Венгрия дала Украине три дня на восстановление нефтепровода "Дружба", иначе продолжит блокировать кредит ЕС

Венгрия пригрозила заблокировать кредит ЕС из-за нефтепровода "Дружба"

Министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на возобновление работы "Дружбы" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Index со ссылкой на заявление Чепека.

Он заявил, что направил письмо украинскому коллеге - премьер-министру Денису Шмыгалю - с требованием возобновить транспортировку нефти в страну.

По словам министра, в обращении он призвал Киев в течение трех дней возобновить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу. Или же разрешить венгерской делегации провести осмотр и оценку ситуации на месте, в случае, если возобновить транзит в указанный срок не удастся.

Речь идет, в частности, о проверке состояния подстанции в городе Броды (Львовская область), являющейся важным элементом инфраструктуры нефтепровода.

По словам министра, если Украина не выполнит эти требования, Венгрия использует "все правовые возможности" в рамках Европейского Союза.

"Пока Киев не возобновит эти стратегические поставки нефти в Венгрию, мы не будем соглашаться на заем в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, Венгрия воспользуется юридическими возможностями соглашения о ЕС, а также имеет возможность инициировать судебный процесс, если переговоры между Европейским Союзом и Киевом не дадут результата", - заявил Чепек.

  • Напомним, недавно Financial Times со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов и чиновников ЕС писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит к нефтепроводу "Дружба". Так, посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр "Дружбы" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал вероятные сроки восстановления нефтепровода "Дружба"

Что известно о состоянии "Дружбы"?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Венгрия (816) дружба (20) нефтепровод (46)
+11
Нехай своїх ремонтників пришлють, як що хочуть швидше.
06.03.2026 11:55 Ответить
+11
Сильно їх під вибори пердолить
06.03.2026 11:56 Ответить
+9
І повністю оплотять відновлення ьа ще і захист орбановода
06.03.2026 12:07 Ответить
Нехай своїх ремонтників пришлють, як що хочуть швидше.
06.03.2026 11:55 Ответить
І повністю оплотять відновлення ьа ще і захист орбановода
06.03.2026 12:07 Ответить
Зібрати всіх угорців на Закарпатті і відправити на батьківщину, а хто не захоче - на фронт.
06.03.2026 11:55 Ответить
Ой налякали ,вони з великим задоволенням виїдуть на історичну батьківщину.
06.03.2026 12:02 Ответить
Не тримаємо!
06.03.2026 12:06 Ответить
То чому досі не виїхали?!?!
06.03.2026 12:08 Ответить
Так виїдуть .
06.03.2026 12:11 Ответить
Що заважає виїхати зараз?
06.03.2026 12:13 Ответить
Можемо відкрити кордон с ******, хай виїжджають всі хто хоче і не тільки угорці!!
06.03.2026 12:21 Ответить
Як це вони через лінію фронту виїдуть ?
06.03.2026 12:28 Ответить
Ну, якось жеж вони втекли від монголів ж з за Уралу? Саме такі зараз нехай зроблять в зворотньому напрямку. А Київ, як і тоді, пропустить.
06.03.2026 12:45 Ответить
та не виїдуть вони ніколи !!! бо дуже добре живеться - два громадянства українське і мадярське, робота в ЄС по мадярському паспорту і садиби на 200-300м2 десь під Берегово, Хустом чи Тячевом !!!
06.03.2026 12:47 Ответить
Ви хочите сказати шо вини з задоволенням повернуться за Уральськи гори?
06.03.2026 12:12 Ответить
Да ні ,виїдуть за Тису.
06.03.2026 12:18 Ответить
Так то ж не іх історічна батьківшина. Іх історична батьківщина ближчи до башкирів і навіть далі на схід. Так шо оці понаїхавщі на дунайську равнину брати тувінцям а не європейцям.
06.03.2026 12:27 Ответить
Пропоную його вщент розбомбити.

