РУС
Удары США по Ирану
571 13

Война против Ирана закончится "скоро", целей для атак уже практически не осталось, - Трамп

Трамп говорит, что война в Иране скоро закончится: что известно?

Президент США Дональд Трамп сказал, что война с Ираном закончится "скоро", поскольку "практически ничего не осталось для атак".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в телефонном интервью Axios.

Подробности

"Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы это закончилось - оно закончится", - сказал лидер США.

В то же время Axios пишет, что израильские и американские чиновники готовятся как минимум к еще двум неделям ударов по Ирану.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

 

Иран (999) США (7245) Трамп Дональд (4762)
Топ комментарии
+1
@ (в перекладі):
"Крим. Дивовижна закономірність: після того, як США перестали нормально постачати озброєння ЗСУ, атак по Криму стало значно більше і їхня результативність збільшилася.
Дивно це якось."
показать весь комментарий
11.03.2026 16:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Здається цього разу джентльменам іранська нафта не дістанеться, на відміну від першої половини ХХ століття, так що пора згортатися.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:18 Ответить
А збірна по футболу?
показать весь комментарий
11.03.2026 16:18 Ответить
@ (в перекладі):
"Крим. Дивовижна закономірність: після того, як США перестали нормально постачати озброєння ЗСУ, атак по Криму стало значно більше і їхня результативність збільшилася.
Дивно це якось."
показать весь комментарий
11.03.2026 16:20 Ответить
просто дехто не встигає наразі фізично попередньо моніторити заплановані удари
от і маємо
показать весь комментарий
11.03.2026 16:23 Ответить
Довбой@б.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:20 Ответить
Ти ж мав мінерів Ормузької протоки забаранити?
показать весь комментарий
11.03.2026 16:21 Ответить
Ну, давай, трампакс, "24 години" і -- на Нобеля миру!
показать весь комментарий
11.03.2026 16:22 Ответить
Цілей в Ірані залишилось мало, але вони дивним чином не перестають засипати сусідів ракетами.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:22 Ответить
правильно, там все сложно оказалось с этими фанатиками ислама. Куба еще нецеловання стоит, столько дел еще у трампушки
показать весь комментарий
11.03.2026 16:23 Ответить
Ха, Донні, ти не зрозумів - друг ******** не дасть тобі зіскочити як з Венесуелою. Він вже надрочив аятол що буде їм постачати шахеди і допомагати тероризувати країни Затоки. Тепер муситимеш розблоковувати Ормузьку протоку і добивати останніх союзників друга ********а на близькому сході.

А тим часом друг ******** вже вніс законопроєкт в Думу про використання парашних військ для захисту співвітчизників в тому числі від "переслідування в судах".
Боже поможи Естонії - час готувати наші екіпажі БПЛАшників у відрядження.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:25 Ответить
Згадалася одна притча японська:
йде найкращий як він думав стрілок з лука по одному селі та баче на стіні, що всі стріли штук 10 попали прямо в ціль. Но він так подумав харакірі собі зробити. Дістав ножа та тільки замахнувся а йому, люди говорять стій. Він каже як я можу буду кращим? Як є ще кращі. А люди йому кажуть то мєстний дурачок спочатку стріляє стрілами по стінні а потім цілі малює. Так і Трамп риже опудало.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:25 Ответить
Та вже обіцяв "скоро" закінчити війну в Україні, повторюється.
показать весь комментарий
11.03.2026 16:29 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 16:30 Ответить
 
 