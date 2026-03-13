США стремятся разделить Европу, им не нравится Евросоюз, - Каллас
Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что Соединенные Штаты Америки хотят "разделить Европу".
Об этом она заявила в интервью FT, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"По моему мнению, всем важно понять, что США четко продемонстрировали, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", - сказала Каллас.
По ее словам, у Европы и США очень сложные отношения.
"Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны (США. - Ред.), думаю, не должно быть никаких иллюзий", - добавила главная дипломатка ЕС.
Каллас считает, что ЕС стоит объединиться и выступить с единой позицией.
"Им (США) не нравится, когда мы вместе, потому что тогда мы становимся равными по силе", - добавила она.
Также она признала, что ЕС вынужден покупать оружие у США, потому что не имеет "необходимых активов, возможностей или потенциала".
"В то же время нам также нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность", - пояснила главная дипломатка.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что США агрессивно лоббируют закупки американского оружия в ЕС.
- Также в США заявили, что администрация Трампа хочет противодействовать "цензуре" в ЕС.