"Так нє даставайся ти нікаму" (с)
06.03.2026 11:55 Ответить
Може iм ще на груди поссяти? Щоб морем пахло?
06.03.2026 11:56 Ответить
окуєть яка борзота. кремльовська методуха прийшла. тепер *********** нашому треба тримати шльопало на замку
06.03.2026 11:56 Ответить
Як і тобі.
06.03.2026 12:14 Ответить
полижи у бункерного
06.03.2026 12:33 Ответить
Разом з тобою пристроїтись? Ти ж в бункерного ***** давно на підсосі сидиш.
06.03.2026 12:42 Ответить
дурбекало - у незламного бункерного
06.03.2026 12:50 Ответить
Це тобі відоміше. Чи незламний бункерний дід чи ні. Платню ти ж від нього отримуєш.
06.03.2026 12:52 Ответить
ти мабуть не в курсах. вова сам визнав що два роки був бункерним. так що - полижи у вови 95го бункерного
06.03.2026 13:01 Ответить
Я за ним не слідкую.
06.03.2026 13:07 Ответить
плюс
06.03.2026 13:08 Ответить
Сильно їх під вибори пердолить
06.03.2026 11:56 Ответить
ще і ковбасить, а після того штирить, а потім знов пердолить...
06.03.2026 12:01 Ответить
якщо йому поступитися, то він переможе на виборах
06.03.2026 12:36 Ответить
навіщо такі довгі терміни? Можно до ранку відновити всі руйнування.
06.03.2026 11:59 Ответить
зеленими шмарклями склеїти і готово
06.03.2026 12:01 Ответить
вони потрібні будуть для склеювання електорату перед виборами, а для ремонту угорці хай бануш і мамалигу шлють вагонами. Будемо клеїть.
06.03.2026 12:08 Ответить
нє-нє
лохторат будуть клеїти зеленим лайном, перевірено у 19-ому
а для труби зелена шмаркля саме то
06.03.2026 12:10 Ответить
от і нє, зараз одного лайна не вистачить, для склеювання минулого електорату треба буде мобілізувати всі виділення. А трубу хай орбан клеїть. Шмарклі може ще позичити у кремлі, там скоро їх буде багато.
06.03.2026 12:19 Ответить
ну не знаю, чи вітя орбан сам впорається із трубою?
може, най із собою ***** та рудого за компанію візьме? усі ж наче дружбани
от і будуть дружбани для дружби
06.03.2026 12:21 Ответить
Щоб були ще руйнівнішими
06.03.2026 12:28 Ответить
Ну що зєлєнь догавкалась ?
06.03.2026 12:01 Ответить
Пусть Угрия платит за ремонт.
06.03.2026 12:03 Ответить
а через три дні відкриють з )(уйлоФіцо другий фронт?
06.03.2026 12:05 Ответить
Питання не в Дружбі і не в кредиті, питання в Європейцях, що ви збудували і як ви плануєте воювати, як що це станеться?!?!
06.03.2026 12:05 Ответить
А что до этого проститутки кацапни не блокировали? Или после починки трубопровода перестанут?
Им ***** не разрешит.
06.03.2026 12:06 Ответить
Найвеличніший лідар ********** прогундосе своє " йдіть у сраку",чи може запилить відосік з вибаченями ,як у випадку з кадировим?
06.03.2026 12:07 Ответить
Навіть не знає, що Шмигаль вже не прем'єр-міністр.
06.03.2026 12:08 Ответить
шмигаль сам не в курсі
06.03.2026 12:26 Ответить
Ванную Орбан скоро знову піде по каву.
06.03.2026 12:08 Ответить
Ті угорці, або тупі, або їм дійсно попа. Який може бути ультиматум до країни, яка 5-й рік воює?
06.03.2026 12:10 Ответить
ПНХ тварі кацапські
06.03.2026 12:12 Ответить
Останну китайське, пробачте, МУДЬЯрське попередженння. Хоча яка різниця?
06.03.2026 12:14 Ответить
Терористу Орбану перед виборами потрібна хоч якась перемога чи хоча б шкандаль. А нафтопровід потрібно порізати і розібрати щоб і духу його не було. Бо це буде постійний відкритий нерв за який нас будуть смикати
06.03.2026 12:16 Ответить
Так. Ніякого ремонту ні сьогодні ні завтра
06.03.2026 12:19 Ответить
Бо далі будуть вимагати щоб ми ще й газопровід відновили і запустили. Потім будуть вимагати території віддати і тд і тп. Далі дати рашистам коридор в придністров'я. І вони не зупиняться на досягнутому поки не захоплять всю Україну і не зітруть всю українську ідентичність. Це все я розказував про цей план Х'уйла і його васалів ще рік назад. Тей хто думає що якщо Україна підпише угоду Х'уйла-Тромба і настане мір той сильно помиляється. Тоді все тільки почнеться і Україна опиниться в гіршому положенні ніж зараз.
