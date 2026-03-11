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Війна проти Ірану закінчиться "скоро", цілей для атак вже практично не залишилося, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказав, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у телефонному інтерв'ю Axios.
Подробиці
"Трохи того, трохи цього… Коли я захочу, щоб це закінчилося - воно закінчиться", - сказав лідер США.
Водночас Axios пише, що ізраїльські та американські чиновники готуються до щонайменше ще двох тижнів ударів по Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Топ коментарі
+7 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар11.03.2026 16:25 Відповісти Посилання
+6 Bill Yard
показати весь коментар11.03.2026 16:20 Відповісти Посилання
+6 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар11.03.2026 16:30 Відповісти Посилання
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"Крим. Дивовижна закономірність: після того, як США перестали нормально постачати озброєння ЗСУ, атак по Криму стало значно більше і їхня результативність збільшилася.
Дивно це якось."
от і маємо
Та хто там пам'ятає, що рудий наобіцяв? Завтра ще наобіцяє...
Дуже нагадує одного найвеличнішого лідОра племені: той обісцяє увесь час, а от звітувати про виконання обіцянок вже 7 років "не на часі" бо то - московитське ІПСО...
якось так...
А тим часом друг ******** вже вніс законопроєкт в Думу про використання парашних військ для захисту співвітчизників в тому числі від "переслідування в судах".
Боже поможи Естонії - час готувати наші екіпажі БПЛАшників у відрядження.
йде найкращий як він думав стрілок з лука по одному селі та баче на стіні, що всі стріли штук 10 попали прямо в ціль. Но він так подумав харакірі собі зробити. Дістав ножа та тільки замахнувся а йому, люди говорять стій. Він каже як я можу буду кращим? Як є ще кращі. А люди йому кажуть то мєстний дурачок спочатку стріляє стрілами по стінні а потім цілі малює. Так і Трамп риже опудало.
"Трохи того, трохи цього… Джерело: https://censor.net/ua/n3604719
... поручик, вы были членом суда?
... ах, молодость! членом сюда, членом туда... (с)
жопачудова блискавична перемога. Епштейніаду трохи перекрили, але рейтинг все ж впав. А Куба до виборів вже по часу не "поміщається".
ядерна програма не зупинена, виробництво зброї також, ціна нафти зросла а він знову переміг, от ***** самозакоханий🤮