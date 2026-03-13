В Сенате США хотят запретить Трампу атаковать Кубу без одобрения Конгресса

Демократы в Сенате США подали законопроект, которым предлагается запретить США атаковать Кубу без одобрения Конгресса.

Об этом пишет AP News, передает Цензор.НЕТ.

Резолюцию подали сенаторы-демократы Тим Кейн, Рубен Гальего и Адам Шифф. В ней требуется от президента вывести войска США из любых боевых действий против Кубы.

Документ могут вынести на голосование до конца марта.

"Только Конгресс имеет право объявлять войну в соответствии с Конституцией, но он (Дональд Трамп. - Ред.) действует, считая, что американские военные - это дворцовая стража, которая приказывает военные действия в Карибском бассейне, Венесуэле и Иране без разрешения Конгресса или каких-либо объяснений своих действий американскому народу", - сказал сенатор Кейн.

Трамп о Кубе

Напомним, в конце февраля 2026 года Трамп намекнул на возможность "дружественного" захвата Кубы, не уточняя деталей.

В марте после начала операции в Иране Трамп сказал, что Куба может стать следующей.

Позже лидер США заявил, что перед Кубой якобы стоит выбор между двумя сценариями: согласиться на "дружественное поглощение" или же столкнуться с "недружественным" вариантом, при этом он добавил, что разница между ними, по его словам, не является принципиальной.

