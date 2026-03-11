ФБР попереджає Каліфорнію про загрозу іранських дронів

ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії про можливу загрозу з боку Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації ABC News, що цитує офіційне попередження агентства.

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Можлива атака безпілотниками

У документі зазначено, що на початку лютого 2026 року Іран планував раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів з невідомого судна біля узбережжя США. Мета дронів – невизначені об’єкти в Каліфорнії, у разі якщо США завдадуть ударів по Ірану.

"Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки", – йдеться в повідомленні ФБР.

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Контекст і побоювання розвідки

Попередження надійшло на тлі операції адміністрації Трампа проти Ірану. Тегеран уже відповів ударами безпілотників по об’єктах на всьому Близькому Сході.

Крім того, американські розвідники звертають увагу на поширення дронів мексиканськими наркокартелями та можливість використання цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.

Хоча точні деталі щодо способу та часу наближення суден з дронами до материкової частини США не повідомляються, розвідка припускає, що обладнання може бути заздалегідь розміщене на кораблях або суші для реагування у випадку ударів США чи Ізраїлю по Ірану.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg