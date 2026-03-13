РУС
Новости Отношения США и ЕС
2 113 32

США стремятся разделить Европу, им не нравится Евросоюз, - Каллас

Каллас говорит, что США хотят разделить Европу

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что Соединенные Штаты Америки хотят "разделить Европу".

Об этом она заявила в интервью FT, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"По моему мнению, всем важно понять, что США четко продемонстрировали, что хотят разделить Европу. Им не нравится Европейский Союз", - сказала Каллас.

По ее словам, у Европы и США очень сложные отношения.

"Если вы прочитаете стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны (США. - Ред.), думаю, не должно быть никаких иллюзий", - добавила главная дипломатка ЕС.

Каллас считает, что ЕС стоит объединиться и выступить с единой позицией.

"Им (США) не нравится, когда мы вместе, потому что тогда мы становимся равными по силе", - добавила она.

Также она признала, что ЕС вынужден покупать оружие у США, потому что не имеет "необходимых активов, возможностей или потенциала".

"В то же время нам также нужно инвестировать в собственную оборонную промышленность", - пояснила главная дипломатка.

Что предшествовало?

Автор: 

Европа (966) США (7280) Трамп Дональд (4775) Каллас Кая (303)
Топ комментарии
+9
Вугорщина всіх об'єднає! 🤣
показать весь комментарий
13.03.2026 10:12 Ответить
+7
нарешті хтось сказав це в голос
показать весь комментарий
13.03.2026 10:17 Ответить
+4
США І РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ прагнуть розділити Європу, їм не подобається Євросоюз, - КалласТАК ПРАВИЛЬНО І ЦІДВА ВОРОГИ ДІЮТЬ ЗГІДНО ЄДИНОГО ПЛАНУ
показать весь комментарий
13.03.2026 10:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Разом з москалями(Москалям до 1991 року ,а решту рудому покидьку((((
показать весь комментарий
13.03.2026 10:11 Ответить
х*р там !!! відродження ріподо-совкового комуно-нацистького срср разом з його окупованими колоніями, за підсумком 2Світової війни, під назвою "сев", "варшавській договір" не можливе апріорі ... як би нацист Ху*ло зі чсвоєю "фтарою армієй міра" окупував Україну, взявши "Кієв за трі дня" до кінця лютого 2022, то так, а зараз імовірність такого сценарію прямує до нуля ...
показать весь комментарий
13.03.2026 10:21 Ответить
Так,я згідний,але ймовірність спроби дуже велика,а спроба це шлях мільйонних жертв (
показать весь комментарий
13.03.2026 10:26 Ответить
нажаль !!! дуже шкода що вуйко Адік не добив червону ріпоїдо-совкову, комуно-нацистьку імперію зла і тюрму народів (срср) в 1941, а Р.Рейган та Д.Буш (старший) в 1983-91 році !!! тепер це все вилазить нам боком !!!
показать весь комментарий
13.03.2026 11:03 Ответить
це ви дуже добре думаєте про європейців. окрім поляків і країн балтії у решти країн сіхдної європи при владі уже знаходиться про-кремлівський криміналітет (угорщина, словаччина, чехія), або знаходиться в кроці від здобуття влади (румунія, болгарія, гдр).
показать весь комментарий
13.03.2026 11:02 Ответить
в угорщині є шанс що орбана попхають, а гдр вже не існує більше як 35 років ...
показать весь комментарий
13.03.2026 11:04 Ответить
а може і не попхають... а куди дівати їх голосувальників і всю ту номанклатуру, шо вони розсадили?
гдр-то може і не існує, а от в ментальності населення живе і пахне:
показать весь комментарий
13.03.2026 11:22 Ответить
подивимось ... чекати залишилося менше місяця ...
показать весь комментарий
13.03.2026 11:29 Ответить
Вугорщина всіх об'єднає! 🤣
показать весь комментарий
13.03.2026 10:12 Ответить
нарешті хтось сказав це в голос
показать весь комментарий
13.03.2026 10:17 Ответить
І що?
показать весь комментарий
13.03.2026 11:25 Ответить
США І РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ прагнуть розділити Європу, їм не подобається Євросоюз, - КалласТАК ПРАВИЛЬНО І ЦІДВА ВОРОГИ ДІЮТЬ ЗГІДНО ЄДИНОГО ПЛАНУ
показать весь комментарий
13.03.2026 10:17 Ответить
США прагнуть послабити сильних суперників. Так раніше діяла Британська імперія. А Європа все ще найсильніший. Але з війною на кордонах, зі зростаючими витратами на зброю, з дорогими енергоносіями, з втратою ринків в рф і Китаї, вона приречена на деградацію. Потім займуться Китаєм. рф не котирується як суперник окремо від Китаю.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:33 Ответить
Йде війна проти Європейської Цивілізації.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:19 Ответить
еврокуколды сами себя мигрантами уничтожают,тут и воевать против этих слюнтяев не надо никому будет,самовыпиляться
показать весь комментарий
13.03.2026 10:22 Ответить
Атож! Самі европейці повстали проти европейських цінностей.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:25 Ответить
Росія це Європа?
показать весь комментарий
13.03.2026 11:38 Ответить
Це висловлювання черговий бунт проти авторитарної Фон дер Ляєн, яка не бачить Європу без Америки і в усьому потурає Трампу. Тримайся Каллас.

