ФБР предупреждает Калифорнию об угрозе иранских дронов

ФБР предупредило полицейские участки Калифорнии о возможной угрозе со стороны Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации ABC News, которая цитирует официальное предупреждение агентства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возможная атака беспилотниками

В документе указано, что в начале февраля 2026 года Иран планировал внезапную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с неизвестного судна у побережья США. Цель дронов – неопределенные объекты в Калифорнии, в случае если США нанесут удары по Ирану.

"У нас нет дополнительной информации о времени, способе, цели или исполнителях этой вероятной атаки", – говорится в сообщении ФБР.

Читайте также: Страны G-7 поддержали использование стратегических резервов нефти на фоне войны на Ближнем Востоке, – Bloomberg

Контекст и опасения разведки

Предупреждение поступило на фоне операции администрации Трампа против Ирана. Тегеран уже ответил ударами беспилотников по объектам на всем Ближнем Востоке.

Кроме того, американские разведчики обращают внимание на распространение дронов мексиканскими наркокартелями и возможность использования этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.

Хотя точные детали о способе и времени приближения судов с дронами к материковой части США не сообщаются, разведка предполагает, что оборудование может быть заранее размещено на кораблях или суше для реагирования в случае ударов США или Израиля по Ирану.

Читайте также: РФ дает Ирану советы, как эффективнее использовать "шахеды" для ударов, - CNN

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Страны G-7 поддержали использование стратегических резервов нефти на фоне войны на Ближнем Востоке, - Bloomberg