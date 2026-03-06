Венгрия дала Украине три дня на восстановление нефтепровода "Дружба", иначе продолжит блокировать кредит ЕС

Министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на возобновление работы "Дружбы" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.

Он заявил, что направил письмо украинскому коллеге - премьер-министру Денису Шмыгалю - с требованием возобновить транспортировку нефти в страну.

По словам министра, в обращении он призвал Киев в течение трех дней возобновить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу. Или же разрешить венгерской делегации провести осмотр и оценку ситуации на месте, в случае, если возобновить транзит в указанный срок не удастся.

Речь идет, в частности, о проверке состояния подстанции в городе Броды (Львовская область), являющейся важным элементом инфраструктуры нефтепровода.

По словам министра, если Украина не выполнит эти требования, Венгрия использует "все правовые возможности" в рамках Европейского Союза.

"Пока Киев не возобновит эти стратегические поставки нефти в Венгрию, мы не будем соглашаться на заем в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, Венгрия воспользуется юридическими возможностями соглашения о ЕС, а также имеет возможность инициировать судебный процесс, если переговоры между Европейским Союзом и Киевом не дадут результата", - заявил Чепек.

Напомним, недавно Financial Times со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов и чиновников ЕС писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит к нефтепроводу "Дружба". Так, посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр "Дружбы" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Что известно о состоянии "Дружбы"?