Риторика Зеленского в отношении Запада становится более жесткой, и это может оттолкнуть союзников Украины, - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский все более резко высказывается в отношении поддержки Запада. Такая риторика может повлиять на отношения Украины с партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
В последнее время Зеленский стал жестче высказываться как в отношении критиков, так и в адрес союзников. В частности, он упрекал европейских лидеров за медленную поддержку, обменивался резкими заявлениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и поставил под сомнение подход президента США Дональда Трампа к войне.
По мнению обозревателя, это свидетельствует о росте разочарования, поскольку мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка оказалась под угрозой.
Опасения в окружении президента
В то же время, по словам источников, близких к украинской власти, резкие заявления могут оттолкнуть партнеров, от которых Украина зависит в вопросах финансов, оружия и дипломатической поддержки. Бывший советник Зеленского по внешней политике, пожелавший остаться анонимным, отметил, что разочарование начинает влиять на его публичные заявления и "приводит к усилению риторики".
Собеседник журналиста добавил: "Это замкнутый круг, который становится саморазрушительным".
Критика Орбана и реакция ЕС
Недавно Европейский Союз публично раскритиковал Зеленского за высказывания, которые, вероятно, были направлены в адрес Орбана. Хотя президент не назвал имени, он дал понять, что речь идет именно о венгерском премьере, который блокирует пакет помощи на 90 млрд евро.
Зеленский также обвинил венгерского лидера в поддержке Москвы и выразил разочарование тем, что ЕС не предпринимает более решительных шагов.
Жесткие высказывания президента Украины прозвучали и во время Всемирного экономического форума в Давосе, где он раскритиковал европейских лидеров за недостаточную помощь Украине и за слабые шаги в укреплении собственной обороны.
Напряженность в отношениях с США
Зеленский также стал более прямолинейным в комментариях по поводу Трампа. В частности, он назвал несправедливым то, что американский президент публично призывает Украину, а не Россию, идти на уступки ради мирного соглашения.
На прошлой неделе Трамп, в свою очередь, заявил, что Зеленский является главным препятствием на пути к миру, обвинив его в нежелании идти на компромиссы.
Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Натия Сескурия отметила, что украинскому президенту стоит быть осторожнее в критике союзников. По ее словам, Киеву важно сохранить поддержку всех европейских партнеров, особенно во взаимодействии с Вашингтоном.
От скажи, то в тебе серйозно, чи ти так, па-пріколу, шоп паржать?
прийшла весна - почалось загострення
Можливо, самому Зе на цьому очевидному факті і не слід наголошувати; але влада України, зокрема наше МЗС, має забезпечити розуміння цього факту усіма там на Заході, зокрема і авторами-редакторами та оглядачами того самого https://www.politico.eu/article/volodymyr-zelenskyy-donald-trump-viktor-orban-ukraine-frustration/ Politico.
Звісно, на Заході всі дурні, без нашого МЗС нічого не розуміють...
По друге
- Угорщина краде серед білого дня наші гроші
- Словаччина грозиться що буде блокувати все нам на смерть
- Чехія каже що вона уже плювати на все хотіла
.....всюди при владі колишні комуняки
- США каже що у нас нема карт і щоб ми здавались і хоче відмінити санкції
- Польща носиться з Бандерою ніби в нас це єдина проблема
ЕММММММ це типу в дупу їх цілувати?) Так є країни які помагають як Нідерланди чи Данія - а є ті які відверто шкодять
дуже дивний шлях - траса М5
потім дуже швидко просрався Глава НБУ пишний - кум дєрьмака
пишний колишній голова правління Ощадбанку
і гроші перевозились Ощадбанком по трасі М5, якось на напрямок до України не схоже ..на роздуми не наводить?
Щоб зрозуміти і дії і бездіяльність нашого Портрета, треба зрозуміти чи вирахувати його головну мету. Чого він прагне більше всього - от в чому питання. Не слухайте що обіцяє, бо то брехня, як 3000 ракет. Слухайте, що каже без папірця і дивіться, що робить він і його зелена зграя.
Всі дії Портрета і його зграї показують, що їх головна мета - залишитись при владі за будь-яку ціну. Без влади Портрет вже не бачить свого майбутнього. І тут я думаю він правий, без влади його майбутнє може бути або дуже поганим, або навіть фізично неможливим.
