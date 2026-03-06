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Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Угорщина блокує рішення ЄС
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Угорщина дала Україні три дні на відновлення нафтопроводу "Дружба", інакше продовжить блокувати кредит ЄС

Угорщина пригрозила блокувати кредит ЄС через нафтопровід "Дружба"

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи "Дружби" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Index з посиланням на заяву Чепека.

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Він заявив, що надіслав листа українському колезі - прем’єр-міністру Денису Шмигалю - із вимогою відновити транспортування нафти до країни.

За словами міністра, у зверненні він закликав Київ протягом трьох днів відновити постачання нафти до Угорщини через нафтопровід. Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці, у разі, якщо відновити транзит у зазначений термін не вдасться.

Йдеться, зокрема, про перевірку стану підстанції в місті Броди (Львівська область), яка є важливим елементом інфраструктури нафтопроводу.

За словами міністра, якщо Україна не виконає ці вимоги, Угорщина використає "всі правові можливості" в рамках Європейського Союзу.

"Доки Київ не відновить ці стратегічні постачання нафти до Угорщини, ми не будемо погоджуватися на позику в розмірі 90 мільярдів євро. Крім того, Угорщина скористається юридичними можливостями угоди про ЄС, а також має можливість ініціювати судовий процес, якщо переговори між Європейським Союзом і Києвом не дадуть результату", – заявив Чепек.

  • Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

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Що відомо про стан "Дружби"?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

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Угорщина (3019) дружба (167) нафтопровід (453)
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Топ коментарі
+21
Нехай своїх ремонтників пришлють, як що хочуть швидше.
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06.03.2026 11:55 Відповісти
+19
І повністю оплотять відновлення ьа ще і захист орбановода
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06.03.2026 12:07 Відповісти
+16
Сильно їх під вибори пердолить
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06.03.2026 11:56 Відповісти
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Нехай своїх ремонтників пришлють, як що хочуть швидше.
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06.03.2026 11:55 Відповісти
І повністю оплотять відновлення ьа ще і захист орбановода
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06.03.2026 12:07 Відповісти
і їх помістити десь в 48-му тюрму
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06.03.2026 13:33 Відповісти
Зібрати всіх угорців на Закарпатті і відправити на батьківщину, а хто не захоче - на фронт.
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06.03.2026 11:55 Відповісти
Ой налякали ,вони з великим задоволенням виїдуть на історичну батьківщину.
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06.03.2026 12:02 Відповісти
Не тримаємо!
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06.03.2026 12:06 Відповісти
То чому досі не виїхали?!?!
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06.03.2026 12:08 Відповісти
Так виїдуть .
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06.03.2026 12:11 Відповісти
Що заважає виїхати зараз?
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06.03.2026 12:13 Відповісти
Можемо відкрити кордон с ******, хай виїжджають всі хто хоче і не тільки угорці!!
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06.03.2026 12:21 Відповісти
Як це вони через лінію фронту виїдуть ?
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06.03.2026 12:28 Відповісти
Ну, якось жеж вони втекли від монголів ж з за Уралу? Саме такі зараз нехай зроблять в зворотньому напрямку. А Київ, як і тоді, пропустить.
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06.03.2026 12:45 Відповісти
та не виїдуть вони ніколи !!! бо дуже добре живеться - два громадянства українське і мадярське, робота в ЄС по мадярському паспорту і садиби на 200-300м2 десь під Берегово, Хустом чи Тячевом !!!
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06.03.2026 12:47 Відповісти
Ви хочите сказати шо вини з задоволенням повернуться за Уральськи гори?
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06.03.2026 12:12 Відповісти
Да ні ,виїдуть за Тису.
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06.03.2026 12:18 Відповісти
Так то ж не іх історічна батьківшина. Іх історична батьківщина ближчи до башкирів і навіть далі на схід. Так шо оці понаїхавщі на дунайську равнину брати тувінцям а не європейцям.
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06.03.2026 12:27 Відповісти
НІХЕРА! Вони з великим задоволенням сидять на Закарпатті з угорськими паспортами і чекають коли їх батьківщина (угорщина) прийде до них у двір. Вони як народ бамбаса сидять і чекають приходу угорського міра.
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06.03.2026 13:30 Відповісти
Пропоную його вщент розбомбити.

