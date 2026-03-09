ЕС выполнит обязательства предоставить Украине 90 млрд евро, - фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Подробности
По словам фон дер Ляйен, ЕС "продолжает работать ежедневно вместе с Украиной и нашими партнерами, чтобы обеспечить настоящую долгосрочную безопасность для Украины, чтобы мы могли обеспечить полный, справедливый и длительный мир".
Для этого, отметила она, Украине нужна стабильная финансовая поддержка.
"Как вы знаете, именно поэтому мы предложили кредит в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь его реализовать, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это.
Это возвращает нас к тому моменту, о котором я упоминала ранее, о том, способна ли наша система по-прежнему эффективно работать. Но я могу заверить вас, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на кону наше доверие, а что еще важнее, наша безопасность. Поэтому для нас это первоочередно и абсолютно понятно: мы предоставим этот кредит в размере 90 млрд евро", - сказала президент Еврокомиссии.
Это же, по словам фон дер Ляйен, касается и расширения.
"Было много дискуссий о том, как нам своевременно реализовать процесс, основанный на заслугах. Но чрезвычайно важно, чтобы мы уже сейчас подготовились, приблизив Западные Балканы, Молдову, Украину к нашему Союзу. Расширение - это не вопрос идеологии. Это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы выполнить свои обязательства, как только наступит время", - добавила она.
Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.
Что известно о состоянии "Дружбы"?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
по друге - Україна не печатає долар, евро, а також не добуває золото, але ПРОДАЄ народу долар, евро і золоті злитки
Але от Ви, з Закарпаття, якою дорогою їхали б додому з Відня? Чому не через Братіславу, чому через Будапешт?
до Чопа ближче та зручніше через Будапешт (Відень - Будапешт - Чоп = 550 км)
питання ще у тому, із ким укладено договір на безпеку інкасації - Угорщина чи Словаччина, плюс із ким попередньо узгоджено митне оформлення валюти та цінностей - мадярська чи словацька митниця (тут також питання вартості)
І, до речі, десь ті машини мали б ночувати. В Ужгороді на території обласного відділення НБУ - зручніше, ІМНО. Якщо б звісно, вони направлялись в Київ, а не в Белград....
Юрій Луценко висунув свою версію
https://www.youtube.com/watch?v=6sEe1U5vk9Q
Ви ще почитайте Владислава Смірнова, він там зі знанням справи характеризує цей вантаж, як явно "двушка на мокшу"
Але я не дипломат. Я не вмію сказати так, щоб не видати правди... Тому просто зі скепсисом посталюсь до запевнень фрау Урсули. Якщо проб'є (попри всі "двушки на моску") - вчергове буде їй честь і шана...