1 523 23

ЕС выполнит обязательства предоставить Украине 90 млрд евро, - фон дер Ляйен

90 млрд евро для Украины: в ЕС обещают выполнить обязательства

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, несмотря на препятствия с принятием решения о займе в 90 млрд евро, обещание будет выполнено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробности

По словам фон дер Ляйен, ЕС "продолжает работать ежедневно вместе с Украиной и нашими партнерами, чтобы обеспечить настоящую долгосрочную безопасность для Украины, чтобы мы могли обеспечить полный, справедливый и длительный мир".

Для этого, отметила она, Украине нужна стабильная финансовая поддержка.

Читайте: Евросоюз пока не может предоставить Украине конкретную дату вступления в блок, - фон дер Ляйен

"Как вы знаете, именно поэтому мы предложили кредит в размере 90 млрд евро для финансирования потребностей Украины. И вы все видели трудности, с которыми мы столкнулись, пытаясь его реализовать, даже после того, как все 27 лидеров согласились на это.

Это возвращает нас к тому моменту, о котором я упоминала ранее, о том, способна ли наша система по-прежнему эффективно работать. Но я могу заверить вас, что в этом случае мы выполним свои обязательства. Потому что на кону наше доверие, а что еще важнее, наша безопасность. Поэтому для нас это первоочередно и абсолютно понятно: мы предоставим этот кредит в размере 90 млрд евро", - сказала президент Еврокомиссии.

Это же, по словам фон дер Ляйен, касается и расширения.

"Было много дискуссий о том, как нам своевременно реализовать процесс, основанный на заслугах. Но чрезвычайно важно, чтобы мы уже сейчас подготовились, приблизив Западные Балканы, Молдову, Украину к нашему Союзу. Расширение - это не вопрос идеологии. Это вопрос общих европейских интересов и безопасности. И мы должны быть готовы выполнить свои обязательства, как только наступит время", - добавила она.

Читайте также: Восстановление Украины: Евросоюз утвердил новый пакет инвестиций на 1,5 миллиарда евро

Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.

Что известно о состоянии "Дружбы"?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Читайте: После смерти Хаменеи для народа Ирана появилась новая надежда, - фон дер Ляйен

Автор: 

+3
МАШИНА ЙШЛА З АВСТРІЇ))) - не з України і це по перше

по друге - Україна не печатає долар, евро, а також не добуває золото, але ПРОДАЄ народу долар, евро і золоті злитки
09.03.2026 12:08 Ответить
+3
Якщо захочуть передати 90 млрд. то існує безліч способів це зробити, а не тільки через єдиний непрацюючий механізм. В крайньому випадку готівкою в мішках, але не через Угорщину . А поки що це все виглядає як лицемірне шоу.
09.03.2026 12:15 Ответить
+1
Разом до кінця.
09.03.2026 12:07 Ответить
Добре що є політики при владі в ЄС, старої школи, як пані Урсула, чи пан Мерц. Бо якщо, раптом, після виборів поприходять праворадикали скрізь, чи ще гірше, ліворадикали, на фоні погіршення становища в світі у звичайних людей, які намагаються бути далекими від реальної політики, то становище стане набагато гірше, у демократичних суспільств.
09.03.2026 12:06 Ответить
Разом до кінця.
09.03.2026 12:07 Ответить
до перемоги и кордонів 91 року🥱
09.03.2026 12:49 Ответить
Правильно!
09.03.2026 12:54 Ответить
В ішака вже ломка дика від цих 90 лярдів, ви уявляєте скільки інкасаторських машин можна ще відправити наприклад в угорщину чи Румунію? Не кажучи про двушки на москву
09.03.2026 12:07 Ответить
МАШИНА ЙШЛА З АВСТРІЇ))) - не з України і це по перше

по друге - Україна не печатає долар, евро, а також не добуває золото, але ПРОДАЄ народу долар, евро і золоті злитки
09.03.2026 12:08 Ответить
Так, справді, машина Ощаду виїхала з Відня...
Але от Ви, з Закарпаття, якою дорогою їхали б додому з Відня? Чому не через Братіславу, чому через Будапешт?
09.03.2026 12:17 Ответить
до Ужгорода дійсно зручніше та ближче через Кошице (Відень - Братислава - Кошице - Ужгород = близько 600 км)
до Чопа ближче та зручніше через Будапешт (Відень - Будапешт - Чоп = 550 км)
питання ще у тому, із ким укладено договір на безпеку інкасації - Угорщина чи Словаччина, плюс із ким попередньо узгоджено митне оформлення валюти та цінностей - мадярська чи словацька митниця (тут також питання вартості)
09.03.2026 12:23 Ответить
Треба оцінювати відстань не до Ужгорода і Чопа, а до Києва - бо ж було задекларовано, що цінності везли саме в Київ.
І, до речі, десь ті машини мали б ночувати. В Ужгороді на території обласного відділення НБУ - зручніше, ІМНО. Якщо б звісно, вони направлялись в Київ, а не в Белград....
09.03.2026 12:48 Ответить
чи до Києва їх везли? от питання відкрите
Юрій Луценко висунув свою версію

https://www.youtube.com/watch?v=6sEe1U5vk9Q
09.03.2026 12:50 Ответить
Ото ж бо.
Ви ще почитайте Владислава Смірнова, він там зі знанням справи характеризує цей вантаж, як явно "двушка на мокшу"
09.03.2026 13:03 Ответить
до Києва через Чоп ближче
09.03.2026 13:02 Ответить
Насправді - однаково, десь по 810км
09.03.2026 13:13 Ответить
Цікаво як? - Якщо Фіцо сказав що блокуватиме теж. Виключать цих кретинів з ЕС?
09.03.2026 12:10 Ответить
Мені би її впевненність, що вона проб'є ці 90 лярдів...
Але я не дипломат. Я не вмію сказати так, щоб не видати правди... Тому просто зі скепсисом посталюсь до запевнень фрау Урсули. Якщо проб'є (попри всі "двушки на моску") - вчергове буде їй честь і шана...
09.03.2026 12:13 Ответить
09.03.2026 12:13 Ответить
космічна підарська піхота вдало пішла на концерт кабздона
09.03.2026 12:18 Ответить
👍🍾🥂🎉
09.03.2026 12:26 Ответить
Якщо захочуть передати 90 млрд. то існує безліч способів це зробити, а не тільки через єдиний непрацюючий механізм. В крайньому випадку готівкою в мішках, але не через Угорщину . А поки що це все виглядає як лицемірне шоу.
09.03.2026 12:15 Ответить
Они просто хотят немного подождать. Вдруг к лету-осени финансирование Украины станет уже не их заботой. Смысл впустую деньги тратить. Это же не благотворительность, а на вполне конкретные цели и задачи.
09.03.2026 12:44 Ответить
🤣🤣🤣
09.03.2026 12:48 Ответить
Казав пан, дасть кожух! Тепле його слово...
09.03.2026 13:12 Ответить
орбана відмінусуєте???
09.03.2026 13:14 Ответить
 
 