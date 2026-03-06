Венгрия дала Украине три дня на восстановление нефтепровода "Дружба", иначе продолжит блокировать кредит ЕС
Министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на возобновление работы "Дружбы" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Index со ссылкой на заявление Чепека.
Он заявил, что направил письмо украинскому коллеге - премьер-министру Денису Шмыгалю - с требованием возобновить транспортировку нефти в страну.
По словам министра, в обращении он призвал Киев в течение трех дней возобновить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу. Или же разрешить венгерской делегации провести осмотр и оценку ситуации на месте, в случае, если возобновить транзит в указанный срок не удастся.
Речь идет, в частности, о проверке состояния подстанции в городе Броды (Львовская область), являющейся важным элементом инфраструктуры нефтепровода.
По словам министра, если Украина не выполнит эти требования, Венгрия использует "все правовые возможности" в рамках Европейского Союза.
"Пока Киев не возобновит эти стратегические поставки нефти в Венгрию, мы не будем соглашаться на заем в размере 90 миллиардов евро. Кроме того, Венгрия воспользуется юридическими возможностями соглашения о ЕС, а также имеет возможность инициировать судебный процесс, если переговоры между Европейским Союзом и Киевом не дадут результата", - заявил Чепек.
- Напомним, недавно Financial Times со ссылкой на пятерых неназванных дипломатов и чиновников ЕС писало, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит к нефтепроводу "Дружба". Так, посол ЕС в Украине Катарина Матернова обратилась в Офис президента Украины с просьбой предоставить разрешение на осмотр "Дружбы" или направить туда других евродипломатов, но в ответ получила отказ.
Что известно о состоянии "Дружбы"?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
"Так нє даставайся ти нікаму" (с)
лохторат будуть клеїти зеленим лайном, перевірено у 19-ому
а для труби зелена шмаркля саме то
може, най із собою ***** та рудого за компанію візьме? усі ж наче дружбани
от і будуть дружбани для дружби
Им ***** не разрешит.
"Або ж дозволити угорській делегації провести огляд і оцінку ситуації на місці Джерело: https://censor.net/ua/n3603878"
то пустіть туди інспекторів і не гоніть хвилі
Уцілілі корюківці сховалися або втекли до лісу; частина з них через кілька днів повернулися, здебільшого люди похилого віку.
9 березня угорці повернулися до Корюківки та спалили їх заживо
В результаті каральної акції у Корюківці було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців, спалено 1290 будівель. 5612 жертв масового вбивства залишаються невпізнаними. Корюківка була практично повністю спалена, населення, яке тут проживало, винищено.
За радянськими документами, а саме за актом Чернігівської обласної комісії зі встановлення і розслідування злочинів угорських загарбників у Корюківці (від 17 грудня 1943 р.), масове вбивство було скоєне солдатами 105-ї легкої дивізії генерал-лейтенанта Золтана Йогана Алдя-Папа і російським підрозділом шуцманшафту. Кількість виконавців цього військового злочину становить 300-500 осіб.
Корюковская трагедия: за что венгерские коллаборационисты убили 6700 человек в 1943 году.
Наибольшее число жертв среди мирного населения во времена Второй мировой войны приходится на первый весенний месяц 1943 года. Чудовищное преступление, унесшее жизни свыше 6 700 человек, совершили солдаты венгерской 105-й легкой дивизии при участии эсэсовцев. Установка была получена от командующего Золтана Иогана Алдя-Папа, а приказ - от Баера Бруно Франца.