1 841 51

Риторика Зеленского в отношении Запада становится более жесткой, и это может оттолкнуть союзников Украины, - Politico

Politico: терпение Зеленского в отношении Запада иссякает

Президент Украины Владимир Зеленский все более резко высказывается в отношении поддержки Запада. Такая риторика может повлиять на отношения Украины с партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

В последнее время Зеленский стал жестче высказываться как в отношении критиков, так и в адрес союзников. В частности, он упрекал европейских лидеров за медленную поддержку, обменивался резкими заявлениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поставил под сомнение подход президента США Дональда Трампа к войне.

По мнению обозревателя, это свидетельствует о росте разочарования, поскольку мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка оказалась под угрозой.

Опасения в окружении президента

В то же время, по словам источников, близких к украинской власти, резкие заявления могут оттолкнуть партнеров, от которых Украина зависит в вопросах финансов, оружия и дипломатической поддержки. Бывший советник Зеленского по внешней политике, пожелавший остаться анонимным, отметил, что разочарование начинает влиять на его публичные заявления и "приводит к усилению риторики".

Собеседник журналиста добавил: "Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным".

Критика Орбана и реакция ЕС

Недавно Европейский Союз публично раскритиковал Зеленского за высказывания, которые, вероятно, были направлены в адрес Орбана. Хотя президент не назвал имени, он дал понять, что речь идет именно о венгерском премьере, который блокирует пакет помощи на 90 млрд евро.

Зеленский также обвинил венгерского лидера в поддержке Москвы и выразил разочарование тем, что ЕС не предпринимает более решительных шагов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, сейчас США будут более склонны к подписанию дронного соглашения с Украиной, - Зеленский

Жесткие высказывания президента Украины прозвучали и во время Всемирного экономического форума в Давосе, где он раскритиковал европейских лидеров за недостаточную помощь Украине и за слабые шаги в укреплении собственной обороны.

Напряженность в отношениях с США

Зеленский также стал более прямолинейным в комментариях по поводу Трампа. В частности, он назвал несправедливым то, что американский президент публично призывает Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.

На прошлой неделе Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский является главным препятствием на пути к миру, обвинив его в нежелании идти на компромиссы.

Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия отметила, что украинскому президенту стоит быть осторожнее в критике союзников. По ее словам, Киеву важно сохранить поддержку всех европейских партнеров, особенно во взаимодействии с Вашингтоном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский лжет, утверждая, что не знал о приезде венгерской делегации в Украину, - Сийярто

