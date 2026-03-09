ЕС выполнит обязательства предоставить Украине 90 млрд евро, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

По словам фон дер Ляйен, ЕС "продолжает работать ежедневно вместе с Украиной и нашими партнерами, чтобы обеспечить настоящую долгосрочную безопасность для Украины, чтобы мы могли обеспечить полный, справедливый и длительный мир".

Для этого, отметила она, Украине нужна стабильная финансовая поддержка.

"Как вы знаете, именно поэтому мы предложили кредит в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь его реализовать, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это.

Это возвращает нас к тому моменту, о котором я упоминала ранее, о том, способна ли наша система по-прежнему эффективно работать. Но я могу заверить вас, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на кону наше доверие, а что еще важнее, наша безопасность. Поэтому для нас это первоочередно и абсолютно понятно: мы предоставим этот кредит в размере 90 млрд евро", - сказала президент Еврокомиссии.

Это же, по словам фон дер Ляйен, касается и расширения.

"Было много дискуссий о том, как нам своевременно реализовать процесс, основанный на заслугах. Но чрезвычайно важно, чтобы мы уже сейчас подготовились, приблизив Западные Балканы, Молдову, Украину к нашему Союзу. Расширение - это не вопрос идеологии. Это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы выполнить свои обязательства, как только наступит время", - добавила она.

Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.

Что известно о состоянии "Дружбы"?

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

