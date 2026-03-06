Угорщина дала Україні три дні на відновлення нафтопроводу "Дружба", інакше продовжить блокувати кредит ЄС

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи "Дружби" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Index з посиланням на заяву Чепека.

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Він заявив, що надіслав листа українському колезі - прем’єр-міністру Денису Шмигалю - із вимогою відновити транспортування нафти до країни.

За словами міністра, у зверненні він закликав Київ протягом трьох днів відновити постачання нафти до Угорщини через нафтопровід. Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці, у разі, якщо відновити транзит у зазначений термін не вдасться.

Йдеться, зокрема, про перевірку стану підстанції в місті Броди (Львівська область), яка є важливим елементом інфраструктури нафтопроводу.

За словами міністра, якщо Україна не виконає ці вимоги, Угорщина використає "всі правові можливості" в рамках Європейського Союзу.

"Доки Київ не відновить ці стратегічні постачання нафти до Угорщини, ми не будемо погоджуватися на позику в розмірі 90 мільярдів євро. Крім того, Угорщина скористається юридичними можливостями угоди про ЄС, а також має можливість ініціювати судовий процес, якщо переговори між Європейським Союзом і Києвом не дадуть результату", – заявив Чепек.

Нагадаємо, нещодавно Financial Times із посиланням на п’ятьох неназваних дипломатів і посадовців ЄС писало, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба". Так, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернулася до Офісу президента України з проханням надати дозвіл на огляд "Дружби" або направити туди інших євродипломатів, але у відповідь отримала відмову.

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