядає як лицемірне шоу.
показати весь коментар
09.03.2026 12:15 Відповісти
Они просто хотят немного подождать. Вдруг к лету-осени финансирование Украины станет уже не их заботой. Смысл впустую деньги тратить. Это же не благотворительность, а на вполне конкретные цели и задачи.
показати весь коментар
09.03.2026 12:44 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.03.2026 12:48 Відповісти
Казав пан, дасть кожух! Тепле його слово...
показати весь коментар
09.03.2026 13:12 Відповісти
орбана відмінусуєте???
показати весь коментар
09.03.2026 13:14 Відповісти
 
 