В Сенате США хотят запретить Трампу атаковать Кубу без одобрения Конгресса

Трампа хотят удержать от атак на Кубу: что известно?

Демократы в Сенате США подали законопроект, которым предлагается запретить США атаковать Кубу без одобрения Конгресса.

Об этом пишет AP News, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Резолюцию подали сенаторы-демократы Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф. В ней требуется от президента вывести войска США из любых боевых действий против Кубы.

Документ могут вынести на голосование до конца марта.

"Только Конгресс имеет право объявлять войну в соответствии с Конституцией, но он (Дональд Трамп. - Ред.) действует, считая, что американские военные - это дворцовая стража, которая приказывает военные действия в Карибском бассейне, Венесуэле и Иране без разрешения Конгресса или каких-либо объяснений своих действий американскому народу", - сказал сенатор Кейн.

Трамп о Кубе

  • Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
  • В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
  • Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

Куба (21) США (7280) Трамп Дональд (4775) Сенат США (188)
Ніяких атак - я Кубу задавлю однією лівою - Трамп
13.03.2026 09:28 Ответить
Тільки Конгрес має право оголошувати війну згідно з Конституцією

Ну і??? То де ж ваші розрекламовані суди??? Де верховенство права??? Чому один божевільний плює на конституцію і ніхто йому нічого не може зробити???
13.03.2026 09:32 Ответить
Омерика таки "зробила себе разом", тепер розхльобує.
13.03.2026 09:32 Ответить
Трампонутий мабуть вирішив погратися в ху...ло, однак в США залишилися ще останки демократії
13.03.2026 09:33 Ответить
Донні вже пора прислуховуватись до рекомендацій лікарів, а не конгресменів.
13.03.2026 09:36 Ответить
Ой дебіли. Вони ще вірять що в сша є демократія і закон і що Тромбу не начхати що вони там думають
13.03.2026 09:57 Ответить
"Якшо буде Байден, то буде 3я світова"(с)
13.03.2026 10:05 Ответить
"в сєвєрной амєрікє, в центральной єйо часті
как то раз, по графіку, случілося нещастя! ...." ))
13.03.2026 10:06 Ответить
 
 