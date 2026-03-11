ФБР попереджає Каліфорнію про загрозу іранських дронів
ФБР попередило поліцейські відділки Каліфорнії про можливу загрозу з боку Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації ABC News, що цитує офіційне попередження агентства.
Можлива атака безпілотниками
У документі зазначено, що на початку лютого 2026 року Іран планував раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів з невідомого судна біля узбережжя США. Мета дронів – невизначені об’єкти в Каліфорнії, у разі якщо США завдадуть ударів по Ірану.
"Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки", – йдеться в повідомленні ФБР.
Контекст і побоювання розвідки
Попередження надійшло на тлі операції адміністрації Трампа проти Ірану. Тегеран уже відповів ударами безпілотників по об’єктах на всьому Близькому Сході.
Крім того, американські розвідники звертають увагу на поширення дронів мексиканськими наркокартелями та можливість використання цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.
Хоча точні деталі щодо способу та часу наближення суден з дронами до материкової частини США не повідомляються, розвідка припускає, що обладнання може бути заздалегідь розміщене на кораблях або суші для реагування у випадку ударів США чи Ізраїлю по Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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И здравствуй Калифорния.
красиво і немає "прійома" проти - всі карти на руках в України.
чи не так, донні ?
довийожувався ?
Україна створила саме "багатошаровий комплекс"
Ви дуже точно сказали - "цілу будівлю, а не цеглину".
Система складається з кількох рівнів:
🛰 1. Системи виявлення
• акустичні датчики і сенсори (наприклад система Sky Fortress)
• радари
• дані від цивільних спостерігачів
Такі системи можуть чути характерний звук Shahed ще на підльоті.
📡 2. Електронна боротьба
Наприклад система Bukovel-AD:
• глушить GPS
• розриває зв'язок дрона з оператором
• може блокувати навігаційні системи.
🚁 3. Дрони-перехоплювачі
Україна створила дешеві дрони-"мисливці".
Наприклад Sting:
• спеціально для збиття Shahed
• коштує приблизно $2000
• може знищувати дрони у повітрі.
🧠 4. Програмна система управління
Україна має бойову систему ситуаційної обізнаності Delta, яка:
• об'єднує дані від дронів, радарів, розвідки
• показує карту повітряної ситуації
• координує перехоплення.
3️⃣ Тут з'являється роль компанії бувшої амеркинакської - зараз міжнвродної Palantir
Американська компанія chatgpt://generic-entity?number=0 Palantir Technologies допомагає Україні в аналізі бойових даних і розвитку AI-систем.
• створено спеціальне середовище для аналізу даних про дрони
• на основі реальних бойових даних тренуються алгоритми перехоплення.
Тобто Palantir - це "мозок і аналітика", а не сама зброя.
Але важлива річ
Ніхто не передає повністю "всю систему".
Зазвичай передають:
• досвід
• алгоритми
• окремі технології
• навчання операторів
Бо точні військові архітектури залишаються засекреченими.
⸻
я не знаю звідки інформація у "Николаевського ванька", але дає ральну повну карту нападів по всій Україні і балістику за декілька хвилин.
під час повітряних тривог завжди орієнтуюсь на нього.
.
Під час російських атак іранськими дронами chatgpt://generic-entity?number=0 Shahed-136 Україна отримала:
• тисячі реальних атак
• різні маршрути польоту
• різні погодні умови
• досвід протидії
Це створило величезну базу бойових спостережень.
Саме на цих даних працюють системи аналізу, зокрема програмні платформи типу chatgpt://generic-entity?number=1 Palantir Technologies.
⸻
"Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, ціль або виконавців цієї ймовірної атаки", йдеться в повідомленні ФБР.
Отже, шашлики на майски?