"Так нє даставайся ти нікаму" (с)
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06.03.2026 11:55 Відповісти
По любому там є трансформатори. Вивезти на пошкоджені підстанції. Нам треба своїх
Людей електрикою забезпечувати, а нафту нехай Угорщина смокче.
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06.03.2026 20:26 Відповісти
Може iм ще на груди поссяти? Щоб морем пахло?
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06.03.2026 11:56 Відповісти
окуєть яка борзота. кремльовська методуха прийшла. тепер *********** нашому треба тримати шльопало на замку
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06.03.2026 11:56 Відповісти
ти мабуть не в курсах. вова сам визнав що два роки був бункерним. так що - полижи у вови 95го бункерного
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06.03.2026 13:01 Відповісти
Я за ним не слідкую.
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06.03.2026 13:07 Відповісти
плюс
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06.03.2026 13:08 Відповісти
Цьому зеленому бовдуру з КВН завжди треба було тримати шльопало на замку, бо клепки в нього не було ніколи (на жаль, мала колись "щастя" спілкуватися), а тільки профдеформація - як бовкнути так, щоб бидло іржало.
**********, трясця!!!
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06.03.2026 14:34 Відповісти
Сильно їх під вибори пердолить
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06.03.2026 11:56 Відповісти
ще і ковбасить, а після того штирить, а потім знов пердолить...
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06.03.2026 12:01 Відповісти
якщо йому поступитися, то він переможе на виборах
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06.03.2026 12:36 Відповісти
навіщо такі довгі терміни? Можно до ранку відновити всі руйнування.
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06.03.2026 11:59 Відповісти
зеленими шмарклями склеїти і готово
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06.03.2026 12:01 Відповісти
вони потрібні будуть для склеювання електорату перед виборами, а для ремонту угорці хай бануш і мамалигу шлють вагонами. Будемо клеїть.
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06.03.2026 12:08 Відповісти
нє-нє
лохторат будуть клеїти зеленим лайном, перевірено у 19-ому
а для труби зелена шмаркля саме то
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06.03.2026 12:10 Відповісти
от і нє, зараз одного лайна не вистачить, для склеювання минулого електорату треба буде мобілізувати всі виділення. А трубу хай орбан клеїть. Шмарклі може ще позичити у кремлі, там скоро їх буде багато.
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06.03.2026 12:19 Відповісти
ну не знаю, чи вітя орбан сам впорається із трубою?
може, най із собою ***** та рудого за компанію візьме? усі ж наче дружбани
от і будуть дружбани для дружби
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06.03.2026 12:21 Відповісти
Пов'язані однією трубою
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06.03.2026 13:10 Відповісти
А хіба мамалига не румунська?
Угорці більш по гуляшу та чардашу. 😜
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06.03.2026 14:38 Відповісти
окрім румунської мамалиги є ще угорська і карпатська.
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06.03.2026 14:48 Відповісти
Щоб були ще руйнівнішими
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06.03.2026 12:28 Відповісти
Ну що зєлєнь догавкалась ?
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06.03.2026 12:01 Відповісти
Пусть Угрия платит за ремонт.
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06.03.2026 12:03 Відповісти
а через три дні відкриють з )(уйлоФіцо другий фронт?
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06.03.2026 12:05 Відповісти
Питання не в Дружбі і не в кредиті, питання в Європейцях, що ви збудували і як ви плануєте воювати, як що це станеться?!?!
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06.03.2026 12:05 Відповісти
А что до этого проститутки кацапни не блокировали? Или после починки трубопровода перестанут?
Им ***** не разрешит.
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06.03.2026 12:06 Відповісти
Найвеличніший лідар ********** прогундосе своє " йдіть у сраку",чи може запилить відосік з вибаченями ,як у випадку з кадировим?
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06.03.2026 12:07 Відповісти
Навіть не знає, що Шмигаль вже не прем'єр-міністр.
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06.03.2026 12:08 Відповісти
шмигаль сам не в курсі
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06.03.2026 12:26 Відповісти
Ванную Орбан скоро знову піде по каву.
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06.03.2026 12:08 Відповісти
Ті угорці, або тупі, або їм дійсно попа. Який може бути ультиматум до країни, яка 5-й рік воює?
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06.03.2026 12:10 Відповісти
ПНХ тварі кацапські
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06.03.2026 12:12 Відповісти
Останну китайське, пробачте, МУДЬЯрське попередженння. Хоча яка різниця?
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06.03.2026 12:14 Відповісти
Терористу Орбану перед виборами потрібна хоч якась перемога чи хоча б шкандаль. А нафтопровід потрібно порізати і розібрати щоб і духу його не було. Бо це буде постійний відкритий нерв за який нас будуть смикати
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06.03.2026 12:16 Відповісти
Так. Ніякого ремонту ні сьогодні ні завтра
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06.03.2026 12:19 Відповісти
Бо далі будуть вимагати щоб ми ще й газопровід відновили і запустили. Потім будуть вимагати території віддати і тд і тп. Далі дати рашистам коридор в придністров'я. І вони не зупиняться на досягнутому поки не захоплять всю Україну і не зітруть всю українську ідентичність. Це все я розказував про цей план Х'уйла і його васалів ще рік назад. Тей хто думає що якщо Україна підпише угоду Х'уйла-Тромба і настане мір той сильно помиляється. Тоді все тільки почнеться і Україна опиниться в гіршому положенні ніж зараз.
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06.03.2026 12:21 Відповісти
МНП просто "відрізати" у Бродах, та на сході України. А знищувати його не можно і не треба, бо він являє собою розсереджену ємність для зберігання нафти, яку практично не можливо знищити на відміну від резервуарів.
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06.03.2026 13:46 Відповісти
Ту нафту що в трубі потрібно використати в якості палива для опалення приміщень тих містечок через які проходить труба. Під час війни всі методи задля виживання і рятування життя людей являються законними
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06.03.2026 14:23 Відповісти
нафту для опалення у нас не використовують. Або газ, або тверде паливо.
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06.03.2026 14:46 Відповісти
Що було причиною попередніх різноманітних блокувань від Угорщини? І що стане наступною у разі поновлення роботи Дружби?
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06.03.2026 12:16 Відповісти
Ясно що торбан буде блокувати поки єс ненапхає йому у сраку соломи і нафтопровід.тут ні до чого.
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06.03.2026 12:21 Відповісти
Фон дер Ляєн наплювала на "блокування" Угорщини та Словаччини коли потрібно було дати Україні гроші кацапів. Зараз сидить либиться на весь рот. Ця неадекватна бабка головний диригент цього цирку.
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06.03.2026 12:28 Відповісти
А чому б не домовитися з кимось із симпатиків України в ЄС про повне безстрокове блокування усіх рішень на користь Угорщини (наприклад, щодо виділення субсидій)?
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06.03.2026 12:22 Відповісти
А якого хріна Зе вирішив заблокувати трубу саме зараз, коли вирішується питання кредиту? Стільки років качав, йому було по*уй.
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06.03.2026 12:23 Відповісти
Ти в курсі що кацапи його зруйнували місяць тому чи ні?
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06.03.2026 12:26 Відповісти
А ти?
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06.03.2026 12:27 Відповісти
Так пустив би європейців і показав що він зруйнований. Навіщо він приховує?
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06.03.2026 12:30 Відповісти
Типо "счьотчік" увімкнули..
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06.03.2026 12:23 Відповісти
як писав класик яйценюх - я сцю твоїй мамі у рота
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06.03.2026 12:27 Відповісти
Помоему накануне сиярто побывал в москве.... Понятно, что им все эти скандалы очень выгодны.
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06.03.2026 12:33 Відповісти
дохера пишете, мало читаєте:
"Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці Джерело: https://censor.net/ua/n3603878"
то пустіть туди інспекторів і не гоніть хвилі
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06.03.2026 12:36 Відповісти
Зеленський навіть не пустив подивитись трубу своїй улюбленій фанатці Матерновій.
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06.03.2026 12:40 Відповісти
ну якщо триндить, то тре розвалити тихенько і швидко на фіг і звати експертів
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06.03.2026 12:43 Відповісти
Вам треба радником до Зе.
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06.03.2026 12:45 Відповісти
я не можу так над собою поглумитися
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06.03.2026 12:49 Відповісти
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06.03.2026 12:36 Відповісти
У Корюківці було спалено майже все, збереглися тільки десять цегляних будинків та одна церква. Мешканців сусідніх населених пунктів залякували, щоб вони не надавали допомогу корюківцям.
Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку.
9 березня угорці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо
В результаті каральної акції у Корюківці було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців, спалено 1290 будівель. 5612 жертв масового вбивства залишаються невпізнаними. Корюківка була практично повністю спалена, населення, яке тут проживало, винищено.
За радянськими документами, а саме за актом Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів угорських загарбників у Корюківці (від 17 грудня 1943 р.), масове вбивство було скоєне солдатами 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і російським підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб.
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06.03.2026 12:43 Відповісти
Корюковская трагедия: самое страшное преступление венгров в СССР

