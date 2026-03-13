В Сенате США хотят запретить Трампу атаковать Кубу без одобрения Конгресса
Демократы в Сенате США подали законопроект, которым предлагается запретить США атаковать Кубу без одобрения Конгресса.
Об этом пишет AP News, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Резолюцию подали сенаторы-демократы Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф. В ней требуется от президента вывести войска США из любых боевых действий против Кубы.
Документ могут вынести на голосование до конца марта.
"Только Конгресс имеет право объявлять войну в соответствии с Конституцией, но он (Дональд Трамп. - Ред.) действует, считая, что американские военные - это дворцовая стража, которая приказывает военные действия в Карибском бассейне, Венесуэле и Иране без разрешения Конгресса или каких-либо объяснений своих действий американскому народу", - сказал сенатор Кейн.
Трамп о Кубе
- Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.
- В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.
- Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.
Ну і??? То де ж ваші розрекламовані суди??? Де верховенство права??? Чому один божевільний плює на конституцію і ніхто йому нічого не може зробити???
как то раз, по графіку, случілося нещастя! ...." ))