Портрет вже ясно розуміє, що на виборах по існуючій процедурі він пролітає. Передвибоча гонка запустить в ефір такі подробиці правління, розкриє такий жах, що навіть його палкі прихильники будуть соромитись сказати щось позитивне. І ніякі фабрики тролів не допоможуть, хвилі брудної інформації просто змиють їх.
Звісно, можна залишиті марахвон і наплювати слиною на справедливий доступ до етеру. Але в цьому разі дуже швидко закінчаться гроші з Заходу, а з грошима і влада. Тому Портрет намагався провернути фінт зі скороченними виборами і електронним голосуванням.
Проінформовані і злючи язики казали, що ще минулої осені під керівництвом опу в Раді була створена група для напрацювання змін до законів про вибори портретів. Мета - прийняти закон на одні вибори президента в умовах воєнного стану, скоротивши вибори до одного місяця чи 45 днів з голосуванням в Дії.
І в своїх численних туристичних вояжах по світу Портрет намагався переконувати лідерів ЄС та США, щоб погодились на такі вибори і визнали їх. Навіть була коротенька інформаційна компанія, коли рупори опу розказували про перевагу електронного голосування в наших небезпечних умовах.
Але від всіх світових лідерів, особливо від країн, які закривають до 40% нашого бюджету, Портрет отримав категоричну відмову визнавати електронні вибори. Особливо жорсткими критиками цієї ідеї були Макрон і Мерц.
Тема голосування в Дії була закрита. І тоді виникла ще більш радикальна ідея - а навіщо нам вибори, якщо ми на них гарантовано програємо? Треба зробити так, щоб вибори провести було неможливо, і в той же час інтенсивність війни була знижена.
Пам'ятаєте як президент Порошенко ввів воєнний стан в 10 прикордонних областях на місяць у 2018 році? Як тоді всі покидьки вивалювались з телевізора, розповідаючи що це Порох зробив, щоб не проводити вибори, і залишитись при владі.
А зараз воєнний стан є, ніяких виборів і не планується, і цей стан може стати просто нескінченним. Треба просто трохи пригасити полум'я війни, зробити війну малоінтенсивною, як у 2021 році. А воєнний стан залишити. А раптом розгориться знову, ну як тут скасовувати?
І ***** це може бути вигідно зараз. Я припускаю що це може бути вигідно йому. З одного боку це припинення ударів і по московському ВПК і по нафтовій інфраструктурі, тобто по джерелу грошей і озброєнь. А з іншого боку це суттєве послаблення України. Тому що при війні малої інтенсивності з нескасованим воєнним станом, навіть не по всій країні, зелени утирки не почнуть виробляти зброю і реформувати ЗСУ. Вони продовжуть красти ще більше.
В ситуації малої війни зразка 2021 року треба буде різко скоротити ЗСУ, тому що утримувати мільйонну армію ніякий бюджет не потягне. Сотні тисяч чоловіків з ПТСР раптом дізнаються, що вони нікому не потрібні і «їх туди ніхто не посилав». Роботи в країні мало, багато бізнесів або знищені або переїхало за кордон. Стволів нелегальних на руках пишуть 5 мільйонів, а я думаю що рази в два більше. Злочинність покаже експоненту на графіку.
Фінансування України Заходом різко зменшиться, а то й зовсім зупиниться.
В цій ситуації Україні конче потрібна буде фахова і професійна владна команда на всіх рівнях. Але зелені утирки, прикриваючись нескасованим воєнним станом, будуть сидіть і красти.
В такій ситуації через два-три роки інститути держави остаточно деградують. І тоді московія, зробивши роботу над помилками, піде в новий наступ.
Президент Зеленський - вирок Україні.
https://defence-line.info/?p=12310
Військове керівництво повинно вирішити в який час, коли його дії почнуть загрожувати існуванню України.
На опозицію та сметунів розраховувати не потрібно. Вони залякані, частина втекла за кордон частина сидить обісрана.
Корупція процвітає.
Перемог на фронті немає.
Навіть в вечірніх відосиках він вже немає що нового сказати українцям.
Стійка потужність Зеленського вже давно нікого не вражає.
От Володя і гавкає на всіх, як пес з-за плоту.