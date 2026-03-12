Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало кадры поражения ряда самолетов иранских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Иранский режим день ото дня теряет воздушные возможности. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их демонтируем", - говорится в сообщении.

Читайте: Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте: Война против Ирана закончится "скоро", целей для атак уже практически не осталось, - Трамп