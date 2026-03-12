Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО
Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало кадры поражения ряда самолетов иранских военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Иранский режим день ото дня теряет воздушные возможности. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их демонтируем", - говорится в сообщении.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Топ комментарии
+13 AbOriginal_UA
показать весь комментарий12.03.2026 08:56 Ответить Ссылка
+7 Сергей Папков #616945
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+7 krot_lub
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В ЗСУ за останній рік, з-за того, що запізнювались з модернізацією зв'язку, розхєрачили дуже велику частину "великих крил" - ТОР-ами і РЕБ-ом. І оце тільки після заміни Сухаревського та Умєрова на Мадяра і Федорова - відповідні процеси (реактивна зміна обладнання зв'язку і наполегливе полювання саме за ТОР-ами, радарами і РЕБ-ом засрашинців) стали "на потік".
Бо Сухаревському (кадрова піхтура, проблематики СБС, як виявилось, не до кінця розумів) і Умерову ці речі були не на вищому пріоритеті. А як виявилось - саме ці речі дозволяють встановити "домінування над малим небом". В тєлєзі останні 3-4 тижні стоїть ор, вий і скавчання зет-ників саме з-за того, що "какли якісно нас переважають в міддлстрайках і розхєрачили все військове ППО, що вістромилось хоч на хвилину з укриттів".
Вночі запалили два танкера...
А так мріяти не заборонено.
Це, що в відосі (ріпер чи хавк "висит" і "підсвічує" лазером доволі довго ціль) можливе тільки тоді, коли вщент знищене взагалі все ППО - і дальньої, і середньої, і близької дії. І навіть з ПЗРК ніхто не може вилізти з окопу/бункера і встромити Іглу в ціль розміром з автобус.
В "нашій" війні такого просто фізично немає ні на фронті, ні навколо "стратегічних об'єктів". У нас фронтові штурмовики переастали літати над ЛБЗ масово ще влітку 2022 року. Бо почали з'являтись унікуми, які модернізованою іглою за 3 місяці боїв 6 (ШІСТЬ) Су-25 звалили.
Бо в справжній армії ПЗРК в кожній роті є. А в показушній, призначеній для розгону демоснтрантів і боротьби з сепаратистами (як в Ірану) - такого немає.