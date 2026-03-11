ФБР предупреждает Калифорнию об угрозе иранских дронов
ФБР предупредило полицейские участки Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации ABC News, которая цитирует официальное предупреждение агентства.
Возможная атака беспилотниками
В документе указано, что в начале февраля 2026 года Иран планировал внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неизвестного судна у побережья США. Цель дронов – неопределенные объекты в Калифорнии, в случае если США нанесут удары по Ирану.
"У нас нет дополнительной информации о времени, способе, цели или исполнителях этой вероятной атаки", – говорится в сообщении ФБР.
Контекст и опасения разведки
Предупреждение поступило на фоне операции администрации Трампа против Ирана. Тегеран уже ответил ударами беспилотников по объектам на всем Ближнем Востоке.
Кроме того, американские разведчики обращают внимание на распространение дронов мексиканскими наркокартелями и возможность использования этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.
Хотя точные детали о способе и времени приближения судов с дронами к материковой части США не сообщаются, разведка предполагает, что оборудование может быть заранее размещено на кораблях или суше для реагирования в случае ударов США или Израиля по Ирану.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
красиво і немає "прійома" проти - всі карти на руках в України.
чи не так, донні ?
довийожувався ?
Україна створила саме "багатошаровий комплекс"
Ви дуже точно сказали - "цілу будівлю, а не цеглину".
Система складається з кількох рівнів:
🛰 1. Системи виявлення
• акустичні датчики і сенсори (наприклад система Sky Fortress)
• радари
• дані від цивільних спостерігачів
Такі системи можуть чути характерний звук Shahed ще на підльоті.
📡 2. Електронна боротьба
Наприклад система Bukovel-AD:
• глушить GPS
• розриває зв'язок дрона з оператором
• може блокувати навігаційні системи.
🚁 3. Дрони-перехоплювачі
Україна створила дешеві дрони-"мисливці".
Наприклад Sting:
• спеціально для збиття Shahed
• коштує приблизно $2000
• може знищувати дрони у повітрі.
🧠 4. Програмна система управління
Україна має бойову систему ситуаційної обізнаності Delta, яка:
• об'єднує дані від дронів, радарів, розвідки
• показує карту повітряної ситуації
• координує перехоплення.
3️⃣ Тут з'являється роль компанії бувшої амеркинакської - зараз міжнвродної Palantir
Американська компанія chatgpt://generic-entity?number=0 Palantir Technologies допомагає Україні в аналізі бойових даних і розвитку AI-систем.
• створено спеціальне середовище для аналізу даних про дрони
• на основі реальних бойових даних тренуються алгоритми перехоплення.
Тобто Palantir - це "мозок і аналітика", а не сама зброя.
Але важлива річ
Ніхто не передає повністю "всю систему".
Зазвичай передають:
• досвід
• алгоритми
• окремі технології
• навчання операторів
Бо точні військові архітектури залишаються засекреченими.
⸻
я не знаю звідки інформація у "Николаевського ванька", але дає ральну повну карту нападів по всій Україні і балістику за декілька хвилин.
під час повітряних тривог завжди орієнтуюсь на нього.
.
Під час російських атак іранськими дронами chatgpt://generic-entity?number=0 Shahed-136 Україна отримала:
• тисячі реальних атак
• різні маршрути польоту
• різні погодні умови
• досвід протидії
Це створило величезну базу бойових спостережень.
Саме на цих даних працюють системи аналізу, зокрема програмні платформи типу chatgpt://generic-entity?number=1 Palantir Technologies.
⸻
"Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки", йдеться в повідомленні ФБР.
Отже, шашлики на майски?