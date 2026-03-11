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Новини Операція США проти Ірану
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Війна проти Ірану закінчиться "скоро", цілей для атак вже практично не залишилося, - Трамп

Трамп каже, що війна в Ірані скоро закінчиться: що відомо?

Президент США Дональд Трамп сказав, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у телефонному інтерв'ю Axios.

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Подробиці

"Трохи того, трохи цього… Коли я захочу, щоб це закінчилося - воно закінчиться", - сказав лідер США.

Водночас Axios пише, що ізраїльські та американські чиновники готуються до щонайменше ще двох тижнів ударів по Ірану.

Читайте: 10 днів війни на Близькому Сході коштували ЄС 3 млрд євро, - фон дер Ляєн

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg

Автор: 

Іран (3513) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+7
Згадалася одна притча японська:
йде найкращий як він думав стрілок з лука по одному селі та баче на стіні, що всі стріли штук 10 попали прямо в ціль. Но він так подумав харакірі собі зробити. Дістав ножа та тільки замахнувся а йому, люди говорять стій. Він каже як я можу буду кращим? Як є ще кращі. А люди йому кажуть то мєстний дурачок спочатку стріляє стрілами по стінні а потім цілі малює. Так і Трамп риже опудало.
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11.03.2026 16:25 Відповісти
+6
Довбой@б.
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11.03.2026 16:20 Відповісти
+6
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11.03.2026 16:30 Відповісти
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Здається цього разу джентльменам іранська нафта не дістанеться, на відміну від першої половини ХХ століття, так що пора згортатися.
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11.03.2026 16:18 Відповісти
вони там звикли харчуватися останні років 50, так шо просто не підуть
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12.03.2026 01:49 Відповісти
А збірна по футболу?
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11.03.2026 16:18 Відповісти
@ (в перекладі):
"Крим. Дивовижна закономірність: після того, як США перестали нормально постачати озброєння ЗСУ, атак по Криму стало значно більше і їхня результативність збільшилася.
Дивно це якось."
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11.03.2026 16:20 Відповісти
просто дехто не встигає наразі фізично попередньо моніторити заплановані удари
от і маємо
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11.03.2026 16:23 Відповісти
Нічого дивного, перестали надіятись на дядю і самі взялись за роботу, ось і результат.
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11.03.2026 16:47 Відповісти
Довбой@б.
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11.03.2026 16:20 Відповісти
Ти ж мав мінерів Ормузької протоки забаранити?
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11.03.2026 16:21 Відповісти
А ще супроводжувати суда через цю протоку...
Та хто там пам'ятає, що рудий наобіцяв? Завтра ще наобіцяє...

Дуже нагадує одного найвеличнішого лідОра племені: той обісцяє увесь час, а от звітувати про виконання обіцянок вже 7 років "не на часі" бо то - московитське ІПСО...
якось так...
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11.03.2026 18:17 Відповісти
Ну, давай, трампакс, "24 години" і -- на Нобеля миру!
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11.03.2026 16:22 Відповісти
Цілей в Ірані залишилось мало, але вони дивним чином не перестають засипати сусідів ракетами.
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11.03.2026 16:22 Відповісти
правильно, там все сложно оказалось с этими фанатиками ислама. Куба еще нецеловання стоит, столько дел еще у трампушки
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11.03.2026 16:23 Відповісти
Ха, Донні, ти не зрозумів - друг ******** не дасть тобі зіскочити як з Венесуелою. Він вже надрочив аятол що буде їм постачати шахеди і допомагати тероризувати країни Затоки. Тепер муситимеш розблоковувати Ормузьку протоку і добивати останніх союзників друга ********а на близькому сході.

А тим часом друг ******** вже вніс законопроєкт в Думу про використання парашних військ для захисту співвітчизників в тому числі від "переслідування в судах".
Боже поможи Естонії - час готувати наші екіпажі БПЛАшників у відрядження.
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11.03.2026 16:25 Відповісти
Згадалася одна притча японська:
йде найкращий як він думав стрілок з лука по одному селі та баче на стіні, що всі стріли штук 10 попали прямо в ціль. Но він так подумав харакірі собі зробити. Дістав ножа та тільки замахнувся а йому, люди говорять стій. Він каже як я можу буду кращим? Як є ще кращі. А люди йому кажуть то мєстний дурачок спочатку стріляє стрілами по стінні а потім цілі малює. Так і Трамп риже опудало.
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11.03.2026 16:25 Відповісти
Та вже обіцяв "скоро" закінчити війну в Україні, повторюється.
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11.03.2026 16:29 Відповісти
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11.03.2026 16:30 Відповісти
Це вже точно не "епічна лють". Режим ослаблено, але режим залишається і тепер внутрішні репресії в Ірані значно посиляться. Досвід поразки буде враховано і нові обєкти будуть підземними і засекреченими. Ізраїль декілька років почуватиме себе в безпеці. Власне для цього і реклами крутизни Трампа все там і затівалось. 400 кілограм збагаченого військового урану теж нікуди не поділись і аятоли його використають. Де саме ісламські фанатики почнуть - в Ізраїлі чи в США питання, але те що почнуть у мене сумніву не викликає. Паскудно те, що все про що попереджали своїх підданих аятолли сталося буквально, а програна талібам в Афганістані війна наглядно демострує шиїтам що "великого сатану" можна перемагати. Щоб цю віру знищити трьох тижнів не вистачать. Трьох років також. А без наземної операції це взагалі неможливо. А якщо це станеться то "кігтик завязне і всій кішці халепа"...
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11.03.2026 16:47 Відповісти
https://images.cnscdn.com/4/0/5/3/40539d5c9ae1f0a68b6f9beeb9cb43d4/original.jpg

