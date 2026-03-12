Риторика Зеленского в отношении Запада становится более жесткой, и это может оттолкнуть союзников Украины, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский все более резко высказывается в отношении поддержки Запада. Такая риторика может повлиять на отношения Украины с партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

В последнее время Зеленский стал жестче высказываться как в отношении критиков, так и в адрес союзников. В частности, он упрекал европейских лидеров за медленную поддержку, обменивался резкими заявлениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поставил под сомнение подход президента США Дональда Трампа к войне.

По мнению обозревателя, это свидетельствует о росте разочарования, поскольку мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка оказалась под угрозой.

Опасения в окружении президента

В то же время, по словам источников, близких к украинской власти, резкие заявления могут оттолкнуть партнеров, от которых Украина зависит в вопросах финансов, оружия и дипломатической поддержки. Бывший советник Зеленского по внешней политике, пожелавший остаться анонимным, отметил, что разочарование начинает влиять на его публичные заявления и "приводит к усилению риторики".

Собеседник журналиста добавил: "Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным".

Критика Орбана и реакция ЕС

Недавно Европейский Союз публично раскритиковал Зеленского за высказывания, которые, вероятно, были направлены в адрес Орбана. Хотя президент не назвал имени, он дал понять, что речь идет именно о венгерском премьере, который блокирует пакет помощи на 90 млрд евро.

Зеленский также обвинил венгерского лидера в поддержке Москвы и выразил разочарование тем, что ЕС не предпринимает более решительных шагов.

Жесткие высказывания президента Украины прозвучали и во время Всемирного экономического форума в Давосе, где он раскритиковал европейских лидеров за недостаточную помощь Украине и за слабые шаги в укреплении собственной обороны.

Напряженность в отношениях с США

Зеленский также стал более прямолинейным в комментариях по поводу Трампа. В частности, он назвал несправедливым то, что американский президент публично призывает Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.

На прошлой неделе Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский является главным препятствием на пути к миру, обвинив его в нежелании идти на компромиссы.

Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия отметила, что украинскому президенту стоит быть осторожнее в критике союзников. По ее словам, Киеву важно сохранить поддержку всех европейских партнеров, особенно во взаимодействии с Вашингтоном.