Зеленский Владимир (10785) Трамп Дональд (4770) Орбан Виктор (485)
+5
Голобородько старається посварити нас з партнерами, щоб ми в нього просили підписати капітуляцію.
12.03.2026 12:10 Ответить
+4
"Жорсткий" коксонутий наполеончик на високих підборах, у якій країні ще таке опудало пихате є? Оманський зрадник до купи.
12.03.2026 12:11 Ответить
+4
оманська гнида старается....
12.03.2026 12:20 Ответить
...тому, що Захід і досі жує соплі, куди вони подінуться без України, сцикуни!!!
12.03.2026 12:10 Ответить
12.03.2026 12:13 Ответить
Чи це сарказм?
12.03.2026 12:14 Ответить
Це манія величі ,яка розвинулась за чотири роки війни в наших диванних ура-патріотів після перегляду гівномарафону і зєліних відосіків.
12.03.2026 12:21 Ответить
Це хвороба вже і при чому невеліковна
12.03.2026 12:30 Ответить
От бідний Захід. Пропаде він без України. Прийдеться йому знову нафту, газ і все решта в кацапів за пів ціни купувати...
От скажи, то в тебе серйозно, чи ти так, па-пріколу, шоп паржать?
12.03.2026 12:15 Ответить
А Захід пошле Україну нахрін ,і на цьому все завершиться ,і взагалі по великому рахунку яке діло Заходу до країни і її президента з манією величі яка "захищає весь Світ ",до 1991 року Захід обходився і без новоявлених "захисніків " при тому що в Східній Німеччині знаходилась 500 тисячна ГСВГ.
12.03.2026 12:18 Ответить
..не пошле!!!!
12.03.2026 12:20 Ответить
Пошле ,ще як пошле ,бо Заходу від України одні проблеми - біженці ,багатомільярдне фінансування ,військова допомога і т.д. ,так їм простіше і дешевше побудувати нову "залізну завісу " по кордону колишнього СССР і жити ,як вони і жили і до 1991 року.
12.03.2026 12:25 Ответить
звичайні бажалки звичайного цапа. ностальгуєш за срср та ГРВуГ
12.03.2026 12:26 Ответить
Голобородько старається посварити нас з партнерами, щоб ми в нього просили підписати капітуляцію.
12.03.2026 12:10 Ответить
"Жорсткий" коксонутий наполеончик на високих підборах, у якій країні ще таке опудало пихате є? Оманський зрадник до купи.
12.03.2026 12:11 Ответить
Вважаю що кацапи здали Іран і даже нацькували Трампа на Іран, щоб висвободити для себе можливості перемогти Україну. Чому так вважаю ? Тому що у Білому домі безліч агентів хремля і про це неодноразово писали
12.03.2026 12:12 Ответить
Ти бач, який кремль всемогутній. Агенти по всьому світу, навіть, в самому Білому домі...
12.03.2026 12:16 Ответить
Реально так і є. Дивлюся багато ютуб роліків де кацапня вже по всьому світу. І щось вони не кувалдами махають на заводах. А відношення їх до російсько-української війни стовідсотково на кремлівських позиціях. Захід ще побачить у всій ,,красі,, свою провальну політику у плані надання ПМЖ мордам з кацапськими паспортами.
12.03.2026 12:24 Ответить
І що саме побачить Захід?
12.03.2026 12:26 Ответить
До чого тут "агенти кремля " - це банальний поділ сфер впливу в Світі ,чим до речі займались ще Трумен зі Сталіним в 1945 році на Потсдамській конференції ,так що нічого нового я тут не не бачу .
12.03.2026 12:30 Ответить
не треба заперечувати очевівдне. МОК.ПАРМОК, ООН. МАГАТЕ, ЧХіП це не просто контори, а філії ФСБ. Навіть президент США чмо анкоріджне
12.03.2026 12:30 Ответить
Сраний простуджений наполеончік по іншому не вміє...
12.03.2026 12:12 Ответить
На членограя корона тисне.
12.03.2026 12:13 Ответить
ніт,
прийшла весна - почалось загострення
12.03.2026 12:21 Ответить
У України нема жодного "союзника" є лиш "партнери" різного ступеню "партнертості" 🤔
12.03.2026 12:14 Ответить
Вони бояться путіна більше, аніж ображаються на Зеленського. А Зе і ко це знають, тому раді качати на цьому собі рейтинг всередині країни.
12.03.2026 12:15 Ответить
Захід примушує Україну бути тільки затичкої для свого безтурботного життя, й чим довше тим краще для нього.
12.03.2026 12:15 Ответить
Україна сама рада старатись, бо на самостійну політику нема ні фінансів, ні бажання працювати.
12.03.2026 12:18 Ответить
На це і розрахована риторика з Кривого Рогу.... Винні будуть всі партнери, а преЗЕдент - у білому фраці і на ровері...
12.03.2026 12:15 Ответить
Орбан - не союзник України; навпаки, він союзник *****.
Можливо, самому Зе на цьому очевидному факті і не слід наголошувати; але влада України, зокрема наше МЗС, має забезпечити розуміння цього факту усіма там на Заході, зокрема і авторами-редакторами та оглядачами того самого https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-donald-trump-viktor-orban-ukraine-frustration/ Politico.
12.03.2026 12:15 Ответить
"наше МЗС, має забезпечити розуміння цього факту усіма там на Заході"

