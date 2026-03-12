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Новости Видео Операция США против Ирана
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Удары США по авиации Ирана: "Режим день ото дня теряет воздушные возможности". ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США обнародовало кадры поражения ряда самолетов иранских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Иранский режим день ото дня теряет воздушные возможности. Американские войска не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их демонтируем", - говорится в сообщении.

Читайте: Калифорния усиливает безопасность на фоне угрозы иранского удара

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте: Война против Ирана закончится "скоро", целей для атак уже практически не осталось, - Трамп

Автор: 

Иран (2996) США (29575)
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Топ комментарии
+13
А можна таке заказати для аеродромів Олєнья, Дягилєво і Енгельс ?
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12.03.2026 08:56 Ответить
+7
А Іран у військовому плані був достатньо потужною державою... Значно потужнішою, напевно, за Україну станом на 24.02.22. І як його всього за тиждень розібрали навіть не НАТО, а лише на пару американці з євреями! Приблизно так виглядатиме і війна рашки з НАТО, якою з Москви весь час погрожують Європі. Цікаво, чи залишилися на болотах ще не не повні ідіоти, які це розуміють?
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12.03.2026 08:57 Ответить
+7
звичайно можна, але ми болта поклали на НАТО та союзників після 19 го року і грошики в асфальт зарили.
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12.03.2026 09:17 Ответить
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Прикольна лазерна підсвітка
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12.03.2026 08:43 Ответить
Прикольна. Але звідкіля вона? А з дрона типу "велике крило". Задумайтеся - чи довго б дозволили, наприклад, засрашинці, висіти "великому крилу" над військовим об'єктом на фронті чи над військовим аеродромом і "підсвічувати лазером" ласі цілі?

В ЗСУ за останній рік, з-за того, що запізнювались з модернізацією зв'язку, розхєрачили дуже велику частину "великих крил" - ТОР-ами і РЕБ-ом. І оце тільки після заміни Сухаревського та Умєрова на Мадяра і Федорова - відповідні процеси (реактивна зміна обладнання зв'язку і наполегливе полювання саме за ТОР-ами, радарами і РЕБ-ом засрашинців) стали "на потік".

Бо Сухаревському (кадрова піхтура, проблематики СБС, як виявилось, не до кінця розумів) і Умерову ці речі були не на вищому пріоритеті. А як виявилось - саме ці речі дозволяють встановити "домінування над малим небом". В тєлєзі останні 3-4 тижні стоїть ор, вий і скавчання зет-ників саме з-за того, що "какли якісно нас переважають в міддлстрайках і розхєрачили все військове ППО, що вістромилось хоч на хвилину з укриттів".
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12.03.2026 18:07 Ответить
Щось втрачають, але ж огризаються.
Вночі запалили два танкера...
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12.03.2026 08:51 Ответить
Именно огрызаются
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12.03.2026 10:03 Ответить
А можна таке заказати для аеродромів Олєнья, Дягилєво і Енгельс ?
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12.03.2026 08:56 Ответить
звичайно можна, але ми болта поклали на НАТО та союзників після 19 го року і грошики в асфальт зарили.
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12.03.2026 09:17 Ответить
можливо, але треба мінім зусиль , це пару шт. MQ-9 Reaper та RQ-4 Global Hawk яких в нас немає та ніхто і не продасть та вибити вороже терорестичне ПВО , наприклад Томогавками, яких у нас нема та і ніхто і не продасть .
А так мріяти не заборонено.
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12.03.2026 10:07 Ответить
Ріперам і хавкам ніхєра не світить проти нинішніх засрашинців ані на фронті, ані навколо військових аеродромів. ТОР-и, Панцирі і навіть Стріли/Оси їх будуть лупашити їх як лиси куріпок в курятнику. Нинішні засрашинці вже треновані у війні проти України.

Це, що в відосі (ріпер чи хавк "висит" і "підсвічує" лазером доволі довго ціль) можливе тільки тоді, коли вщент знищене взагалі все ППО - і дальньої, і середньої, і близької дії. І навіть з ПЗРК ніхто не може вилізти з окопу/бункера і встромити Іглу в ціль розміром з автобус.

В "нашій" війні такого просто фізично немає ні на фронті, ні навколо "стратегічних об'єктів". У нас фронтові штурмовики переастали літати над ЛБЗ масово ще влітку 2022 року. Бо почали з'являтись унікуми, які модернізованою іглою за 3 місяці боїв 6 (ШІСТЬ) Су-25 звалили.

Бо в справжній армії ПЗРК в кожній роті є. А в показушній, призначеній для розгону демоснтрантів і боротьби з сепаратистами (як в Ірану) - такого немає.
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12.03.2026 18:32 Ответить
А Іран у військовому плані був достатньо потужною державою... Значно потужнішою, напевно, за Україну станом на 24.02.22. І як його всього за тиждень розібрали навіть не НАТО, а лише на пару американці з євреями! Приблизно так виглядатиме і війна рашки з НАТО, якою з Москви весь час погрожують Європі. Цікаво, чи залишилися на болотах ще не не повні ідіоти, які це розуміють?
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12.03.2026 08:57 Ответить
Шість днів війни проти Ірану коштували Сполученим Штатам понад 11,3 млрд доларів. Такі дані представники Пентагону озвучили сенаторам під час закритого брифінгу в Конгресі.
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12.03.2026 09:06 Ответить
Україна за такі гроші майже 2 місяці (65 днів) може воювати. $174 млн/день обходиться війна Україні.
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12.03.2026 09:23 Ответить
Чудова надвисокоточна зброя. На другому літаку гарно видно (десь 0:09) як ракета влітає в центр паливного баку. Ух, красиво!
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12.03.2026 09:28 Ответить
Та облиште вже. Все ж зроблено протягом першої години. Сам Чубчик сказав.
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12.03.2026 09:29 Ответить
Вчора бачи відео,точно архівні,іранських підземних сховищ з ракетами та дронами))Хіба хвалиться той хто щось має?Якби мали то максимум в перший день би застосували,а так "как молади ми билі")
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12.03.2026 09:41 Ответить
На 14-й секунді - чи це не один з тих транспортників, якими рушникоголові перекидають кацапам зброю? Якщо воно, то це просто чудово
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12.03.2026 09:47 Ответить
Тепер в них точно буде ядерна зброя. І майже 100 млн дуже - дуже розлюченого населення. Пряма і огидна агресія - це не звільнення від режиму.Туттвиявляється, що рушникоголові були 💯 раві, що готувались до війни. Бо знали, що за іранською нафтою прийдуть 'визволитеоі та демократи'.Як вже було в їх історії.
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12.03.2026 09:54 Ответить
"огидна агресія"? А не нужно Боинги сбивать с мирными людьми и отмораживаться, не нужно поставлять мордору технологии беспилотников, помогающие убивать украинских женщин и детей, не нужно подло помогать разным прокси обстреливать Израиль. Иран и иранцы сполна заслужили то, что с ними сейчас делают, я бы еще туда тактический ядерный удар нанес, чтоб эта страна, наконец стала мирной и прекратила сеять вокруг зло, как когда-то это сделали с Японией.
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12.03.2026 15:10 Ответить
В Ірані не залишиться майже нічого.
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12.03.2026 10:13 Ответить
Залишиться нафта...
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12.03.2026 10:39 Ответить
Я мав на увазі з техніки.Сам Іран також залишиться.
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12.03.2026 11:16 Ответить
 
 