Корюковская трагедия: за что венгерские коллаборационисты убили 6700 человек в 1943 году.
Наибольшее число жертв среди мирного населения во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев. Установка была получена от командующего Золтана Иогана Алдя-Папа, а приказ - от Баера Бруно Франца.
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06.03.2026 12:42 Відповісти
Так, а Шмигаль не є прем'єр міністром. До кого вонО зверталося?
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06.03.2026 12:49 Відповісти
Якому прем'єр-міністру?
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Ні, тільки колегіально через ЄС. І до суду на тих сук, за те що гроші затримали. Бо це вже край. Балачки балачками, але ці суки шантажувати нас надумали. Скоро польські рольники вилізуть, потім ще якась *******. Пішли нахєр
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06.03.2026 12:57 Відповісти
Дружба закінчилася в 2014 році.👎👎👎😡😡😡
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06.03.2026 13:21 Відповісти
Если через 3 дня по надуманной причине пойдет газ мадярам, то можно смело говорить, что зеленский участник из группы поддержки витьки орбана! А всё к жтому идёт
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06.03.2026 13:28 Відповісти
Самі винні - якщо 12 років (!) війни спокійно забезпечували транзит кацапської нафти - чому зараз припиняти ?
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06.03.2026 13:40 Відповісти
З такими вимогами до кремлівського *****.Не возіть від нього кеш,який він вам справно нараховує за саботаж і дестабілізацію Євросоюзі.
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06.03.2026 17:07 Відповісти
"Утором -деньгі, вечером- стулья. Весером деньгі, уторм- стулья" Абсолютно немає сенсу щось ремонтувати. Спочатку гарантії розблокування траншу, потім розблокування Дружби.
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06.03.2026 17:30 Відповісти
 
 