06.03.2026 12:21 Ответить
Що було причиною попередніх різноманітних блокувань від Угорщини? І що стане наступною у разі поновлення роботи Дружби?
06.03.2026 12:16 Ответить
Ясно що торбан буде блокувати поки єс ненапхає йому у сраку соломи і нафтопровід.тут ні до чого.
06.03.2026 12:21 Ответить
Фон дер Ляєн наплювала на "блокування" Угорщини та Словаччини коли потрібно було дати Україні гроші кацапів. Зараз сидить либиться на весь рот. Ця неадекватна бабка головний диригент цього цирку.
06.03.2026 12:28 Ответить
А чому б не домовитися з кимось із симпатиків України в ЄС про повне безстрокове блокування усіх рішень на користь Угорщини (наприклад, щодо виділення субсидій)?
06.03.2026 12:22 Ответить
А якого хріна Зе вирішив заблокувати трубу саме зараз, коли вирішується питання кредиту? Стільки років качав, йому було по*уй.
06.03.2026 12:23 Ответить
Ти в курсі що кацапи його зруйнували місяць тому чи ні?
06.03.2026 12:26 Ответить
А ти?
06.03.2026 12:27 Ответить
Так пустив би європейців і показав що він зруйнований. Навіщо він приховує?
06.03.2026 12:30 Ответить
Типо "счьотчік" увімкнули..
06.03.2026 12:23 Ответить
як писав класик яйценюх - я сцю твоїй мамі у рота
06.03.2026 12:27 Ответить
Помоему накануне сиярто побывал в москве.... Понятно, что им все эти скандалы очень выгодны.
06.03.2026 12:33 Ответить
дохера пишете, мало читаєте:
"Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці Джерело: https://censor.net/ua/n3603878"
то пустіть туди інспекторів і не гоніть хвилі
06.03.2026 12:36 Ответить
Зеленський навіть не пустив подивитись трубу своїй улюбленій фанатці Матерновій.
06.03.2026 12:40 Ответить
ну якщо триндить, то тре розвалити тихенько і швидко на фіг і звати експертів
06.03.2026 12:43 Ответить
Вам треба радником до Зе.
06.03.2026 12:45 Ответить
я не можу так над собою поглумитися
06.03.2026 12:49 Ответить
06.03.2026 12:36 Ответить
У Корюківці було спалено майже все, збереглися тільки десять цегляних будинків та одна церква. Мешканців сусідніх населених пунктів залякували, щоб вони не надавали допомогу корюківцям.
Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку.
9 березня угорці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо
В результаті каральної акції у Корюківці було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців, спалено 1290 будівель. 5612 жертв масового вбивства залишаються невпізнаними. Корюківка була практично повністю спалена, населення, яке тут проживало, винищено.
За радянськими документами, а саме за актом Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів угорських загарбників у Корюківці (від 17 грудня 1943 р.), масове вбивство було скоєне солдатами 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і російським підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб.
06.03.2026 12:43 Ответить
Корюковская трагедия: самое страшное преступление венгров в СССР

Корюковская трагедия: за что венгерские коллаборационисты убили 6700 человек в 1943 году.
Наибольшее число жертв среди мирного населения во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев. Установка была получена от командующего Золтана Иогана Алдя-Папа, а приказ - от Баера Бруно Франца.
06.03.2026 12:42 Ответить
Так, а Шмигаль не є прем'єр міністром. До кого вонО зверталося?
06.03.2026 12:49 Ответить
Якому прем'єр-міністру?
06.03.2026 12:54 Ответить
Ні, тільки колегіально через ЄС. І до суду на тих сук, за те що гроші затримали. Бо це вже край. Балачки балачками, але ці суки шантажувати нас надумали. Скоро польські рольники вилізуть, потім ще якась *******. Пішли нахєр
06.03.2026 12:57 Ответить
 
 