Звісно, на Заході всі дурні, без нашого МЗС нічого не розуміють...
12.03.2026 12:19 Ответить
По перше давайте без російського "запад" - США і Іспанія мають різну політику, а це не суцільний "запад"

По друге

- Угорщина краде серед білого дня наші гроші
- Словаччина грозиться що буде блокувати все нам на смерть
- Чехія каже що вона уже плювати на все хотіла
.....всюди при владі колишні комуняки
- США каже що у нас нема карт і щоб ми здавались і хоче відмінити санкції
- Польща носиться з Бандерою ніби в нас це єдина проблема

ЕММММММ це типу в дупу їх цілувати?) Так є країни які помагають як Нідерланди чи Данія - а є ті які відверто шкодять
12.03.2026 12:18 Ответить
Угорщина краде можливо те, що вже вкрадене зельоними гнидами.

дуже дивний шлях - траса М5

потім дуже швидко просрався Глава НБУ пишний - кум дєрьмака

пишний колишній голова правління Ощадбанку

і гроші перевозились Ощадбанком по трасі М5, якось на напрямок до України не схоже ..на роздуми не наводить?
12.03.2026 12:22 Ответить
Їхали по окружній Будапешту. І що це значить?
12.03.2026 12:37 Ответить
ну не дарма же Оманська Гнида літала в Оман
12.03.2026 12:19 Ответить
оманська гнида старается....
12.03.2026 12:20 Ответить
Мабуть дуже хоче, щоб його замочили. Життя набридло таке: красти не дають як хотілось би.
12.03.2026 12:26 Ответить
бикувати наше фсьо
12.03.2026 12:24 Ответить
зєлупа сумлінно виконує всі вказівки кремля.
12.03.2026 12:26 Ответить
https://defence-line.info/?p=12310 Головна мета Портрета.


Щоб зрозуміти і дії і бездіяльність нашого Портрета, треба зрозуміти чи вирахувати його головну мету. Чого він прагне більше всього - от в чому питання. Не слухайте що обіцяє, бо то брехня, як 3000 ракет. Слухайте, що каже без папірця і дивіться, що робить він і його зелена зграя.

Всі дії Портрета і його зграї показують, що їх головна мета - залишитись при владі за будь-яку ціну. Без влади Портрет вже не бачить свого майбутнього. І тут я думаю він правий, без влади його майбутнє може бути або дуже поганим, або навіть фізично неможливим.

Портрет вже ясно розуміє, що на виборах по існуючій процедурі він пролітає. Передвибоча гонка запустить в ефір такі подробиці правління, розкриє такий жах, що навіть його палкі прихильники будуть соромитись сказати щось позитивне. І ніякі фабрики тролів не допоможуть, хвилі брудної інформації просто змиють їх.

Звісно, можна залишиті марахвон і наплювати слиною на справедливий доступ до етеру. Але в цьому разі дуже швидко закінчаться гроші з Заходу, а з грошима і влада. Тому Портрет намагався провернути фінт зі скороченними виборами і електронним голосуванням.

Проінформовані і злючи язики казали, що ще минулої осені під керівництвом опу в Раді була створена група для напрацювання змін до законів про вибори портретів. Мета - прийняти закон на одні вибори президента в умовах воєнного стану, скоротивши вибори до одного місяця чи 45 днів з голосуванням в Дії.

І в своїх численних туристичних вояжах по світу Портрет намагався переконувати лідерів ЄС та США, щоб погодились на такі вибори і визнали їх. Навіть була коротенька інформаційна компанія, коли рупори опу розказували про перевагу електронного голосування в наших небезпечних умовах.

Але від всіх світових лідерів, особливо від країн, які закривають до 40% нашого бюджету, Портрет отримав категоричну відмову визнавати електронні вибори. Особливо жорсткими критиками цієї ідеї були Макрон і Мерц.

Тема голосування в Дії була закрита. І тоді виникла ще більш радикальна ідея - а навіщо нам вибори, якщо ми на них гарантовано програємо? Треба зробити так, щоб вибори провести було неможливо, і в той же час інтенсивність війни була знижена.