показать весь комментарий
13.03.2026 10:22 Ответить
без протоколу лікування ракових пухлин типу угорщіни Євросоюзу кізда!
показать весь комментарий
13.03.2026 10:25 Ответить
Не хочу тут змагатися у влучності та дотепності висловів,але що ви робите ,щоб цьього не сталося?(Макрону вчора військову базу в Іраці іранці обстріляли,є поранені також,і дивіться,вже 8 00 за паризьким часом,а Макхрон навіть нічого ще не заявив((зробить вигляд що не страшно,щоб не втягнути Францію у війну?((Такий самий член нати Ертохан : друга ракета ,але ета другоє((Вже не кажу рекації ЄС на безпілотники в різних аеропортах від москалів((Лиш стурбовані заяви,замість жостких заяв та дій(((Дочекаєтеся,що як казав салавйов,будуть вас грати на х²ях в Парижах та Берлінах(((
показать весь комментарий
13.03.2026 10:25 Ответить
Там не поранени,а 6 убитых
показать весь комментарий
13.03.2026 10:32 Ответить
Ердоган сказав з братами не воюємо. Типу все мусульмани брати.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:36 Ответить
Так і є нажаль. Агент Краснов старається аж всирається від потуги
показать весь комментарий
13.03.2026 10:27 Ответить
А Україні потрібно повертати Ядерну зброю і терміново. Тому що сша нам не союзник і не партнер. Да і ми вже не маємо жодних зобов'язань ніперед ким що нам не можна мати ЯЗ. Всі угоди розірвали не ми.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:30 Ответить
И что дальше? Сев.корея-2? Может даже и не проблема возобновить ядерные программы,теоретически. Проблема та же,что и в 91. Убьют страну санкциями.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:35 Ответить
обісруться, бо якщо хтось і вякне. то виключно піндоси
показать весь комментарий
13.03.2026 11:28 Ответить
Чому це нас санкціями задавлять? Ми ж не для нападу а для свого захисту і захисту всієї Європи ЯЗ будемо мати. Он чомусь ні на Сосію ні на Бульборашку санкції за ЯЗ ніхто не накладає. Навпаки всі вже мастурбують щоб Україна припинила супротив і підписала капітуляцію щоб почати знову з рашистами і бульбосранью торгувати
показать весь комментарий
13.03.2026 11:44 Ответить
Не США, а трампонутий. Віддайте йому орбанутого, фіцанутого, та ще кілька побічникив ху....ла. А населення цих країн хай вирішує з ким вони.
показать весь комментарий
13.03.2026 10:28 Ответить
Швидше за все не подобається кремлю, а додік виконує завдання пуйла.
показать весь комментарий
13.03.2026 11:00 Ответить
так это же стратегическая задача и кремлевских террористов... так что они теперь все делают руками трампа...
показать весь комментарий
13.03.2026 11:10 Ответить
Часом здається що Євросоюз не подобається і самим країнам Євросоюзу 🤔
показать весь комментарий
13.03.2026 11:37 Ответить
 
 