"Трохи того, трохи цього… Джерело: https://censor.net/ua/n3604719
... поручик, вы были членом суда?
... ах, молодость! членом сюда, членом туда... (с)
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11.03.2026 16:50 Відповісти
От казляра! Якщо вже почав, то довести справу до кінця! Коли ще така нагода буде, знищити Іран остаточно? Але ж то довго треба! А йому потрібна блискавична перемога для піару. А вийде як з Венесуелою. Мадуро зняв, а система зосталась.
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11.03.2026 16:53 Відповісти
от як раз у Венесуелі у нього все вийшло, цілі були досягнуті, бо демократізація політичної системи зовсім не була ціллю. Тепер родрігез і її оточення контролююються з Білого дому, а значить контролюється і той жалюгидний об'єм видобутку нафти і напрямки її експорту. Але політичні невігласи не змогли побачити різницю мід одноосібною диктатурою у Венеуєлі і і стійкою системною теократією із стабільними інституціями, побудованої на підвалинах релігійних поглядів суспільства у Ірані, бо вітьки і зятьки з огляду своєї тупості цього осягнути не в змозі.
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11.03.2026 17:17 Відповісти
ну от і добігає кінця ****** лють. наближається жопачудова блискавична перемога. Епштейніаду трохи перекрили, але рейтинг все ж впав. А Куба до виборів вже по часу не "поміщається".
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11.03.2026 16:59 Відповісти
От всі кажуть Зєля,Зєля...А справжній президент-клоун то в Штатах...
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11.03.2026 17:05 Відповісти
На *** ти взагалі все це починав, дебіл?
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11.03.2026 17:06 Відповісти
Тоді починай наносити удари по москві!
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11.03.2026 17:12 Відповісти
Ого блін, переможець)
ядерна програма не зупинена, виробництво зброї також, ціна нафти зросла а він знову переміг, от ***** самозакоханий🤮
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11.03.2026 17:16 Відповісти
За 24-р години, нагадаю
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11.03.2026 17:58 Відповісти
Можна аятол бомбити щохвилини, але без наземної операції жодних цілей досягнуто не буде
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11.03.2026 19:26 Відповісти
Геніально! Тобто Клаузевіц і Сунь-цзи можуть спалити свої книжки. Для Доні стратегія - це не плани на десятиліття, а просто настрій зранку. Якщо цілі для ракет закінчилися, значить все, і війни немає.... Це як сказати: ,,У мене закінчилося молоко, тому корів більше не існує'' . Про тактику я взагалі мовчу. Бо поки військові академії роками вивчають маневреність та взаємодію родів військ, Доня звів тактику до рецепта якось тяп-ляп поганого супу чи до рецепта шаурми у базарному кіоску. ,,Трохи того, трохи цього''. Поки генерали малюють карти, він просто тицяє пальцем у телевізор. Він щиро вірить, що геополітика - це як гра в ,,Морський бій'', де перемога зараховується, коли у противника закінчилися пластикові фігурки на дошці, і це як реаліті-шоу, де він і режисер, і головний герой, а ракети - це просто спецефекти, які мають підняти йому рейтинги. Та і його розуміння ракетних ударів більш нагадує дитину з пультом: натиснув кнопку - бахнуло -стало нудно - пішов дивитися телевізор.....А його оця фраза ,,Коли я захочу - воно закінчиться'' - це взагалі пік військового абсурду, це діагноз .Це не впевненість лідера, а небезпечна ілюзія малюка, який вірить, що реальність підкоряється його забаганкам. Це такий собі підхід ,,Бога з машини'', де цілі народи та армії мають просто розчинитися в повітрі лише тому, що Доні просто набрид цей сюжетний поворот.Він не розуміє природи війни, бо для нього це не кров і логістика, і це не трагедія, а просто зміна картинки на моніторі і тайм-менеджмент, де він сам собі і годинник, і зозуля.... Коли він каже, що війна закінчилася, бо ,,цілей не залишилося'', він нагадує дитину, яка зламала іграшку і втратила до неї інтерес. Це людина, яка не здатна осягнути наслідки своїх рішень, бо живе в телевізійному форматі. Він тримає руку на пульсі світу, але відчуває там не биття серця людства, а лише власний егоцентричний тик. Реально страшно, що доля цивілізації тепер залежить від того, з якої ноги встане цей ,,геній тактики'', для якого стратегія -це просто черговий пост у соцмережах.....
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11.03.2026 19:38 Відповісти
да не рыжий, пуйло и Китай уже не дадут тебе оттуда вылезти, сам залез в выгребную яму только еще не понял
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11.03.2026 20:25 Відповісти
Афган, В'єтнам 2.0. Питання : Нах..р воно туди лізло?
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11.03.2026 20:35 Відповісти
 
 