Пам'ятаєте як президент Порошенко ввів воєнний стан в 10 прикордонних областях на місяць у 2018 році? Як тоді всі покидьки вивалювались з телевізора, розповідаючи що це Порох зробив, щоб не проводити вибори, і залишитись при владі.

А зараз воєнний стан є, ніяких виборів і не планується, і цей стан може стати просто нескінченним. Треба просто трохи пригасити полум'я війни, зробити війну малоінтенсивною, як у 2021 році. А воєнний стан залишити. А раптом розгориться знову, ну як тут скасовувати?
12.03.2026 12:27 Ответить
І я впевнений, що таким план проробляється. Про що міг говорити Умеров з московитом Мединським 2 години наодинці? Невже про бізнес на крові? А от домовлятись про переведення війни у низку інтенсивність могли.

І ***** це може бути вигідно зараз. Я припускаю що це може бути вигідно йому. З одного боку це припинення ударів і по московському ВПК і по нафтовій інфраструктурі, тобто по джерелу грошей і озброєнь. А з іншого боку це суттєве послаблення України. Тому що при війні малої інтенсивності з нескасованим воєнним станом, навіть не по всій країні, зелени утирки не почнуть виробляти зброю і реформувати ЗСУ. Вони продовжуть красти ще більше.

В ситуації малої війни зразка 2021 року треба буде різко скоротити ЗСУ, тому що утримувати мільйонну армію ніякий бюджет не потягне. Сотні тисяч чоловіків з ПТСР раптом дізнаються, що вони нікому не потрібні і «їх туди ніхто не посилав». Роботи в країні мало, багато бізнесів або знищені або переїхало за кордон. Стволів нелегальних на руках пишуть 5 мільйонів, а я думаю що рази в два більше. Злочинність покаже експоненту на графіку.

Фінансування України Заходом різко зменшиться, а то й зовсім зупиниться.

В цій ситуації Україні конче потрібна буде фахова і професійна владна команда на всіх рівнях. Але зелені утирки, прикриваючись нескасованим воєнним станом, будуть сидіть і красти.

В такій ситуації через два-три роки інститути держави остаточно деградують. І тоді московія, зробивши роботу над помилками, піде в новий наступ.

Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=12310
12.03.2026 12:29 Ответить
Вам би в аналітичному інституті попрацювати.
12.03.2026 12:38 Ответить
"Добрим словом і пістолетом ви можете досягти набагато більшого, ніж одним лише добрим словом."
12.03.2026 12:28 Ответить
Військові, ви довго терпітимите самозванця?
12.03.2026 12:29 Ответить
Від цього недомірка вже не тільки військовим погано
12.03.2026 12:32 Ответить
Так так, між іншим іще й нелигітимного..
12.03.2026 12:34 Ответить
Партньори із мацкви очєнь просят...
12.03.2026 12:30 Ответить
Членограя потрібно негайно міняти.
Військове керівництво повинно вирішити в який час, коли його дії почнуть загрожувати існуванню України.
На опозицію та сметунів розраховувати не потрібно. Вони залякані, частина втекла за кордон частина сидить обісрана.
12.03.2026 12:30 Ответить
Правильно робить ,треба диктувати свої умови. а не плентатись у вигляді простянутої руки.
12.03.2026 12:31 Ответить
Кожен крок і кожен ляп зеленського веде до поразки України .
12.03.2026 12:32 Ответить
Не жорсткішою,а хамською.Це проблема всіх начальників і начальничків яких давно не били по морді...І на то нема ради...Боюсь що в нашому випадку то процес незворотній...
12.03.2026 12:36 Ответить
А що Зеленському залишається робити, якщо він сам по собі нікчема?
Корупція процвітає.
Перемог на фронті немає.
Навіть в вечірніх відосиках він вже немає що нового сказати українцям.
Стійка потужність Зеленського вже давно нікого не вражає.
От Володя і гавкає на всіх, як пес з-за плоту.
12.03.2026 12:38 Ответить
 
 