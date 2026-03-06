Угорщина дала Україні три дні на відновлення нафтопроводу "Дружба", інакше продовжить блокувати кредит ЄС
Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи "Дружби" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Index з посиланням на заяву Чепека.
Він заявив, що надіслав листа українському колезі - прем’єр-міністру Денису Шмигалю - із вимогою відновити транспортування нафти до країни.
За словами міністра, у зверненні він закликав Київ протягом трьох днів відновити постачання нафти до Угорщини через нафтопровід. Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці, у разі, якщо відновити транзит у зазначений термін не вдасться.
Йдеться, зокрема, про перевірку стану підстанції в місті Броди (Львівська область), яка є важливим елементом інфраструктури нафтопроводу.
За словами міністра, якщо Україна не виконає ці вимоги, Угорщина використає "всі правові можливості" в рамках Європейського Союзу.
"Доки Київ не відновить ці стратегічні постачання нафти до Угорщини, ми не будемо погоджуватися на позику в розмірі 90 мільярдів євро. Крім того, Угорщина скористається юридичними можливостями угоди про ЄС, а також має можливість ініціювати судовий процес, якщо переговори між Європейським Союзом і Києвом не дадуть результату", – заявив Чепек.
- Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.
Що відомо про стан "Дружби"?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
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"Так нє даставайся ти нікаму" (с)
Людей електрикою забезпечувати, а нафту нехай Угорщина смокче.
**********, трясця!!!
лохторат будуть клеїти зеленим лайном, перевірено у 19-ому
а для труби зелена шмаркля саме то
може, най із собою ***** та рудого за компанію візьме? усі ж наче дружбани
от і будуть дружбани для дружби
Угорці більш по гуляшу та чардашу. 😜
Им ***** не разрешит.
"Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці Джерело: https://censor.net/ua/n3603878"
то пустіть туди інспекторів і не гоніть хвилі
Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку.
9 березня угорці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо
В результаті каральної акції у Корюківці було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців, спалено 1290 будівель. 5612 жертв масового вбивства залишаються невпізнаними. Корюківка була практично повністю спалена, населення, яке тут проживало, винищено.
За радянськими документами, а саме за актом Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів угорських загарбників у Корюківці (від 17 грудня 1943 р.), масове вбивство було скоєне солдатами 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і російським підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб.
Корюковская трагедия: за что венгерские коллаборационисты убили 6700 человек в 1943 году.
Наибольшее число жертв среди мирного населения во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев. Установка была получена от командующего Золтана Иогана Алдя-Папа, а приказ - от Баера Бруно Франца.